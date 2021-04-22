РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9412 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
941 9

Вакцины Pfizer и Moderna не представляют серьезного риска во время беременности, - ученые

Вакцины Pfizer и Moderna не представляют серьезного риска во время беременности, - ученые

Американские вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna не представляют серьезного риска во время беременности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", к такому выводу пришли ученые, пишет CNN.

По информации Центров США по контролю и профилактике заболеваний, преимущества вакцин перевешивают риски. Ведь беременные женщины, которые заразились коронавирусом, подвержены повышенному риску тяжелого течения болезни.

Также есть повышенный риск неблагоприятных исходов, таких как преждевременные роды.

Наиболее частым побочным эффектом вакцины у беременных была боль в месте инъекции. При этом они реже сообщали о головной боли, мышечных болях и ознобе.

Исследователи говорят, что необходимы более долгосрочные исследования для оценки безопасности вакцины от коронавируса во время беременности, и что это исследование должно включать последующее наблюдение за большой группой населения, вакцинированной на ранних сроках беременности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН

Тем временем в Украине началась вакцинация украинцев препаратом американской компании Pfizer - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вместе с мобильной бригадой выехал на первое вакцинирование.

вакцина (3815) исследование (568) беременность (80) COVID-19 (18611) Pfizer (180)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знач можно мендель вакцЫнировать если залетит от вислюка?
показать весь комментарий
22.04.2021 09:35 Ответить
у цирковых обезьян с этим вообще нет проблем, они по минЬетам специалисты.
Вакцини Pfizer і Moderna не становлять серйозного ризику під час вагітності, - вчені - Цензор.НЕТ 7241
показать весь комментарий
22.04.2021 10:01 Ответить
мандель-низзя,заразная...
показать весь комментарий
22.04.2021 09:37 Ответить
А где грань...между серьезным риском...и нет серьезным риском?? Кто ее определят и как??
показать весь комментарий
22.04.2021 09:48 Ответить
Выкидыш, ребёнок-инвалид - это риск несерьёжный - это же гойский ребёнок., .
показать весь комментарий
22.04.2021 09:56 Ответить
І що? А хто проти щеплення Pfizer? Ну окрім тих, хто взагалі проти любих щеплень..
показать весь комментарий
22.04.2021 09:50 Ответить
Есть ли риск, будет видно только потом.
В этом и смысл давления, под которым проводится насильная вакцинация.
Уколитесь, и вы нам больше не интересны.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:08 Ответить
Я так зрозумів проведені ретельні 10 літні дослідження з мільйонною вибіркою.
А, я забув закон ж прийняли - шо ніхто, нізащо стосовно вакцин не відповідає....
показать весь комментарий
22.04.2021 12:06 Ответить
 
 