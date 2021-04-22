В Украине за сутки от COVID-19 умерли 470 человек, зафиксированы 16 235 новых случаев заражения, 18 831 человек - выздоровел
16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 22 апреля 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 апреля 2021 года. В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 3 904 человека;
летальных случаев - 470;
выздоровел - 18 831 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 101 981 (в том числе методом ПЦР - 46516, методом ИФА - 17644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 37821).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 990 353 человека;
выздоровели - 1 533 303 человека;
летальных случаев - 41 266;
проведено ПЦР-тестов - 9 089 301.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях", - рассказал Степанов.
Міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення про відновлення очного навчання для учнів 1-4 класів із понеділка, 19 квітня.
«Щойно завершилось засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС, на якій було прийнято ряд важливих рішень. Одним з них є відновлення очного навчання для учнів початкових класів.
, - наголосив під час брифінгу Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.
вЕЛИКОБРИТАНІЯ
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ UK ЗА ДОБУ ЗАРАЗИЛОСЬ +2,396
ПОМЕРЛО +22
пРОВАКЦИНОВАНО БІЛЬШЕ 50 ВІДСОТКІВ НАСЕЛЕННЯ
(УКРАЇНА-ПРОВАКЦИНОВАНО ДО 1.5 %)
Без справжнього карантину і вакцинації катастрофа продовжуватиметься
Хватит молчать!
Telegram-канал https://t.me/belhalat_by «Белые халаты» отреагировал на встречу главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса с главой лукашенковского МИД Владимиром Макеем.
Telegram-канал призвал оставлять комментарии в аккаунтах соцсетей международных медицинских организаций.
«Медики, к вашим комментариям прикрепите фотопруфы того, как вы пользуетесь СИЗ по несколько раз, как у вас обстоят дела в больницах, как в палатах не хватает оснащения для лечения коронавирусных пациентов, и так далее. Спросите, почему врачей увольняют по политическим мотивам. Расскажите, как много ваших коллег переболело и погибло от COVID, и как государство обвиняло их к этом. Напишите от лица медработников Беларуси, что вы на самом деле думаете о ситуации со здравоохранением в РБ», - призывает Telegram-канал.
37 миллионная Польша законтрактовала более 100 миллионов доз вакцины и привила дважды более 5 миллионов человек и единожды ещё более 2 миллионов человек.
330 миллионные США делают в день по 2-3 миллиона прививок. Число привитых приближается к 200 миллионам американцев.
Каждая страна борется с вирусом на высших уровнях, так как короновирус это прямая угроза национальной безопасности каждого государства.
Теперь несколько вопросов к инфантильной украинской власти:
1. когда власти Израиля, Польши и США обратились, естественно на высших уровнях, к Пфайзеру, если вакцинация в этих странах началась в декабре 2020 года?
Напомню, что Зе гордо заявил, что общался с Пфайзером аж 8 февраля 2021 года. а после этого нашёл время для лыжных покатушек, инфантильно спихнув проблему на некоего Ермака. Кто такие Ермаки, Степашки и Шмыгали для Пфайзера, если о вакцинах практически ежедневно с ними договариваются фрау Меркель, Трамп и Байден?
2. осознают ли украинская власть, что её некомпетентность, инфантильность станут причиной смерти тысяч украинцев? Ведь если бы была должным образом организована вакцинация, то эти бы люди не умерли. Я уже молчу о ущербе национальной безопасности, экономике и репутационных потерях для страны.
3. если вы не в состоянии организовать защиту украинцев от ковида путём вакцинации, то почему вы тупо игнорите пассивную защиту в виде ношения масок?!!! У вас что ума не хватает снять даже любимые видосики, в которых прямо показать как существо без маски убивает своих близких и знакомых?? Таких сюжетов можно снимать немерянно! Так много и в таких красках пока до последнего идиота не дойдёт, что маски лучше носить! при чём до того момента пока не заплатил космический штраф.
Один раз привит каждый пятый немец.
Каждый пятый единожды привитый, привит второй дозой.
Привиты по полной программе все пожилые люди в домах престарелых и прочих подобных заведениях.
До Израиля ещё, как до Москвы раком, конечно, -- но есть уже реальное, к чему стремиться...