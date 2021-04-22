РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9754 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 768 17

Оккупанты отрывают ОРДЛО все дальше и дальше от остальной Украины, - омбудсмен

Оккупанты отрывают ОРДЛО все дальше и дальше от остальной Украины, - омбудсмен

На жителей Донбасса давят, чтобы они оформили российские паспорта. Таким образом Россия хочет оторвать ОРДЛО от Украины.

Об этом заявила в интервью РБК-Украина украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в ОРДЛО запретили украинский язык: ни обучения на украинском нет, ни каких-то информационных источников. Акты гражданского состояния, которые оформлены на украинском языке, будут действовать только до 2023 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выдача паспортов РФ в ОРДЛО противоречит Минским соглашениям и нарушает суверенитет Украины, - МИД Германии

"По нашим подсчетам, 500 тысяч людей в ОРДЛО уже получили российские паспорта, это огромное количество. И это способствует их отрыву все дальше и дальше от Украины", - сообщила Денисова.

Автор: 

Денисова Людмила (996) паспорт (1185) россия (97399) Донбасс (26966)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Нам нужны наши территории. А граждане макшании поедут на родину, в Магадан.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:14 Ответить
+14
Украинцы! Не тратьте силы и деньги на это болото.Деньги, которые тратяться на пенсии тем ватопедам, пусть лучше пойдут на повышение пенсий настоящим украинцам. Только идиот этого не понимает и судя по всему они как раз таки в руководстве Украины.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:29 Ответить
+8
ОРДЛО само відірвалось від України. Як би не хотіли, то не відірвались би. В 14 році на своїх сайтах хвалились що тим часом Думбас тихо відчалює від України.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОРДЛО само відірвалось від України. Як би не хотіли, то не відірвались би. В 14 році на своїх сайтах хвалились що тим часом Думбас тихо відчалює від України.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:10 Ответить
Ну и нах нам эти ватники?
Стали гражданами рашки - пусть шуруют в рашку.....
Когда вернем землю - надо просто выселить "негражан" на х..й
показать весь комментарий
22.04.2021 14:09 Ответить
А хтось хотів вибори на недорозвинутих територіях провести.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:13 Ответить
Нам нужны наши территории. А граждане макшании поедут на родину, в Магадан.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:14 Ответить
Не нагнетай обстановку, многие не смогли свалить,
банально- некуда.
Оставшись- надо выживать
Оставшись- не значит враг или предатель
Оставшись- надо себя и родителей кормить
Можно иметь и мордастый паспорт, при этом лютым быть к ним, и при возможности стать -З.Космеденьянской.
Легко звиздеть- пока сам не вкусишь такой доли.
Так что - люди , не горячитесь.
Но , пидоров и гнид, к стенке.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:52 Ответить
отрывают отрывают! когда же уже оторвут да так шоб его и запаха небыло! люди добрые! когда же это закончится?!!
показать весь комментарий
22.04.2021 09:21 Ответить
Украинцы! Не тратьте силы и деньги на это болото.Деньги, которые тратяться на пенсии тем ватопедам, пусть лучше пойдут на повышение пенсий настоящим украинцам. Только идиот этого не понимает и судя по всему они как раз таки в руководстве Украины.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:29 Ответить
..как не называй лугандонов, и к какой стране они бы не принадлежали-"придурками лагерными" так и останутся...
показать весь комментарий
22.04.2021 09:30 Ответить
Громадяни Росії нам не потрібні. Як приїхали колись так і поїдуть. Саме для цього вони і отримують кацапські паспорти. Якщо хтось з них сподівається що ми дозволимо їм тут залишитися то сильно помиляються. Нам громадяни чужої і відверто ворожої держави в Україні не потрібні. В ********** неміряно території яку потрібно заселяти і гостра демографічна криза. Так що їм туди. Там їх "культура", "язик" і "боярка".
показать весь комментарий
22.04.2021 09:33 Ответить
денисова все це говорить таким відстороненим тоном, як будь то її не стосується. Що поробиш, креатура мадам юлі. Сама є єтнічною землячкою пушиліна, сама говорить українською як Азіров, такий же в голові мовний переклад. Про порушення прав людей говорить по плану раз в квартал, Погрязла в суддівських схемах, сприяла Вовку в захопленні влади в суддівському корпусі. Як як захисник прав - ніяка, пора вже демобілізовуватись.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:40 Ответить
Получить базу данных по получившим паспорта московии думаю не составляет особого труда, после этого запретить этим коллаборантам въезд на территорию свободной Украины, лишить гражданства. Хотя бы с этого начать...
показать весь комментарий
22.04.2021 09:42 Ответить
так ми ж їм в цьому допомагаєм, чому канал "дом" йде на російській мові, там що, не українська територія, а державна мова українська , кого ми підтримуєм, там українці і так принишкли
показать весь комментарий
22.04.2021 09:51 Ответить
Ну когда власть украинская вернется на эти земли 500 тыщ "прото-россиян" возьмут вещички и отчалят в любимую и такую родную РФ. Вместо них вернутся те 2 млн. украинцев которые из ОРДЛО уехали, когда вся эта бодяга началась.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:11 Ответить
раша никого не к себе не пустит, а 2 миллиона уже обжились тут и возвращаться не будут. Так что будем мы иметь 500 тыщ биологических отходов навсегда.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:14 Ответить
"Оккупанты отрывают ОРДЛО все дальше и дальше от остальной Украины" - большое открытие чиновницы Денисовой! Необычайно информированная...Очевидно имеет доступ до сов. секретной информации...
показать весь комментарий
22.04.2021 10:39 Ответить
Если они получили российские паспорта, то по какому праву уже российским гражданам наша украинская власть платят украинские пенсии, льготы, субсидии, пускают на территорию свободной Украины, как ее граждан, а не как иностранцев? Согласно украинского законодательства, если быть на букве закона, все эти новые российские "граждане" находятся на территории Украины незаконно и являются вообще-то преступниками(по букве закона),несмотря на это их все равно впускают в Украину, платят пенсии и т.д. Пока в Украине не будут делать все по букве закона, а не как сейчас, кому как хочется, ничего хорошего у нас не будет.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:50 Ответить
шахтёры сказали убийцам детей угля не будет
показать весь комментарий
24.04.2021 19:02 Ответить
 
 