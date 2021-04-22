В Украине за сутки от COVID-19 умерли 470 человек, зафиксированы 16 235 новых случаев заражения, 18 831 человек - выздоровел

16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 22 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 апреля 2021 года. В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 3 904 человека;

летальных случаев - 470;

выздоровел - 18 831 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 101 981 (в том числе методом ПЦР - 46516, методом ИФА - 17644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 37821).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 990 353 человека;

выздоровели - 1 533 303 человека;

летальных случаев - 41 266;

проведено ПЦР-тестов - 9 089 301.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях", - рассказал Степанов.







