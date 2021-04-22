РУС
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 470 человек, зафиксированы 16 235 новых случаев заражения, 18 831 человек - выздоровел

16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 22 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 апреля 2021 года. В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год. ДОКУМЕНТ

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях", - рассказал Степанов.

карантин (16729) статистика (2312) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+8
ДоЗелебобились.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:17 Ответить
+5
-"Доктор Смерть"? Ха!!! Вы ещё не видели НАСТОЯЩЕГО "Доктора Смерть"! - зловеще смеялся Зеленский, назначая Степанова Министром Здравоохранения.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:25 Ответить
+4
А як же спад 3-ї хвилі? Степашка ж хвалився.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:25 Ответить
ДоЗелебобились.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:17 Ответить
Да, сделали себя вместе.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:18 Ответить
Быдлозе 26% поддерживают куртки за 26 000 $. барыг на смертях
показать весь комментарий
22.04.2021 10:29 Ответить
Так вчера уже зебилы кукарекали, что всё на спад пошло!
показать весь комментарий
22.04.2021 08:24 Ответить
скоро выходные , Степанов опять - " ...мы уверенно выходим на плато!!)), датее опять понедельник и всё - суши вёсла, всё возвращается на " круги своя!!"))) ..кароче балабол ещё тот - другого бы уже давно пинками выпнули
показать весь комментарий
22.04.2021 08:48 Ответить
КОЛИ МИ ОБИРАЄМ ПОПУЛІСТІВ...(

Міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення про відновлення очного навчання для учнів 1-4 класів із понеділка, 19 квітня.
«Щойно завершилось засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС, на якій було прийнято ряд важливих рішень. Одним з них є відновлення очного навчання для учнів початкових класів.
, - наголосив під час брифінгу Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.
--------------------------------------------------

За добу на Львівщині від коронавірусу померли 28 людей
У ще 804 мешканців Львівської області виявили коронавірусну хворобу

22 квітня 2021 09:03-------------------------------------------------------------
вЕЛИКОБРИТАНІЯ
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ UK ЗА ДОБУ ЗАРАЗИЛОСЬ +2,396
ПОМЕРЛО +22

пРОВАКЦИНОВАНО БІЛЬШЕ 50 ВІДСОТКІВ НАСЕЛЕННЯ
(УКРАЇНА-ПРОВАКЦИНОВАНО ДО 1.5 %)
показать весь комментарий
22.04.2021 09:23 Ответить
-"Доктор Смерть"? Ха!!! Вы ещё не видели НАСТОЯЩЕГО "Доктора Смерть"! - зловеще смеялся Зеленский, назначая Степанова Министром Здравоохранения.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:25 Ответить
А як же спад 3-ї хвилі? Степашка ж хвалився.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:25 Ответить
Да они плавают на своих волнах, и спад похоже, в их головах.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:44 Ответить
Враньё это всё. Они специально пишут, что умер от ковида чтобы хоронили в закрытых гробах. Если хотите хоронить в открытом гробу, заплатите от 20 000 гривен. Это враньё, а не статистика
показать весь комментарий
22.04.2021 08:28 Ответить
Мне сегодня в красную зону ехать, в Запорожье. Никто не знает, обратно меня легко пропустят, обратно в Мариуполь? А то что-то я засомневался.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:28 Ответить
ХЗ.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:30 Ответить
О, блин! Обрадовал, однако. Ладно, буду пробивать инфу.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:32 Ответить
Судячи з того що вчора перевіряли автовокзали на дотримання ***************** заходів.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:39 Ответить
Ага! Таки была движуха. Ладно, поглядим. Я, в принципе, на своей тачке, но хрен зна, как оно выйдет на границе областей.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:45 Ответить
Як я розумію, якщо автобуси ходять, то мабуть пропускають. А там ХЗ, стверджувати не можу.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:04 Ответить
На всякий случай я запишу на видеорегистратор что из машины ваааще не выходил, в течение всей поездки, только брата выпустил и уехал.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:09 Ответить
Вирус за границы областей, городов, провинций, штатов не вылезает, едь спокойно.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:47 Ответить
По идее- да. Ты прав.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:49 Ответить
У нас коли Франківськ був у червоній зоні, то на під'їздах в зону (навколо км.20 від Франківська) стояли пости поліції. Зупиняли, пояснювали що в'їжжаєте в червону зону, просили дотримуватися карантинних обмежень. На виїзд жодних обмежень. Якось так.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:18 Ответить
О, благодарю, весьма конкретно и доходчиво!
показать весь комментарий
22.04.2021 09:43 Ответить
Харашо ідьом, ми ж чемпіони. Нє?
показать весь комментарий
22.04.2021 08:29 Ответить
Цифры говорят что никакого спада нет, что бы там не втирал мразота Степанов.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:52 Ответить
Спад? Плато? Чи пальто?)
Без справжнього карантину і вакцинації катастрофа продовжуватиметься
показать весь комментарий
22.04.2021 08:57 Ответить
Смотрим на белорусов и курим бамбук .Факты упрямая вещь. Они ковид в упор не видят а степашке за каждым углом мерещится в его статистике. Все познается в сравнении . Вот свести их и хай поспорят кто из них бреше. А так это голимая пропаганда и реклама у кого ковид лучше.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:15 Ответить
Белорусских врачей призвали рассказать ВОЗ правду о ситуации с COVID-19 в стране 20.04.2021, 13:04 11,398В Україні за добу від COVID-19 померли 470 осіб, зафіксовано 16 235 нових випадків зараження, 18 831 особа видужала - Цензор.НЕТ 7400ФОТО: DPA
Хватит молчать!

https://charter97.org/ru/news/2021/4/20/419233/ https://charter97.org/ru/news/2021/4/20/419233/ https://charter97.org/ru/news/2021/4/20/419233/ https://charter97.org/ru/news/2021/4/20/419233/ https://charter97.org/ru/news/2021/4/20/419233/ https://pluso.ru/

Telegram-канал https://t.me/belhalat_by «Белые халаты» отреагировал на встречу главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса с главой лукашенковского МИД Владимиром Макеем.

Telegram-канал призвал оставлять комментарии в аккаунтах соцсетей международных медицинских организаций.
«Медики, к вашим комментариям прикрепите фотопруфы того, как вы пользуетесь СИЗ по несколько раз, как у вас обстоят дела в больницах, как в палатах не хватает оснащения для лечения коронавирусных пациентов, и так далее. Спросите, почему врачей увольняют по политическим мотивам. Расскажите, как много ваших коллег переболело и погибло от COVID, и как государство обвиняло их к этом. Напишите от лица медработников Беларуси, что вы на самом деле думаете о ситуации со здравоохранением в РБ», - призывает Telegram-канал.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:26 Ответить
Ты бы еще Северную Корею в пример привел...
показать весь комментарий
22.04.2021 09:34 Ответить
Согласно статистике смертности, опубликованной Могилевским https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_registry ЗАГСом , в январе - ноябре 2020 года общее количество умерших за указанный период (4375) превысило общее количество умерших за весь предыдущий год на 609, а в статистике смертности Могилева за предыдущие 5 лет не было подобных всплесков смертности и она оставалась на отметке около 3800 человек. Статистика также показала, что в ноябре 2020 года в Могилеве умерло почти вдвое больше, чем в ноябре 2019 года. Впоследствии статистика была удалена с сайта реестра. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Belarus#cite_note-NN_Mogilev_statistics-94 [94] https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Belarus#cite_note-EUradio_Mogilev_statistics-95 [95]
показать весь комментарий
22.04.2021 09:49 Ответить
Вчера провели 109 007 тестирований и зафиксировали 12 162 новых случая заражения. Сегодня провели 101 981 (-7% от вчера) тестирований, и зафиксировали 16 235 (+33% от вчера) новых случаев заражения. Итого при уменьшении количества тестирований на 7%, количество новых случаев заражения возросло на 33%
показать весь комментарий
22.04.2021 09:55 Ответить
У Степанова по понедельникам спад очередной волны заболеваемости, по четвергам рост новой волны заболеваемости, а по пятницам плато.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:09 Ответить
Когда нас пять лет пугали "доктором смерть" прокацапские говноканалы, тогда мало кто догадывался, что их слова будут вещими: только за один год своего правления, степанов убил более 40 тыс человек. Вот он доктор смерть!
показать весь комментарий
22.04.2021 10:51 Ответить
За один день 470 смертей от ковида. Это больше , чем в Иловайске.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:25 Ответить
9 миллионный Израиль привил почти 6 млн граждан и объявил победу над короновирусом. После этого Израиль на всякий случай дополнительно законтрактовал 30 миллионов доз вакцины Пфайзер, которая демонстрирует наивысшие показатели защиты, включая мутации вируса.
37 миллионная Польша законтрактовала более 100 миллионов доз вакцины и привила дважды более 5 миллионов человек и единожды ещё более 2 миллионов человек.
330 миллионные США делают в день по 2-3 миллиона прививок. Число привитых приближается к 200 миллионам американцев.
Каждая страна борется с вирусом на высших уровнях, так как короновирус это прямая угроза национальной безопасности каждого государства.
Теперь несколько вопросов к инфантильной украинской власти:
1. когда власти Израиля, Польши и США обратились, естественно на высших уровнях, к Пфайзеру, если вакцинация в этих странах началась в декабре 2020 года?
Напомню, что Зе гордо заявил, что общался с Пфайзером аж 8 февраля 2021 года. а после этого нашёл время для лыжных покатушек, инфантильно спихнув проблему на некоего Ермака. Кто такие Ермаки, Степашки и Шмыгали для Пфайзера, если о вакцинах практически ежедневно с ними договариваются фрау Меркель, Трамп и Байден?
2. осознают ли украинская власть, что её некомпетентность, инфантильность станут причиной смерти тысяч украинцев? Ведь если бы была должным образом организована вакцинация, то эти бы люди не умерли. Я уже молчу о ущербе национальной безопасности, экономике и репутационных потерях для страны.
3. если вы не в состоянии организовать защиту украинцев от ковида путём вакцинации, то почему вы тупо игнорите пассивную защиту в виде ношения масок?!!! У вас что ума не хватает снять даже любимые видосики, в которых прямо показать как существо без маски убивает своих близких и знакомых?? Таких сюжетов можно снимать немерянно! Так много и в таких красках пока до последнего идиота не дойдёт, что маски лучше носить! при чём до того момента пока не заплатил космический штраф.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:05 Ответить
Про Германию -- правда, уже позавчера (если интересно) -- бо в бане я, уже по-дважды на неделю...*)
Один раз привит каждый пятый немец.
Каждый пятый единожды привитый, привит второй дозой.
Привиты по полной программе все пожилые люди в домах престарелых и прочих подобных заведениях.

До Израиля ещё, как до Москвы раком, конечно, -- но есть уже реальное, к чему стремиться...
показать весь комментарий
22.04.2021 20:18 Ответить
 
 