РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9754 посетителя онлайн
Новости
1 408 1

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Луцке, - ГСЧС. ФОТО

Три человека погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в Волынской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"21 апреля в 19:19 в Луцке в одноэтажном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

В 20:10 спасатели ликвидировали пожар на площади 25 кв.м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю жертвами пожаров в Украине стали 33 человека, на водоемах погибли 17, - ГСЧС

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Луцке, - ГСЧС 01
Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Луцке, - ГСЧС 02

Луцк (605) пожар (6039) смерть (9299) ГСЧС (5151)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо пишете..- дом-то 2-этажа...((
показать весь комментарий
22.04.2021 23:28 Ответить
 
 