Оккупанты отрывают ОРДЛО все дальше и дальше от остальной Украины, - омбудсмен
На жителей Донбасса давят, чтобы они оформили российские паспорта. Таким образом Россия хочет оторвать ОРДЛО от Украины.
Об этом заявила в интервью РБК-Украина украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в ОРДЛО запретили украинский язык: ни обучения на украинском нет, ни каких-то информационных источников. Акты гражданского состояния, которые оформлены на украинском языке, будут действовать только до 2023 года.
"По нашим подсчетам, 500 тысяч людей в ОРДЛО уже получили российские паспорта, это огромное количество. И это способствует их отрыву все дальше и дальше от Украины", - сообщила Денисова.
Топ комментарии
+15 aleks kyb
показать весь комментарий22.04.2021 09:14 Ответить Ссылка
+14 Oleksandr Yakushev
показать весь комментарий22.04.2021 09:29 Ответить Ссылка
+8 5 копійок
показать весь комментарий22.04.2021 09:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стали гражданами рашки - пусть шуруют в рашку.....
Когда вернем землю - надо просто выселить "негражан" на х..й
банально- некуда.
Оставшись- надо выживать
Оставшись- не значит враг или предатель
Оставшись- надо себя и родителей кормить
Можно иметь и мордастый паспорт, при этом лютым быть к ним, и при возможности стать -З.Космеденьянской.
Легко звиздеть- пока сам не вкусишь такой доли.
Так что - люди , не горячитесь.
Но , пидоров и гнид, к стенке.