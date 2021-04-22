Если РФ попытается атаковать Украину со своей территории, будет асимметричный ответ - ответ всем потенциалом спецслужб и ВСУ, - Арестович
Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович впервые сообщил, как будет действовать Украина в случае военной атаки с территории России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".
"Мы предупредили Россию, и Запад также предупредил, что в случае каких-либо попыток атаки Украины с их территорий, будет асимметричный ответ - ответ всем потенциалом спецслужб, который у нас есть, и ВСУ. Они (российская сторона. – Ред.) это знают. Я об этом никогда не говорил. Вот могу сказать", - отметил Арестович.
Напомним, ранее Арестович выразил мнение, что эскалация конфликта на Донбассе может пойти на спад после следующего заседания Трехсторонней контактной группы, запланированного на 28 апреля.
Асимметричность будет в том, что с началом российского наступления клоун быстренько скинет портки и примет позу
P.s. Еще вспомнились его слова про то что он всем своим читателя постоянно врал... Так что думаю и сейчас обманывает. С караваем будет встречать в первых рядах.
https://www.flightradar24.com/RRR7246/277a06ca
А я думаю - чого це RQ-4 Global Hawq не бачу?
Не имеет значения что говорит єто чмо теперь если день назад оно говорило противоположное. Очевидно что оно в любой момент переобуется опять если увидит вигоду.
так и тут - вау, сказал Арестован то что и так в норм. стране понятно - при агрессии - работать всеми способами по врагу - что непонятного то?
От саме зараз вчергове відбуваються обстріли наших позицій, так чому (офіційно про це позавчора заявив пупсік Кулєба), нашим заборонено відповідати? Чому відповідь сьогодні не даємо, а от у разі наступу агресора - то як дамо у відповідь, як дамо!!
Ці недолугі вислови дуже нагадують ситуацію, коли гопник зупиняє потенційного "тєрпілу" і починає його гнобити, той все віддає, а потім вже здалеку кричить "от наступного разу я тобі як дам асиметричну відповідь!"
"Асимметричный" - это как? Они стрельнули, а мы в ответ "выражаем глубокую обеспокоенность"? Жалуемся в ОБСЕ? В ООН? США?
А на счет "атаковать" и "провокаций" стоит вспомнить недавний инцидент с нашими катерами в Азовском море. Что там конкретно произошло? Поинтересуйся, Арестович. Ооочень удивишься нашему "асимметричному ответу".
а из того что делается . так новые дороги и мосты на Донбассе не заменят окопы и противотанковые рвы . а новые сервисные центры на линии разграничения не заменят блиндажи и доты
Найкраща відповідь влади Зєлі на всі виклики - заява про відставку в кабінеті на Банковій.
Заберите у Люси учебник по геометрии....
недавно Лещенко с ним базарил, это ужас был - микрофон плохо работал да еще этот аферюга еле шепчет, Лещенко даже попросил громче толкать речь и тот усилил шептание.
чорт короче - неуважение к слушателям этого 40 раз сходившего на фронте, "разведчика".
толстый слой следов за ним
он разведчик, непобедим(врагам закладывает нос уже за сто метров и они в панике убегают)