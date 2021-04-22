РУС
Украина возьмет кредит на 2,5 млрд грн для борьбы с коронавирусом и закупку COVID-вакцин, - Минздрав

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19, в частности на закупку вакцин, сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

"Украинская система здравоохранения дополнительно получит 2,5 млрд грн от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабмин согласовал предложенное Минздравом соглашение о займе в рамках проекта экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", - сказала она на пресс-брифинге в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам замминистра, документ предусматривает средства для закупки вакцины от COVID-19 на сумму около 840 млн грн.

"Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для холодовых цепочек и секвенирования штаммов происхождения вируса, а также проведение тренингов по утилизации отходов. Около 900 млн грн получит общий фонд госбюджета за выполнение DLI-показателей", - добавила Шаталова.

+26
Хм. А где падлы дели 64 миллиарда коронавирусного фонда?!
22.04.2021 10:52 Ответить
+13
22.04.2021 10:53 Ответить
+12
Зате ж скільки бабла закатав в асфальт ЗЕнедоумок.
22.04.2021 10:53 Ответить
Хм. А где падлы дели 64 миллиарда коронавирусного фонда?!
22.04.2021 10:52 Ответить
На кокс и шлюх потратили.
22.04.2021 10:52 Ответить
Пора думать о сохранении государства, об армии и ее вооружении, а не об обогащении иностранных фармкомпаний и закупке хрени, от которой вменяемые украинцы отказываются.
22.04.2021 10:55 Ответить
Сьогодні на 470 вмєняємих українців стало менше.
22.04.2021 10:57 Ответить
Каждый день в Украине умирают люди от разных причин и заболеваний и рождаются. Нашел чем запугивать.А как все списывают на корону уже не для кого не секрет. Почему - то общая смертность ни в одной стране не выросла за последний год.
22.04.2021 11:01 Ответить
...стесняюсь спросить - одноразовую двухчасовую маску которую уже неделю используете?
22.04.2021 11:06 Ответить
стесняешься - нефиг спрашивать
22.04.2021 14:50 Ответить
...так ведь не у тебя спрашиваю, ули ты свой пятак суешь?
22.04.2021 14:55 Ответить
Ви так міркуєте допоки не стали цифрою у цій статистиці.
22.04.2021 11:17 Ответить
Ти вже застрахувавсь від серцево-судинних?
22.04.2021 12:08 Ответить
И этот кредит растащат.
22.04.2021 10:52 Ответить
Для этого и берут. Это "бизнес" по-зеленому.
22.04.2021 12:33 Ответить
22.04.2021 10:53 Ответить
Залишилися на виборчих дільницях в квітні 2019року.
22.04.2021 12:52 Ответить
Распил продолжается...
22.04.2021 10:52 Ответить
Украина возьмет кредит на 2,5 млрд грн для борьбы с коронавирусом и закупку COVID-вакцин, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2198
22.04.2021 10:52 Ответить
Куртка импортная, три штуки...
Украина возьмет кредит на 2,5 млрд грн для борьбы с коронавирусом и закупку COVID-вакцин, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1195
22.04.2021 10:53 Ответить
Зате ж скільки бабла закатав в асфальт ЗЕнедоумок.
22.04.2021 10:53 Ответить
зато есть деньги на вэлыку рэставрацию и флаги по 80 метров по 20 миллионов по всей стране лепить
22.04.2021 10:53 Ответить
Видать совсем туго с деньгами если уже и на вакцину приходится занимать.
22.04.2021 10:53 Ответить
на вакцину туго, на сирожу лещенка не туго.
22.04.2021 10:55 Ответить
а на флагштоки по 10-20 миллионов по всей стране деньги есть
22.04.2021 10:56 Ответить
Кто вам сказал что на вакцину....
Это как с ковид фондом.... Брали под одно... Потом передали под другое... И никто не ответил за нецелевое использование...
22.04.2021 11:51 Ответить
нужно быть полным бараном - что б квартальщикам дать такие деньги.....
22.04.2021 10:54 Ответить
пеши сразу не в гривнях а в куртках
22.04.2021 10:54 Ответить
****.сь ,60милиардов благополучно разворовали теперь можно дальше страну в долги загонять!Сук..
22.04.2021 10:56 Ответить
Еммм... А де фонд на 2млрд. євро подівся?
22.04.2021 10:58 Ответить
мыши съели
22.04.2021 10:59 Ответить
Україна візьме кредит на 2,5 млрд грн для боротьби з коронавірусом і закупівлю COVID-вакцин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5548
22.04.2021 11:12 Ответить
Украина возьмет кредит на 2,5 млрд грн для борьбы с коронавирусом и закупку COVID-вакцин, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7001
22.04.2021 11:00 Ответить
Під який відсоток???
22.04.2021 11:03 Ответить
асфальт продайте *****
который вы в прошлом году клали
22.04.2021 11:04 Ответить
Його зима вже "з'їла". Нема що продавати. Зійшов вмісті с снігом
22.04.2021 11:12 Ответить
"здесь можно хорошо прибарахлится" - дивиз партии слуга народа и ее вечно раскумаренного ведущего.
22.04.2021 11:09 Ответить
Україна візьме кредит на 2,5 млрд грн для боротьби з коронавірусом і закупівлю COVID-вакцин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5893
22.04.2021 11:10 Ответить
Вот это я понимаю -- по-хозяйски! Сначала сколотить многомиллиардный ковидный фонд -- и направить деньги на ремонт дорог. А когда деньги на ковид кончились, брать кредит "снаружи". Правда ведь -- толково?!!!
22.04.2021 11:10 Ответить
При Степанове, такой кредит - безумие. Опять лечат алкоголика водкой.
22.04.2021 11:11 Ответить
це - норм практика для 73% зeбiлів, тотальна розповсюдженість "свіжої копіойчки", "манівеев", "легкіх грошиків" і т.п. свідчить про це
22.04.2021 11:18 Ответить
Этих денег не только Степанову на курточку хватит.
22.04.2021 11:12 Ответить
Чемпіони по кредитам. Переплюнуть, чи вже, і бабЮлю і пахла.
Нарід, знаєте, хто буде віддавати?
22.04.2021 11:16 Ответить
Це означає - відкрито сцяти українцям в очі!!!🤬
22.04.2021 11:18 Ответить
Україна для боротьби з COVID-19 отримала:

- 1.2 млрд євро від ЄС (40 млрд грн)

- 300 млн дол від Світового банку (8.5 млрд грн)

- 50 млн євро від Європ. інвестиційного банку (1.6 млрд грн)

Всього понад 60 млрд грн. Де вони, суки?
22.04.2021 11:26 Ответить
Проффессионалы 2
22.04.2021 11:39 Ответить
Проффессионалы 2
22.04.2021 11:40 Ответить
Мастера спорта. По распилу бабла и болтовне
22.04.2021 11:51 Ответить
Степанову к новому лапсердаку нужны новые шкары и панталоны
22.04.2021 11:49 Ответить
НЕ ВСЕ ДОРОГИ ДОСТРОИЛИ?
22.04.2021 11:55 Ответить
Вот так бы взять всех ЗЕбилов, связать гуськом и волочить их по новым дорогам, которые построили за счет ковидфонда
22.04.2021 12:03 Ответить
Слава Богу. Год назад никто кредиты брать не хотел из МВФ, деньги крутились в экономиках. В фейковую пандемию вложились, просрали - опять фонды заработали. Скоро ковид и исчезнет. Лет на 5
22.04.2021 12:31 Ответить
Звісно не хотіли.Під якісь смішні 3-5 %!!! Краще взяти відсотків під 12 !
22.04.2021 12:46 Ответить
Мєнтам на премії.
22.04.2021 12:43 Ответить
Нема слів, одна слюна. А де фонд боротьби з коронавірусом???
22.04.2021 12:49 Ответить
Налогоплательщики навыбирали "слуг народа", теперь налогоплательщикам за кредиты расчитываться!))
22.04.2021 14:14 Ответить
ПНХ !!!! но все равно ****** возьмут и распилят...(((((
22.04.2021 14:26 Ответить
Ау, вы что там совсем *********? Не-не, попуститесь, твари. Где деньги, выделенные на борьбу с ковидом? Я не хочу ни копейки из своего зароботка отдавать зебыдлу.
22.04.2021 15:47 Ответить
і в велике будівництво
22.04.2021 16:22 Ответить
 
 