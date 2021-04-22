За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 044 человека, всего - 491 877, - Степанов

По состоянию на 21 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 482 391 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"14 044 человека привиты против COVID-19 за сутки 21 апреля 2021 в Украине. 491 877 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 491 875 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

По данным министра, прививки проводились 264 мобильными бригадами по иммунизации и 437 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 21 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 482 391 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 329), Одесской (1 017) и Львовской (792) областях, меньше всего - в Луганской (231), Кировоградской (263) и Тернопольской (325) областях.



