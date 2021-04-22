Должны понести ответственность: Арахамия прокомментировал скандалы со "слугами народа" Тищенко и Шевченко

Народные депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко и Евгений Шевченко, которые стали фигурантами громких скандалов, должны понести ответственность за свои действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Шоу №1" на телеканале "Украина 24" заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, поведение Тищенко и Шевченко будут обсуждать на заседании фракции.

Комментируя поступок Тищенко, которого уличили в грубом нарушении правил карантина, Арахамия отметил, что "этого нельзя делать": "Надо, чтобы он добровольно, чтобы не нагружать систему наказаний, взял на себя максимальное наказание, предусмотренное законом, и заплатил в бюджет. Далее - чтобы он пошел и на такую ​​же сумму наказания, или вдвое больше, купил дроны, поехал на фронт и вручил ребятам. Пусть отрабатывает. Потому что, мне кажется, таким образом, как он делает, а потом еще в "Фейсбуке" отмазки пишет - такого не должно быть".

Однако, по его словам, нардеп Шевченко, который поехал в Беларусь в гости к Александру Лукашенко, "с точки зрения закона не нарушил ничего".

"Но он взял на себя абсолютно несвойственную функцию - поехал к другому президенту. Мне вообще интересно, почему президент депутата принял? Может, он хотел показать, что его вообще кто-то воспринимает, потому что это депутат от партии власти. Он начал общаться с Лукашенко о геополитике, экономических отношениях, плане по Донбассу - вообще Шевченко к этому не имеет никакого отношения. Я считаю, что это большее нарушения (чем нарушение Тищенко. - Ред.). Господин Тищенко должен нести административную и политическую ответственность, что касается господина Шевченко - ну это вообще неприемлемо", - заявил Арахамия.

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

