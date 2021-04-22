Ярош о Путине: Все помнят, как завершил Шерхан, Украина может сыграть роль Маугли
Вчерашние заявления президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию свидетельствуют о том, что у российского лидера развился имперский маразм.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, информирует Цензор.НЕТ.
"Впечатления от обращения Путина. Имперский маразматик с неадекватными амбициями и ядерной дубинкой в руках еще думает, что он что-то решает в геополитике ... Бесполезно. Киплинг оказался очень кстати. Ведь все помнят, как завершил Шерхан) ... В нашем случае, именно Украина может сыграть роль Маугли и завершить господство ордынского обожженного тигра. Слава Нации! Смерть российской федерации!", - отметил Ярош.
***** в деменции невнятно выразился,
что исказило его балалаечные понты...
Ярош зря повелся - такое надо игнорировать...
- Зеленський знущався з України за російські гроші, а його виборці познущалися з України задарма, посадивши їй на шию цього «блазня»…
-Это Вы, Дмирий Анатольевич!?
-Так, це я....
-Михаил Илларионович, Вы зачем сожгли Москву?
-Ви мене не зрозумієте.....
"Так-так-так!" - відповів кулемет.
В https://uk.wikipedia.org/wiki/1894_%D1%83_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96 1894 році Кіплінг дуже точно описав Рашу з її Шерханом і Табакою.
Такое впечатление что моржовая звизда, тоже из "95квартала".