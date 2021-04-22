Посол Грузии в Украине Шарашенидзе вернулся в Киев в результате договоренностей Зеленского и Зурабишвили, - МИД
После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, сообщило Министерство иностранных дел Украины.
"Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении МИД Украины в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отметили в ведомстве, в среду состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Грузии, во время которой стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе.
"Василий Боднар подробно рассказал о растущем обострении ситуации с безопасностью на востоке нашей страны, а также в Азово-Черноморском регионе, что связано с провокационными и дестабилизирующими действиями России. Он привлек внимание к нежеланию РФ соблюдать режим прекращения огня, активному стягиванию войск к российско-украинской границе и во временно оккупированном Крыму", - указали в МИД.
В свою очередь Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Стороны обсудили график контактов на наивысшем и высоком уровнях в этом году.
В мае 2020 года Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. В Грузии назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым. Экс-президент на родине заочно осужден и находится в розыске.
Депутат грузинського парламенту від правлячої партії «Грузинська мрія - Демократична Грузія» Созар Субарі на своїй "фейсбук"-сторінці назвав Саакашвілі злочинцем. У коментарі під пост прийшли сам Міхеїл і його захисники. Саакашвілі різко відповів Субарі на грузинському: «Я скоро прийду за тобою, ти згниєш у в'язниці, https://twitter.com/SprechenFuehrer/status/1375419587538354183/photo/1 спочатку я тут із Зеленським розберуся , потім з Іванішвілі і іншими баригами. Чекайте!» Під коментарем Саакашвілі відразу ж відзначився перший заступник директора НАБУ Гізо Углава: «Брат, ми допоможемо тобі в цьому!»
Мабуть, обидва діячі поняття не мали про функції автоперекладів в Facebook і тому були впевнені, що якщо вони пишуть на грузинському, то українці їх не зрозуміють. На наступний день обидва коментаря (від Саакашвілі і від Углави) були видалені - вже після того, як відповідні роздруківки потішили мешканців Банкової. https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-kontekste-spora-shulera-i-kozyavki-kogda-nachnetsya-voyna-mezhdu-saakashvili-i-zelenskim-20042021-422766
На початку квітня з Києва в Тбілісі пішли сигнали про бажання нормалізувати відносини. Ці сигнали були почуті. 10 квітня прес-секретар МЗС Грузії Марі Нарчемашвілі повідомила, що рішення про повернення посла Шарашенідзе в Київ буде прийнято найближчим часом.
Знаючі люди кажуть, що Зеленський дуже хоче, щоб Зурабішвілі взяла участь в саміті Кримської платформи 23 серпня, проте Зурабішвілі обумовила свою участь в Кримській платформі вигнанням Саакашвілі з державних посад в Україні. Причому статися це мало б не коли-небудь, а не пізніше червня. Зеленський нібито погодився і доручив керівнику свого офісу Андрію Єрмаку організувати це.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-kontekste-spora-shulera-i-kozyavki-kogda-nachnetsya-voyna-mezhdu-saakashvili-i-zelenskim-20042021-422766 Про "шулерів" і "комашок". Коли почнеться війна Саакашвілі із Зеленським