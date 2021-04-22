Оккупанты отрывают ОРДЛО все дальше и дальше от остальной Украины, - омбудсмен

На жителей Донбасса давят, чтобы они оформили российские паспорта. Таким образом Россия хочет оторвать ОРДЛО от Украины.

Об этом заявила в интервью РБК-Украина украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в ОРДЛО запретили украинский язык: ни обучения на украинском нет, ни каких-то информационных источников. Акты гражданского состояния, которые оформлены на украинском языке, будут действовать только до 2023 года.

"По нашим подсчетам, 500 тысяч людей в ОРДЛО уже получили российские паспорта, это огромное количество. И это способствует их отрыву все дальше и дальше от Украины", - сообщила Денисова.