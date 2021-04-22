РУС
Чешские сенаторы призвали расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Чешские сенаторы призвали расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Члены верхней палаты чешского парламента, сената, приняли резолюцию, которая предлагает правительству расторгнуть соглашение между Чешской Республикой и Россией о дружественных отношениях и сотрудничестве, а также сократить количество сотрудников российской дипмиссии до одного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНН со ссылкой на чешское телевидение ČT24.

Так, комитет сената по иностранным делам, который также занимается вопросами безопасности, призвал правительство разорвать соглашение между Чешской Республикой и Россией о дружественных отношениях и сотрудничестве, опубликовать всю информацию о нападении в Врбетице, которая не является секретной, исключить участие российских представителей в строительстве атомной электростанции или иной критической инфраструктуры.

Отмечается, что комитет также рекомендовал правительству предложить, чтобы нападение в Врбетице обсудили на Совете безопасности ООН и, чтобы количество сотрудников российского посольства в Праге было сокращено до одного.

Представитель другого комитета сената, сенатор Радуан Нвелати призвал квалифицировать взрыв в Врбетице "как акт государственного терроризма против одного государства ЕС и, следовательно, как террористический акт против всего ЕС", отмечается в сообщении.

Резолюцию поддержали 67 из 72 присутствующих сенаторов.

Также сообщается, что нижняя палата парламента Чехии во вторник, 20 апреля, приняла постановление, в котором поддержала высылку 18 российских дипломатов, призвала правительство существенно сократить количество представителей в посольстве России в Праге, а также потребовать от РФ компенсации за взрыв в Врбетице, который депутаты считают "террористической атакой специальных подразделений российской военной разведки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Праги требуют отобрать у российского посольства часть парка: Оккупация Стромовки должна окончательно закончиться

Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Топ комментарии
+30
Чехи из за одного эпизода все горшки бьют! А Украина потеряла территории, людей убитыми десятки тысяч и покупает у мордора эл.энергию, а кое кто еще ху--лу глазки строит!
22.04.2021 10:03 Ответить
+13
22.04.2021 10:01 Ответить
+9
Молодцы чехи...
22.04.2021 10:18 Ответить
22.04.2021 10:01 Ответить
Чехи из за одного эпизода все горшки бьют! А Украина потеряла территории, людей убитыми десятки тысяч и покупает у мордора эл.энергию, а кое кто еще ху--лу глазки строит!
22.04.2021 10:03 Ответить
если разорвать БААЛЬшой договор, то нельзя будет подать в суд!)
22.04.2021 10:07 Ответить
Договор уже расторгнут...два года назад...
22.04.2021 10:09 Ответить
Расторжение договора не изменит сути, поскольку на момент кацапского вторжения, он действовал.
22.04.2021 10:18 Ответить
А ты увере что в Гаагский трибунал можно подавать за невыполение недействующего договора?
22.04.2021 10:22 Ответить
Повторюсь, на Договара и Законы действуют те, которые были на момент совершения преступления, в данном случае Договор о дружбе, его можно расторгать, заключать, и еще раз расторгать, но дествовать будет те редакция и тот Договор (даже если он после преступления расторгнут), которы был на момент совершения преступления, так понятней? Да, уверен. В международный суд уже давно подан иск о действии кацапии, трибунал будет по результату рассмотрения иска и признании вины, в том числе и по сбитому боигну.
22.04.2021 10:31 Ответить
Твои рассуждения никого не интересуют. Приведи цитату из Устава Гаагского трибунала, подтверждающуб тваю мисль.
22.04.2021 10:59 Ответить
Каким боком гаагский устав к Международному праву и Международным договорам?
22.04.2021 11:06 Ответить
суть одна - мы или Государство.. или територрия.....
22.04.2021 10:25 Ответить
Этот договор был о не нападении и признании территорий, на сегодняшний день есть он, или его нету, на государственность "Украина" это не повлияет, и до, ипосле договора, мы были, есть и будем государством а не территорией, хоть что бы там кацапня не плила, есть международное признание нашей территории и государственности. Сегодня можно расторгнуть все договора с кацапией о признании территории Украины, поскольку все они нарушены и я вляются просто символической бумагой. Но вот лично для нас, это нужно сделать, чтоб нн быть связанными с этими дикарями и не иметь с ними ничего общего.
22.04.2021 10:37 Ответить
Зе ще не в усі дирки ***** позаглядав.
22.04.2021 11:15 Ответить
01.04.2019
22.04.2021 10:08 Ответить
Клоун два года ***** в глаза заглядывает....
А что касается договора...то был найден самый простой путь прекращения его действия....
Его просто не продлили...
22.04.2021 10:15 Ответить
"А чехи из-за одного эпизода все горшки бьют"
22.04.2021 10:17 Ответить
Молодцы чехи...
22.04.2021 10:18 Ответить
а чехи ВЖЕ розірвали?
22.04.2021 10:48 Ответить
Чешские сенаторы призвали разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией/ Несмотря на то, что Большая часть газа поступает в Чехию из России - 48%. Примерно по 15% газа республика получает из Норвегии и Германии.
22.04.2021 10:07 Ответить
Западной Европе во времена холодной войны, ничего не мешало получать газ из СССР. Одним нужен был газ, другим валюта. Ничего личного.)
22.04.2021 10:39 Ответить
Рвите, хлопцы. Рвите на шмаття бесполезную бумажонку.
22.04.2021 10:10 Ответить
золотые слова да Богу в уши...
22.04.2021 10:16 Ответить
Європа починає розуміти що виростила новий Рейх? Невже вони сподівались, що ***** буде не поважати міжнародне право, суверенітет тільки України?
22.04.2021 10:16 Ответить
прутін 20 років скуповував європейських манкуртів. Успішно, від меркелів і макронів до бабішів і земанів. тому, всі призиви Європи курам на сміх
22.04.2021 10:17 Ответить
Наши широколобые урки на такое априори не способны все 30 лет Украины.Они способны торговать на крови ,забивать патриотами Сизо.95 % одиноких пенсионеров не способны купить отрубей и ливерки для пропитания.Сало превратилось по цене в черную икру.За бывших и теперешних призываю не голосовать.
22.04.2021 10:21 Ответить
Привет, мой махнарылый друг!
Лишком либерастично! Я бы предложил такую формулировку: 95% укранцев роются в помойках в поисках отрубей.
ПС: не забывай про соросят!
22.04.2021 10:24 Ответить
Х.йло подкупает отдельных политиков и только красные линии от народа не позволяют карлику Путлеру особо разрастаться. Респект Чехии и штатам!! Путлер Х.йло!!
22.04.2021 10:25 Ответить
У чехов яйца больше чем у украинцев.
Не бояться.
22.04.2021 10:28 Ответить
Ну, киздеть, не мешки таскать. Посмотрим чем это закончится, когда страсти поутихнут. Англия, вон, Солсбери схавала. Покиздели, пошумели, на том и закончилось. Потому что продажная европка любит денежки. Бизнес, ничего личного.)
22.04.2021 10:42 Ответить
ну начать с того, что они 7 лет знали, кто взорвал склады и языки себе в Ж*пу засунули. А тут вдруг проснулись и охрабрели.
22.04.2021 22:19 Ответить
следующим шагом чехи могут сократить количество русни, находящейся сейчас на ее территрории, а потом перестать их вообще к себе пускать, а то что-то они быстро забыли события в Праге в 1968 году
22.04.2021 10:31 Ответить
А наші чухають точку сидіння.
22.04.2021 10:42 Ответить
Очень показательна история с террактами в Чехии.Россия своим "беспределом" не удивила...Европейцы ( ПРОСТЫЕ европейцы-избиратели) должны удивиться реакции руководства и топ-чиновников ЕС. Чехия-страна ЕС,которая всеми договорами скреплена с ЕС. Нападение на Чехию (а иначе не назовёшь убийство на территории Чехии двух граждан Чехии российскими военнослужащими ПО ПРИКАЗУ Кремля ) вызвало реакцию чиновников ЕС. Целую бурю...словесного поноса ..от " возмущения" до "глубокого возмущения",но никаких категоричный действий наказать Россию не предлагалось.
Не секрет,что всем движением в политике ЕС заправляют франко-германские интересы.Стало очевидным,что даже нападение на европейскую страну не станет причиной остановки "Северн. поток-2" хотя бы на время да и другие бизнес-программы ,совместные с российскими олигархами.
Трудно себе представить судьбу прибалтийских государств в случае захода российских войск в эти страны "защитить русскоязычное население".Очевидно,что эти кремлёвские протститутки в ЕС сдадут и эти страны под предлогом " не демонизировать Путина" и "сохранять с Россией диалог".
Надежда есть,что европейский избиратель поймёт,кто стал у руля ЕС и с какими целями не применяет к России НАСТОЯЩИЕ санкции ,способные реально остановить Путина и что сам европейский избиратель стал заложником бизнеса полдюжины немецких,австрийских и франко-швейцарских бизнесменов.которые не моргнув глазом продадут жизнь любого гражданина ЕС ради денег.
22.04.2021 11:10 Ответить
Окей! Je to bezva!!!

Если пиво - то только ЧЕШСКОЕ 🍺 !!!
- как минимум, ближайжие пару месяцев.
Сегодня - a couple of LEV 👍

Смерть Росссии!
22.04.2021 11:14 Ответить
April 22nd, 2021https://ibigdan.livejournal.com/26602919.html Чехия выставила ультиматум: Из Праги вышлют 70 российских дипломатов Чеські сенатори закликали розірвати договір про дружбу і співробітництво з Росією - Цензор.НЕТ 7320Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил послу РФ Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть их всех обратно на свои места в дипломатическом представительстве.

Решение Москвы Прага ожидает до 12:00 (13:00 мск) четверга, сообщил глава МИД республики журналистам.

"Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников", - цитирует Кулганека ТАСС.

Для России это означает высылку 75% сотрудников посольства в Праге. По подсчетам МИД Чехии, его штат состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, тогда как в чешской дипмиссии в Москве работают только 5 дипломатов и 19 технических служащих.

Таким образом, из российского посольства в Чехии могут выслать 70 дипработников.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/chekhiya-vystavila-ultimatum-iz-pragi-vyshlyut-70-rossiyskikh-diplomatov-1030329892 Источник
22.04.2021 11:24 Ответить
Слава богу, чехи прозрели, но еще много европейцев зомби.
22.04.2021 11:15 Ответить
Это правильно...
Реже руки придётся мыть.
22.04.2021 11:28 Ответить
Видимо попердолило земана.. Следующий на очереди орбан..
22.04.2021 11:30 Ответить
Неужели в скором времени можно будет прилететь в Прагу и не встретить там ни одного кацапа?!
Лишнехромосомных в Европе всегда видно прямо через улицу, выделяются среди толпы своими "лицами"
22.04.2021 14:49 Ответить
 
 