Украина снова поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 22 апреля в мире зарегистрировали 881 026 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 089 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 12-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 6-е.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 144 455 684 случаев инфицирования, из них 881 026 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 071 798 человек, из них 14 089 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 122,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 6-ю и 2-ю позицию соответственно (21 апреля по летальным случаям Украина занимала 11-ю позицию в мире и 5-ю в Европе).
Порошенко распоясался хуже некуда...
Там на этом же сайте , откуда таблички , есть относительный показатель.
Не говоря уже о том, что статистика из Украины.. .ну такое. Все знают, как она делается.
Бутусов вроде вменяемый человек, а редактор новостей у него.... ну... в общем.
П.С.
В приличных изданиях заставляют подписывать , кто подготовил новости.
Чтобы хоть по фамилии знать, что за придурок это опубликовал.
Он же признался, что для "удовлетворительных темпов вакцинации" нужна своя вакцина.
А раз ее нет, то какие к нему претензии из-за неудовлетворительных темпов?
Этот день мы приближали, как могли!