Украина возьмет кредит на 2,5 млрд грн для борьбы с коронавирусом и закупку COVID-вакцин, - Минздрав

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19, в частности на закупку вакцин, сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

"Украинская система здравоохранения дополнительно получит 2,5 млрд грн от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабмин согласовал предложенное Минздравом соглашение о займе в рамках проекта экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", - сказала она на пресс-брифинге в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам замминистра, документ предусматривает средства для закупки вакцины от COVID-19 на сумму около 840 млн грн.

"Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для холодовых цепочек и секвенирования штаммов происхождения вируса, а также проведение тренингов по утилизации отходов. Около 900 млн грн получит общий фонд госбюджета за выполнение DLI-показателей", - добавила Шаталова.