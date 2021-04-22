Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Луцке, - ГСЧС. ФОТО
Три человека погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в Волынской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"21 апреля в 19:19 в Луцке в одноэтажном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.
В 20:10 спасатели ликвидировали пожар на площади 25 кв.м.
