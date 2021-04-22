РУС
Окружающая среда агрессивна и враждебна. РФ и Беларуси нужно "привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы", - Песков

Россия и Беларусь должны привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы со стороны других стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Мы и по отдельности - Беларусь и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Поэтому нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии такой внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна", - сказал Песков. 

Песков добавил, что Россия и Беларусь сталкиваются с враждебной политикой. По его словам, именно об этом говорил в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин. Представитель Кремля пояснил, что с враждебной политикой сталкиваются и другие государства, но "лишь считанные единицы стран способны давать отпор таким проявлениям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели": Путин обещает жесткий и "асимметричный ответ" тем, кто пересечет "красную черту"

В ходе обращения к Федеральному собранию 21 апреля Путин указал на то, что западные страны не осудили попытку переворота в Беларуси и организацию покушения на Александра Лукашенко, о котором ранее заявлял белорусский "президент". Путин также отметил, что оппоненты Лукашенко готовили массированную кибератаку.

17 апреля президент Беларуси заявил, что на него готовилось покушение и похищение его детей. По его словам, в этом участвовали иностранные спецслужбы. Вечером того же дня ФСБ задержала двух человек, которые, по версии спецслужб, готовили в Минске военный переворот.

и дочку свою, шлюху малолетнюю, из "агресивного" Парижу забери..
и жену свою Навку в Америку не пускай..
ибо не хер!
22.04.2021 11:28
В его понимании, при каждом захвате новой территории все должны аплодировать.
22.04.2021 11:25
от гэбельсовщина - с ног на голову все....- чистой воды пропоганда для стада...
22.04.2021 11:25
кстати, крайнее ссущество справа - это сценарюга походу совместил так мужика и бабу? вроде баба, хотя фильм не видел, но по виду - это советский членовек - тупое быдло без пола и потолка гггг)))
22.04.2021 12:39
Пора їм покарати це агресивне зовнішнє середовище: не продавати їм нафту, газ та інші ресурси. І не купувати всякі комп'ютери та іншу техніку, нехай подавляться.
22.04.2021 12:17
сябри в курсі?
22.04.2021 12:17
Українці білорусів називали і називають "сябрами", а росіянців чомусь "кацапами".
Хто в курсі, чому це так?
22.04.2021 12:20
че ржешь?
Гугл ит, итс изи!
я тоже не знаю че "сябры", но мне как-то .... как Соловью-отшельнику, т.е. до лампочки или до фонаря или по трембите.
22.04.2021 12:42
Пояснюю: в мові наших предків, часів Володимира Великого, на яку було перекладено священні тексти християнства в Києві, "сє" означало "ЦЕ". І існував вислів "се брат мой возлюблєний". У результаті побутової трансформації на світ з"явилось слово "ся-бра (бро)", буквально " "це -брат". Саме в такому значенні - "брат, близький друг", це слово застосовується в ******** білоруській мові. "Сябраваті" - "дружить"...
22.04.2021 12:56
то виходить, що "пацаки" нам зовсім не брати
22.04.2021 12:59
А ти сумнівався? Вони нас "братами" називають, поки з нас можна сало з хлібом тягнуть, і змушувать задурно на них працювать...
22.04.2021 13:02
Мені ще моя бабуся в 60-х казала, що вони нам ніякі не брати, а вороги. Так і живу з цим.
22.04.2021 14:16
Путлеровский рейх вызрел, как гнойник.
22.04.2021 12:23
Патлер имеет нефть и газ, так что Потлера ты зря недооцениваешь, судя по тому что Петлер имеет ЯО, то ты обосрешься шо Байден замирится с Пытлером даже.
22.04.2021 12:43
СРСР теж мав і втратив 85 відсотків ВВП
22.04.2021 13:57
Уже больше ста лет, с 1917г, комуно-фашистская банда паразитирует на выдуманной, сфальсифицированной внешней угрозе, и до сих пор эксплуатируют эту ложь для прикрытия поголовной коррупции и воровства, а население тоже приспособидось к такому существованию, и пришлось на своем уровне стать коррупционерами и ворами, или биомассой, кроме этого кремль погряз в международных преступлениях, что никак нпь зя остановиться, начнутся разборки и приговоры.
22.04.2021 12:23
Ти помилився років на 300!! Маячня параноїдальної шизофреніі,це споконвічна панівна ідеологія Московіі !!! Ворожа облога "матушки Расєї" це споконвічна мантра !!!))))
22.04.2021 12:29
черт, фашизма вроде не было тогда, пока Муссолини не придумал.
черт, ты не примеряй европейские замашки на говно. копировать мона даже Мерседес, но он будет просто напоминать оригинал в том шо 4 колеса и 2 в багажнике.
22.04.2021 12:45
Це де, 2 в багажнику?
22.04.2021 13:58
Чудово! Особливо на рахунок населення! Як носили хабарі так і носять!
Як крали так і крадуть по- маленьку.Теж саме і в Україні. Кацапський вусатий
бовдур до цієї пори живе в мітології "холодної війни". А взагалі це переспів
кремлівського плешивого карлика! Якщо б він ляпнув щось подібне під час
служби в Дрездені про так звану трагедію розвалу СРСР,то вилетів б з КДБ та
НДР з великим гуркітом.Директору палацу культури німецько-радянської дружби
слова не давали!
23.04.2021 14:02
Записки шизофреника и социопата Пескова.Обществу инфантильных детей,такое лить в уши самое оно
22.04.2021 12:23
до усатого холуя еще не дошло, что когда путлер сравнивал себя и раисю с шерханом, то под табаки подразумевался лукашенко, как неизменный спутник и подгавкивала, если судить со сюжету произведений Киплинга?)))
22.04.2021 12:26
Потлер уже выступил? Даниленко опасалась шо Патлер чет там скажет такое шо на Петлера непохоже, а ты реально смотрел как Пытлер выступал то? ты мазохист, ты бы шел на место Стеця, ты бы там уютно ся , то есть тебя, чувствовал, ты же наверное более круто делал бы, ты, но по сравнению с тобой, ты, то есть Стець - олух, ведь есть ты.
22.04.2021 12:48
Вот скрин из телеграм канала депутата Законодательного собрания Красноярского края от "Единой России" фашистки Елены Пензиной. РФ ху#ла - выродки человечества.

Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 834
22.04.2021 12:28
"фашистка"? Да Муссолини ее бы в уборщицы не взял, ты думай шо пишешь, фощызд бл.
22.04.2021 12:50
судя по фамилии Пензина - эрзяно- мокшанка
22.04.2021 18:30
Ця кацапська гадина - розумово згвалтована!
23.04.2021 14:07
Обсуждается новый флаг Белоруссии после уже скорого и полного аншлюса...
вот такой предлагается..

Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 5543
22.04.2021 12:33
бульбофюрер, **********, кимченфюрер братья адольфа, флаг у них общий - свастика, страна тоже - Вечный Рейх.
23.04.2021 12:41
Когда вокруг одни враги, стоит задуматься о собственном поведении!
22.04.2021 12:34
Два дебила-это сила!
22.04.2021 12:45
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 5801
22.04.2021 12:48
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1885
22.04.2021 12:49
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 4675
22.04.2021 12:52
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7036
22.04.2021 12:53
Единственное, что нужно сделать Беларуси, это закрыть границу с РФ. И никаких больше угроз.

https://twitter.com/trevize72/status/1385113973557760001/photo/1
22.04.2021 12:55
Ну, спробуй... Луку ви вже вигнали?... Букетами квітів...
22.04.2021 12:59
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7867
22.04.2021 12:57
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7063
22.04.2021 12:58
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 760
22.04.2021 13:19
Навколишне середовище не змінилось з того часу, як московіти планували вступити в НАТО.
22.04.2021 13:27
Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3969
22.04.2021 13:34
УРРРРА!!!!!
Да здравствует Железный занавес 2, Звездные войны (СОИ) 2, Холодная война 2.....
22.04.2021 13:54
Украине нужно в НАТО!!!
У нас сосед - мракобес-шизоид!!!
22.04.2021 14:07
Московії потрібна Україна і Білорусь,щоб наші діти гинули в бескінечних війнах,які веде століттями кривава Москва,а московити стояли позаду в "заградотрядах".
22.04.2021 15:49
А НЕХЙ В ОБЩЕЙ ПЕСОЧНИЦЕ СРАТЬ И БУМАЖКИ РАСКИДЫВАТЬ !!!
22.04.2021 16:36
А В ЧУЖОЙ И ПОДАВНО !!!
22.04.2021 16:37
