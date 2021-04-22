Возобновлен ремонт 45 км дороги от Нового Быкова в Монастырище на Черниговщине, - "Укравтодор"

Дорогу Бобровица - Свидовец - Новый Быков – Ичня ремонтируют на Черниговщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

В этом месяце уже возобновили ремонт 45 километров дороги Т-25-27 от Нового Быкова в Монастырище.

"Дорога восстанавливается впервые за 50 лет со времени ее построения. Прогрессирующие ямы, сетка трещин, коробление покрытия и сплошные разрушения длительное время создавали существенный дискомфорт для водителей. Чтобы проехать эти 45 километров, приходилось тратить больше часа", - говорится в сообщении.

Дорогу начали ремонтировать в октябре 2020 года. До конца сезона 17,3 километров дороги уже были со слоем регенерации и выравнивающим слоем из асфальтобетона. Сейчас на маршруте работает ресайклер. В районе села Галица начали укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

В рамках программы Президента Украины "Большая стройка" в течение 2021 года в Черниговской области планируют отремонтировать 182 км дорог государственного значения, 9 мостов обновить капитально и 5 мостов реконструировать.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

