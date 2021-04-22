Так просто воду в оккупированный Крым РФ не получит, придется пролить кровь российских солдат, - Резников
Воду в оккупированный Крым россияне не получат даже силовым способом – возможное наступление из-за воды будет стоить РФ очень дорого, поскольку придется пролить кровь российских солдат.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Это будет очень дорога история для России. И здесь главный вопрос - зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придется пролить кровь российских солдат", - отметил вице-премьер.
По словам Резникова, чтобы получить воду в оккупированный Крым, нужно будет дойти до Днепра, захватить пол страны, чтобы дойти до источника наполнения Северо-Крымского канала и контролировать воду. По его мнению, России, чтобы атаковать, нужно иметь значительно больший военный контингент, чем она имеет.
Министр объяснил, что, по официальным данным, которые Россия не опровергает, ее вооруженные силы насчитывают миллион солдат "на всю РФ, на 144 миллиона населения и всю их территорию". Эти силы среди прочего также нужны, чтобы "держать границы и другое".
Он также отметил, что для защиты достаточно иметь меньший состав военных. При этом, по словам Резникова, в Украине официальный контингент составляет 250 тысяч, плюс есть 50 тысяч Нацгвардии, плюс 460 тысяч граждан, которые уже прошли через фронт. Кроме того, он убежден, что другие украинцы "тоже будут защищать свою землю".
Резников добавил, что в случае с захватом Крыма понятно, зачем это было России – "они получили эту мечту "русского" Крыма, Севастополя, они получили авианосец на Черном море с выходом на Средиземное море, контроль Сирии, Турции".
А ответа на вопрос, что Россия получит, если зайдет, например, далее в Донецк или Луганск, или в Херсон – нет.
почитайте историю.
Им ПОХ...Й на своих солдат.
глубоко.
Они не боятся смерти.
Реально - не боятся.
Проигнорировать обученное воевать украинское общество - уже ему не получится...!
Ну это дело поправимое.
У синєє море
Кров ворожу...(с)
________ХОТЯТ?____ПОЛУЧАТ____ПО ПОЛНОЙ !__________
╬
Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ****** войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли кацапы - гадкие войны!-
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3536416.html Чому при "свинарчуках" вся техніка працювала, була ДЕШЕВША, ніж нині, при ЗЕленіх ублюдках?
Для початку - діалог, який у мене стався нещодавно зі знайомим військовим.
- До нас в частину «МАЗи» прийшли. Ми зраділи спершу - бо машина гарна. А воно - повний… Рації нема, лебідка - одна назва, в кузові вентиляційних клапанів нема, шанцевий інструмент якийсь цивільний, ще й ящик причеплений так, що відривається зразу. І з движком щось не те - якийсь слабкий.
Я починаю здогадуватися, про що ідеться. Кажу:
- А на морді лейбл який? Просто «МАЗ» чи схожий на коло в еліпсі?
- Просто «МАЗ».
Починаю лопатися від сміху.
- Останнє питання. Ти досі переконаний, що «свинарчуків» треба на нари?
- Так вони…!!!!!
- Тоді вітаю - ти здобув те чого хотів і заслужив. Насолоджуйся.
- ??!
Тепер пояснюю.
За українським законодавством, для потреб ЗСУ у першу чергу мусять закуповувати вантажівки вітчизняного виробництва. Їх і закоуповували - КрАЗи.
Але. До автівок КрАЗ, було до чорта претензій - сам чув від солдат.
От тоді...
«МАЗи», які почали постачати в ЗСУ, були не зовсім оригінальними «МАЗами». Правильно вони називалися «Богдан-63172». Це було шасі «МАЗ», на яке ставили китайський двигун «WeichalPower», турецьке зчеплення «Hummer», та коробку передач «Fast Gear». До цього на машину ставили поліпшений кузов, в якому були передбачені освітлення і вентиляційні клапани. Була передбачена система регулювання тиску в шинах. На вантажівку ставили лебідку з тяговим зусиллям 12 т і тросом у 60 м. Машину укомплектували спеціалізованим армійським шанцевим інструментом. І бонус - на авто ставили рацію.
В підсумку, виходила повноцінна армійська вантажівка.
Навіть у такій комплектації, «Богдан-63172» виявився дешевшим за КрАЗ!
Звісно, поява такого авто на тендерах ЗСУ зразу сильно розстроїло не тільки КрАЗ, а й численних імпортерів автівок, які вже руки потирали в передчутті заробітків від продажу імпортної техніки.
І тут трах-бах! Український виробник!
Так, випускав авто збираючи «конструктор» з різних комплектуючих. Але - збирав!
Найбільшою трагедією для всіх конкурентів «Богдана» було те, що «Богдани-63172» зразу полюбили в ЗСУ. Скарг на них просто не було - принаймні мені тоді чути не доводилося.
Проте, була деталь, яку просто не могли обійти імпортери автівок, конкуренти і зраднюки та всепропадли всіх штибів. Одним з власників корпорації «Богдан» був Олег Гладковський - заступник голови РНБО. Звісно зразу за методом «наклеп у вигляді версій» були поширені чутки про «наддоходи Гладковського з продажу вантажівко до ЗСУ». Щоправда пред'явити Гладковському було нічого.
За законом, держчиновнику дозволено бути власником акцій певного підприємства і отримувати з них дивіденти. Заборонено безпосередньо займатися бізнесом, а з усіх посад на «Богдані» Гладковський звільнився, коли пішов на держслужбу. Але кого це цікавило? На «Богдані» організували виробництво якісних українських вантажівок - за це їх мішала з лайном українська преса.
До речі, це відповідь на питання, як Порошенко будучи то депутатом, то міністром, водночас був власником крупного бізнесу. А от так - він давно не керує своїми бізнесами, ними керують найняті директори. Порошенко лишався акціонером. Законом це не заборонено.
Тому й пред'явити йому нічого не змогли ніякі політичні вороги: ані Юлія Тимошенко, ані «Партія регіонів».
Далі - нам відомо. Після скандалу «свинарчуків», Гладковського з РНБО було звільнено.
За зеленої влади, корпорації «Богдан» взагалі перестали допускати до тендерів - бо «свинарчуки».
Завод у Черкасах де виробляли вантажівки - зупинився, чимало українців втратили роботу.
Нині, МО купує у білорусів ЦИВІЛЬНІ "МАЗи".
І не дешевше, а на 200 000 грн дорожче (!!!), ніж продавав «Богдан».
Саме таке авто потрапило до мого знайомця - тепер він через нього лікті гризе. Чому? Дивися вище.
Зате - не «свинарчуки». Правда, класно?
Д.Калинчук (Вовнянко)
Практически НИЧЕГО не работало !
Всё с толкача и не на долго !
Кода её русские подбивали, мы только с облегчением вздыхали...
Лучше она сгорала, чем мы с ней мучались !
Але деякі прокляті продажні ЗЕбіли капітулянти, ці слуги - холуї кремлівських загарбників видно хочуть злочинно продати проклятій ворожій паРаші і воду і наш рідний Український але тимчасово окупований Крим а потім вже і всю Україну...
" "...
Укроп! Уууу ай как шибко - шибко пучит да сушит, дай вяликоросу водицы !
Так, проклятий москаль -кацап він всюди, і в Українському Криму кацап..!