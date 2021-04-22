В Польше и Мексике выявлены поддельные вакцины от COVID-19 компании Pfizer, - The Wall Street Journal
Поддельные версии вакцины против COVID-19 компании Pfizer выявлены в Мексике и Польше
Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным издания, около 80 человек в клинике в Мексике получили поддельную вакцину по цене около $1 тыс. за дозу.
Флаконы, найденные в Мексике, имели поддельную маркировку, отмечает газета.
Между тем, в обнаруженных в Польше флаконах с поддельной вакциной, вероятно, находилось средство против морщин, сообщило издание.
Польские власти заявили, что никто в стране не получил поддельную вакцину.
Издание уточняет, что флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований. В свою очередь, компания Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.
Остап Сулейман Бендер Бей
Ни перед чем не останавливаются ради наживы ,жадность затмевает разум .
На данный момент в стране вакцинировано 8 893 076 человек.
Власти планируют до 10 мая начать запись на прививки для всех желающих от 18 лет.
Как стало известно сайту Charter97.org из брифинга премьера-министра Матеуша Моравецкого, всего на территории Польши планируется открыть до 600 пунктов массовой вакцинации.
«До 10 мая мы хотим, чтобы каждый гражданин старше 18 лет, мог получить электронное направление и, начиная с 10 мая, мог записаться на прививку, чтобы позже до августа, а мы надеемся, что это может быть даже раньше, это зависит от количества вакцин, поступающих в Польшу, каждый гражданин мог бы вакцинироваться, если захочет», - сказал Матеуш Моравецкий.
20 апреля будут представлены даты регистрации на прививки от коронавируса для граждан отдельных возрастных групп.
в холодильниках на -70 градусів..))
Ботокс ведь очень сильно дороже пфайзера.
Вообще в этой новости непонятна идея фальсификаторов.
На данный момент поляков загоняют на стадионы и другие места, колоться от ковида, везде созданы масштабные "пункты щепень".