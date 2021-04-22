Ярош о Путине: Все помнят, как завершил Шерхан, Украина может сыграть роль Маугли

Вчерашние заявления президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию свидетельствуют о том, что у российского лидера развился имперский маразм.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, информирует Цензор.НЕТ.

"Впечатления от обращения Путина. Имперский маразматик с неадекватными амбициями и ядерной дубинкой в ​​руках еще думает, что он что-то решает в геополитике ... Бесполезно. Киплинг оказался очень кстати. Ведь все помнят, как завершил Шерхан) ... В нашем случае, именно Украина может сыграть роль Маугли и завершить господство ордынского обожженного тигра. Слава Нации! Смерть российской федерации!", - отметил Ярош.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели": Путин обещает жесткий и "асимметричный ответ" тем, кто пересечет "красную черту"