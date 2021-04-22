РУС
11 061 42

Закон о призыве резервистов в армию без мобилизации опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу

В пятницу, 23 апреля, закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации вступит в силу. Сегодня он был обнародован.

Документ опубликовали в издании "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.

Он вступает в силу на следующий день после публикации.

Закон позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии, пишет РБК-Украина.

Вводится и новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, распространяются те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных лиц.

На базе военкоматов создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки; упорядочиваются вопросы воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберег" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Будет внедрен электронный программный продукт - автоматизированная система "Оберег", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве.

Автор: 

Топ комментарии
+13
Зе во главе...Тищенко Котлета, Тимошенко. Ермак, Разумков. боров который рядом с ним, арахмундия, корниенко, гетьманцев, корабельные сосны, Безмозглая, Собакопродавальщик, Милованов дебил для психических атак......
22.04.2021 11:24 Ответить
+10
Закон о призыве резервистов в армию без мобилизации опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 3568
22.04.2021 11:14 Ответить
+9
Два батальона депутатов, два батальона детей и родителей депутатов...так же из офиса Зе, Кабмина...жены и дочери в медслужбу и вспомогательные взвода.....Авто укомплектованы своими джипами......
22.04.2021 11:22 Ответить
Закон о призыве резервистов в армию без мобилизации опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 3568
22.04.2021 11:14 Ответить
И то верно. Зачем покупать экскаватор, если можно "призвать" десяток "резервистов" с лопатами.
Дешево и сердито.
22.04.2021 11:15 Ответить
Не вижу ничего плохого если бы рыли окопы кива или муравей . Хоть какая-то была бы от них польза . Так что хорошей закон , толко надо правильно его трактовать 😂😂😂
22.04.2021 11:24 Ответить
Ага, "хороший закон" ... Можно не заниматься армией, не строить заводы по производству боеприпасов и современного оружия, оставить совковую систему управления, нафталиновых генералов - лизоблюдов и т.д. и т.п. Зачем? Если есть "пушечное мясо" в неограниченных количествах - "резервисты".
22.04.2021 11:34 Ответить
призываемые через смартфон)
22.04.2021 11:42 Ответить
Война войной, а распил бюжета на "диджитализацию" никто не отменял. Не снаряды же покупать, в самом деле ...
22.04.2021 11:54 Ответить
Согласен. Глянь какие здоровые бугаи Кива и Коля Котлета. Им самое место на передке блиндажи копать саперской лопаткой, а не в Верховной раде штаны протирать
22.04.2021 11:41 Ответить
Зелень же скоротила кількість вйськкоматів своїми рехвормами.
22.04.2021 11:15 Ответить
хуже армии не бывает, чем армия набранная по-принуждению!....это саботаж, пьянки,суициды в огромном количестве.
22.04.2021 12:43 Ответить
Почему верховный не одевает треуголку?
22.04.2021 11:17 Ответить
І на передову! Сидіти під обстрілами, не маючи права на вогонь у відповідь. Щоб сєпарам розвага була.
22.04.2021 11:19 Ответить
Два батальона депутатов, два батальона детей и родителей депутатов...так же из офиса Зе, Кабмина...жены и дочери в медслужбу и вспомогательные взвода.....Авто укомплектованы своими джипами......
22.04.2021 11:22 Ответить
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
22.04.2021 11:25 Ответить
Зе во главе...Тищенко Котлета, Тимошенко. Ермак, Разумков. боров который рядом с ним, арахмундия, корниенко, гетьманцев, корабельные сосны, Безмозглая, Собакопродавальщик, Милованов дебил для психических атак......
22.04.2021 11:24 Ответить
+малюська-особист и степанов с ляшко-санитары-стрелкИ
22.04.2021 11:36 Ответить
Малюське до военного контрразведчика, как дерьму до авианосца.
22.04.2021 12:41 Ответить
как и степашкину с ляшко-до полковых стрелков-санитаров.
22.04.2021 12:50 Ответить
а как же опжз,
22.04.2021 11:38 Ответить
На разминирование пойдут. Сомкнутыми рядами...
22.04.2021 11:41 Ответить
Хорошей закон , я бы по этому закону призвать киву, мураева, всех этих шириевцев и опзже рыть окопы
22.04.2021 11:26 Ответить
Кива уже вовсю строчит...
22.04.2021 11:42 Ответить
Класика: Зеленський хотів перемир'я за будь-яку ціну.
Тепер перемир'я немає, а наші позиції захоплені ворогом.


Російські бойовики зайшли на позиції біля Золотого, які українські збройні сили залишили у рамках "домовленостей" про всеосяжне перемир'я, що його досі просувають Єрмак та Зеленський.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували російських окупантів, які порушують домовленості і заходять на колишні позиції Збройних сил України поблизу населеного пункту Золоте на Луганщині, повідомляє Укрінформ, посилаючись на http://www.osce.org/files/2021-04-21%20Daily%20Report_UKR.pdf?itok=30044 звіт СММ ОБСЄ від 21 квітня.


https://texty.org.ua/fragments/103443/*******-zelenskyj-hotiv-peremyrya-za-bud-yaku-cinu-teper-nemaye-ni-peremyrya-ni-nashyh-pozycij-na-fronti-z-yakyh-my-vidijshly/

22.04.2021 11:28 Ответить
не припиняються атаки і на символічному фронті

Закон про призов резервістів до армії без мобілізації опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності - Цензор.НЕТ 8748
22.04.2021 11:57 Ответить
Зелене лайно не може не прирівняти Україну до актриси порнофільму, або не приплести українську мову до повій.
22.04.2021 12:04 Ответить
...а роги від "шмарочоса" тягнуться не на луб'янку, а аж у трєтьє отдєлєніє расійской імпєріі: задля швидшого "обрусєнія края" тоді негласно приписувалося утримувачам борделів наряджати своїх повій у плахти й вінки як у "робочу форму"
22.04.2021 12:06 Ответить
Сподіваюсь, що до складу резервістів попаде добряча частина тих 50,4% зевбойобів, які в 2019 році проголосували в ООС за Вєлічайшего!
22.04.2021 11:35 Ответить
ОР 1 на фронт ,а уклоністи знову по барах .......
22.04.2021 11:41 Ответить
что мешало их призывать раньше???
22.04.2021 11:53 Ответить
Отсутствие мобилизации. Не путайте сборы и комплектование вакантных должностей.
22.04.2021 12:17 Ответить
Закон про призов резервістів до армії без мобілізації опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності - Цензор.НЕТ 3058
22.04.2021 12:07 Ответить
Це тепер прийде СМС і ти повинен бігти доукомплектувати не комплект. А якщо ні то ухилення від служби. Так якщо така кухня " все в смартфоні" то вже і службу в смартфоні проходити потрібно. О як завернули! Всі мобілізовані, контрактники які звільнились так і є ОР 1. І ось вони ще раз повинні йти і воювати. А ті хто не служив так і не підуть. Тому що їх просто нема в ОР 1.
22.04.2021 12:13 Ответить
и все сразу зассали за свои продажные торгашние душонки.
22.04.2021 13:03 Ответить
До одного місця карі очі. Без покращення ситуації з народжуваністю вся війна немає смислу.
А народжуваність не покращиться, бо цінності споживання виїли українське суспільство.
Українські жінки радше підуть стріляти на фронт, ніж будуть слухати чоловіків і народжувати по 10 дітей. Поки ми проводимо "декомунізацію" і "деджиталізацію", наші сусіди ростуть у числі, незалежно від якості їхньої економічної ситуації. Ми програємо в довгій перспективі, якщо не змінимо цінності.
22.04.2021 13:32 Ответить
На росії народжують лише мусульмани, вони і планують війну в тому сенсі, аби захопити слов'янське населення.
22.04.2021 13:45 Ответить
Навіщо їм те "слов'янське населення"? Їм і воювати не потрібно. Вони просто заселять ці землі, бо їх буде більше. І ніякі кулемети і стіни їх не спинять, як не спинили в Європі. В Україні відбувається демографічна катастрофа, породжена ціннісною кризою, і сусіди неодмінно скористаються цим, як бувало не раз у світовій історії.
22.04.2021 13:53 Ответить
Тому що вони розуміють, що абреки це не продуктивна частина людства, якби вони б змогли, то і поляків хапнули би знову, а демографічна катастрофа відбувається по всій Європі, система споживання не бажає зайвих людей.
22.04.2021 14:03 Ответить
Та й кого буде більше, знову умовних ногаїв та ординців, сенс в їх заселенні, знову буде Дике Поле.
22.04.2021 14:04 Ответить
То є добре.
Погано що головнокомандувача немає
22.04.2021 14:14 Ответить
ну что, готовьтесь 73%
22.04.2021 14:29 Ответить
А те кто орал "Ні капітуляції!"?
22.04.2021 16:12 Ответить
хорошо, всё верно.
22.04.2021 15:34 Ответить
Потрібний закон мав бути прийнятий,ще в 2014 році. Потрібно створювати загони територіальної оборони,секретні бази в пунктах збору,особливо вздовж білоруського кордону.
22.04.2021 16:03 Ответить
 
 