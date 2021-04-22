РУС
Так просто воду в оккупированный Крым РФ не получит, придется пролить кровь российских солдат, - Резников

Воду в оккупированный Крым россияне не получат даже силовым способом – возможное наступление из-за воды будет стоить РФ очень дорого, поскольку придется пролить кровь российских солдат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Это будет очень дорога история для России. И здесь главный вопрос - зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придется пролить кровь российских солдат", - отметил вице-премьер.

По словам Резникова, чтобы получить воду в оккупированный Крым, нужно будет дойти до Днепра, захватить пол страны, чтобы дойти до источника наполнения Северо-Крымского канала и контролировать воду. По его мнению, России, чтобы атаковать, нужно иметь значительно больший военный контингент, чем она имеет.

Также смотрите: Резников о помощи Европы Украине: С автоматами защищать нас никто не придет, но на финансовую помощь можем рассчитывать. ВИДЕО

Министр объяснил, что, по официальным данным, которые Россия не опровергает, ее вооруженные силы насчитывают миллион солдат "на всю РФ, на 144 миллиона населения и всю их территорию". Эти силы среди прочего также нужны, чтобы "держать границы и другое".

Он также отметил, что для защиты достаточно иметь меньший состав военных. При этом, по словам Резникова, в Украине официальный контингент составляет 250 тысяч, плюс есть 50 тысяч Нацгвардии, плюс 460 тысяч граждан, которые уже прошли через фронт. Кроме того, он убежден, что другие украинцы "тоже будут защищать свою землю".

Резников добавил, что в случае с захватом Крыма понятно, зачем это было России – "они получили эту мечту "русского" Крыма, Севастополя, они получили авианосец на Черном море с выходом на Средиземное море, контроль Сирии, Турции".

А ответа на вопрос, что Россия получит, если зайдет, например, далее в Донецк или Луганск, или в Херсон – нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Концентрация Россией войск на наших границах - это "приглашение к танцу" США, - Резников. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26484) россия (97399) водоснабжение (728) Резников Алексей (1173)
+30
Ну ви зрозуміли.....

22.04.2021 10:10 Ответить
+25
Когда кровь русского солдата останавливала русских же царей?
22.04.2021 10:12 Ответить
+24
22.04.2021 10:42 Ответить
и не факт что пролив кровь получит
22.04.2021 10:09 Ответить
22.04.2021 10:09 Ответить
22.04.2021 10:11 Ответить
Никакая пролитая грязная кровь кацапских ублюдков не даст им Днепр. Пусть шуруют на свою Волгу и оттуда не высовываются. Днепр весь наш и Крым будет нашим.
22.04.2021 10:33 Ответить
Ну ви зрозуміли.....

22.04.2021 10:10 Ответить
22.04.2021 10:42 Ответить
Когда кровь русского солдата останавливала русских же царей?
22.04.2021 10:12 Ответить
не получит и после крови фашистских собак....
22.04.2021 10:12 Ответить
Та й дЄвочка мАНДЕЛЬ може своїми постами повністю паралізувати боєздатність рашистських окупантів! А "найвеличніший! може зазарнути у бельма ***** і загіпнотизувати так, що той нам не тільки Крим з ЛуганДоном поверне, але й Кубань, Курськ з Бєлгородом і т.д.
22.04.2021 10:14 Ответить
та перестаньте з тією кубанью і курськом. З тим населенням отримаємо більшість якої-небудь Партії нових регіонів в Раді.
22.04.2021 10:34 Ответить
Та хто ж може всерйоз навіть допускати таке? Ніхто не віддасть, то по-перше. А по-друге, у нас такого ВАТЯНОГО населення пруд пруди по всій Україні, не тільки в ЛуганДоні. А годувати ворогів, то вже занадто!
22.04.2021 10:39 Ответить
им совершенно не жалко своих солдат, п. Резников.
почитайте историю.

Им ПОХ...Й на своих солдат.
глубоко.
Они не боятся смерти.
Реально - не боятся.
22.04.2021 10:15 Ответить
ой не надо а за полтора месяца с начала войны сдалось в плен 3 млн. 430 тысяч солдат и офицеров СДАЛОСЬ от полумиллиона до миллиона служило в частях Вермахта Гестапо германии.. вот вам и боятся... по скромным подсчетам концлагеря для пленных прошло порядка 10 млн. некоторые прошли примерно треть по 2 раза и процентов 15 по 3-4 раза ну им так везло попал на фронт окружение плен побег и опять по кругу... это у нас в Украине есть факты установленные подлинно когда солдаты и офицеры взрывали себя и окруживших их террористов чтобы не попасть в плен а с русскими скотыняками Сдаюмсю!!! руки вгору и болтливые столько всего интересного сами без пыток и насилия выбалтывали....
22.04.2021 10:33 Ответить
22.04.2021 10:15 Ответить
Кровь руского солдата ничего не стоит. Они будут забрасывать трупами, пока их солдатики не закончатся.
22.04.2021 10:16 Ответить
Времена меняются, так как они ходят митинговать, так они и воевать будут.
22.04.2021 10:41 Ответить
Этот вопрос нужно закрыть раз и навсегда. Хотите примите закон, хотите впишите ..да хоть в Конституцию. На территорию оккупированного Россией Крыма, на время оккупации, ( как и другие оккупированные ей территории) Украина никогда не будет подавать воду, эл. энергию, газ, осуществлять транспортное сообщение и т.д. Любой представитель власти государства Украина ( или бизнеса) кто будет заявлять обратное ( не говоря уж предпринимать обратное) несет уголовную ответственность . От 15 лет тюремного заключения с полной конфискацией. Один раз поставьте точку и больше к ней не возвращайтесь. А то "вода в Крым" это у нас стала фишкой как до этого был " вопрос о языке"., раз за разом всплывает и всплывает. Хватит уже..
22.04.2021 10:20 Ответить
Человек солдат и обычный для Мордора ничего не значит,неправильно говорит Резников,расчитывая на потери,а гам что легче станет если кацапов утилизируют даже тысячами?,притом в итоге захватят и поучат воду,так как ради воды не жалко положить,бабы ещё нарожают а вода останется,также они и говорили про Крым мол санкции рано или позно уберут а раз нет на экономике особо не сказывается зато Крым наш,к тому же не стоит надеется что настанет голодный бунт,экономика и ресурсы хватит удерживать,также как они сейчас удерживают,Приднестровье,Абхазию,они только миллиарды тратят на пропаганду раша тудей и другие
22.04.2021 10:21 Ответить
При этом они не только воду захватят, но приличный кусок территории. А может "разохотятся" и сухопутный коридор в Крым. А может и дальше "разохотятся".
22.04.2021 11:51 Ответить
Если у россиян получится "прорубить" сухопутный коридор в Крым и захватить Северо-Крымский канал (а это по сути вся Херсонская область), то до Приднестровья останется не страдающая излишним украинским патриотизмом Одесская область. Останавливаться будет просто нерационально. У Путина осенью выборы в Гос.Думу, а с рейтингами не ахти да и вода в Крым нужна уже вчера. Поэтому небольшая, но заведомо победоносная война на юге Украины Путину просто необходима. А жертвы? Так что жертвы? "Каждая победа имеет свою цену"©.
22.04.2021 12:23 Ответить
а вот как раз "небольшая, но заведомо победоносная война" - у него не получится НИКАК !
Проигнорировать обученное воевать украинское общество - уже ему не получится...!
22.04.2021 23:40 Ответить
А чем воевать? Совдеповскими Калашниковыми? Единичные продвинутые экземпляры имеются, но на всё наученное воевать общество их и близко не хватит. А патроны? Луганский патронный завод отжали вместе с Луганском, а за прошедшие почти семь лет нового патронного завода так и не появилось. Те, кто поближе к армии, озвучивают словосочетание "патронный голод". Война не АТО и не ООС, патронов понадобится немеряно, а взять негде.
23.04.2021 00:21 Ответить
Согласен
23.04.2021 00:59 Ответить
Ещё "не всіх дурних війна забрала"©?
Ну это дело поправимое.
22.04.2021 10:27 Ответить
там со спутника уже видно что Крым пожелтел а ранше был зелёным ..У соловья там один упоротый рубаху рвал что разбомбят дамбу на Днепре ,забыл про Енергодар упомянуть что б по нему хоть не бомбили
22.04.2021 10:31 Ответить
Этот счетовод Вотруба(резников) неделю назад собирался туда воду в канистрах таскать
22.04.2021 10:33 Ответить
Вы помните Кабачок 13 стульев с детства))
22.04.2021 10:52 Ответить
Да кому нужны эти жертвы?Никому!Российскому обществу глубоко насрать на потери главное величие.
22.04.2021 10:34 Ответить
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу...(с)
22.04.2021 10:38 Ответить
Ото набуя ляпати язиком. Що Ярош, що цей...
22.04.2021 10:39 Ответить

________ХОТЯТ?____ПОЛУЧАТ____ПО ПОЛНОЙ !__________

Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ****** войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли кацапы - гадкие войны!-
22.04.2021 10:42 Ответить
Чем больше кацапских свинособак уничтожим, тем лучше!
Так просто воду в окупований Крим РФ не отримає, доведеться пролити кров російських солдатів, - Резніков - Цензор.НЕТ 558
22.04.2021 10:45 Ответить
Главное что бы было чем воевать. А с палкой на танки бежать не собираюсь.
22.04.2021 10:58 Ответить
Чтобы было чем воевать нужно у братьев-белорусов еще дешевой техники прикупить:

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3536416.html Чому при "свинарчуках" вся техніка працювала, була ДЕШЕВША, ніж нині, при ЗЕленіх ублюдках?

Для початку - діалог, який у мене стався нещодавно зі знайомим військовим.
- До нас в частину «МАЗи» прийшли. Ми зраділи спершу - бо машина гарна. А воно - повний… Рації нема, лебідка - одна назва, в кузові вентиляційних клапанів нема, шанцевий інструмент якийсь цивільний, ще й ящик причеплений так, що відривається зразу. І з движком щось не те - якийсь слабкий.
Я починаю здогадуватися, про що ідеться. Кажу:
- А на морді лейбл який? Просто «МАЗ» чи схожий на коло в еліпсі?
- Просто «МАЗ».
Починаю лопатися від сміху.
- Останнє питання. Ти досі переконаний, що «свинарчуків» треба на нари?
- Так вони…!!!!!
- Тоді вітаю - ти здобув те чого хотів і заслужив. Насолоджуйся.
- ??!

Тепер пояснюю.
За українським законодавством, для потреб ЗСУ у першу чергу мусять закуповувати вантажівки вітчизняного виробництва. Їх і закоуповували - КрАЗи.
Але. До автівок КрАЗ, було до чорта претензій - сам чув від солдат.
От тоді...
«МАЗи», які почали постачати в ЗСУ, були не зовсім оригінальними «МАЗами». Правильно вони називалися «Богдан-63172». Це було шасі «МАЗ», на яке ставили китайський двигун «WeichalPower», турецьке зчеплення «Hummer», та коробку передач «Fast Gear». До цього на машину ставили поліпшений кузов, в якому були передбачені освітлення і вентиляційні клапани. Була передбачена система регулювання тиску в шинах. На вантажівку ставили лебідку з тяговим зусиллям 12 т і тросом у 60 м. Машину укомплектували спеціалізованим армійським шанцевим інструментом. І бонус - на авто ставили рацію.
В підсумку, виходила повноцінна армійська вантажівка.
Навіть у такій комплектації, «Богдан-63172» виявився дешевшим за КрАЗ!
Звісно, поява такого авто на тендерах ЗСУ зразу сильно розстроїло не тільки КрАЗ, а й численних імпортерів автівок, які вже руки потирали в передчутті заробітків від продажу імпортної техніки.
І тут трах-бах! Український виробник!
Так, випускав авто збираючи «конструктор» з різних комплектуючих. Але - збирав!
Найбільшою трагедією для всіх конкурентів «Богдана» було те, що «Богдани-63172» зразу полюбили в ЗСУ. Скарг на них просто не було - принаймні мені тоді чути не доводилося.
Проте, була деталь, яку просто не могли обійти імпортери автівок, конкуренти і зраднюки та всепропадли всіх штибів. Одним з власників корпорації «Богдан» був Олег Гладковський - заступник голови РНБО. Звісно зразу за методом «наклеп у вигляді версій» були поширені чутки про «наддоходи Гладковського з продажу вантажівко до ЗСУ». Щоправда пред'явити Гладковському було нічого.
За законом, держчиновнику дозволено бути власником акцій певного підприємства і отримувати з них дивіденти. Заборонено безпосередньо займатися бізнесом, а з усіх посад на «Богдані» Гладковський звільнився, коли пішов на держслужбу. Але кого це цікавило? На «Богдані» організували виробництво якісних українських вантажівок - за це їх мішала з лайном українська преса.
До речі, це відповідь на питання, як Порошенко будучи то депутатом, то міністром, водночас був власником крупного бізнесу. А от так - він давно не керує своїми бізнесами, ними керують найняті директори. Порошенко лишався акціонером. Законом це не заборонено.
Тому й пред'явити йому нічого не змогли ніякі політичні вороги: ані Юлія Тимошенко, ані «Партія регіонів».
Далі - нам відомо. Після скандалу «свинарчуків», Гладковського з РНБО було звільнено.
За зеленої влади, корпорації «Богдан» взагалі перестали допускати до тендерів - бо «свинарчуки».
Завод у Черкасах де виробляли вантажівки - зупинився, чимало українців втратили роботу.

Нині, МО купує у білорусів ЦИВІЛЬНІ "МАЗи".
І не дешевше, а на 200 000 грн дорожче (!!!), ніж продавав «Богдан».
Саме таке авто потрапило до мого знайомця - тепер він через нього лікті гризе. Чому? Дивися вище.
Зате - не «свинарчуки». Правда, класно?
Д.Калинчук (Вовнянко)
22.04.2021 11:17 Ответить
"Чому при "свинарчуках" вся техніка працювала" - ты в своем уме !?
Практически НИЧЕГО не работало !
Всё с толкача и не на долго !
Кода её русские подбивали, мы только с облегчением вздыхали...
Лучше она сгорала, чем мы с ней мучались !
22.04.2021 23:42 Ответить
Не понимаю: почему не рассматривается вопрос купли-продажи? Почему сразу кровь?
22.04.2021 11:14 Ответить
Торговать на крови?!!!111адынадын
22.04.2021 11:41 Ответить
))) я имел в виду кацапов: вам нужен товар -- ищите продавца и покупайте у него товар. Зачем вам "кровь продавца" нужного вам товара? Так и дешевле, и спокойнее, и -- что немаловажно -- санкций меньше (!!!). "Но мы не ищем лёгких путей!"
22.04.2021 12:38 Ответить
Для этого мозги надо. Если б кацапы думали головой а не жопой, то рашка давно была бы самой процветающей страной в мире. Но, увы и ах..
22.04.2021 14:07 Ответить
Надо понимать, что отутствие воды, не заставит их вернуть Крым. А агрессию они жаждут и даже на кровь своих солдат им насрать. Отсутствие воды для них удобная зацепка для агрессии и отхватить еще территории.
22.04.2021 11:22 Ответить
-Надо зрозуміти! Набагато краще щоб велика нестача води залишалася постійним головним болем проклятих кремлівських виродків і по наростаючій піднімала ціну злочинної окупації Українського Криму з кожним днем! Так для України поточні проблеми проклятих окупантів пов'язані з нестачею води це відмінна - позитивна новина. Якщо ми хочемо як можно скоріше повернути свій тимчасово окупований лютим ворогом рідний Крим. Нам потрібно з усіх сил як тільки можна всіляко сприяти тому, щоб він уже сьогодні, і завтра, і кожен день висів на шиї клятих ворогів -окупантів найважчою гирею, яка є тільки можлива, взагалі не приносячи доходів а тільки давав максимум гігантських витрат і проблем.
Але деякі прокляті продажні ЗЕбіли капітулянти, ці слуги - холуї кремлівських загарбників видно хочуть злочинно продати проклятій ворожій паРаші і воду і наш рідний Український але тимчасово окупований Крим а потім вже і всю Україну...
22.04.2021 13:06 Ответить
Есть разумная тому альтернатива!
" Так просто воду в окупований Крим РФ не отримає, доведеться пролити кров російських солдатів, - Резніков - Цензор.НЕТ 8959 "...
22.04.2021 11:31 Ответить
Полагаю, что хутин даже рад, что мы им не даем воду. Им не столько вода нужна как зацепка, чтобы еще территории отхватить. А на кровь своих солдат им наплевать.
22.04.2021 11:32 Ответить
Да насрать им на своих солдат. "Бабы ещё нарожают" (С)
22.04.2021 11:39 Ответить
Надо понимать, что Резников сегодня здесь, завтра в Израиле.
22.04.2021 11:42 Ответить
Резников всё время говорил, о том чтобы крымчанам дали воду. Он говорил, что это наши люди, что у них может развиться гуманитарная катастрофа. А сейчас вдруг.... наверное что-то съел?
22.04.2021 12:39 Ответить
Так просто воду в окупований Крим РФ не отримає, доведеться пролити кров російських солдатів, - Резніков - Цензор.НЕТ 1059
Укроп! Уууу ай как шибко - шибко пучит да сушит, дай вяликоросу водицы !
Так, проклятий москаль -кацап він всюди, і в Українському Криму кацап..!
22.04.2021 12:57 Ответить
На нових військових базах в санаторіях, будинках здоров'я, здравницях ... тимчасово окупованого кремлівськими фашистами )(уйла Українського Криму. Несуть службу, відпочивають, поправляють здоров'я, лікуються ... десятки тисяч кривавих нелюдів вбивць з російських окупантів, терористів -колаборантів, бандитів -сепаратистів, кремлівських бойовиків ... Які на Донбасі вже вбили і покалічили десятки тисяч українців тепер ці вбивці )(уйла пишаються і хизуються тим що вони повністю залиті кров'ю ними убитих і поранених українців... І щоб відмитися від крові вбитих українців вони вимагають від прокремлівських ЗЕбілів -капітулянтів надати нашу українську воду ... Але смоли киплячою а не нашу воду отримають прокляті вбивці окупанти разом з деякими своїми "Слугами" ЗЕбілами виродками -капітулянтами..... Український народ вже ніколи у житті і не за яких обставин не дозволить проклятим кривавим кремлівським - загарбникам і далі безкарно вволю плескатися в своїй українській як крові так і воді!
22.04.2021 13:17 Ответить
Совсем недавно - на прошлой неделе - Резников был готов сам возить воду бочками в Крым на своей бричке. Сейчас - противоположная риторика. Зачетный флюгер, крутится по ветру даже без смазки.
22.04.2021 14:02 Ответить
Авианосец на Черном море?Резников совсем идиот?
22.04.2021 15:51 Ответить
А НАХЙ ТОГДА НАМ ИХ КРОВЬ !? НАМ ГЛАВНОЕ ВОДУ НЕ ДАВАТЬ, ЧТОБ КРЫМ ВЕРНУТЬ !!!
22.04.2021 16:58 Ответить
 
 