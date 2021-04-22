Вакцины Pfizer и Moderna не представляют серьезного риска во время беременности, - ученые

Американские вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna не представляют серьезного риска во время беременности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", к такому выводу пришли ученые, пишет CNN.

По информации Центров США по контролю и профилактике заболеваний, преимущества вакцин перевешивают риски. Ведь беременные женщины, которые заразились коронавирусом, подвержены повышенному риску тяжелого течения болезни.

Также есть повышенный риск неблагоприятных исходов, таких как преждевременные роды.

Наиболее частым побочным эффектом вакцины у беременных была боль в месте инъекции. При этом они реже сообщали о головной боли, мышечных болях и ознобе.

Исследователи говорят, что необходимы более долгосрочные исследования для оценки безопасности вакцины от коронавируса во время беременности, и что это исследование должно включать последующее наблюдение за большой группой населения, вакцинированной на ранних сроках беременности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН

Тем временем в Украине началась вакцинация украинцев препаратом американской компании Pfizer - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вместе с мобильной бригадой выехал на первое вакцинирование.