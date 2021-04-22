РУС
Как минимум 3 военно-транспортных самолета НАТО прибыли в Украину за последние несколько дней

По меньшей мере три военно-транспортных самолета ВВС США, Британии и Канады за последние три дня прибыли в Украину.

Это следует из данных западных авианаблюдателей, отследивших их маршрут по сигналам бортовых транспондеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, в Киев с американской базы в немецком городе Штутгарте, где размещается штаб Европейского командования вооруженных сил США, совершил полет военно-транспортный самолет C-130J Hercules, а из Великобритании - Bae 146-200. Еще один тяжелый транспортник C-17 Globemaster III ВВС Канады после трансатлантического перелета совершил посадку во Львове.

Кроме того, был также зафиксирован полет из США во Львов самолета компании Omni Air International, которая предоставляет чартерные услуги Пентагону.

Читайте на Цензор.НЕТ: Американский беспилотник пролетел рядом с оккупированными Крымом и Донбассом вопреки "запрету" РФ. КАРТА

Со 2 по 12 апреля военные самолеты НАТО выполнили, по крайне мере, шесть рейсов в Украину. В частности, в Киев из Штутгарта и столицы Латвии совершили рейсы два военно-транспортных самолета ВВС США C-130J Hercules. Кроме того, в Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии прибыли C-130J Hercules и C-17 Globemaster III, еще один тяжелый транспортник C-17 Globemaster III после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове.

В столице Украины также садился британский транспортный самолет Bae 146-200, вылетевший из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США.

Также на Цензор.НЕТ: Контрразведка СБУ задержала наемника РФ: Сейчас террорист дает показания о российской агрессии. ВИДЕО

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 2 апреля, заявил, что Соединенные Штаты не оставят Украину без поддержки.

Топ комментарии
+37
Щира подяка Президенту США , Джо Байдену , за підтримку нашоі краіни в такі нелегкі часи для нас 👍🏼😊
показать весь комментарий
22.04.2021 05:54 Ответить
+31
А это вот к чему?
Чтобы уставшим от войны 73% не так сцыкотно было?

Так зря вы это.
Если замес все-таки пойдет, то не ЗЕ и не НАТО ляжет под кацапские пулеметы и снаряды, а вы и мы.

Хотя я бы на месте зебилов спиной к украинцам теперь не поворачивался. Мало ли что на войне бывает. Шальная пуля или еще чего...
показать весь комментарий
22.04.2021 02:02 Ответить
+25
показать весь комментарий
22.04.2021 07:21 Ответить
италію забув..Турки за нас, за кримську автономію впишуться...
показать весь комментарий
22.04.2021 09:17 Ответить
Еще Швеция, Япония и Австралия.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:49 Ответить
ща у кацапья будет вой гиен, шо привезли ЯО и надо его отжимать - наступать на всех фронтах.
показать весь комментарий
22.04.2021 07:58 Ответить
- Бойтесь, хахлы! Мы вон какую махину военную к вам на границы собрали! Подумайте хорошенько, и сдавайтесь!
- Так от ми й думаємо, де вас закопувать? Чи у нас, щоб земля краще родила, чи ви своє "м"ясо" додому повезете?
показать весь комментарий
22.04.2021 07:59 Ответить
Вчора на 5 каналі був Турчинов. Відповідаючи на запитання сказав що як лапті рипнуться, ми їх тут і поховаємо.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:04 Ответить
"...На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы....
(Давид Самойлов. "Бандитка. 1946 г).
"Бімбер" волинський - самогонка, (частіш всього - з картоплі чи жита), каламутна, зеленуватого відтінку...
показать весь комментарий
22.04.2021 08:32 Ответить
Дай ссылку... хочу отдохнуть душой...
показать весь комментарий
22.04.2021 23:57 Ответить
Столько металлолома,столько металлолома,надо газом для резаков запастись..... А хлорки сколько надо,ведь теплеет....
показать весь комментарий
22.04.2021 09:20 Ответить
А хлорка навіщо? Вона ж містить хлор. А він шкідливий для рослин. Для "розкислення" грунту і нейтралізації продуктів розкладу свинособачої органіки достатньо звичайного вапна з заводів Дніпропетровщини та Донеччини... Та й в Донецькій області воно, взагалі-то, не дуже важливе - грунти, на Донбасі, переважно, мергельні, тобто УЖЕ містять велику кількість вапнякових сполук...
показать весь комментарий
22.04.2021 09:29 Ответить
у 1949 союзники надавали допомогу західному Берліну , бо срсрсрсрсррррр майже 11 місяців блокував усі шляхи і намагався задушити німців ...тоді у Берлніні сідали літаки з провізією , вугіллям , тощо кожні 3 мінути ... нам би так !!! але не заслуговуємо , бо багато в країні імпотентних засранців та відвертих ворогів незележності від рашки ....
показать весь комментарий
22.04.2021 08:12 Ответить
наверно хотели захватить весь Западный Берлин
показать весь комментарий
22.04.2021 23:29 Ответить
Намедни - 3я серия -1949... Видел - знаем )
показать весь комментарий
22.04.2021 23:58 Ответить
Новость хорошая! В 6 транспортников влезет много стингеров, джавелинов и тор2. А нам в принципе больше ничего и не надо, мы привыкли воевать человеческим фактором, а не технологическим! Ну да пусть кацапы теперь с цут кипятком! Они знают, что бандеровцы их не пощадят! Ведь удивительная штука, но кацапы сами это все сделали... настроили против себя, повысили дух патриотизма у нас и заставили людей изучить историю Бандеры) теперь пусть копают могилки, ну или топят крематории)) у них как всегда есть выбор)))
показать весь комментарий
22.04.2021 09:50 Ответить
И самое интересное, транспортники садятся уже 2 недели у нас, а нигде нет инфы, что привезли) отлично работают! Могут, когда нужно и хотят! Чувствуется рука западных спецслужб)
показать весь комментарий
22.04.2021 09:51 Ответить
Наоборот, озвучить надо и постоянно демонстрировать ордынцам, сколько живут танки после выстрела джавелина, чтобы им наглядно было понятно, что их ждет в Украине! В районе 450-470 снарядов джавелинов было месяц назад в Украине. Танков сосредоточено ~1200-1400 шт. Стингеры бы тоже были очень кстати!
показать весь комментарий
22.04.2021 13:05 Ответить
Зачем? Угроза, размеры которой точно не знаешь, всегда кажется большей
показать весь комментарий
22.04.2021 15:52 Ответить
там есть поинтереснее Джавов у амеров оружие... более современное противотанковое - TOR II. Против этой штуки ничего не смогут противопоставить. Низколетящая ракета, которая взрывается над башней танка и детонирует боекомплект) поражаемость 100%... жареных бурятов заказывали?)))
показать весь комментарий
22.04.2021 16:05 Ответить
Надеюсь - не с путыми руками!
показать весь комментарий
22.04.2021 10:19 Ответить
Що і це для порохоботів погано? вас все більше починає об*єднувати порохобот-х..лобот,ви стаєте одинакові,не паліться вже ж так!!!
показать весь комментарий
22.04.2021 11:00 Ответить
Когда Байден больше украинец, чем 73% нарида Украины.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:41 Ответить
Интересно,кто из зелёных слуг первым стуканул в кремль о прилёте натовской помощи? Понятно,что звонили все.... Но,кто дозвонился первым? Кому в награду разрешат чмокнуть кремлёвского уродца в гемморой?
показать весь комментарий
22.04.2021 15:15 Ответить
Видео самолетов на аэродроме, есть в кацапских соц сетях. Кто-то из местных слил, как собственно мы можем видеть видео о кацапских эшелонах с боевой техникой.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:53 Ответить
В критичні моменти видно,хто друг,хто ворог,а хто таке собі.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:28 Ответить
А Петлюра с Махно разве не защищали наши территории?
показать весь комментарий
22.04.2021 15:55 Ответить
Гарна новина - звісно замість нас воювати ніхто не буде, але Джавеліни гарно палять
расійські танки
показать весь комментарий
22.04.2021 22:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 