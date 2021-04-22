РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9412 посетителей онлайн
Новости
1 577 7

Возобновлен ремонт 45 км дороги от Нового Быкова в Монастырище на Черниговщине, - "Укравтодор"

Возобновлен ремонт 45 км дороги от Нового Быкова в Монастырище на Черниговщине, - "Укравтодор"

Дорогу Бобровица - Свидовец - Новый Быков – Ичня ремонтируют на Черниговщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

В этом месяце уже возобновили ремонт 45 километров дороги Т-25-27 от Нового Быкова в Монастырище.

"Дорога восстанавливается впервые за 50 лет со времени ее построения. Прогрессирующие ямы, сетка трещин, коробление покрытия и сплошные разрушения длительное время создавали существенный дискомфорт для водителей. Чтобы проехать эти 45 километров, приходилось тратить больше часа", - говорится в сообщении.

Дорогу начали ремонтировать в октябре 2020 года. До конца сезона 17,3 километров дороги уже были со слоем регенерации и выравнивающим слоем из асфальтобетона. Сейчас на маршруте работает ресайклер. В районе села Галица начали укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

В рамках программы Президента Украины "Большая стройка" в течение 2021 года в Черниговской области планируют отремонтировать 182 км дорог государственного значения, 9 мостов обновить капитально и 5 мостов реконструировать.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Строительство уникального детсада в Сумах будет завершено до 10 августа, - ОГА

Автор: 

дороги (2514) Укравтодор (663) Черниговщина (1486) Большая стройка (728)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Укравтодор:
"Ни снег, ни дождь, ни война или эпидемия, не смогут остановить НАШ РАСПИЛ Бюджета!"
показать весь комментарий
22.04.2021 09:37 Ответить
"Велике крадівництво" триває !!! Цікаво ,який фонд на черзі до розпилу ??)))
показать весь комментарий
22.04.2021 09:39 Ответить
В 2020 году отремонтировано СТОЛЬКО ЖЕ км, сколько в 2019-ом или в 2018-ом.
Просто в СМИ о каждом квадратном метре кричат по сто раз.
Это как с "турбо-режимом" в Раде:
Крику много, а приняли законов ещё МЕНЬШЕ, чем при прошлой Раде.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:43 Ответить
Головне ,це як голосніше прокукурікати!!!)))
показать весь комментарий
22.04.2021 09:46 Ответить
ти ж вже знаєш скільки людей померло сьогодні від ковіду завдяки цій недолугій владі.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:02 Ответить
А скільки померло в інших країнах, в тому числі і високорозвинутих? Там теж недолуга влада?
показать весь комментарий
22.04.2021 13:19 Ответить
А скільки? І наприклад візьмемо Ізраїль чи США по кількості вакцинованих і зрівняємо з Україною.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:25 Ответить
 
 