Закон о призыве резервистов в армию без мобилизации опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу
В пятницу, 23 апреля, закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации вступит в силу. Сегодня он был обнародован.
Документ опубликовали в издании "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.
Он вступает в силу на следующий день после публикации.
Закон позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии, пишет РБК-Украина.
Вводится и новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, распространяются те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных лиц.
На базе военкоматов создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки; упорядочиваются вопросы воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберег" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).
Будет внедрен электронный программный продукт - автоматизированная система "Оберег", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве.
Дешево и сердито.
Тепер перемир'я немає, а наші позиції захоплені ворогом.
Російські бойовики зайшли на позиції біля Золотого, які українські збройні сили залишили у рамках "домовленостей" про всеосяжне перемир'я, що його досі просувають Єрмак та Зеленський.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували російських окупантів, які порушують домовленості і заходять на колишні позиції Збройних сил України поблизу населеного пункту Золоте на Луганщині, повідомляє Укрінформ, посилаючись на http://www.osce.org/files/2021-04-21%20Daily%20Report_UKR.pdf?itok=30044 звіт СММ ОБСЄ від 21 квітня.
https://texty.org.ua/fragments/103443/*******-zelenskyj-hotiv-peremyrya-za-bud-yaku-cinu-teper-nemaye-ni-peremyrya-ni-nashyh-pozycij-na-fronti-z-yakyh-my-vidijshly/
А народжуваність не покращиться, бо цінності споживання виїли українське суспільство.
Українські жінки радше підуть стріляти на фронт, ніж будуть слухати чоловіків і народжувати по 10 дітей. Поки ми проводимо "декомунізацію" і "деджиталізацію", наші сусіди ростуть у числі, незалежно від якості їхньої економічної ситуації. Ми програємо в довгій перспективі, якщо не змінимо цінності.
Погано що головнокомандувача немає