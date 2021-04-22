В Запорожье школьница совершила самоубийство из-за травли в школе, открыто уголовное производство
В Запорожье школьница свела счеты с жизнью. В предсмертной записке написала, что в школе ее "буллили", и терпеть это она больше не хотела. В полиции открыли уголовное производство.
Об этом журналистам сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Трагедия произошла в Заводском районе Запорожья 4 апреля. Однако в полиции ситуацию прокомментировали только сейчас, когда местные СМИ обнародовали предсмертное письмо, которое якобы оставила погибшая.
Школьница в записке пишет о том, что преподаватели постоянно говорили о их классе нелицеприятные вещи, и не только другу-другу, но и другим ученикам. Она просит директора "нормально смотреть, кого берут на работу".
"И мне уже так пох*й на вашу судьбу и что вы обо мне скажите, ведь меня больше нет. Ха. Как вам такое? У**ы, которые сломали меня и разрушили мою жизнь", – пишет девочка.
"Информация по факту публикации внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений граждан. Работниками Запорожского районного управления полиции проводится всесторонняя проверка по фактам возможного буллинга в учебном заведении", — прокомментировали в полиции.
Также стражи порядка проверят информацию, изложенную в записке, в рамках уголовного производства, которое в настоящее время переквалифицировано со ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "Самоубийство" на ст. 120 "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Школьница написала не только о том, что "преподаватели постоянно говорили о их классе нелицеприятные вещи", а еще и о том, что "задолбали училки, которые постоянно орали и унижали меня". Т.е., по ее словам, боулинг шел со стороны самих преподавателей.
некоторые и в институтах по три ошибки в слове делают.
Шкільким шакалам, з цим жити і платити. Все життя.
А по факту, школа - это один из этапов, который нужно пройти и все. Учеба в школе и отношение с однокласниками не имеют никакого отношения к успеху в жизни!!!
Це правда , але багатьом це вже стає зрозуміло після закінчення школи . .
Ещё им хотят заплаты повышать.Зарплаты должны у педагогов по результатам и работы!!!
Упустили девчёнку, проглядели. Проблемы в школе есть у всех и всегда, просто уязвимые дети быстрее переходят черту, недоглядели и родители и учителя и психологи.
Сам подвергался булингу в 80е годы, хорошо что подрос, подкачался и выбил двоим по зубу а сыну директора надорвал ухо, директор кричал караул и наслал на меня ментов из ДКМ, приходилось самому разбираться, а девчёнка не смогла.
Беда и горе, и человека не вернуть. Да и учителя сегодня на 80% коммерсанты, дети им до фени, впрочем так всегда было.
І як відреагував Ваш колега ?
Этот трагический случай лишь вершина огромного айсберга который никто не видит и не хочет видеть в упор. Во первых, всех престарелых учителей отправить на пенсию, не может человек с прошлого века учить современных детей, во вторых, все учителя обязательно должны пройти тщательную психологическую проверку и проверку на педагогическую пригодность, пройти необходимые курсы. За частую, учителя могут быть супер профессиональными в своем проф предмете, но абсолютно никакими педагогами, калечащими годами и даже десятилетиями детей, и просто быть ужасными людьми, вы даже представить не можете сколько учителей самоутверждается за счет детей, сливая на них свое поганое нутро. А самое главное что в этот период закладывается стержень и характер человека, закладываются кирпичики поведения человека уже во взрослой осознанной жизни, и если его переломать то это скажется фактически на всем человеке и скажется на всей его жизни, в виде комплексов которые будут мешать полноценно жить и общаться с людьми, в виде страхов, в виде неуверенности и т.д. что в дальнейшем сложит жизнь человека не лучшим для него образом, и избавиться от этого практически невозможно, время это не залечит и не каждый психолог в будущем исправит. Это в 11-12 человеку еще не важно что о нем думает и как его принимает общество, он еще не оглядывается на общество в котором находиться, а в 14-15 это уже очень важно. Поэтому буллинг это жесточайшее преступление с роду насилия. Вроде и законы сделали против буллинга, а что толку, много раз говорил, писать писульки на бумажках не решит ни одной проблемы, подходить надо комплексно, с умом, с четким планом, проверками и т.д. В первую очередь учитель должен быть хорошим педагогом, пройти курсы по детской психологии, а потом уже все остальное. Тщательно нужно смотреть кого вы берете на работу учителем.
Короче в двух словах - гнать надо всех псих больных людей из школ поганой метлой и как можно скорее, и сделать надо было это еще лет 20 назад.
Ну и В третьих, в 2021 году где мать вашу школьные психологи? Вы серьезно что ли? нет психолога?
Сподіватися на зміни, шкільних психологів і т.д. можна, але не варто ...
Час іде, йдеться про реальних дітей.
Тут я повністю звинувачую батьків.
Вони мусять навчити своїх дітей і постояти за себе, і навчитися реагувати на подібне (в житті з таким доводиться стикатися і надалі), і бути відкритими, щоб дитина сказала, що переживає таку ситуацію.
Бедная девочка была и слаба и больна. Не понимала, что жизнь не ограниченна одной школой и это не навсегда, может воспринимала информацию очень обостренно. Да, это жизнь. Вокруг много людей, мнений, которые не обязательно быть восторженными и слащавыми. Попадаются и ублюдки и гады, не без этого. Идеального общества нет.
Не нравится? Борись и делай свою жизнь лучше! Есть легкий путь, и есть правильный.
Серьезно относитесь к любым упоминаниям о самоубийстве. Вызывайте друга или подругу на разговор, побуждайте делиться своими чувствами (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8/20/#v20020005 Притчи 20:5 ). Когда человек выражает мысли о самоубийстве вслух, уменьшается вероятность того, что он исполнит задуманное.
Слушайте с сочувствием. «Всякий человек должен быть скор на слышание, медлен на слова» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/1/#v59001019 Иакова 1:19 ). Не забывайте, что, когда человек в отчаянии или подавлен, его слова могут быть «неистовы» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%BE%D0%B2/6/#v18006002-v18006003 Иов 6:2, 3 ). Поэтому, если друг, не подумав, говорит что-то резкое, не принимайте это близко к сердцу и не обижайтесь.
Утешайте. Библия советует: «Утешайте опечаленные души» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/1-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC/5/#v52005014 1 Фессалоникийцам 5:14 ). Не преуменьшайте значимости чувств вашего друга. Относитесь к ним с уважением, помня, что они появились не на пустом месте. Заверяйте друга в том, что он вам дорог.
Побуждайте друга искать помощи. «Среди тех, кто ищет совета,- мудрость» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8/13/#v20013010 Притчи 13:10 , Заокский перевод). Если бы ваш друг был серьезно болен физически, вы бы посоветовали ему обратиться к врачу. Мысли о самоубийстве могут говорить о психическом или эмоциональном расстройстве, поэтому побуждайте друга искать помощи у специалиста. Предложите пойти к врачу вместе с ним.
Проявляйте любовь. В Библии сказано: «Настоящий друг любит во всякое время, он брат, рожденный на время бедствия» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8/17/#v20017017 Притчи 17:17 ). Вам не под силу избавить своего друга от проблем или от мыслей о самоубийстве. Но заверениями в любви и поддержкой вы поможете ему прожить еще один день, а следующий день уже может показаться ему не таким мрачным.
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502019178&srcid=share