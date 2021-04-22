РУС
В Польше и Мексике выявлены поддельные вакцины от COVID-19 компании Pfizer, - The Wall Street Journal

Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным издания, около 80 человек в клинике в Мексике получили поддельную вакцину по цене около $1 тыс. за дозу.

Флаконы, найденные в Мексике, имели поддельную маркировку, отмечает газета.

Между тем, в обнаруженных в Польше флаконах с поддельной вакциной, вероятно, находилось средство против морщин, сообщило издание.

Польские власти заявили, что никто в стране не получил поддельную вакцину.

Издание уточняет, что флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований. В свою очередь, компания Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.

+6
У нас проблема ще більша , у нас оно - поддєльна влада в країні . .
22.04.2021 09:19 Ответить
+4
Скоро у нас всплывут, если уже не у нас. Круче чем наркотой заниматься.
22.04.2021 09:15 Ответить
+4
22.04.2021 09:19 Ответить
расстрел на месте- продавцов таких вакцин
22.04.2021 09:14 Ответить
В прямом эфире .
22.04.2021 09:23 Ответить
Скоро у нас всплывут, если уже не у нас. Круче чем наркотой заниматься.
22.04.2021 09:15 Ответить
Так я думаю вже є. Он тимошенко без маски бігати почала... Явно вже десь вкололи.
22.04.2021 09:29 Ответить
наши барыги начали барыжить вакцинами полученными по договоренности зенелоха?
22.04.2021 09:15 Ответить
Оптимистично, да? В смысле- обалдеть можно! Хрен с ней, с той Мексикой, а вот если в Польше... то возникает вопрос: а что у нас может оказаться, кроме крема против морщин?!
22.04.2021 09:18 Ответить
витамин Ю, чтоб не было морщин на .х"ю
22.04.2021 09:20 Ответить
Тю, так это- за счастье сойдет!
22.04.2021 09:21 Ответить
не дай бог Степашка узнает где можно подделкой закупиться . он же не пройдет мимо . это же на сэкономленные деньги можно будет потом дорогой одежды прикупить
22.04.2021 09:19 Ответить
22.04.2021 09:19 Ответить
если в европе вакцина поддельная, то здесь "вся конрабанда делается в Одессе, на Дерибасовской улице"
Остап Сулейман Бендер Бей
22.04.2021 09:19 Ответить
...на Малой Арнаутской
22.04.2021 09:30 Ответить
У нас проблема ще більша , у нас оно - поддєльна влада в країні . .
22.04.2021 09:19 Ответить
Вот и началось ,как же без фальсификаций ...
Ни перед чем не останавливаются ради наживы ,жадность затмевает разум .
22.04.2021 09:21 Ответить
Польша хочет с 10 мая предложить вакцинацию всем взрослым https://charter97.org/ru/news/2021/4/19/419102/comments/#comments 1 19.04.2021, 13:54 1,610У Польщі та Мексиці виявлено підроблені вакцини від COVID-19 компанії Pfizer, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 1174
На данный момент в стране вакцинировано 8 893 076 человек.

Власти планируют до 10 мая начать запись на прививки для всех желающих от 18 лет.
Как стало известно сайту Charter97.org из брифинга премьера-министра Матеуша Моравецкого, всего на территории Польши планируется открыть до 600 пунктов массовой вакцинации.
«До 10 мая мы хотим, чтобы каждый гражданин старше 18 лет, мог получить электронное направление и, начиная с 10 мая, мог записаться на прививку, чтобы позже до августа, а мы надеемся, что это может быть даже раньше, это зависит от количества вакцин, поступающих в Польшу, каждый гражданин мог бы вакцинироваться, если захочет», - сказал Матеуш Моравецкий.
20 апреля будут представлены даты регистрации на прививки от коронавируса для граждан отдельных возрастных групп.
На данный момент в Польше вакцинировано 8 893 076 человек
22.04.2021 09:29 Ответить
Почему только Польша и Мексика?Ведь и в Украине президенским указом дали зеленый свет фальсификату,если изготовитель за качество своего продукта не несет ответственности то зачем нарколабораториям в Украине рисковать если есть возможность почти безнаказано делать фальсификат вакцин.Максимум что получат если поймают так это за фальсификацию продкта который и так на 99% из него состоит начиная из банального хлеба.
22.04.2021 09:36 Ответить
Флакони компанії Pfizer виявлені в Мексиці і Польщі.

в холодильниках на -70 градусів..))
22.04.2021 10:16 Ответить
Откуда они эту новость состряпали, насчет Польши, здесь вакцины все бесплатны и доступны от государства, уколоться от ковида никто не пойдет куда-то в частную лавочку. Неужели в самолете по пути следования от фабрики кто-то заменил, но какой смысл?
Ботокс ведь очень сильно дороже пфайзера.
22.04.2021 10:25 Ответить
А может и ботокс - поддельный?
22.04.2021 10:30 Ответить
Тогдв непонятно, кот бы захотел колоться ботоксом из флакона с надписью пфвйзер.
Вообще в этой новости непонятна идея фальсификаторов.
На данный момент поляков загоняют на стадионы и другие места, колоться от ковида, везде созданы масштабные "пункты щепень".
22.04.2021 10:48 Ответить
А це, часом, не так як з горілкою. - Ваша горілка - підробка. Так вона ж краща за ту що продається в супермаркеті. - Ну і що?
22.04.2021 11:34 Ответить
 
 