Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Луцке, - ГСЧС. ФОТО

Три человека погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в Волынской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"21 апреля в 19:19 в Луцке в одноэтажном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

В 20:10 спасатели ликвидировали пожар на площади 25 кв.м.

