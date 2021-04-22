Окружающая среда агрессивна и враждебна. РФ и Беларуси нужно "привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы", - Песков
Россия и Беларусь должны привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы со стороны других стран.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Мы и по отдельности - Беларусь и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Поэтому нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии такой внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна", - сказал Песков.
Песков добавил, что Россия и Беларусь сталкиваются с враждебной политикой. По его словам, именно об этом говорил в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин. Представитель Кремля пояснил, что с враждебной политикой сталкиваются и другие государства, но "лишь считанные единицы стран способны давать отпор таким проявлениям".
В ходе обращения к Федеральному собранию 21 апреля Путин указал на то, что западные страны не осудили попытку переворота в Беларуси и организацию покушения на Александра Лукашенко, о котором ранее заявлял белорусский "президент". Путин также отметил, что оппоненты Лукашенко готовили массированную кибератаку.
17 апреля президент Беларуси заявил, что на него готовилось покушение и похищение его детей. По его словам, в этом участвовали иностранные спецслужбы. Вечером того же дня ФСБ задержала двух человек, которые, по версии спецслужб, готовили в Минске военный переворот.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто в курсі, чому це так?
Гугл ит, итс изи!
я тоже не знаю че "сябры", но мне как-то .... как Соловью-отшельнику, т.е. до лампочки или до фонаря или по трембите.
черт, ты не примеряй европейские замашки на говно. копировать мона даже Мерседес, но он будет просто напоминать оригинал в том шо 4 колеса и 2 в багажнике.
Як крали так і крадуть по- маленьку.Теж саме і в Україні. Кацапський вусатий
бовдур до цієї пори живе в мітології "холодної війни". А взагалі це переспів
кремлівського плешивого карлика! Якщо б він ляпнув щось подібне під час
служби в Дрездені про так звану трагедію розвалу СРСР,то вилетів б з КДБ та
НДР з великим гуркітом.Директору палацу культури німецько-радянської дружби
слова не давали!
вот такой предлагается..
https://twitter.com/trevize72/status/1385113973557760001/photo/1
Да здравствует Железный занавес 2, Звездные войны (СОИ) 2, Холодная война 2.....
У нас сосед - мракобес-шизоид!!!