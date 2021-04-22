РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9418 посетителей онлайн
Новости Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 471 17

ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму "гражданина России, передававшего Минобороны Украины сведения о Черноморском флоте"

ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму "гражданина России, передававшего Минобороны Украины сведения о Черноморском флоте"

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет, что в оккупированном РФ Севастополе якобы задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.

По утверждению российской стороны, утечка таких данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности РФ. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

"ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - отметили в российском ведомстве. 

Читайте также: Украина рассказала ОБСЕ о российских шпионах

Автор: 

задержание (6717) Крым (26485) Минобороны (9586) ФСБ (1965) Черноморский флот РФ (1569) шпионаж (1453)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Громадянин РФ закачає в СБУшну машину інфу про Чорноморський флот Росії...
ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму "гражданина России, передававшего Минобороны Украины сведения о Черноморском флоте" - Цензор.НЕТ 9793
показать весь комментарий
22.04.2021 10:36 Ответить
+4
Идиотизм! При современных технических средствах разведки. как кацапы уверены, информацмя агентами передается из рук в руки, ***..., на условленном месте и не иначе. Мало им туфты с нашим консулом в Спб, так они еще и Севас приплели.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:55 Ответить
+3
Все як годиться-сині в"єтнамки,дворучна пилка та візитівка Яроша ,все в наявності ???)))
показать весь комментарий
22.04.2021 10:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про 10к іржавих ночв, що ще пливають.. ??
показать весь комментарий
22.04.2021 10:35 Ответить
Враг народа или Враг Путина ка кто все запутано??в Параше.....
показать весь комментарий
22.04.2021 10:39 Ответить
Лапті напхали туди і нових.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:40 Ответить
Громадянин РФ закачає в СБУшну машину інфу про Чорноморський флот Росії...
ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму "гражданина России, передававшего Минобороны Украины сведения о Черноморском флоте" - Цензор.НЕТ 9793
показать весь комментарий
22.04.2021 10:36 Ответить
Все як годиться-сині в"єтнамки,дворучна пилка та візитівка Яроша ,все в наявності ???)))
показать весь комментарий
22.04.2021 10:38 Ответить
Бей своих, чтоб чужие боялись! ***** раздухарилось!
показать весь комментарий
22.04.2021 10:41 Ответить
Смешно. О вашем так называем флоте все и всё и так давно знают. Идиоты для лохов вброс инфы в СМИ.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:46 Ответить
А як же ви американський безпілотник прогавили? Він більше розповість,ніж той ваш липовий шпіьон.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:52 Ответить
Идиотизм! При современных технических средствах разведки. как кацапы уверены, информацмя агентами передается из рук в руки, ***..., на условленном месте и не иначе. Мало им туфты с нашим консулом в Спб, так они еще и Севас приплели.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:55 Ответить
Как в одной блатной песенке из 60-х
Стою на перекрестке,
Держусь за свой карман
И вдруг ко мне подходит
Незнакомый уркаган
Он говорит мне тихо: "Куда бы нам пойти,
Где можно было б лихо нам время провести?"

Он предложил мне доллары и жемчуга стакан,

Чтоб я ему передал советского завода план.

Мы сдали того субчика властям НКВД,

С тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:00 Ответить
только за последнюю неделю, минимум три натовских самолета-разведчика облетали Крым. Но ватные идиоты продолжают снимать видосики о каких-то там вымышленных шпионах. Тупоголовые бабалаечные орки живут в 18-19 веке до сих пор.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:07 Ответить
Що там передавати, металобрухт....,та й для чого це робити, якщо кожного дня американські і англійські літаки розвідники літають по декілька штук і по 20-ть годин в сутки...
показать весь комментарий
22.04.2021 11:29 Ответить
Видимо для фсбЫ расейской 3/14дерации выпустили специальное приложение...
" ФСБ РФ заявила про затримання в Криму "громадянина Росії, який передавав Міноборони України відомості про Чорноморський флот" - Цензор.НЕТ 7601 " ...
показать весь комментарий
22.04.2021 11:34 Ответить
Справа в тому, що наші люди дійсно є серед окупантів під прикриттям і в Криму, і в Донецьку, і в Москві. Шкода, якщо дійсно зловили нашого хлопця, але я впевнений, що кацапія все одно розвалиться ще при моєму житті.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:37 Ответить
задержали какого-то студента.. скоро школьников начнут хватать..
ФСБ РФ заявила про затримання в Криму "громадянина Росії, який передавав Міноборони України відомості про Чорноморський флот" - Цензор.НЕТ 6192
показать весь комментарий
22.04.2021 12:29 Ответить
кацапо-ординськi гебешнiгниди та нормальна людина...

ФСБ РФ заявила про затримання в Криму "громадянина Росії, який передавав Міноборони України відомості про Чорноморський флот" - Цензор.НЕТ 322
показать весь комментарий
22.04.2021 22:19 Ответить
 
 