От коронавируса в Киеве за сутки умерли 44 человека, выздоровели - 1 305, выявили 1 673 случая, - Кличко

От коронавируса в Киеве за сутки умерли 44 человека, выздоровели - 1 305, выявили 1 673 случая, - Кличко

В столице за сутки госпитализировали 152 человека с коронавирусом, а 118 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так за сутки выявили 1673 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии выявили 188 869 случаев).

Среди заболевших: 936 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 661 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 38 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 38 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Кроме того, 44 человека умерли от COVID-19 (всего 4 341 летальный случай).

Также 152 человека госпитализировали с диагнозом коронавирус, а 118 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время, 1305 человек побороли коронавирус (всего 117 803 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (267), Соломенском и Шевченковском (по 240) и в Деснянском (235).

карантин (16729) Киев (26150) Кличко Виталий (4682) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Новых случаев многовато! Нужно ужесточить локдаун до конца лета!
показать весь комментарий
22.04.2021 10:44 Ответить
Буквально вчера тут была статья в которой Кличко говорил что благодаря принятым мерам заболеваемость в Киеве пошла на спад.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:51 Ответить
Якби ж хоч хтось ці мєри виконував або контролював...
показать весь комментарий
22.04.2021 12:11 Ответить
Брехня это всё. Патологоанатомы специально пишут в заключении о смерти, что умер от covid и требуют хоронить в закрытых гробах чтобы потом требовать деньги за разрешение хоронить в открытом гробу. Цена вопроса от 20000 гривен. Даже умершего в результате ДТП записали, что умер от COVID и требовали хоронить в закрытом гробу, но после того как им заплатили 20000 гривен разрешили хоронить в открытом
показать весь комментарий
22.04.2021 12:17 Ответить
 
 