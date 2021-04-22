В Польше и Мексике выявлены поддельные вакцины от COVID-19 компании Pfizer, - The Wall Street Journal

Поддельные версии вакцины против COVID-19 компании Pfizer выявлены в Мексике и Польше

Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным издания, около 80 человек в клинике в Мексике получили поддельную вакцину по цене около $1 тыс. за дозу.

Флаконы, найденные в Мексике, имели поддельную маркировку, отмечает газета.

Между тем, в обнаруженных в Польше флаконах с поддельной вакциной, вероятно, находилось средство против морщин, сообщило издание.

Польские власти заявили, что никто в стране не получил поддельную вакцину.

Издание уточняет, что флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований. В свою очередь, компания Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.

