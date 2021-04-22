Если РФ попытается атаковать Украину со своей территории, будет асимметричный ответ - ответ всем потенциалом спецслужб и ВСУ, - Арестович

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович впервые сообщил, как будет действовать Украина в случае военной атаки с территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

"Мы предупредили Россию, и Запад также предупредил, что в случае каких-либо попыток атаки Украины с их территорий, будет асимметричный ответ - ответ всем потенциалом спецслужб, который у нас есть, и ВСУ. Они (российская сторона. – Ред.) это знают. Я об этом никогда не говорил. Вот могу сказать", - отметил Арестович.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Арестович о военной угрозе со стороны РФ: Путин сейчас в пассивно-агрессивной позиции, он защищается. "Красный период" будет в августе-сентябре. ВИДЕО

Напомним, ранее Арестович выразил мнение, что эскалация конфликта на Донбассе может пойти на спад после следующего заседания Трехсторонней контактной группы, запланированного на 28 апреля.