Новости Агрессия России против Украины
Ярош о Путине: Все помнят, как завершил Шерхан, Украина может сыграть роль Маугли

Вчерашние заявления президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию свидетельствуют о том, что у российского лидера развился имперский маразм.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, информирует Цензор.НЕТ. 

"Впечатления от обращения Путина. Имперский маразматик с неадекватными амбициями и ядерной дубинкой в ​​руках еще думает, что он что-то решает в геополитике ... Бесполезно. Киплинг оказался очень кстати. Ведь все помнят, как завершил Шерхан) ... В нашем случае, именно Украина может сыграть роль Маугли и завершить господство ордынского обожженного тигра. Слава Нации! Смерть российской федерации!", - отметил Ярош.

Топ комментарии
+25
Путин во сне почувствовал. что на него кто-то смотрит и в страхе спросил:
-Это Вы, Дмирий Анатольевич!?
-Так, це я....
22.04.2021 10:20 Ответить
+20
22.04.2021 10:19 Ответить
+20
все закончится вот так
22.04.2021 10:24 Ответить
22.04.2021 10:19 Ответить
Мдааа...21 век - Шерхан уже не тот, всего то полтора метра ростом (на каблуках)
22.04.2021 11:42 Ответить
а у меня сложилось впечатление, что ***** не себя ассоциировал с Шерханом. хотя поди пойми того шизанутого карлика.
22.04.2021 10:19 Ответить
y ***** вже стареча деменція - він там вчора про друзів з варшавського договору заїкнувся
22.04.2021 10:28 Ответить
пожалуй ты прав...
***** в деменции невнятно выразился,
что исказило его балалаечные понты...
Ярош зря повелся - такое надо игнорировать...
22.04.2021 10:41 Ответить
Вот тут проблема, но ее можно легко решить.
22.04.2021 10:35 Ответить
- В чому різниця між Зеленським та його виборцями?
- Зеленський знущався з України за російські гроші, а його виборці познущалися з України задарма, посадивши їй на шию цього «блазня»…
22.04.2021 10:51 Ответить
зeбiли знущаються з себе за свої, їм в харю сцуть а вони сміються і за це платять
показать весь комментарий
Путин во сне почувствовал. что на него кто-то смотрит и в страхе спросил:
-Это Вы, Дмирий Анатольевич!?
-Так, це я....
22.04.2021 10:20 Ответить
Едут Кутузов і Багратион на лошадях, разговаривают. Багратион:
-Михаил Илларионович, Вы зачем сожгли Москву?
-Ви мене не зрозумієте.....
22.04.2021 10:42 Ответить
Ще за радянської влади усі мешканці СРСР знали правильну відповідь:
"Так-так-так!" - відповів кулемет.
22.04.2021 11:26 Ответить
Что то он про него слишком ласково высказался,наверное годы проведенные в засрашке и служба в засрашкинской армии дают о себе знать,слушай сюда подхалим,путин не маразматик,путин военный престуник и педофил.
показать весь комментарий
Пидорок пошел на бутылку , там твое место.
показать весь комментарий
Не треба фейків. Дмитро Ярош служив у радянський армії строкову службу у 89-91 роках як і більшість чоловіків його і старшого віку.
22.04.2021 10:30 Ответить
А про годы проведенные после службы в засрашке ничего сказать не хочешь,адвокатишко.
показать весь комментарий
ну може ты тогда скажи прокуроришко
показать весь комментарий
22.04.2021 10:22 Ответить
А коло шерхана то хто, таракан чи долдон?
показать весь комментарий
Долдон уже штопаный, так что таки таракан
показать весь комментарий
Таракан
22.04.2021 13:31 Ответить
Гимн таёжных бабуинов. Мы поднимаем немыслимый шум.Головы наши распухли от дум! Тысячи дел перед нами встают -Мы их кончаем за пару минут. Ах, как мудры мы! Ах, как хороши! Все, что умеем, творим от души. Всеми забыты мы, Брат? Ерунда! С гибким хвостом и беда не беда!-Киплинг.
22.04.2021 10:23 Ответить
все закончится вот так
Ярош о Путине: Все помнят, как завершил Шерхан, Украина может сыграть роль Маугли - Цензор.НЕТ 8351
22.04.2021 10:24 Ответить
Да уж.. Не знаю кто готовил " тронную речь фюрера" или это он сам "учудил", как про " половцев и печенегов" , но пример шакала Табаки и Шерхана явно выглядело прямо противоположно тому что он хотел сказать... Стареет "облезлая кошка", стареет. Скоро его опусы будут сравнивать с подачей "мысли" Виталика.. А это уже диагноз.
22.04.2021 10:27 Ответить
а "бандерлоги" слухали його з розкритими русощелепами.
В https://uk.wikipedia.org/wiki/1894_%D1%83_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96 1894 році Кіплінг дуже точно описав Рашу з її Шерханом і Табакою.
22.04.2021 12:28 Ответить
Ярош как всегда остроумен. Человек работает на имидж , а потом имидж работает на него. Всякая мразь до сих пор ссыться и ненавидит Яроша.
22.04.2021 10:27 Ответить
Два роки спустя...
Ярош про Путіна: Усі пам'ятають, як завершив Шерхан, Україна може зіграти роль Мауглі - Цензор.НЕТ 4441
22.04.2021 10:59 Ответить
Браво, Дмитрий!
22.04.2021 10:34 Ответить
Шкура старого облезлого Шархана украсить Овальный кабинет) как и шкура СеРуСеРу....
22.04.2021 10:35 Ответить
Может уже хватит этих "урапатриотических" лозунгов? Может надо говорить о том что наш, прости господи, главнокомандующий - Табаки. А на "огненный цветок" денег не выделяют?
22.04.2021 10:37 Ответить
Никто пуйло за язык не тянул, но сравнение очень эпичное, особенно фраза Шерхана: "это моя добыча, отдайте её мне" очень похожа на судьбу Украины. Станем ли мы сильными или нас сожрёт это кошка зависит от нас. Но своё место под солнцем нужно заслужить.
22.04.2021 10:42 Ответить
Смерть ворогам!
22.04.2021 10:48 Ответить
Шерхан это Байден,а шакал это Зе...Ярош прочти хоть одну книжку..
22.04.2021 11:05 Ответить
???? Сам-то исилил хоть половину, летописец?
22.04.2021 11:58 Ответить
Трясущегося от ужаса гиену, с шерханом сравнивать.., однако...
Такое впечатление что моржовая звизда, тоже из "95квартала".
22.04.2021 11:06 Ответить
Ну хоть один нормально відповів. Ярош не грішин и не люся обдристович.
22.04.2021 11:13 Ответить
***** Киплинга вспомнил. Пусть лучше колобка перечитает. Там ему мораль подойдет - скока не крутись, все равно тебе ***** - п..да!
22.04.2021 11:20 Ответить
Какой он нах Шерхан? Он - моль бледная.
22.04.2021 11:30 Ответить
22.04.2021 11:47 Ответить
Шо-то "тигр" плешивенький!
22.04.2021 12:01 Ответить
Фуууууу яка гидота ...
22.04.2021 13:54 Ответить
Шо, и шуру ***** на входной коврик употребим?
22.04.2021 12:10 Ответить
Путин вообще-то имел ввиду под Шерханом США.
22.04.2021 13:08 Ответить
Невже Дімон вже зброю почистив?
22.04.2021 13:15 Ответить
Як що ...то я в "ДУК " Наш друг Дімітров Михайло (Гайдамака ) загинув 17. 01 .18 . Слава Україні !! Ми непереможні ! Смерть ворогам ! Ярош про Путіна: Усі пам'ятають, як завершив Шерхан, Україна може зіграти роль Мауглі - Цензор.НЕТ 643
22.04.2021 13:53 Ответить
ПОШЛА ВОН ПАЛЕНАЯ КОШКА )))
22.04.2021 16:40 Ответить
22.04.2021 16:41 Ответить
Чомусь в пам'яті виринуло ім'я Табакі......... мабуть акась асоціація з полосатим Шерханом......
22.04.2021 19:54 Ответить
 
 