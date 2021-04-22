ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму "гражданина России, передававшего Минобороны Украины сведения о Черноморском флоте"
Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет, что в оккупированном РФ Севастополе якобы задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.
По утверждению российской стороны, утечка таких данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности РФ. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.
"ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - отметили в российском ведомстве.
