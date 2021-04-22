РУС
Враг за сутки 8 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, БМП и гранатометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, неподалеку от населенных пунктов Пески и Пивденне российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-мм калибра и противотанкового ракетного комплекса, а возле Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а возле Каменки из станковых противотанковых гранатометов. В районе Красногоровки российские оккупанты осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТКГ планирует ввести механизм верификации нарушений "тишины" на Донбассе, - Арестович

По состоянию на 7:00 утра, 22 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, недалеко от населенного пункта Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра, а возле поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков противник осуществил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет" - сказано в сообщении.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

обстрел (29700) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Топ комментарии
+3
Пострілюють.(С)
показать весь комментарий
22.04.2021 08:06 Ответить
+3
А що кацапам думати? Наші не відповідають. Зеленський заборонив.
А хто привів до влади Зеленського, Діма?
показать весь комментарий
22.04.2021 08:24 Ответить
+3
Якась невідповідність... ? У Зе В. Ссанича - 8.. а у сліпого ОБСЕ - 282... ?
показать весь комментарий
22.04.2021 08:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пострілюють.(С)
показать весь комментарий
22.04.2021 08:06 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2021 08:06 Ответить
А що кацапам думати? Наші не відповідають. Зеленський заборонив.
А хто привів до влади Зеленського, Діма?
показать весь комментарий
22.04.2021 08:24 Ответить
Хто хто ...Дід в пальто .
Ваш Поросенко ..своєю барижною поведінкою.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:45 Ответить
Чего это сорвал режим тишины?!
Наши военные как не отвечали, так и не отвечают!
Режим "тишины" соблюдается!
показать весь комментарий
22.04.2021 08:08 Ответить
а наши не отвечают
показать весь комментарий
22.04.2021 08:30 Ответить
акція від зекаманди-загляни ***** в дупло
показать весь комментарий
22.04.2021 08:41 Ответить
Якась невідповідність... ? У Зе В. Ссанича - 8.. а у сліпого ОБСЕ - 282... ?
показать весь комментарий
22.04.2021 08:45 Ответить
Коротко про головне від командира 1-ої штурмової роти ДУК "Правий сектор":

«Коротко інформую.

Перша окрема штурмова рота ДУК ПС воює на сході з російською армією та місцевими прихвоснями ─ 7 років.
Всі 7 років війни ми перебуваємо на фронті.

І будемо продовжувати свою боротьбу до повної перемоги, попри всі «перемир'я» та інші плани по миру.

Ми ніколи не складали зброї ні перед ким.

І не складемо, допоки українські кордони не буде відновлено.

Тож всіх, хто дуже переживає та воює загрозливими дописами в фейсбуці який рік поспіль,
хто вічно чистить ту нещасну зброю - запрошую стати в наші лави та, нарешті, «на ділі» показати як нищиться ворог.

Зберігайте спокій та заспокойте свої Інтернет потуги.

Східний фронт тримається на вольових бійцях Збройних сил України та добровольцях.

Ворог нищився та нищиться.
Війна тривала і триває»
показать весь комментарий
22.04.2021 09:37 Ответить
Интересно, а ДУК ПС хоть открывает ответный огонь? Или даже на упреждение? Ведь они, если я правильно помню, не находятся в подчинении государства.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:57 Ответить
Результат сопливої політики ВаЗеліна: 6 квітня внаслідок обстрілу орків з танка загинув український воїн; сьогодні обстріл з БМП...
З танків орки не обстрілювали з 2018 року коли почали широко застосовувати "Стугну" і отримали "Джавеліни". Тепер орки знахабніли так, що виїджають на БМП - не бояться знищення. А після звернення ВаЗеліна де він заявив більше 10 раз, що "не боїться" - тільки роздухопеляться. ЗЕБІЛИ ви це зробили!
показать весь комментарий
22.04.2021 10:05 Ответить
 
 