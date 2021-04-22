Должны понести ответственность: Арахамия прокомментировал скандалы со "слугами народа" Тищенко и Шевченко
Народные депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко и Евгений Шевченко, которые стали фигурантами громких скандалов, должны понести ответственность за свои действия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Шоу №1" на телеканале "Украина 24" заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, поведение Тищенко и Шевченко будут обсуждать на заседании фракции.
Комментируя поступок Тищенко, которого уличили в грубом нарушении правил карантина, Арахамия отметил, что "этого нельзя делать": "Надо, чтобы он добровольно, чтобы не нагружать систему наказаний, взял на себя максимальное наказание, предусмотренное законом, и заплатил в бюджет. Далее - чтобы он пошел и на такую же сумму наказания, или вдвое больше, купил дроны, поехал на фронт и вручил ребятам. Пусть отрабатывает. Потому что, мне кажется, таким образом, как он делает, а потом еще в "Фейсбуке" отмазки пишет - такого не должно быть".
Однако, по его словам, нардеп Шевченко, который поехал в Беларусь в гости к Александру Лукашенко, "с точки зрения закона не нарушил ничего".
"Но он взял на себя абсолютно несвойственную функцию - поехал к другому президенту. Мне вообще интересно, почему президент депутата принял? Может, он хотел показать, что его вообще кто-то воспринимает, потому что это депутат от партии власти. Он начал общаться с Лукашенко о геополитике, экономических отношениях, плане по Донбассу - вообще Шевченко к этому не имеет никакого отношения. Я считаю, что это большее нарушения (чем нарушение Тищенко. - Ред.). Господин Тищенко должен нести административную и политическую ответственность, что касается господина Шевченко - ну это вообще неприемлемо", - заявил Арахамия.
Ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".
Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.
В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
- А если не, то шо?!
Даже в угол их поставить не предлагает.
Только совестит и самим себе назначить "наказание".
Только об этом все давно забыли.
Разухабилсь разная тварь
Хлеба нет, а полно гуталина,
Да глумится .... главарь
Давид Бен-Гурион, премьер-министр Израиля, 1948 г.
Ті Кадри, які біля нього, яких він привів, або привели його соратники. Ще в 2019 році казав,що для Зеленського буде краще якщо пройде депутат від Порошенка в парламент, ніж бидло типу Дубінського.
Але правдою є те, що при Порошенку було доволі кадрів, за які не менш соромно.
Погоджуюсь, що і в Порошенка було повно кадрів за які соромно, тому він і програв вибори.
Особисто я не голосував ні за одного, ні за іншого, але такої шизофренії, яку приніс з собою квартальний кривляка-торчок неможливо навіть порівняти з попередніми президентами, яки всі були, м'яко сказати, не зовсім адекватні.
А Порошенко це минулий президент і від нього в спадок Зеленському багато чого перепало, як хорошого, так і поганого. Ті ж Мінські домовленності, і не важливо, подобаються вони Зеленському чи ні, але йому з цим треба щось робити.
Щодо манери говорити - ну це на смак, мені не дуже подобається стиль Зеленського, а ще більше дратував Порошенко, який грав фальшиво. Щодо шизофренії, бо це перебір, немає навіть що обговорювати.
Якщо не виконував команду ВАЗеленського, то він вже повинен був сидіти в СБУ і давати покази по статті 111, державна зрада. Сидить? Ні. Значить, виконував команду. І все це базікання хламідії про покарання, лише локшина для лохів.
Як і з приводу покарання катлети, кума дерьмака.
Купуємо електроенергію у росатома, знищевши для цього власні АЕС, це "перемога"? Мда
а вот мерзости, поехавшей к лукашеску от имени Украины, да еще и умничающей там о всеукраинской любви к минскому *****, спускать такое никак нельзя.
Но он кум Ермака (Ермак бывший помощник депутата Тедеева) и думал , что все о его прошлом можно скрыть и похоронить. Хотя кое-что и уничтожили
Но, как говорится, рукописи не горят
Москаль про кримінальне минуле Миколи Тищенка: Ніякі це не чутки.
https://www.youtube.com/watch?v=blCKkZY_DEc
Рэкет, наркоторговля и убийство:
Лерос обнародовал данные (документы) о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)
https://www.dsnews.ua/society/reket-narkotorgivlya-i-vbivstvo-leros-oprilyudniv-dani-pro-kriminalne-minule-tishchenka-video-22042021-422958
И такие люди у нас в верхних эшелонах власти и даже приближены к презу
Ужассс!!!
Коля .Оболонский ваш герой с идеей и якостями?
А еще он был беспощадным, как минимум одному человеку выбил глаз.
А еще умеет трясти широким задом
Он должен сидеть пожизненно.
Но он кум ЕРМАКА и лицо приближенное к презу
На протяжении трех созывов (V, VI,VIІ) Верховной Рады работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов - уроженца Северной Осетии борца Эльбруса Тедеева.
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 году по приглашению главного тренера сборной Украины по вольной борьбе БОРИСА САВЛОХОВА переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев и принял украинское гражданство.
Савлохов Борис Сосланович (* https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1 Асхар https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Коста-Хетагурівського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%8F Північної Осетії - † https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 24 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 , ВТК № 76, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8 Сокиряни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецької області ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD спортсмен , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 заслужений тренер СРСР по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0 вільній боротьбі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 заслужений тренер України , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 заслужений тренер Росії ,
КИїВСКИЙ КРИМИНАЛЬНИЙ АВТОРИТЕТ, ВІДОМИЙ ПІД КЛИЧКОЮ «СОЛОХА».
Так вот где они сдружились
И где вы думаете будут клеймить Колю Оболонского и Шевченко?
Ни за что не догадаетесь.
В ЦУМе.
Цирк!
Пардон с клоунами и бандитами
Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в прошлом был членом организованной преступной группировки и фигурировал в ряде уголовных дел
четверг, 22 апреля 2021, 10:27
"Это подтверждение уголовных преступлений, который совершил "Коля Оболонский" Тищенко. Речь идет о возможном убийстве, рэкете, торговле героином и многих других подробностях, которые показывают истинное лицо заместителя президентской фракции
Он ссылается на данные внутренней базы Управления по борьбе с организованной преступностью "Скорпион", "в которой накапливается информация о членах криминальных группировок с 1991 года".
"Эта информация попала к нам, и представьте, как нынешние перекрашенные народные избранники не хотят, чтобы вы узнали, чем они занимались в девяностые. Интересно, почему при Зеленскому в 2020 году решили, что эта база больше не нужна. Похоже наш президент заметает следы из прошлого своего окружения", - добавил нардеп.
По данным базы УПБОЗ, на которые ссылается Лерос, Тищенко в 90-е годы активно занимался рэкетом и торговлей наркотиками и под кличкой "Коля Оболонский" входил в состав преступной группировки "Савлоха" (криминального авторитета Бориса Савлохова).
ФОТО ДОКУМЕНТОВ
Ксожалению, не умею вставить
Согласно данным, на которые ссылается Лерос, в киевском клубе "Нью-Йорк" Тищенко жестоко избил посетителя Вадима Черноброва и выбил ему глаз.
Также отмечается, что о криминальном прошлом Тищенко хорошо известно его куму - председателю Офиса президента Андрею Ермаку, которого некоторые источники считают близким к упомянутой выше группировке.
Кроме этого, как сообщает Лерос, Тищенко в 1998 году фигурировал в убийстве, которое произошло в кафе на столичном Подоле. "Он насмерть забил посетителя. Но по этому делу также трудно найти все детали, потому что, как заявили в полиции, материалы этого дела были уничтожены.
Но внутренняя база УБОПа нам помогла найти подробности, которые доказывают, что Коля - это настоящий криминал", - прокомментировал нардеп.
https://www.dsnews.ua/society/reket-narkotorgivlya-i-vbivstvo-leros-oprilyudniv-dani-pro-kriminalne-minule-tishchenka-video-22042021-422958
Если он опять захочет, чтобы им правили бандиты, убийцы и паяцы, то так будет и дальше.
Будем и дальше погружаться в бездну. Пока убийца уже возьмет нас даже без боя
"Зульфия" показала свое личико.
14.07.2019
То, что НИКОЛАЙ ТИЩЕНКО вращался в криминальных кругах, подтверждают не только рапорты правоохранителей.
В 2017 года испанская полиция провела масштабную спецоперацию по задержанию граждан из бывшего СССР, которые занимались отмыванием денег, в ходе операции были задержаны Степан Черновецкий (сын экс-мера столицы), Арман Маилян и другие.
В испанской прессе опубликовали фото, где рядом с назваными фигурантами в характерном для 90-х красном пиджаке фигурирует Николай Тищенк
Кстати, в трагичные времена Майдана, когда на улицах столицы шли протесты и гибли люди, Коля Оболонский https://znaj.ua/ru/politics/239751-v-ryadah-zelenskogo-znayshli-bandita-z-90-h-kolyu-restorana-porohobot-mikola-tishchenko-yde-po-mazhoritarci-vid-slugi-narodu называл https://politeka.net/wp-content/uploads/2019/06/44.jpeg Революцию Достоинства "подрывом и расшатыванием устоев украинского государства".
Более того, в 2015 году в разгар войны с Россией Николай Тищенко, например, позировал с доверенным лицом Путина певцом Тимати на курортном отдыхе.
https://usn.net.ua/krymynal-ydet-na-vybory-kyev-otdadut-o/