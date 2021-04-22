РУС
Слова Путина о "красных линиях" я прочитал так: "Мы будем пересекать ваши, но вам наши пересекать не разрешено", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента страны-агрессора о "красных линиях".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью Reuters.

"Я прочитал послание президента Путина следующим образом: "Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где находятся наши красные линии", - сказал Кулеба.

"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. Так что сейчас она может идти в любом направлении", - отметил министр.

Ранее Путин заявил о том, что последует жесткий и "асимметричный ответ" в отношении тех, кто пересечет "красную черту".

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чтобы помешать Путину - нужна консолидированная реакция Запада, - Кулеба

Топ комментарии
+15
Абсолютно правильно прочитал Кулеба. Как-то односторонне Россия рисует линии. Это говорит о том, что она соседей ни во что не ставит. Это всегда почва для конфликтов.
22.04.2021 09:55 Ответить
+4
А Віслючок уважно дивився в очко )(уйла ,можливо нехай уважніше придивиться ,можливо щось недобачив !!!)))
22.04.2021 10:04 Ответить
+4
Історія РФіі,від невеличкого князівства до велетенської імперіі,це море крові поневолених народів !!! Московія ніколи не визнавалв ніяких "красних линий" !!!))))
22.04.2021 10:10 Ответить
22.04.2021 09:57 Ответить
***** **… й - диагноз , обезьяна с гранатой ! Его должны обезвредить , как бен Ладена
22.04.2021 10:14 Ответить
Как говорят американцы,у нас толстая шкура,и что говорят бункерные шибздики - нам до лампады.Мы должны быть готовы дать достойный отпор.!
22.04.2021 09:59 Ответить
А на что отпор если красная линия ежедневно передвигается по уже украинской земле?
22.04.2021 10:05 Ответить
Чехія скорочує амбасаду РФ до одного працівника і розриває договір про дружбу з Росією.
22.04.2021 10:04 Ответить
А взагалі для цього шибздика колись існували "червоні лінії", на які він зважав? Як на мене, то він як вийшов із середовища пітерської гопоти, так в ній і перебуває досі. Вважає себе "паханом", коронованим воротами палацу в Геленджику.
22.04.2021 10:06 Ответить
Вот тут верно сказал, спорить не о чем.
22.04.2021 10:12 Ответить
Вся планета живе рахуючись з Міжнародним Правом а у ***** якісь загадкові і ситуативні "червоні лінії" які воно самостійно і субєктивно буде визначати. З шаманами чи по картам Таро чи за принципом "а мне так хочєтся!"? ... Клінічний випадок...
22.04.2021 11:02 Ответить
" Красными линиями" являются международно признанные границы. в том числе Грузии, Молдовы, Азербайджана, Украины.. И их суверенитет и независимость. ( впрочем это касается и РФ, но не слышал что кто то из соседей что то у Раши захватил, и оккупировал или требовал не вступать в какие то союзы или организации,) Раша давно пересекла все возможные "красные линии" , ну разве что не дошло до применения ядерного оружия. А так уже весь набор на лицо.
22.04.2021 11:10 Ответить
Гитлер тоже так начинал, а потом Еву Браун отравил и сам отравился. ХЛО кончит так же
22.04.2021 11:28 Ответить
а невропатологи бы все эти сказки про "кто как обзывается..", тяжкие потуги вспомнить "Маугли" и пр. уже бы давно диагностировали как _впадение в детство_ на фоне общей деменции..
22.04.2021 12:48 Ответить
 
 