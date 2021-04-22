От коронавируса в Киеве за сутки умерли 44 человека, выздоровели - 1 305, выявили 1 673 случая, - Кличко

В столице за сутки госпитализировали 152 человека с коронавирусом, а 118 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так за сутки выявили 1673 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии выявили 188 869 случаев).

Среди заболевших: 936 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 661 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 38 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 38 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Кроме того, 44 человека умерли от COVID-19 (всего 4 341 летальный случай).

Также 152 человека госпитализировали с диагнозом коронавирус, а 118 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время, 1305 человек побороли коронавирус (всего 117 803 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (267), Соломенском и Шевченковском (по 240) и в Деснянском (235).

