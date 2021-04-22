РУС
9 223 60

Если РФ попытается атаковать Украину со своей территории, будет асимметричный ответ - ответ всем потенциалом спецслужб и ВСУ, - Арестович

Если РФ попытается атаковать Украину со своей территории, будет асимметричный ответ - ответ всем потенциалом спецслужб и ВСУ, - Арестович

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович впервые сообщил, как будет действовать Украина в случае военной атаки с территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

"Мы предупредили Россию, и Запад также предупредил, что в случае каких-либо попыток атаки Украины с их территорий, будет асимметричный ответ - ответ всем потенциалом спецслужб, который у нас есть, и ВСУ. Они (российская сторона. – Ред.) это знают. Я об этом никогда не говорил. Вот могу сказать", - отметил Арестович.

Напомним, ранее Арестович выразил мнение, что эскалация конфликта на Донбассе может пойти на спад после следующего заседания Трехсторонней контактной группы, запланированного на 28 апреля.

Топ комментарии
+27
если "РФ атакует" ти гнида через полчаса будеш стоять с короваем.
22.04.2021 10:58
+22
Мы предупредили Россию в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/9506-kak-ukraina-otvetit-na-ataku-iz-rossii-eksklyuziv-ot-arestovicha Украина 24 ". А на Тик Токе предупредили?
22.04.2021 10:59
+15
Потому шо ты тупой зебил, потому и не понял.
Не имеет значения что говорит єто чмо теперь если день назад оно говорило противоположное. Очевидно что оно в любой момент переобуется опять если увидит вигоду.
22.04.2021 11:12
если "РФ атакует" ти гнида через полчаса будеш стоять с короваем.
22.04.2021 10:58
есть подозрение, что чудик не знает значения слова "асимметричный". оно ему просто нравится больше
22.04.2021 12:59
так у нас же боеприпасов нету- ты урод сам об этом сказал. Армию чем кормить собираетесь? Просроченными продуктами? В МО изменения недавно внесли по обеспечению продуктами.
22.04.2021 10:59
никто никого кормить не обещал (с)

Асимметричность будет в том, что с началом российского наступления клоун быстренько скинет портки и примет позу
22.04.2021 12:18
підніме спідницю і вжарить своєю "буратіною".
22.04.2021 12:36
Мы предупредили Россию в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/9506-kak-ukraina-otvetit-na-ataku-iz-rossii-eksklyuziv-ot-arestovicha Украина 24 ". А на Тик Токе предупредили?
22.04.2021 10:59
поняли шо русня пока слилась и прорезались голоски. И у єтого и у лидєра
22.04.2021 11:08
а если не со своей территории атакует,а стерритории Крыма,Приднестровья,Беларуси....!?
22.04.2021 11:01
9 грудня 2020 року Арестович, коментуючи діяльність близьких до Віктора Медведчука медіа, заявив, що «[вони] не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють за законом. Ми вітаємо їх професійну діяльність». (с)

P.s. Еще вспомнились его слова про то что он всем своим читателя постоянно врал... Так что думаю и сейчас обманывает. С караваем будет встречать в первых рядах.
22.04.2021 11:01
а ермак организует мюзик-холл и могилевскую без исподнего.
22.04.2021 16:52
Передайте этому квартальному долбойопу люсе аристовичу, что Крым - это не кацапская территория!
показать весь комментарий
22.04.2021 11:01
Передамо.
22.04.2021 11:03
То есть, Вы против того, чтобы войска рашки в Крыму подавлять огнём? Или это Вы так, чтобы просто пукнуть?
22.04.2021 12:17
Надо полагать арестович с кравчуком лично поведут в бой дубинского, бужанского (вместе с куплеными дронами) тищенко жопой вперед будет атаковать… ылитные войска прямо )
22.04.2021 11:03
пока Люська Ареестович пускает пузыри в лужу, кто-то с утра работает..
https://www.flightradar24.com/RRR7246/277a06ca
Если РФ попытается атаковать Украину со своей территории, будет асимметричный ответ - ответ всем потенциалом спецслужб и ВСУ, - Арестович - Цензор.НЕТ 808
22.04.2021 11:04
О!
А я думаю - чого це RQ-4 Global Hawq не бачу?
22.04.2021 14:52
Когда на передовой как в тире расстреливают наших солдат, а в ответ нельзя отвечать что бы не провоцировать, а языками ляпать жернова всякую это не провокация ?
22.04.2021 11:04
І дійсно, після заборони відкривати вогонь по ворогу на своїй землі така заява виглядає витонченим блюзнірством.
22.04.2021 11:09
Никак не могу понять менталитета жителей Цензора. Ну вот все правильно говорит человек,но читая выше отзывы я понимаю, что если Арестович предупредил,что Украина будет атаковать, то вышеобозначенные товарищи будут подмываться и ждать в гости гордых чеченсих парней?
22.04.2021 11:07
Потому шо ты тупой зебил, потому и не понял.
Не имеет значения что говорит єто чмо теперь если день назад оно говорило противоположное. Очевидно что оно в любой момент переобуется опять если увидит вигоду.
22.04.2021 11:12
Ваше непонимание частично кроется в Вашем нике, а если говорить серьезно, то Арестович за последнее время наговорил столько противоречивых фраз, что на ЦН его воспринимают с иронией и неуважением.
22.04.2021 11:24
Так и Сталин например сказал - небо голубое - и че? он перестал быть палачом и мучителем что-ли?
так и тут - вау, сказал Арестован то что и так в норм. стране понятно - при агрессии - работать всеми способами по врагу - что непонятного то?
22.04.2021 12:05
Тому що дехто говорить задля того, щоби дати якусь інформацію, а Люся - тому що зараз правільним буде це сказати. Завтра для нього може бути правільним геть інше.
22.04.2021 14:55
Блд, люся обдрыстович опять после миньета гетьманцеву, зубы не почистил.
22.04.2021 11:07
Китай только и ждёт, чтобы Россия завязла в войне на своем западе. Тогда юг и восток свободны для вторжения. И никакого сопротивления не будет - нечем!
22.04.2021 11:08
Китайська притча. Коли ведмідь вп"ється зубами в Україну, ззаду спокійно підійде панда і опустить ведмедя, як останнього пітуха.
22.04.2021 11:12
Александр Зайнигабдинов, партнер юридической фирмы China Window Consulting Group, живет и работает в Пекине. В России проводит в общей сложности четыре месяца в году - в основном в московских командировках. Работы и раньше хватало, но в последнее время ее стало еще больше - российская клиентура, активно прирастающая за счет госкомпаний, ищет пути выхода на китайский рынок. В свою очередь, китайские инвесторы, которых тоже консультирует Зайнигабдинов, не спешат вкладывать деньги в Россию. Они рассчитывают совершить сделки на самом дне падения российской экономики, да еще выторговать у русских самые выгодные условия. О переменах, которые переживают отношения между странами, Александр рассказал в интервью Slon Magazine.
22.04.2021 12:42
нам то от этого не легче . так моральное удовлетворение
22.04.2021 11:14
А мы поддержим!!!! Мы это мы!!!! Пока только я, а там посмотрим!!!
22.04.2021 11:10
люська - брехлива *****.

От саме зараз вчергове відбуваються обстріли наших позицій, так чому (офіційно про це позавчора заявив пупсік Кулєба), нашим заборонено відповідати? Чому відповідь сьогодні не даємо, а от у разі наступу агресора - то як дамо у відповідь, як дамо!!
Ці недолугі вислови дуже нагадують ситуацію, коли гопник зупиняє потенційного "тєрпілу" і починає його гнобити, той все віддає, а потім вже здалеку кричить "от наступного разу я тобі як дам асиметричну відповідь!"
22.04.2021 11:11
"Симметричный" - это понятно. Они стрельнули - мы в ответ.
"Асимметричный" - это как? Они стрельнули, а мы в ответ "выражаем глубокую обеспокоенность"? Жалуемся в ОБСЕ? В ООН? США?
А на счет "атаковать" и "провокаций" стоит вспомнить недавний инцидент с нашими катерами в Азовском море. Что там конкретно произошло? Поинтересуйся, Арестович. Ооочень удивишься нашему "асимметричному ответу".
22.04.2021 11:12
это зайти на территрорию РФ и пустить под откос десяток эшелонов...подорвать пару НПЗ..при наличии РПГ это несложно!!!
22.04.2021 14:02
Диверсионная работа в тылу врага для нас штука опасная ... учитывая количество любителей русского мира в Украине.
22.04.2021 15:45
за два прошедших года кроме ля ля ля в телеэфире для обороны ничего нового не сделано . так потихоньку доделывают начатое при Порохе . и все . за то куча меморандумов о намерении . и корветы с турками они собрались строить и завод по производству беспилотников . а по факту этими листочками бумаги можно только подтереться

а из того что делается . так новые дороги и мосты на Донбассе не заменят окопы и противотанковые рвы . а новые сервисные центры на линии разграничения не заменят блиндажи и доты
22.04.2021 11:12
Яка відповідь? Асеметрична? Це як зараз? Кацапи вбивають українців, а українці вмирають.
22.04.2021 11:14
асиметрична
22.04.2021 12:18
Це не Зєля навчив Арестовіча робити асиметричну відповідь, коли казав, що виведе всіх українських дівчат з Москви?
Найкраща відповідь влади Зєлі на всі виклики - заява про відставку в кабінеті на Банковій.
22.04.2021 11:20
Якби це сказав бойовий генерал а не якась Люська-курва т я б зрадів - нарешті... А так схоже що "насрано"...
22.04.2021 11:21
Абдристович
22.04.2021 11:24
Ответом будет то, что Люся привстанет на колени и соснёт! После твоего вранья, в котором ты признавался, кто тебе сейчас поверит, дурочка:!
22.04.2021 11:25
Какая ты, Люся, грозная!
22.04.2021 11:26
А "асиметричною відповіддю" від фсб(у) буде знову підпал машин у Києві, спалення Будинку профспілок і розстріл снайперами людей, які ходять по Майдану?
22.04.2021 11:31
Если Америка не добьет рашу санкциями (в чем уверен на 99%), рано или поздно нам предстоит большая война с московитами. Независимость в 1991 году нам досталась слишком просто. Кремль никогда по доброй воле не отпустит Украину из-под своего влияния, потому что свободная Украина станет причиной развала недоимперии под названием РФ. И об этом надо было еще думать в 1991г и готовится к войне
22.04.2021 11:36
правильно уверен - Байдену невыгодно шоп стало 48 бантустанов и каждый главарь каждого ханства будет иметь либо ХО, либо ЯО, либо БО, либо даже все это вместе - соотв. и продать сможет сыну покойного, да сохранит Аллах память его, Бена с Ладаном
22.04.2021 12:08
ну как люся асиметрично вывел снайперскую пару на мины дырявых
22.04.2021 11:36
...вот всегда надо быть скромнее. Они даже не предполагают полноту симметричного ответа. Уверен, он будет неожиданно для многих.
22.04.2021 11:38
Навіть представити важко, що буде москалям, коли "Хоробра" Люська з атакує!
22.04.2021 11:39
Бутусов, на твоєму сайті йде відверта антиукраЇнська пропаганда,ти не помічаєш цього?почитай коменти порохо-ху...ло ботів!!!
22.04.2021 11:42
Ассиметричный... Паралельный... Многовекторный.... Перпендикулярный.... Окружной...
Заберите у Люси учебник по геометрии....
22.04.2021 11:49
Шо он несёт 😠
22.04.2021 11:50
"Асиметрична" це що? Вони нападуть, щоб добратись до води в Крим, а ми в них Крим заберемо і на москву підемо?
22.04.2021 12:11
смешно Арестованного Буткевич троллил тут за манеру тихонько говорить, типо все должны прислушиваться.
недавно Лещенко с ним базарил, это ужас был - микрофон плохо работал да еще этот аферюга еле шепчет, Лещенко даже попросил громче толкать речь и тот усилил шептание.
чорт короче - неуважение к слушателям этого 40 раз сходившего на фронте, "разведчика".
толстый слой следов за ним
он разведчик, непобедим(врагам закладывает нос уже за сто метров и они в панике убегают)
22.04.2021 12:13
Эх Люська а ведь раньше ты классная баба была
22.04.2021 12:18
Якщо РФ спробує атакувати Україну зі своєї території, буде асиметрична відповідь - відповідь усім потенціалом спецслужб і ЗСУ, - Арестович - Цензор.НЕТ 1600
22.04.2021 12:37
підніме спідницю і вжарить своєю "буратіною".
22.04.2021 12:41
 
 