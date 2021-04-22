Украина возьмет кредит на 2,5 млрд грн для борьбы с коронавирусом и закупку COVID-вакцин, - Минздрав
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19, в частности на закупку вакцин, сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.
"Украинская система здравоохранения дополнительно получит 2,5 млрд грн от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабмин согласовал предложенное Минздравом соглашение о займе в рамках проекта экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", - сказала она на пресс-брифинге в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам замминистра, документ предусматривает средства для закупки вакцины от COVID-19 на сумму около 840 млн грн.
"Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для холодовых цепочек и секвенирования штаммов происхождения вируса, а также проведение тренингов по утилизации отходов. Около 900 млн грн получит общий фонд госбюджета за выполнение DLI-показателей", - добавила Шаталова.
Это как с ковид фондом.... Брали под одно... Потом передали под другое... И никто не ответил за нецелевое использование...
который вы в прошлом году клали
Нарід, знаєте, хто буде віддавати?
- 1.2 млрд євро від ЄС (40 млрд грн)
- 300 млн дол від Світового банку (8.5 млрд грн)
- 50 млн євро від Європ. інвестиційного банку (1.6 млрд грн)
Всього понад 60 млрд грн. Де вони, суки?