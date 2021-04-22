РУС
Новости Скандалы в Слуге народа
13 249 86

Должны понести ответственность: Арахамия прокомментировал скандалы со "слугами народа" Тищенко и Шевченко

Должны понести ответственность: Арахамия прокомментировал скандалы со "слугами народа" Тищенко и Шевченко

Народные депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко и Евгений Шевченко, которые стали фигурантами громких скандалов, должны понести ответственность за свои действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Шоу №1" на телеканале "Украина 24" заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, поведение Тищенко и Шевченко будут обсуждать на заседании фракции.

Комментируя поступок Тищенко, которого уличили в грубом нарушении правил карантина, Арахамия отметил, что "этого нельзя делать": "Надо, чтобы он добровольно, чтобы не нагружать систему наказаний, взял на себя максимальное наказание, предусмотренное законом, и заплатил в бюджет. Далее - чтобы он пошел и на такую ​​же сумму наказания, или вдвое больше, купил дроны, поехал на фронт и вручил ребятам. Пусть отрабатывает. Потому что, мне кажется, таким образом, как он делает, а потом еще в "Фейсбуке" отмазки пишет - такого не должно быть".

Однако, по его словам, нардеп Шевченко, который поехал в Беларусь в гости к Александру Лукашенко, "с точки зрения закона не нарушил ничего".

"Но он взял на себя абсолютно несвойственную функцию - поехал к другому президенту. Мне вообще интересно, почему президент депутата принял? Может, он хотел показать, что его вообще кто-то воспринимает, потому что это депутат от партии власти. Он начал общаться с Лукашенко о геополитике, экономических отношениях, плане по Донбассу - вообще Шевченко к этому не имеет никакого отношения. Я считаю, что это большее нарушения (чем нарушение Тищенко. - Ред.). Господин Тищенко должен нести административную и политическую ответственность,  что касается господина Шевченко - ну это вообще неприемлемо", - заявил Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко после встречи с белорусским диктатором Лукашенко: Я руководству докладывал, что еду. Если фракция меня исключит - это ее проблема

Ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" соберется на заседание фракции: обсудят вечеринку Тищенко и визит Шевченко к Лукашенко

скандал (4481) Арахамия Давид (995) Слуга народа (2670) Тищенко Николай (338) Шевченко Евгений Слуга народа (85)
Топ комментарии
+19
Очень угрожающее заявление...очень..
22.04.2021 07:55 Ответить
+16
не знаю как там Тищенко отпраздновал, но встреча с Путинским холуём Грыгоровычем это уже за рамки..
22.04.2021 07:56 Ответить
+15
Бла-бла для лохів.
22.04.2021 07:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага.. всё именно так и будет...
22.04.2021 07:54 Ответить
Очень угрожающее заявление...очень..
22.04.2021 07:55 Ответить
так и подмывает задать классический вопрос:
- А если не, то шо?!
22.04.2021 10:10 Ответить
Агрохімія бикує
22.04.2021 11:40 Ответить
не знаю как там Тищенко отпраздновал, но встреча с Путинским холуём Грыгоровычем это уже за рамки..
22.04.2021 07:56 Ответить
какие там рамки, если сам зелупа - фсбшный агент "Буратино", а дЕрьмак - ГРУшный агент "Козырь"
22.04.2021 10:11 Ответить
Шатуны
22.04.2021 07:56 Ответить
Бла-бла для лохів.
22.04.2021 07:56 Ответить
А полиция занимается вымогательством и крышеванием коррупции, взяточников, сколько это будет длиться?
22.04.2021 07:57 Ответить
Ой-ой-ой!
Даже в угол их поставить не предлагает.
Только совестит и самим себе назначить "наказание".
22.04.2021 07:58 Ответить
Да, не подвел Арахамия! Сказал то, что от него и ожидалось.
22.04.2021 07:59 Ответить
всё...кольке теперь на стопку меньше нальют
22.04.2021 08:00 Ответить
козел коля еще долго будет депутатом?
22.04.2021 08:01 Ответить
Пока будет Зельц столько будет и кум коля.
22.04.2021 08:24 Ответить
Может их постричь и на фронт в штрафбат отправить?
22.04.2021 08:02 Ответить
А ведь Зеленский типа уже давно "отменил" депутатскую неприкосновенность.
Только об этом все давно забыли.
22.04.2021 08:02 Ответить
Он депутатскую неприкосновенность так "отменил" что теперь снять с депутата эту неприкосновенность можно но трогать его всё равно не моги.
22.04.2021 08:23 Ответить
Для цього є кримінальний кодекс України.
22.04.2021 08:03 Ответить
В годы войны есть Военная комендатура, а потом расстрел
22.04.2021 08:20 Ответить
Должны понести ответственность: Арахамия прокомментировал скандалы со "слугами народа" Тищенко и Шевченко - Цензор.НЕТ 7552
22.04.2021 08:03 Ответить
Должны понести ответственность: Арахамия прокомментировал скандалы со "слугами народа" Тищенко и Шевченко - Цензор.НЕТ 4860
22.04.2021 08:05 Ответить
Привіт малорос.
22.04.2021 08:09 Ответить
Ха..Агрохимия всю страну за дебилов держит.Пусть ,грит,Колька,наворовавший миллионы на "Великому будівництві",да и не только на нем,заплатит штраф 17000 грн или купит на них дронов и отдаст на передовую.Агрохимия-лицемерная тварь.Что для Кольки-Котлеты какой то штраф,если он ту же Арахамию чаем угощал по 500 грн/чашка в своем "Велюре".Очередной плевок в лицо народу и более смачный-дебилам,голосовавшим за эту зеленую погань.
22.04.2021 08:13 Ответить
по всей строгости - выговор по партийной линии, с занесением в учётную карточку! )
22.04.2021 08:16 Ответить
Коля-жопотряс с горя запил в своем "Велюре". Ведь арахамия так суров.)
22.04.2021 08:16 Ответить
Вообще то за проступки "несут наказание" а не ответственность. При СССР в район Сухуми если не изменяет память завезли много обезьян ,кажется гамадрилов,так вот они там довольно неплохо прижились и начали размножаться даже. Специально для них садили овощи,картошку,свёклу и так далее. Но я как то начал искать информацию про этот обезьяний заповедник но так ничего толком и не нашел,одним словом обезьяны эти куда то исчезли,видимо разъехались кто куда. Возможно несколько таких обезьян расселились и в Украине и даже в ВР..
22.04.2021 08:18 Ответить
У этих обезьян есть даже сменяющие вожаки с кооператива "Озеро" Должны понести ответственность: Арахамия прокомментировал скандалы со "слугами народа" Тищенко и Шевченко - Цензор.НЕТ 997 , а наш Президент Зеленский пытается посмотреть им в глаза и увидеть РИМ.
22.04.2021 08:25 Ответить
Должны понести ответственность: Арахамия прокомментировал скандалы со "слугами народа" Тищенко и Шевченко - Цензор.НЕТ 8281
22.04.2021 08:18 Ответить
Расцвела буйным цветом малина,
Разухабилсь разная тварь
Хлеба нет, а полно гуталина,
Да глумится .... главарь
22.04.2021 13:58 Ответить
Це строки з пісні ватного чмошника.
22.04.2021 15:09 Ответить
Мы должны использовать террор, убийство, запугивание, конфискацию земли и урезание социальных сервисов чтобы избавить Галилею от арабского населения.
Давид Бен-Гурион, премьер-министр Израиля, 1948 г.
22.04.2021 08:35 Ответить
Так Путин это и делает с твоим украинским народом... горд за него, любитель бен-*уйона? Или ты еще один мессия с тех земель, сородичей Зеленского "спасителей Украины"?
22.04.2021 09:20 Ответить
Конфискацию земли проводят Коломойский и Пинчук, убийство поручено Путину, урезание социальной сферы дело рук МВФ и американского посольства. Роли расписаны.
22.04.2021 10:03 Ответить
Не смішіть мої капці міліоники
22.04.2021 08:36 Ответить
Колю оставят без сладкого в виде наказания
22.04.2021 08:37 Ответить
Мають понести відповідальність: Арахамія прокоментував скандали зі "слугами народу" Тищенком і Шевченком - Цензор.НЕТ 3385
22.04.2021 08:45 Ответить
маланські хлопці не брешуть вони патріоти банковських рахунків
22.04.2021 08:46 Ответить
Купка смердючого лайна...
22.04.2021 08:57 Ответить
Фракция выразит глубокую озабоченность.
22.04.2021 09:03 Ответить
ох и репа как кто где это взяли ..ни одного украинца..дядьки спецом такое чмо поставили шоб прикольнутся показать нам вы быдло и вот такое вами рулит..тонкий юмор
22.04.2021 09:11 Ответить
Я удивляюсь, что Шевченко в пылу переговоров не подписал "Договор о бесокнечной дружбе" с Белорусью. Такой шанс прос..л!!!
22.04.2021 09:25 Ответить
Так понесут или должны понести наказание?
22.04.2021 09:46 Ответить
Хто? Ті, що злили операцію вагнерівців?
22.04.2021 12:08 Ответить
Саме слабке місце у Зеленського і за що його справедливо критикують навіть прихильники (що характерно, прибічники Порошенка ніколи його не критикували, бо Петро ікона) це Кадри.
Ті Кадри, які біля нього, яких він привів, або привели його соратники. Ще в 2019 році казав,що для Зеленського буде краще якщо пройде депутат від Порошенка в парламент, ніж бидло типу Дубінського.
22.04.2021 09:48 Ответить
Ага, особливо цікаві кадри, наприклад, генерал Таран, якого у 2015 році звільнили за підозрою у державній зраді у СКГ з окупантами і нічого про нього не було чутно, а Зленській "випадково" витягнув його як чортика з табакерки, призначив Міністром Оборони і він другий рік зриває оборонзамовлення і цілеспрямованно розвалює ВСУ своїми наказами. І творець диктаторськіх законів, що відкрили дорогу массовим вбивствам в центрі столиці і хрещений батько корумпованої судової системи Портнов "випадково" повернувся в Україну, ще до інавгурації Зленського. Прізвища такіх діячів-коллаборантів, якіх підняв Зленській можна перелічувати і перелічувати. Причому прізвища багатьох Зленській раніше, можливо, навіть і не чув. Напевно кого і куди призначати йому вказали його продюсери.
22.04.2021 10:51 Ответить
Кадри, за які соромно є і це правда.
Але правдою є те, що при Порошенку було доволі кадрів, за які не менш соромно.
22.04.2021 11:33 Ответить
У вас що, весь світ замкнувся тільки на Порошенку і Зеленському?
Погоджуюсь, що і в Порошенка було повно кадрів за які соромно, тому він і програв вибори.
Особисто я не голосував ні за одного, ні за іншого, але такої шизофренії, яку приніс з собою квартальний кривляка-торчок неможливо навіть порівняти з попередніми президентами, яки всі були, м'яко сказати, не зовсім адекватні.
22.04.2021 12:45 Ответить
Скажемо так, замкнувся. Бо про сепарів ОПЗЖ навіть нічого говорити, по ним в'язниця плаче.
А Порошенко це минулий президент і від нього в спадок Зеленському багато чого перепало, як хорошого, так і поганого. Ті ж Мінські домовленності, і не важливо, подобаються вони Зеленському чи ні, але йому з цим треба щось робити.
Щодо манери говорити - ну це на смак, мені не дуже подобається стиль Зеленського, а ще більше дратував Порошенко, який грав фальшиво. Щодо шизофренії, бо це перебір, немає навіть що обговорювати.
22.04.2021 14:52 Ответить
Виникає питання. Яким чином шевченко потрапив до лукашенка на прийом? Ну не з "вулиці" ж прийшов?
Якщо не виконував команду ВАЗеленського, то він вже повинен був сидіти в СБУ і давати покази по статті 111, державна зрада. Сидить? Ні. Значить, виконував команду. І все це базікання хламідії про покарання, лише локшина для лохів.
Як і з приводу покарання катлети, кума дерьмака.
22.04.2021 10:08 Ответить
Яка "державна зрада"? Свят, свят! Меркель з путлером весь ЄС піддають небезпеці своїм будівництвом П-2 -- і не сидить. А от, що Білорусь продає нам енергію, камази, дізель, це зрада? Білорусь нам не загрожує і ніколи не була ворогом. Депутат, чи власник ресторану, а може бути прийнятим президентом Білорусі, якщо він прийме його.
22.04.2021 12:19 Ответить
Меркель громадянка України? Не знала.
Купуємо електроенергію у росатома, знищевши для цього власні АЕС, це "перемога"? Мда
22.04.2021 12:28 Ответить
Вона не громадянка України, але ми, як і вся ЄС під її керівництвом. Саме вона написала Мінські домовленості, формулу Штайнмаєра і тепер "кластери" -- усе, щоб ми не стріляли у відповідь.
22.04.2021 14:25 Ответить
Виникає питання, чому Медведчук і Бойко зустрічалися з ****** і обговорювали Україну, при живому гетьмані Порошенко, але чомусь ніхто з них і близько не постраждав за часів президенства Петра?
22.04.2021 14:54 Ответить
СН зі своїми депутатами - як несправна мамка зі своїми неблагополучними дітками.
22.04.2021 10:09 Ответить
Жаль что Пиннокио всего лишь сказка. Если была бы правдой, дорого отдал, чтобы посмотреть на динамику роста носа Арахамии на этом интервью.
22.04.2021 10:12 Ответить
мера только одна - разгон зРады...
22.04.2021 10:15 Ответить
Бгг, "строгій виговор с занєсєнієм"? Минулого разу, після скандалу з "Велюром", ЗЕлений віслюк тіпа теж "жорстко" поговорив з Тищенком. І шо?
22.04.2021 10:18 Ответить
да похрен на убогого мудака, мнящего себя дворянином и закатывающего пирнавесьмир.
а вот мерзости, поехавшей к лукашеску от имени Украины, да еще и умничающей там о всеукраинской любви к минскому *****, спускать такое никак нельзя.
22.04.2021 10:29 Ответить
Ну так и дайте им ответственность! Пусть несут!
22.04.2021 10:33 Ответить
Ми вже бачили як ваш президент поніс відповідальність за брехню в декларації щодо подорожі в Оман, за державну зраду і зрив операції по Вагнеровцям і багато, багато чого іншого. Тому фуфло оце, залиш упоротим зеленобобікам.
22.04.2021 10:46 Ответить
Тищенко (Коля Оболонский) бывший бригадир банды Савлохова
Но он кум Ермака (Ермак бывший помощник депутата Тедеева) и думал , что все о его прошлом можно скрыть и похоронить. Хотя кое-что и уничтожили
Но, как говорится, рукописи не горят

Москаль про кримінальне минуле Миколи Тищенка: Ніякі це не чутки.
https://www.youtube.com/watch?v=blCKkZY_DEc

Рэкет, наркоторговля и убийство:
Лерос обнародовал данные (документы) о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)
https://www.dsnews.ua/society/reket-narkotorgivlya-i-vbivstvo-leros-oprilyudniv-dani-pro-kriminalne-minule-tishchenka-video-22042021-422958
И такие люди у нас в верхних эшелонах власти и даже приближены к презу
Ужассс!!!
22.04.2021 11:10 Ответить
Ужасс! А хто при владі "не бандит"? Може, тільки Ющ був законослухняний і з руками, що не крали... Але лідер з нього не вийшов. Щоб стати багатим і успішним -- треба бути розумним, сміливим, мужнім, мати організаторські здібності і вміти ладити з людьми.
22.04.2021 12:42 Ответить
А чтоб стать бандитом каким надо быть?
22.04.2021 12:55 Ответить
По-перше, "банда" означає "група", По-друге, банди бувають мілкі і крупні. Щоб стати "бригадиром банди" крупної, треба мати ідею і якості, вказані вище. А ще бути безпощадним до конкурентів. Рекет в 90-х роках якраз працював на "бьівших партократов"
22.04.2021 13:09 Ответить
Я вижу , у вас явные симпатии к бандитам.
Коля .Оболонский ваш герой с идеей и якостями?
А еще он был беспощадным, как минимум одному человеку выбил глаз.
А еще умеет трясти широким задом
22.04.2021 13:54 Ответить
выйди от сюда разбойник!? (с)
22.04.2021 13:42 Ответить
Коля Оболонский бывший бригадир банды Савлохова («Солоха»)
Он должен сидеть пожизненно.
Но он кум ЕРМАКА и лицо приближенное к презу
Москаль про кримінальне минуле Миколи Тищенка: Ніякі це не чутки.
https://www.youtube.com/watch?v=blCKkZY_DEc
Но тогда еще Москаль не обнародовал документы по этому поводу, а Тищенко думал, что они уничтожены. Но сейчас уже и документы есть в сети

РЭКЕТ, НАРКОТОРГОВЛЯ И УБИЙСТВОЛерос обнародовал данные о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)
https://www.dsnews.ua/society/reket-narkotorgivlya-i-vbivstvo-leros-oprilyudniv-dani-pro-kriminalne-minule-tishchenka-video-22042021-422958
22.04.2021 11:27 Ответить
Бывший помощник депутата Эльбруса Тедеева ЕРМАК стал руководителем офиса президента Украины
На протяжении трех созывов (V, VI,VIІ) Верховной Рады работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов - уроженца Северной Осетии борца Эльбруса Тедеева.
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 году по приглашению главного тренера сборной Украины по вольной борьбе БОРИСА САВЛОХОВА переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев и принял украинское гражданство.
Савлохов Борис Сосланович (* https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1 Асхар https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Коста-Хетагурівського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%8F Північної Осетії - † https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 24 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 , ВТК № 76, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8 Сокиряни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецької області ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD спортсмен , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 заслужений тренер СРСР по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0 вільній боротьбі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 заслужений тренер України , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 заслужений тренер Росії ,
КИїВСКИЙ КРИМИНАЛЬНИЙ АВТОРИТЕТ, ВІДОМИЙ ПІД КЛИЧКОЮ «СОЛОХА».
Так вот где они сдружились
22.04.2021 11:29 Ответить
Коля Оболонский бывший бригадир банды Савлохова («Солоха»)
Он должен сидеть пожизненно.
Но он кум ЕРМАКА и лицо приближенное к презу
Москаль про кримінальне минуле Миколи Тищенка: Ніякі це не чутки.
https://www.youtube.com/watch?v=blCKkZY_DEc
Но тогда еще Москаль не обнародовал документы по этому поводу, а Тищенко думал, что они уничтожены. Но сейчас уже и документы есть в сети

РЭКЕТ, НАРКОТОРГОВЛЯ И УБИЙСТВОЛерос обнародовал данные о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)
https://www.dsnews.ua/society/reket-narkotorgivlya-i-vbivstvo-leros-oprilyudniv-dani-pro-kriminalne-minule-tishchenka-video-22042021-422958
22.04.2021 11:31 Ответить
Коля Оболонский бывший бригадир банды Савлохова («Солоха»)
Он должен сидеть пожизненно.
Но он кум ЕРМАКА и лицо приближенное к презу
Москаль про кримінальне минуле Миколи Тищенка: Ніякі це не чутки.
https://www.youtube.com/watch?v=blCKkZY_DEc
Но тогда еще Москаль не показывал документы по этому поводу, а Тищенко думал, что они уничтожены. Но сейчас уже и документы есть в сети РЭКЕТ, НАРКОТОРГОВЛЯ И УБИЙСТВО: Лерос обнародовал данные о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)
https://www.dsnews.ua/society/reket-narkotorgivlya-i-vbivstvo-leros-oprilyudniv-dani-pro-kriminalne-minule-tishchenka-video-22042021-422958
22.04.2021 11:33 Ответить
Ха-ха. Ми у кварталі-95.
22.04.2021 11:48 Ответить
Лучше бы мы были в Квартале, а мы оказались среди бандитов.
И где вы думаете будут клеймить Колю Оболонского и Шевченко?
Ни за что не догадаетесь.
В ЦУМе.
Цирк!
22.04.2021 12:28 Ответить
Всю страну превратили в цирковую арену. Цирк с конями.

Пардон с клоунами и бандитами
22.04.2021 12:29 Ответить
А зачем зеленому Тимошенко, Смешко, Уманский, Кучеренко или другие профи, ежели у него есть такие спецы, как Коля Тищенко-Оболонский
22.04.2021 12:30 Ответить
Рэкет, наркоторговля и убийство: Лерос обнародовал данные о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)
Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в прошлом был членом организованной преступной группировки и фигурировал в ряде уголовных дел
четверг, 22 апреля 2021, 10:27
"Это подтверждение уголовных преступлений, который совершил "Коля Оболонский" Тищенко. Речь идет о возможном убийстве, рэкете, торговле героином и многих других подробностях, которые показывают истинное лицо заместителя президентской фракции
Он ссылается на данные внутренней базы Управления по борьбе с организованной преступностью "Скорпион", "в которой накапливается информация о членах криминальных группировок с 1991 года".
"Эта информация попала к нам, и представьте, как нынешние перекрашенные народные избранники не хотят, чтобы вы узнали, чем они занимались в девяностые. Интересно, почему при Зеленскому в 2020 году решили, что эта база больше не нужна. Похоже наш президент заметает следы из прошлого своего окружения", - добавил нардеп.
По данным базы УПБОЗ, на которые ссылается Лерос, Тищенко в 90-е годы активно занимался рэкетом и торговлей наркотиками и под кличкой "Коля Оболонский" входил в состав преступной группировки "Савлоха" (криминального авторитета Бориса Савлохова).
ФОТО ДОКУМЕНТОВ
Ксожалению, не умею вставить
Согласно данным, на которые ссылается Лерос, в киевском клубе "Нью-Йорк" Тищенко жестоко избил посетителя Вадима Черноброва и выбил ему глаз.
Также отмечается, что о криминальном прошлом Тищенко хорошо известно его куму - председателю Офиса президента Андрею Ермаку, которого некоторые источники считают близким к упомянутой выше группировке.
Кроме этого, как сообщает Лерос, Тищенко в 1998 году фигурировал в убийстве, которое произошло в кафе на столичном Подоле. "Он насмерть забил посетителя. Но по этому делу также трудно найти все детали, потому что, как заявили в полиции, материалы этого дела были уничтожены.
Но внутренняя база УБОПа нам помогла найти подробности, которые доказывают, что Коля - это настоящий криминал", - прокомментировал нардеп.
https://www.dsnews.ua/society/reket-narkotorgivlya-i-vbivstvo-leros-oprilyudniv-dani-pro-kriminalne-minule-tishchenka-video-22042021-422958
22.04.2021 12:37 Ответить
Должны..и понесут- абсолютно два разных понятия!
22.04.2021 12:39 Ответить
Все зависит от "мудрого" украинского наріда.
Если он опять захочет, чтобы им правили бандиты, убийцы и паяцы, то так будет и дальше.
Будем и дальше погружаться в бездну. Пока убийца уже возьмет нас даже без боя
22.04.2021 13:02 Ответить
Мають понести відповідальність.У цього араба пластинку заїло два роки одне і те саме і ніякої відповідальності.
22.04.2021 13:23 Ответить
Ага, вони вже побігли робити сеппуку. Бо відповідальні ж...
22.04.2021 13:42 Ответить
Ну сплатить Тищенко 800 грн штрафу і що далі? У в'язницю на пару діб цього проросійського де.енерата кинути треба
22.04.2021 14:06 Ответить
Во первых, Шевченко поехал не к Президенту Белоруссии, а к самозванцу. А во-вторых, значит Медведчуку в Москву - нельзя,а Шевченко в Беларусь - можно.
"Зульфия" показала свое личико.
22.04.2021 14:19 Ответить
КРИМИНАЛ ИДЕТ НА ВЫБОРЫ: КИЕВ ОТДАДУТ ОПГ?
14.07.2019
То, что НИКОЛАЙ ТИЩЕНКО вращался в криминальных кругах, подтверждают не только рапорты правоохранителей.
В 2017 года испанская полиция провела масштабную спецоперацию по задержанию граждан из бывшего СССР, которые занимались отмыванием денег, в ходе операции были задержаны Степан Черновецкий (сын экс-мера столицы), Арман Маилян и другие.

В испанской прессе опубликовали фото, где рядом с назваными фигурантами в характерном для 90-х красном пиджаке фигурирует Николай Тищенк

Кстати, в трагичные времена Майдана, когда на улицах столицы шли протесты и гибли люди, Коля Оболонский https://znaj.ua/ru/politics/239751-v-ryadah-zelenskogo-znayshli-bandita-z-90-h-kolyu-restorana-porohobot-mikola-tishchenko-yde-po-mazhoritarci-vid-slugi-narodu называл https://politeka.net/wp-content/uploads/2019/06/44.jpeg Революцию Достоинства "подрывом и расшатыванием устоев украинского государства".
Более того, в 2015 году в разгар войны с Россией Николай Тищенко, например, позировал с доверенным лицом Путина певцом Тимати на курортном отдыхе.
https://usn.net.ua/krymynal-ydet-na-vybory-kyev-otdadut-o/
22.04.2021 14:22 Ответить
ваЗЕлиновский Сброд!!! с колей катлетой все понятно, его нужно вести в Леваху, а вот тот ватноголовый Пид...р, колхозный электрик шевченко этим должно заниматься сбу, которого нет, потому что возглавляет его ваЗЕлиновский коришь, билетер 95 квартала с липовым званием, ставленник суркисов и фигурант нескольких уголовных производств баканов, вообще этот ваЗЕлиновский Сброд переплюнул ОПГ опущенного вити хама.....
22.04.2021 14:35 Ответить
ара ! ара! а ты пососать будешь ?
22.04.2021 20:48 Ответить
 
 