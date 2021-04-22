Окружающая среда агрессивна и враждебна. РФ и Беларуси нужно "привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы", - Песков

Россия и Беларусь должны привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы со стороны других стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Мы и по отдельности - Беларусь и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Поэтому нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии такой внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна", - сказал Песков.

Песков добавил, что Россия и Беларусь сталкиваются с враждебной политикой. По его словам, именно об этом говорил в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин. Представитель Кремля пояснил, что с враждебной политикой сталкиваются и другие государства, но "лишь считанные единицы стран способны давать отпор таким проявлениям".

В ходе обращения к Федеральному собранию 21 апреля Путин указал на то, что западные страны не осудили попытку переворота в Беларуси и организацию покушения на Александра Лукашенко, о котором ранее заявлял белорусский "президент". Путин также отметил, что оппоненты Лукашенко готовили массированную кибератаку.

17 апреля президент Беларуси заявил, что на него готовилось покушение и похищение его детей. По его словам, в этом участвовали иностранные спецслужбы. Вечером того же дня ФСБ задержала двух человек, которые, по версии спецслужб, готовили в Минске военный переворот.