Слова Путина о "красных линиях" я прочитал так: "Мы будем пересекать ваши, но вам наши пересекать не разрешено", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента страны-агрессора о "красных линиях".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью Reuters.

"Я прочитал послание президента Путина следующим образом: "Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где находятся наши красные линии", - сказал Кулеба.

"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. Так что сейчас она может идти в любом направлении", - отметил министр.

Ранее Путин заявил о том, что последует жесткий и "асимметричный ответ" в отношении тех, кто пересечет "красную черту".

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России.

