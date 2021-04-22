Закон о призыве резервистов в армию без мобилизации опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу

В пятницу, 23 апреля, закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации вступит в силу. Сегодня он был обнародован.

Документ опубликовали в издании "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.

Он вступает в силу на следующий день после публикации.

Закон позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии, пишет РБК-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации

Вводится и новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, распространяются те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных лиц.

На базе военкоматов создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки; упорядочиваются вопросы воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберег" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Будет внедрен электронный программный продукт - автоматизированная система "Оберег", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве.