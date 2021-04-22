Чешские сенаторы призвали расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с Россией
Члены верхней палаты чешского парламента, сената, приняли резолюцию, которая предлагает правительству расторгнуть соглашение между Чешской Республикой и Россией о дружественных отношениях и сотрудничестве, а также сократить количество сотрудников российской дипмиссии до одного.
Так, комитет сената по иностранным делам, который также занимается вопросами безопасности, призвал правительство разорвать соглашение между Чешской Республикой и Россией о дружественных отношениях и сотрудничестве, опубликовать всю информацию о нападении в Врбетице, которая не является секретной, исключить участие российских представителей в строительстве атомной электростанции или иной критической инфраструктуры.
Отмечается, что комитет также рекомендовал правительству предложить, чтобы нападение в Врбетице обсудили на Совете безопасности ООН и, чтобы количество сотрудников российского посольства в Праге было сокращено до одного.
Представитель другого комитета сената, сенатор Радуан Нвелати призвал квалифицировать взрыв в Врбетице "как акт государственного терроризма против одного государства ЕС и, следовательно, как террористический акт против всего ЕС", отмечается в сообщении.
Резолюцию поддержали 67 из 72 присутствующих сенаторов.
Также сообщается, что нижняя палата парламента Чехии во вторник, 20 апреля, приняла постановление, в котором поддержала высылку 18 российских дипломатов, призвала правительство существенно сократить количество представителей в посольстве России в Праге, а также потребовать от РФ компенсации за взрыв в Врбетице, который депутаты считают "террористической атакой специальных подразделений российской военной разведки".
Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.
Не секрет,что всем движением в политике ЕС заправляют франко-германские интересы.Стало очевидным,что даже нападение на европейскую страну не станет причиной остановки "Северн. поток-2" хотя бы на время да и другие бизнес-программы ,совместные с российскими олигархами.
Трудно себе представить судьбу прибалтийских государств в случае захода российских войск в эти страны "защитить русскоязычное население".Очевидно,что эти кремлёвские протститутки в ЕС сдадут и эти страны под предлогом " не демонизировать Путина" и "сохранять с Россией диалог".
Надежда есть,что европейский избиратель поймёт,кто стал у руля ЕС и с какими целями не применяет к России НАСТОЯЩИЕ санкции ,способные реально остановить Путина и что сам европейский избиратель стал заложником бизнеса полдюжины немецких,австрийских и франко-швейцарских бизнесменов.которые не моргнув глазом продадут жизнь любого гражданина ЕС ради денег.
Решение Москвы Прага ожидает до 12:00 (13:00 мск) четверга, сообщил глава МИД республики журналистам.
"Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников", - цитирует Кулганека ТАСС.
Для России это означает высылку 75% сотрудников посольства в Праге. По подсчетам МИД Чехии, его штат состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, тогда как в чешской дипмиссии в Москве работают только 5 дипломатов и 19 технических служащих.
Таким образом, из российского посольства в Чехии могут выслать 70 дипработников.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/chekhiya-vystavila-ultimatum-iz-pragi-vyshlyut-70-rossiyskikh-diplomatov-1030329892 Источник
