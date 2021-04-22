Так просто воду в оккупированный Крым РФ не получит, придется пролить кровь российских солдат, - Резников

Воду в оккупированный Крым россияне не получат даже силовым способом – возможное наступление из-за воды будет стоить РФ очень дорого, поскольку придется пролить кровь российских солдат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Это будет очень дорога история для России. И здесь главный вопрос - зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придется пролить кровь российских солдат", - отметил вице-премьер.

По словам Резникова, чтобы получить воду в оккупированный Крым, нужно будет дойти до Днепра, захватить пол страны, чтобы дойти до источника наполнения Северо-Крымского канала и контролировать воду. По его мнению, России, чтобы атаковать, нужно иметь значительно больший военный контингент, чем она имеет.

Министр объяснил, что, по официальным данным, которые Россия не опровергает, ее вооруженные силы насчитывают миллион солдат "на всю РФ, на 144 миллиона населения и всю их территорию". Эти силы среди прочего также нужны, чтобы "держать границы и другое".

Он также отметил, что для защиты достаточно иметь меньший состав военных. При этом, по словам Резникова, в Украине официальный контингент составляет 250 тысяч, плюс есть 50 тысяч Нацгвардии, плюс 460 тысяч граждан, которые уже прошли через фронт. Кроме того, он убежден, что другие украинцы "тоже будут защищать свою землю".

Резников добавил, что в случае с захватом Крыма понятно, зачем это было России – "они получили эту мечту "русского" Крыма, Севастополя, они получили авианосец на Черном море с выходом на Средиземное море, контроль Сирии, Турции".

А ответа на вопрос, что Россия получит, если зайдет, например, далее в Донецк или Луганск, или в Херсон – нет.

