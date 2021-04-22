Украина снова поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 апреля в мире зарегистрировали 881 026 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 089 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 12-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 6-е.

об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 144 455 684 случаев инфицирования, из них 881 026 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 071 798 человек, из них 14 089 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 122,6 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 6-ю и 2-ю позицию соответственно (21 апреля по летальным случаям Украина занимала 11-ю позицию в мире и 5-ю в Европе).



