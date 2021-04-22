Тернополь с 26 апреля смягчает карантин: 5-11 классы возвращаются в школу, общепитам можно работать до 22:00

Благодаря принятым ограничительным мерам в Тернополе снижается количество больных COVID-19 и увеличивается число выздоровевших. Поэтому город постепенно ослабляет карантинные меры. Такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Тернопольского горсовета.

В частности, решено с понедельника, 26 апреля:



- организовать очное обучение учащихся 5-11 классов с обязательным соблюдением противоэпидемических мер;



- возобновить работу заведений ресторанного хозяйства и общественного питания, запретив работу после 22:00 и до 7:00 с запретом проведения расчетных операций после 21:00, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Также, с 24 апреля в городской коммунальной больнице скорой помощи восстанавливается предоставления ургентной хирургической и травматологической помощи жителям громады с обеспечением имеющегося количества коек для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Кроме того, штабом рекомендовано рассмотреть вопрос об открытии в городской коммунальной больницы №3 отделения для реабилитации пациентов с постковидным синдромом.

Вместе с тем, в Тернополе будет усилена работа правоохранителей в части контроля за деятельностью торговых, торгово-развлекательных центров, заведений ресторанного хозяйства и общественного питания с целью соблюдения всех необходимых карантинных мер безопасности.

Напомним, с 8 апреля в городе ужесточили карантин. Закрыли развлекательные заведения и запретили проведение массовых мероприятий. Учащиеся, кроме младшеклассников, перешли на удаленное обучение.

