В Запорожье школьница совершила самоубийство из-за травли в школе, открыто уголовное производство

В Запорожье школьница свела счеты с жизнью. В предсмертной записке написала, что в школе ее "буллили", и терпеть это она больше не хотела. В полиции открыли уголовное производство.

Об этом журналистам сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Трагедия произошла в Заводском районе Запорожья 4 апреля. Однако в полиции ситуацию прокомментировали только сейчас, когда местные СМИ обнародовали предсмертное письмо, которое якобы оставила погибшая.

Школьница в записке пишет о том, что преподаватели постоянно говорили о их классе нелицеприятные вещи, и не только другу-другу, но и другим ученикам. Она просит директора "нормально смотреть, кого берут на работу".

"И мне уже так пох*й на вашу судьбу и что вы обо мне скажите, ведь меня больше нет. Ха. Как вам такое? У**ы, которые сломали меня и разрушили мою жизнь", – пишет девочка.

В Запорожье школьница совершила самоубийство из-за травли в школе, открыто уголовное производство 01
В Запорожье школьница совершила самоубийство из-за травли в школе, открыто уголовное производство 02
Фото: Рress-center

"Информация по факту публикации внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений граждан. Работниками Запорожского районного управления полиции проводится всесторонняя проверка по фактам возможного буллинга в учебном заведении", — прокомментировали в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье разоблачили школьницу-куратора "группы смерти" в сети. В состав группы входили 28 участников

Также стражи порядка проверят информацию, изложенную в записке, в рамках уголовного производства, которое в настоящее время переквалифицировано со ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "Самоубийство" на ст. 120 "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

+18
Бедная девочка....жаль.
22.04.2021 10:37 Ответить
+17
Ви про що? Вчителя ходять до школи із одною метою. Змусити батьків найняти їх репетиторами. Решта їх не цікавить.
22.04.2021 10:40 Ответить
+13
Ни фига себе! Серьезно девочка к уходу подошла. Сколько же ей годочков исполнилось? Обратили внимание на концовочку письма: "Но какая уже разница?"(с). Я и обалдел, честно говоря...
22.04.2021 10:37 Ответить
Так карантин же
22.04.2021 10:35 Ответить
Почему в школе нет учительского контроля за поведением детей и психолога? Такие школы детям не нужны, они травмируют психику нормальных неагрессивных детей. А девочку родители должны были перевести на онлайн обучение, и ни в коем случае не заставлять ее ходить в класс, где ее обижают и унижают.
22.04.2021 10:37 Ответить
Ви про що? Вчителя ходять до школи із одною метою. Змусити батьків найняти їх репетиторами. Решта їх не цікавить.
22.04.2021 10:40 Ответить
а был ли диалог ребёнка и родителей???отож....
22.04.2021 10:48 Ответить
В том, что не было диалога виноваты только родители.
22.04.2021 11:03 Ответить
"Школьница в записке пишет о том, что преподаватели постоянно говорили о их классе нелицеприятные вещи"

Школьница написала не только о том, что "преподаватели постоянно говорили о их классе нелицеприятные вещи", а еще и о том, что "задолбали училки, которые постоянно орали и унижали меня". Т.е., по ее словам, боулинг шел со стороны самих преподавателей.

В Запорожье школьница совершила самоубийство из-за травли в школе, открыто уголовное производство - Цензор.НЕТ 8603
22.04.2021 17:01 Ответить
Учителя могут буллить и ученики, в целом школа - опасное место для детской психики и здоровья, нужен очень тщательный отбор учителей в школы и контроль поведения детей. Этого нет. Поэтому к сожалению есть два выхода - смена школы или домашнее обучение (возможно онлайн обучение) . По крайней мере здоровье ребенка и жизнь превыше всего.
22.04.2021 20:41 Ответить
Ни фига себе! Серьезно девочка к уходу подошла. Сколько же ей годочков исполнилось? Обратили внимание на концовочку письма: "Но какая уже разница?"(с). Я и обалдел, честно говоря...
22.04.2021 10:37 Ответить
Я уже писал что порохоботы готовы на всё в политической борьбе. Совершенно на нвсё, на предательство, сдачи Украины. Вот и ты смерть ребёнка пытаешься натянуть "на политику". Думал что все гадости видал от облизывающего хряка, аж нет.. предела низости у них нет.
22.04.2021 11:27 Ответить
Ты очень большой придурок. Тут смайлики неуместны, потому- я просто повторюсь: ты выдающийся придурок! С чем тебя- не поздравляю.
22.04.2021 11:57 Ответить
Зрозуміло було відразу, що крім таких слів нічого не напишеш. Моральне "дно" воно таке як ти.
22.04.2021 13:39 Ответить
Господи, ну не можна ж бути таким йо......им! Ну де ж ви беретесь?! Як з вами жити? Пиндуй до психіатора, може він допоможе!!!!!!!!!
22.04.2021 14:00 Ответить
Головне щоб ти пройшла лікаря.
22.04.2021 14:09 Ответить
Главное для тебя совсем другое: порохоботы готовы на всё, чтобы насадить тебя на бутылку!
22.04.2021 14:56 Ответить
Ось ще підтвердження того що порохоботи здатні на все, навіть на знищення більшості населення в Україні. Порохоботи це українські кацапи, ладні на все заради дорватися до влади.
22.04.2021 16:37 Ответить
Бедная девочка....жаль.
22.04.2021 10:37 Ответить
от дура... Шкода батьків.
22.04.2021 10:39 Ответить
прочитай внимательно письмо
22.04.2021 19:43 Ответить
прочитав. Це не перший не другий і не третій передсмертний лист, який я в своєму життя читав.
23.04.2021 10:12 Ответить
ты знаешь, такое ощущение, что почти все кто на цензоре пишут, являются ментами. Каждый видел десятки таких писем, я не понял, что в полиции заставляют писать на форуме цензора?
24.04.2021 14:27 Ответить
Чому менти? Я адвокат і періодично знайомлюсь із справами де такі листи є. Що тут такого?
25.04.2021 10:16 Ответить
действительно, упустил этот момент
26.04.2021 11:51 Ответить
М-да. Уходить со словами "а какая разница..." Быдло! это ваш девиз! Выбрали "бюро ритуальных услуг".
22.04.2021 10:43 Ответить
А ничего что повторные суициды-это чистая психиатрия и только поддержка родных и лечение у врача помогает уберечь ребёнка.А когда ребёнок общается только со смартфоном и себе подобными, то жизнь заходит в тупик.И даже просьба вынести мусор может расцениваться как травля и рабство и повлечь суицид.Никого не защищаю,следствие надеюсь разберётся.Могу сказать одно,кто один раз попытался покончить с собой,тот уже не успокоится, пока не свершит свою идею.
22.04.2021 10:46 Ответить
Там до батьків питання. Дівчинка перед цим вени різала і вішалася.
22.04.2021 10:57 Ответить
слушай ты реально думаешь что покойный ребенок покончил с собой из-за того, что у него был в голове не порядок? А то что кто то манипулировал его окружением и заставил это сделать, то это не в счет?
22.04.2021 19:42 Ответить
Почерк девочки говорит о подвижной психике, частых переменах настроения. Отсюда и импульсивные действия и поступки. Упустили психологи и родители девчушку. Очень жаль...
22.04.2021 10:46 Ответить
а ошибки в словах о чем говорят?
22.04.2021 10:52 Ответить
Училась неважно или спешила выразить то, что накопилось.
22.04.2021 11:13 Ответить
может и так.
22.04.2021 11:34 Ответить
Если ее травили в школе, то откуда у нее возьмется стабильная психика. К тому же она написала, что училки тоже орали и унижали ее...
22.04.2021 17:11 Ответить
Причем здесь ошибки? Кроме ошибок ничего не видел? Вы тоже "учитель" или педагог?
22.04.2021 11:29 Ответить
тише, истеричка, я простой вопрос задал, и не тебе.
22.04.2021 11:33 Ответить
Это форум, а не диалог между двумя собеседниками.
22.04.2021 17:12 Ответить
Спасибо за инфу, кэп
22.04.2021 17:15 Ответить
Наталья вы не понимаете одну истину, если это все упустить по вашей теории, кое кто останется бес наказанным и после первой откатанной схемы, еще кого то подтолкнуть до самоубийства. Это чисто уголовное дело и кто то один очень сильный манипулятор. Это уголовщна чистейшая
22.04.2021 18:47 Ответить
Да я не спорю. Здесь нужно очень и очень скрупулезно разобраться, кто устроил травлю девочки, кто руководил, кто покрывал, не вынося сор из избы. Но зная современные подходы полиции и прокуратуры к резонансным расследованиям, скорее всего, факты перекрутят и извратят, а девочка останется крайней. Дескать, характер у нее был несносный. Хотя по совести, каждая маленькая мерзавка, участвовавшая в буллинге, должна понести уголовное наказание. Иначе их не остановить. После первого испуга наступит кураж. Это надо пресекать.
22.04.2021 21:03 Ответить
вы правы и если все это примять, то последуют другие жертвы, только их будет больше
24.04.2021 14:29 Ответить
хм. грамотно писала. хорошо училась. жаль.
некоторые и в институтах по три ошибки в слове делают.
22.04.2021 10:50 Ответить
Все идет от быта из дома вероятно она там была никому ненужна ... а школа где преподавательский колектив как крысы толку нету...
22.04.2021 10:51 Ответить
Бідна дитина.
Шкільким шакалам, з цим жити і платити. Все життя.
22.04.2021 10:53 Ответить
Матюклива дівчинка була...
22.04.2021 10:55 Ответить
В її віці майже всі через це пройшли. Встановлення власного Я і як наслідки успішність в житті, хоч мат в подальшому спілкуванні вже не використовується
22.04.2021 11:01 Ответить
О яке! Якщо дитина матюкається- значить виросте успішною. Так і запишемо.
22.04.2021 11:17 Ответить
Ты давно слышал как общаются молодежь?Они в употреблении матюков любому взрослому фору дадут!
22.04.2021 11:18 Ответить
Дівчина чомусь уявила собі що життя повинно бути для неї -гладким і безхмарним , але ж такого життя не буває в природі . Коли виявилось що це не так , не придумала нічого кращого як - його припинити .. Ну і дарма . Життя це є -постійна боротьба за існування . Так створений світ .
22.04.2021 10:58 Ответить
По всей вероятности не жили в этом мире, а если вас запихать в тюрьму и сделать петухом? У Вас останется мало выбора, возможно вы более умный человек и спорете себе ливер, что бы не опустили, тут ерунда еще серьезней, особенно с детьми. Потом еще кто то наложит руки на себя, вы снова будите говорить "зря". Может проще найти кто это мутит? Вы же поймите бес наказаность поражает еще больше жертв
22.04.2021 18:54 Ответить
Ну и что по вашему мнению должен сделать отец узнавши о виновных?????
22.04.2021 11:03 Ответить
застрелиться! он тоже виновен... не занимался ребенком... это как минимум
22.04.2021 11:19 Ответить
Взять двустволку и пристрелить классного руководителя и директора, это если не перезаряжать
22.04.2021 14:58 Ответить
а ты не хочешь пристрелить конкретную мразь, которая эта сделала? Тебе не кажется, что это чисто чей то умысел был?
22.04.2021 19:38 Ответить
око за око или он должен молить о прощении у того ублюдка, который его ребенка довел до самоубийство?
22.04.2021 19:39 Ответить
Учителя очень сильно акцентируют внимание на обучении и на школе...как будто это самое главное в жизни...Я тоже когда училась в школе очень переживала из-за учебы...думала как важно иметь хорошие оценки и т.д.
А по факту, школа - это один из этапов, который нужно пройти и все. Учеба в школе и отношение с однокласниками не имеют никакого отношения к успеху в жизни!!!
22.04.2021 11:04 Ответить
Учеба в школе и отношение с однокласниками не имеют никакого отношения к успеху в жизни!!!))
Це правда , але багатьом це вже стає зрозуміло після закінчення школи . .
22.04.2021 11:14 Ответить
"успех в жизни" - очень широкое определение, и для каждого он свой в конкретный период времени
22.04.2021 14:59 Ответить
Согласна...но оценки к "успеху в жизни" точно не имеют никакого отношения))))
22.04.2021 15:57 Ответить
С детства ненавижу учителей и школу в целом! Учителя в большей степени это твари,ломают неустойчивую психику детей, довольно часто распускают руки!
Ещё им хотят заплаты повышать.Зарплаты должны у педагогов по результатам и работы!!!
22.04.2021 11:08 Ответить
подожди учителя да виноваты, им все равно было, но есть конкретная мразь, которая все это вытворяла
22.04.2021 18:57 Ответить
честно говоря, не увидел в письме причины так поступить... у девочки явный психоз, многократные попытки покончить с жизнью (( и тут скорее не школа виновата... да-да, не школа, А СЕМЬЯ!!! родители в первую очередь виновны
22.04.2021 11:18 Ответить
Там проблема не в одной отдельной школе, в Запорожской области проблема в начальнике департамента образования области. Сидит там такое чмо, что ой ой. Но Старуху всё без разницы.
22.04.2021 11:40 Ответить
Может,у школьницы были проблемы с психическим здоровьем?А неоднократные попытки суицида?...Родители не видели?
22.04.2021 11:41 Ответить
Решила паприколу самовіпилиться, впрочем скорее всего родители - паприколу и голосовали.
22.04.2021 12:07 Ответить
А не важно были у неё с психикой проблемы и насколько она плохо училась. Не важно.
Упустили девчёнку, проглядели. Проблемы в школе есть у всех и всегда, просто уязвимые дети быстрее переходят черту, недоглядели и родители и учителя и психологи.
Сам подвергался булингу в 80е годы, хорошо что подрос, подкачался и выбил двоим по зубу а сыну директора надорвал ухо, директор кричал караул и наслал на меня ментов из ДКМ, приходилось самому разбираться, а девчёнка не смогла.
Беда и горе, и человека не вернуть. Да и учителя сегодня на 80% коммерсанты, дети им до фени, впрочем так всегда было.
22.04.2021 12:40 Ответить
внешне говорят она ни как не поменялась, это легко вы говорите проглядели, человек может держать все в себе и не подавать виду, а потом наложить руки, как тут и случилось. Девочка хорошо общалась с сестрой и другими, и никаких признаков не было, конфликт в школе был, его пытались решить, вышло еще хуже, в общем сложно тут давать советы, я бы посоветовал, хоть иногда но выводить детей на откровенные разговоры по душам, и возможно тогда бы выявили эту проблему раньше и решили её. но родители все заняты, все работают, куча дел, да и девочке 15 лет, самостоятельна уже. короче сложно.
22.04.2021 17:56 Ответить
тут проблема в одном манипуляторе
22.04.2021 19:00 Ответить
Вику она любила...Что с этими детьми происходит?
22.04.2021 13:05 Ответить
Я, може не в тему, але роскажу те, що трапилось на моїх очах. Це яскравий приклад професійності вчитилів! Так от: в співробітника хлопчик вчиться у 2-му класі. Зараз вони на дистанційному. На уроці хлопчик дістав іграшку, пістолет, і показував його в екран. Так от, вчителька прийшла на роботу до нашого співробітника, не зважаючи на присутність других людей, почала йому виказувати - яка його дитина йо....та, як він зриває їй уроки!!!! Цитую: " А, вдруг, он меня убить пистАлетом хотел!"...................Це нормально? P.S. Дитина, не шкодна, не вредна, не нагла и не збалована.
22.04.2021 14:14 Ответить
поверь тут другая ситуация, есть конкретный человек кто это делал! А такая позиция, как твоя, скинуть вину на учителей, хотя они и виноваты, а потом не найти эту мразь, которая манипулировала
22.04.2021 19:02 Ответить
Це - не педагог, а просто персонаж з дипломом. Без знань, без кваліфікації.
І як відреагував Ваш колега ?
23.04.2021 01:59 Ответить
Как может мужчина отреагировать? Послушал - не хамил. Зато бухгалтер як с кілочка: "Значит Вы не интересно преподаете". Коллега, понятно, поговорил с малым. Мальчик сказал, что ему показали машинку одноклассники, а он в ответ показал пистолетик.
30.04.2021 14:17 Ответить
Честно говоря эта проблема очень серьезная и масштабная ,и жаль что никто её вообще не обсуждает, вы представляете сколько детей просто страдают, унижаются и психологически травмируются учителями, не правильно воспитываются ни учителями ни родителями, и все это перерастает в катастрофу, и речь не о суициде, а даже если человек никак не отреагировал, я например учился в школе 18 лет назад и хочу сказать что тоже подвергся психологическому давлению психически нездорового учителя, абсолютно нулевого с точки зрения педагогики, да я никак внешне не реагировал, но оно до сих пор сниться мне в жутких кошмарах, и этот учитель до сих пор работает в школе, как и тысячи других подобных учителей.

Этот трагический случай лишь вершина огромного айсберга который никто не видит и не хочет видеть в упор. Во первых, всех престарелых учителей отправить на пенсию, не может человек с прошлого века учить современных детей, во вторых, все учителя обязательно должны пройти тщательную психологическую проверку и проверку на педагогическую пригодность, пройти необходимые курсы. За частую, учителя могут быть супер профессиональными в своем проф предмете, но абсолютно никакими педагогами, калечащими годами и даже десятилетиями детей, и просто быть ужасными людьми, вы даже представить не можете сколько учителей самоутверждается за счет детей, сливая на них свое поганое нутро. А самое главное что в этот период закладывается стержень и характер человека, закладываются кирпичики поведения человека уже во взрослой осознанной жизни, и если его переломать то это скажется фактически на всем человеке и скажется на всей его жизни, в виде комплексов которые будут мешать полноценно жить и общаться с людьми, в виде страхов, в виде неуверенности и т.д. что в дальнейшем сложит жизнь человека не лучшим для него образом, и избавиться от этого практически невозможно, время это не залечит и не каждый психолог в будущем исправит. Это в 11-12 человеку еще не важно что о нем думает и как его принимает общество, он еще не оглядывается на общество в котором находиться, а в 14-15 это уже очень важно. Поэтому буллинг это жесточайшее преступление с роду насилия. Вроде и законы сделали против буллинга, а что толку, много раз говорил, писать писульки на бумажках не решит ни одной проблемы, подходить надо комплексно, с умом, с четким планом, проверками и т.д. В первую очередь учитель должен быть хорошим педагогом, пройти курсы по детской психологии, а потом уже все остальное. Тщательно нужно смотреть кого вы берете на работу учителем.

Короче в двух словах - гнать надо всех псих больных людей из школ поганой метлой и как можно скорее, и сделать надо было это еще лет 20 назад.

Ну и В третьих, в 2021 году где мать вашу школьные психологи? Вы серьезно что ли? нет психолога?
22.04.2021 17:48 Ответить
Мои школьные годы пришлись на 90-ые, помню один случай очень плохой. Был в 8-ом классе один мальчик, сам по себе хороший хлопец, но папа у него был не из последних людей, довольно серьезный. Так вот, в школе по району были дети у которых родители жили по "понятиям", но а сами даже не знали что это, короче мутный контингент социальный. Короче, этот мальчик таким "детишкам" не приглянулся, как сказать не фиг быть "благородным хохлом", стали сильно издеваться через других и сами же, ну а хлопец конечно как бы нормально так сопротивлялся, но родителям не говорил и не хотел посвящать ни кого в свои проблемы. По началу пятеро мразей его пытались унизить, не получилось, сделали через других колоссальное давление и существенное. Потом был кульминационный момент в туалете, короче его там они встретили толпой, избили до отбивной, засунули швабру в анус и били об ободок унитаза верхней частью челюсти пока не зубов не стало и верхнего челюстного сегмента, когда он потерял сознание ему насрали на голову и обосали в буквальном смысле. Он в этом же туалете повесился, не знаю на чем, но не смог вынести позора и то что отца, тес что не смог защитится опозорил. Записка была как классика перед отцом. Ну конечно этой пятерки настал писец вместе с их родителями ибо отец погибшего не последний человек в регионе был, но реально один человек в поле боя не воин.
22.04.2021 19:35 Ответить
Ви мусите або відпустити ситуацію, або проаналізувати, зробити всі висновки і =здати в архів= прожитих років. Це не правильно стільки років носити травматичний досвід в собі і вертатися до нього. Воно Вам не потрібне.

Сподіватися на зміни, шкільних психологів і т.д. можна, але не варто ...
Час іде, йдеться про реальних дітей.
Тут я повністю звинувачую батьків.
Вони мусять навчити своїх дітей і постояти за себе, і навчитися реагувати на подібне (в житті з таким доводиться стикатися і надалі), і бути відкритими, щоб дитина сказала, що переживає таку ситуацію.
23.04.2021 02:09 Ответить
Это понятно что за детей и их проблемы и состояние отвечают родители, но вы же понимаете что реалии жизни совсем другие, мало кто беседует со своими родителями о своих проблемах, родители бывают разные, общий язык многие не находят друг с другом, очень много непонимания, да и не каждый родитель сможет дать верный совет, так что идеальных родителей не бывает. Да и дети основную часть времени проводят в школах, поэтому рациональнее было бы именно там пояснять все, решать проблемы, стычки и т.д. склоки с участием специалистов психологов. А родители работают с утра до ночи, дома куча дел, когда им заниматься детьми то. мало кто это делает.
24.04.2021 03:16 Ответить
Естественный отбор. Больные и слабые умирают.
Бедная девочка была и слаба и больна. Не понимала, что жизнь не ограниченна одной школой и это не навсегда, может воспринимала информацию очень обостренно. Да, это жизнь. Вокруг много людей, мнений, которые не обязательно быть восторженными и слащавыми. Попадаются и ублюдки и гады, не без этого. Идеального общества нет.
Не нравится? Борись и делай свою жизнь лучше! Есть легкий путь, и есть правильный.
22.04.2021 21:12 Ответить
Трохи різко, але погоджуюся.
23.04.2021 02:10 Ответить
Что, если друг говорит о желании умереть?
Серьезно относитесь к любым упоминаниям о самоубийстве. Вызывайте друга или подругу на разговор, побуждайте делиться своими чувствами (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8/20/#v20020005 Притчи 20:5 ). Когда человек выражает мысли о самоубийстве вслух, уменьшается вероятность того, что он исполнит задуманное.
Слушайте с сочувствием. «Всякий человек должен быть скор на слышание, медлен на слова» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/1/#v59001019 Иакова 1:19 ). Не забывайте, что, когда человек в отчаянии или подавлен, его слова могут быть «неистовы» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%BE%D0%B2/6/#v18006002-v18006003 Иов 6:2, 3 ). Поэтому, если друг, не подумав, говорит что-то резкое, не принимайте это близко к сердцу и не обижайтесь.
Утешайте. Библия советует: «Утешайте опечаленные души» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/1-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC/5/#v52005014 1 Фессалоникийцам 5:14 ). Не преуменьшайте значимости чувств вашего друга. Относитесь к ним с уважением, помня, что они появились не на пустом месте. Заверяйте друга в том, что он вам дорог.
Побуждайте друга искать помощи. «Среди тех, кто ищет совета,- мудрость» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8/13/#v20013010 Притчи 13:10 , Заокский перевод). Если бы ваш друг был серьезно болен физически, вы бы посоветовали ему обратиться к врачу. Мысли о самоубийстве могут говорить о психическом или эмоциональном расстройстве, поэтому побуждайте друга искать помощи у специалиста. Предложите пойти к врачу вместе с ним.
Проявляйте любовь. В Библии сказано: «Настоящий друг любит во всякое время, он брат, рожденный на время бедствия» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8/17/#v20017017 Притчи 17:17 ). Вам не под силу избавить своего друга от проблем или от мыслей о самоубийстве. Но заверениями в любви и поддержкой вы поможете ему прожить еще один день, а следующий день уже может показаться ему не таким мрачным.
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502019178&srcid=share
24.04.2021 03:28 Ответить
 
 