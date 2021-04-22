РУС
7 222 43

Арестович о военной угрозе со стороны РФ: Путин сейчас в пассивно-агрессивной позиции, он защищается. "Красный период" будет в августе-сентябре. ВИДЕО

В августе-сентябре Россия снова активизирует военную активность у границ Украины в связи с проведением масштабных учений.

Как информирует Цензор.НЕТ, такой прогноз озвучил в эфире программы "Шоу №1" на телеканале "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, концентрация войск у границ Украины - "это стратегическая дезинформация со стороны России".

"Они и так проводят учения "Запад-2021", активная фаза которых сентябрь-август. Они однозначно репетируют войну против Украины, но на это запланированное два года назад передвижение войск они просто нагнали такой ​​огромный информационный пузырь: "держите меня семеро", "питерская подворотня" и т.д. Объясню почему. Если внимательно посмотреть сегодняшнее послание Путина, то видно, что он в пассивно-агрессивной позиции. Он защищается. 95% - это внутренний порядок дня. Он сказал беспрецедентную фразу за 20 лет управления Россией - сказал, что Россия выступает за бесконфликтную политику. Мой диагноз, моя личная оценка - Россия не имеет никаких потуг не только проводить полномасштабный конфликт, а даже как-либо долго выдерживать гонку вооружений", - сказал советник украинской делегации в ТКГ.

Арестович заявил, что не видит военной угрозы "непосредственно в течение этого дня и до 1,5 месяца вперед", потому что в мае-июне проходит активная фаза натовских учений и "натовские войска стратегически развернуты от Балтийского моря до Балкан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку РФ все больше уверена, что Запад ничего не будет с этим делать, - генерал США Ходжес

"Никто не будет атаковать Украину в то время, как развернуты боевые порядки НАТО. "Красный период" будет в конце августа - начале сентября, когда будет активная фаза российско-белорусских учений, тогда снова будут перебрасываться войска. А сейчас они в поле не простоят и трех недель, потому что начнется разложение войск. Войска нельзя держать без дела в поле. Это просто создание, как россиянам кажется, сильной позиции накануне встречи с Байденом и попытка давить на нас", - пояснил он.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

Топ комментарии
+10
ну специалисту по позициям и позам виднее. тут даже спорить глупо
показать весь комментарий
22.04.2021 09:12 Ответить
+7
Специалист по садо-мазо высказал своё "компетентные" мнение?
показать весь комментарий
22.04.2021 09:09 Ответить
+7
почти 2 года как кондитер не президент, но по прежнему каждое утро Петренко находит в своих трусах раздавленную рошенку
показать весь комментарий
22.04.2021 09:28 Ответить
ЛЮСЯ хватит подыгрывать Путину мол воно такое страшно ой ой ой слушайте дядю Х..ла а то нападе.. дебильное ты Люся после вчерашнего прощального от Путина я дэбэльене я не знаю что делать дальше денег нет но вы держитесь а если кто то сам какашка все поняли что Россия и Путин закончились.... вчера мы все видели прощальную лебединую песню о смерти.... режима.. они реально не знают -что делать.. воевать со всеми на всех фронтах ну да можно минуты 2-3....это этакое коллективное самоубийство а желает ли этого окружение старого окурка.... думаю нет... воевать даже в принципе глаза боятся- а руки роблять-- также не выйдет бегать вокруг и вдоль границы Украина это как то по дэбельному... скоро с России ржать все будут...
показать весь комментарий
22.04.2021 09:30 Ответить
Арестович про воєнну загрозу з боку РФ: Путін зараз у пасивно-агресивній позиції, він захищається. "Червоний період" буде в серпні-вересні - Цензор.НЕТ 4712
показать весь комментарий
22.04.2021 09:55 Ответить
Пуйло в позе прачки
показать весь комментарий
22.04.2021 09:11 Ответить
от кого же эта бункерная крыса защищается ?
показать весь комментарий
22.04.2021 09:11 Ответить
давно потрібно зрозуміти- від свого народу,який починає ворушитись кумекати що і до чого! подивись фільм "іван васильович міняє професію" як милославський посилав всіх на війну-щоб і духу Їх не було,куди небудь лиш би воювали!! так і наші "найпатріотичніші" щоб збити постмайданівський синдром і щоб далі спокійно грабувати народ договорились з тим же путіним про войнушку,щоб самі героЇчні наші люди займались війною,а вони при щасті набивали кишені-мерзотники!!!
показать весь комментарий
22.04.2021 11:13 Ответить
"Аферистович", як завжди, "в своєму репертуарі" - "пердить в калюжу"....
показать весь комментарий
22.04.2021 09:14 Ответить
хорошо что у нас есть свой военный эксперт . что бы мы без Арестовича делали
показать весь комментарий
22.04.2021 09:14 Ответить
и да, еще и стратег - как далеко глядит
показать весь комментарий
22.04.2021 09:33 Ответить
***** може пошухерить на день Незалежності, як і раніше. Для нього ця дата як серпом.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:15 Ответить
Особенно если на парад заберут всю технику и боев части с передовой....
показать весь комментарий
22.04.2021 11:53 Ответить
До твого відома іхтамнети вперлись на Думбас в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:07 Ответить
И ШО?
показать весь комментарий
22.04.2021 13:56 Ответить
Це відносно параду.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:01 Ответить
СтратеГ!
показать весь комментарий
22.04.2021 09:17 Ответить
Арестович - хороший учень *****. Спершу одному служив - Ющенку, потім іншому Янучарству.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:18 Ответить
ух ти подоляка тіма люся цельний смайор та служить у вави
показать весь комментарий
22.04.2021 09:22 Ответить
Де там ваш педрово-опзжшній голова-стукачок АП Райнін з лубянки що вчора тітушню на Харків віз?
показать весь комментарий
22.04.2021 09:25 Ответить
почти 2 года как кондитер не президент, но по прежнему каждое утро Петренко находит в своих трусах раздавленную рошенку
показать весь комментарий
22.04.2021 09:28 Ответить
люся выступает как штопаный гордон: анонсирует невероятные события, пересказанные кравчуком со слов рабиновича
показать весь комментарий
22.04.2021 09:20 Ответить
Арестович говорит здравые хоть очевидные вещи. Но зачем пиарить этого фрика? Тут десятки форумчан могут дать подобный комментарий, но их не цитируют в новостной ленте Цензора.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:26 Ответить
"Красный период" для путіна будет в августе-сентябре, а для Зеленського і Арестовича у травні - зразу після виходу фільма про вагнерівців.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:32 Ответить
Та этА фильмА устала уже выходить
показать весь комментарий
22.04.2021 10:23 Ответить
Завдяки Дімі Пірамідка і єже с нім.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:35 Ответить
от коли вийде тоді і будеш язиком молоти,а зараз сиди і не п....ди!!!
показать весь комментарий
22.04.2021 11:19 Ответить
опять шмонька не брита висказалась, що в лужу пернула...
показать весь комментарий
22.04.2021 09:41 Ответить
Картинка хібна.... чоботів у мокшан не має, лапоть має бути на нозі.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:58 Ответить
_Путлер психически больной, психопат, параноик, нравственный идиот. Прогнозировать его действия, руководствуясь собственными рациональными предположениями, неразумно.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:53 Ответить
Путін - всього лише проекція російського суспільства (якщо можна так сказати), доведено історією. Наш сусід - це потомки андрофагів (по Геродоту), які взяли за основу державного устрою Золоту Орду. Отож, ми приречені на вічну боротьбу, як Ізраїль (ця країна існує за рахунок формули армія-мова-віра).
показать весь комментарий
22.04.2021 10:16 Ответить
Патлер не один правит рашкой, с потлером есть Патрушев например и Зюганов. Петлер че, нападет на Запад где все детки этих ублюдков живут?
показать весь комментарий
22.04.2021 10:55 Ответить
От й я кажу що як тільки дітки рашафашистів виїдуть з ЄС та Америки тоді це буде сигнал що ***** розпочне.
Але Україну це не рятує від спроби ***** й рашисстов відбити воду до Криму.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:57 Ответить
В августе будут просто кривляния перед выборами в госдуру.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:05 Ответить
люсенька это шифровочка из лубянки прилетела
показать весь комментарий
22.04.2021 10:47 Ответить
люся,расскажи лучче про "33 боивых выхода"!
показать весь комментарий
22.04.2021 10:56 Ответить
Не понимаю.... Зачем печатать статьи с "откровениями" таких д-ов как люся, геращенко, мендель, арахмия... и т.п. Это же г-но и мусор.....
показать весь комментарий
22.04.2021 11:54 Ответить
так от від кіля мір у очях хутіна
показать весь комментарий
22.04.2021 12:09 Ответить
Тут цього Арестовича постійно банили
показать весь комментарий
22.04.2021 12:21 Ответить
Нах#ра взагалі виставляти у новинах що шл#ха Арестович там сказала? Кому те цікаво? Навіщо її (Арестович) піарити?
показать весь комментарий
22.04.2021 13:53 Ответить
В какую сторону асимметрия, в сторону увеличения, или уменьшения?
показать весь комментарий
22.04.2021 14:13 Ответить
 
 