США всегда хотели стабильных отношений с Беларусью, но пока этому мешают действия Минска, - Госдеп

США всегда хотели стабильности в отношениях с Беларусью, но действия властей страны против оппозиции не позволяют вернуться к нормальному ведению дел.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.

"США всегда добивались устойчивых и предсказуемых отношений с Беларусью с момента обретения ею независимости в 1991 году", - сказал он на брифинге.

"Но пока в Беларуси будет продолжаться то, чему мы стали свидетелями - нарушения прав человека, репрессии - нельзя вести дела по-прежнему", - продолжил он.

При этом он упомянул решение США возобновить санкции против ряда белорусских предприятий.

В то же время он также заявил, что США желают нормализации дипломатических отношений с Беларусью, и прибытие американского посла в Минск было бы крайне важно для достижения этой цели.

Должность посла США в Минске оставалась вакантной с 2008 года.

В начале мая 2020 года в то время президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Минске. 16 декабря ее кандидатуру утвердил сенат США.

Конкретная дата ее прибытия в Минск пока не называется.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года осенью-зимой проходили массовые протестные акции, которые жестко подавлялись властями. Они последовали за президентскими выборами, победу на которых, по официальной информации, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были фальсифицированы. ЕС и США не признали итоги президентских выборов. После выборов Евросоюз ввел санкции в отношении ряда белорусских официальных лиц, в декабре были введены экономические санкции в отношении ряда госкомпаний.

По справах їхніх впізнаєте їх.(С)
22.04.2021 07:43 Ответить
ГрЫгорович сейчас с Пуйлом хороводы водит...
22.04.2021 07:49 Ответить
Что ж вы американцы покусились на самое святое в Беларуси. На усатого неадеквата.бгг)
22.04.2021 08:13 Ответить
они их в двери, а они в окно
22.04.2021 08:53 Ответить
Прикольний підхід у США і ЄС. Перемагає вигідний НАМ (США і ЄС) кандидат, який буде відстоювати в Білорусі НАШІ (США і ЄС, НЕ БІЛОРУСІ) інтереси - признаємо, невигідний - не признаємо і вводимо санкції.
ПС. Західна "демократія" вже на голову не налазить...
22.04.2021 14:00 Ответить
 
 