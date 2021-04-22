РУС
Украина снова поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 апреля в мире зарегистрировали 881 026 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 089 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 12-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 6-е.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 144 455 684 случаев инфицирования, из них 881 026 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 071 798 человек, из них 14 089 за минувшие сутки.

Украина снова поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки 01

Побороли болезнь и вылечились 122,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 470 человек, зафиксированы 16 235 новых случаев заражения, 18 831 человек - выздоровел

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина снова поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 6-ю и 2-ю позицию соответственно (21 апреля по летальным случаям Украина занимала 11-ю позицию в мире и 5-ю в Европе).

Украина снова поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки 03
Украина снова поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки 04

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+9
22.04.2021 08:25 Ответить
+5
наголосували деякі......
22.04.2021 08:23 Ответить
+4
Зе-досяжнення
22.04.2021 08:26 Ответить
наголосували деякі......
22.04.2021 08:23 Ответить
22.04.2021 08:25 Ответить
Причём, во всём мире.
22.04.2021 08:26 Ответить
Ми майже чемпіони.
22.04.2021 08:24 Ответить
Почему майже? Насколько я понял это абсолютные показатели, которые растут пропорционально населения страны, а нужно считать относительные (например на 1 тыс. населения). И вот тут мы будем абсолютными чемпионами (думаю даже в мировом рейтинге)
22.04.2021 09:10 Ответить
Нужно, просто, меньше летать.
22.04.2021 08:25 Ответить
Брат сегодня летит, в Стамбул, оттуда в Лиссабон. Оба- Туркиш эрлайнз. Так требование такое: при посадке в Запорожье обязан иметь с собой: 5 масок, один прозрачный щиток, закрывающий лицо, две пары перчаток, 100 грамм дезраствора. Весело, блин!
22.04.2021 08:43 Ответить
Зе-досяжнення
22.04.2021 08:26 Ответить
-"Доктор Смерть"? Ха!!! Вы ещё не видели НАСТОЯЩЕГО "Доктора Смерть"! - зловеще смеялся Зеленский, назначая Степанова Министром Здравоохранения.

22.04.2021 08:27 Ответить
еще чуть-чуть погундосит и будет 1 место , чемпион. дохнем поприколу из-за зеидиотов
22.04.2021 08:41 Ответить
We Are the Champions!
22.04.2021 08:54 Ответить
Порошенко! Порошенко, что ты наделал????!!! 😥😥😥
22.04.2021 08:55 Ответить
Чем глубже Украина погружается в клоаку тем больше во всем виноваты папиредники.
Порошенко распоясался хуже некуда...
22.04.2021 09:55 Ответить
Порошенко - причина всех зол. Зелень на самокритику не способна, потому только так.
22.04.2021 15:38 Ответить
Всякий бред несут ворлдометры
22.04.2021 09:30 Ответить
"всякий бред" несут те, кто у руля медицины стоит...
22.04.2021 10:13 Ответить
Давать статистику в абсолютных цифрах без учета количества населения - мало о чем говорит.
Там на этом же сайте , откуда таблички , есть относительный показатель.
Не говоря уже о том, что статистика из Украины.. .ну такое. Все знают, как она делается.
Бутусов вроде вменяемый человек, а редактор новостей у него.... ну... в общем.
П.С.
В приличных изданиях заставляют подписывать , кто подготовил новости.
Чтобы хоть по фамилии знать, что за придурок это опубликовал.
22.04.2021 09:56 Ответить
Ворлдометр составляется командой якобы волонтеров, купленными конечно короновбрасывающими фейковую пандемию
22.04.2021 13:39 Ответить
Дайте ЗЕ т Степанову медаль. Таки реально чемпионы теперь.
22.04.2021 10:06 Ответить
Ви знущаєтесь? Ви би присобачили медаль на курточку за 600к?
22.04.2021 10:50 Ответить
Прибить гвоздями степанову медаль на лоб, чтобы не испортить курточку
22.04.2021 10:56 Ответить
Это ничего, главное, у министра, который обязан за этим следить и контролировать, куртка новая.
Он же признался, что для "удовлетворительных темпов вакцинации" нужна своя вакцина.
А раз ее нет, то какие к нему претензии из-за неудовлетворительных темпов?
22.04.2021 10:12 Ответить
Ми зробимо Україну європейським лідером... (все ж такі виконав обіцянку! )
Україна знову піднялася на шосте місце у світі й на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу - Цензор.НЕТ 2304
22.04.2021 10:49 Ответить
Два года назад, только идиоты 73% не верили, что избрание тупоголового шута президентом, может означать, что дальше будет только хуже. Вот вам и результат.
22.04.2021 10:55 Ответить
Антиваксеры, давайте хором:
Этот день мы приближали, как могли!
22.04.2021 11:39 Ответить
 
 