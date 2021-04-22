Враг за сутки 8 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, БМП и гранатометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, неподалеку от населенных пунктов Пески и Пивденне российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-мм калибра и противотанкового ракетного комплекса, а возле Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а возле Каменки из станковых противотанковых гранатометов. В районе Красногоровки российские оккупанты осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТКГ планирует ввести механизм верификации нарушений "тишины" на Донбассе, - Арестович

По состоянию на 7:00 утра, 22 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, недалеко от населенного пункта Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра, а возле поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков противник осуществил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет" - сказано в сообщении.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.