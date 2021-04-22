В Запорожье школьница совершила самоубийство из-за травли в школе, открыто уголовное производство

В Запорожье школьница свела счеты с жизнью. В предсмертной записке написала, что в школе ее "буллили", и терпеть это она больше не хотела. В полиции открыли уголовное производство.

Трагедия произошла в Заводском районе Запорожья 4 апреля. Однако в полиции ситуацию прокомментировали только сейчас, когда местные СМИ обнародовали предсмертное письмо, которое якобы оставила погибшая.

Школьница в записке пишет о том, что преподаватели постоянно говорили о их классе нелицеприятные вещи, и не только другу-другу, но и другим ученикам. Она просит директора "нормально смотреть, кого берут на работу".

"И мне уже так пох*й на вашу судьбу и что вы обо мне скажите, ведь меня больше нет. Ха. Как вам такое? У**ы, которые сломали меня и разрушили мою жизнь", – пишет девочка.





"Информация по факту публикации внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений граждан. Работниками Запорожского районного управления полиции проводится всесторонняя проверка по фактам возможного буллинга в учебном заведении", — прокомментировали в полиции.

Также стражи порядка проверят информацию, изложенную в записке, в рамках уголовного производства, которое в настоящее время переквалифицировано со ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "Самоубийство" на ст. 120 "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.