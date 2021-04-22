Враг за сутки 8 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, БМП и гранатометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, неподалеку от населенных пунктов Пески и Пивденне российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-мм калибра и противотанкового ракетного комплекса, а возле Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а возле Каменки из станковых противотанковых гранатометов. В районе Красногоровки российские оккупанты осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - сказано в сообщении.
По состоянию на 7:00 утра, 22 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.
В частности, недалеко от населенного пункта Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра, а возле поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков противник осуществил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди украинских защитников нет" - сказано в сообщении.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А хто привів до влади Зеленського, Діма?
Ваш Поросенко ..своєю барижною поведінкою.
Наши военные как не отвечали, так и не отвечают!
Режим "тишины" соблюдается!
«Коротко інформую.
Перша окрема штурмова рота ДУК ПС воює на сході з російською армією та місцевими прихвоснями ─ 7 років.
Всі 7 років війни ми перебуваємо на фронті.
І будемо продовжувати свою боротьбу до повної перемоги, попри всі «перемир'я» та інші плани по миру.
Ми ніколи не складали зброї ні перед ким.
І не складемо, допоки українські кордони не буде відновлено.
Тож всіх, хто дуже переживає та воює загрозливими дописами в фейсбуці який рік поспіль,
хто вічно чистить ту нещасну зброю - запрошую стати в наші лави та, нарешті, «на ділі» показати як нищиться ворог.
Зберігайте спокій та заспокойте свої Інтернет потуги.
Східний фронт тримається на вольових бійцях Збройних сил України та добровольцях.
Ворог нищився та нищиться.
Війна тривала і триває»
З танків орки не обстрілювали з 2018 року коли почали широко застосовувати "Стугну" і отримали "Джавеліни". Тепер орки знахабніли так, що виїджають на БМП - не бояться знищення. А після звернення ВаЗеліна де він заявив більше 10 раз, що "не боїться" - тільки роздухопеляться. ЗЕБІЛИ ви це зробили!