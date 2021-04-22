РУС
Посол Грузии в Украине Шарашенидзе вернулся в Киев в результате договоренностей Зеленского и Зурабишвили, - МИД

После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении МИД Украины в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отметили в ведомстве, в среду состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Грузии, во время которой стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузия считает назначение Саакашвили недопустимым, но сохранит партнерские отношения с Украиной, - посол Шарашенидзе

"Василий Боднар подробно рассказал о растущем обострении ситуации с безопасностью на востоке нашей страны, а также в Азово-Черноморском регионе, что связано с провокационными и дестабилизирующими действиями России. Он привлек внимание к нежеланию РФ соблюдать режим прекращения огня, активному стягиванию войск к российско-украинской границе и во временно оккупированном Крыму", - указали в МИД.

В свою очередь Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Стороны обсудили график контактов на наивысшем и высоком уровнях в этом году.

В мае 2020 года Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. В Грузии назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым. Экс-президент на родине заочно осужден и находится в розыске.

Автор: 

Грузия (4519) Зеленский Владимир (22060) Зурабишвили Саломе (99) посол (1838) Саакашвили Михеил (3307) Шарашенидзе Теймураз (6)
Если Сааку рот не залепить скотчем, то это не на долго. До первого залпа "великого рехформатора"
22.04.2021 11:37 Ответить
Саакашвили: «Я скоро приду за тобой, ты сгниешь в тюрьме, https://twitter.com/SprechenFuehrer/status/1375419587538354183/photo/1 сначала я здесь с Зеленским разберусь , потом с Иванишвили и остальными барыгами. Ждите!»
Депутат грузинського парламенту від правлячої партії «Грузинська мрія - Демократична Грузія» Созар Субарі на своїй "фейсбук"-сторінці назвав Саакашвілі злочинцем. У коментарі під пост прийшли сам Міхеїл і його захисники. Саакашвілі різко відповів Субарі на грузинському: «Я скоро прийду за тобою, ти згниєш у в'язниці, https://twitter.com/SprechenFuehrer/status/1375419587538354183/photo/1 спочатку я тут із Зеленським розберуся , потім з Іванішвілі і іншими баригами. Чекайте!» Під коментарем Саакашвілі відразу ж відзначився перший заступник директора НАБУ Гізо Углава: «Брат, ми допоможемо тобі в цьому!»

Мабуть, обидва діячі поняття не мали про функції автоперекладів в Facebook і тому були впевнені, що якщо вони пишуть на грузинському, то українці їх не зрозуміють. На наступний день обидва коментаря (від Саакашвілі і від Углави) були видалені - вже після того, як відповідні роздруківки потішили мешканців Банкової. https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-kontekste-spora-shulera-i-kozyavki-kogda-nachnetsya-voyna-mezhdu-saakashvili-i-zelenskim-20042021-422766
22.04.2021 12:37 Ответить
ЗЕнедоумок примудрився розісратись і з грузинами.
22.04.2021 11:40 Ответить
ЗеДолбни и фанаты Михуила Карлсоновича Сракубыемузашили, подскажите, где можно ознакомиться с выполненными реформами и ходом их выполнения от назначенного на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины вышеозначенного персонажа с непогашенной судимостью и зарплатой за мой и ваш счёт в 20 000 долларов США по курсу Национального банка Украины.
22.04.2021 11:47 Ответить
Коли в травні минулого року Зеленський призначив Саакашвілі главою Виконкому реформ, то це викликало різко негативну реакцію Тбілісі. Грузія відкликала з Києва свого посла Теймураза Шарашенідзе.
На початку квітня з Києва в Тбілісі пішли сигнали про бажання нормалізувати відносини. Ці сигнали були почуті. 10 квітня прес-секретар МЗС Грузії Марі Нарчемашвілі повідомила, що рішення про повернення посла Шарашенідзе в Київ буде прийнято найближчим часом.
Знаючі люди кажуть, що Зеленський дуже хоче, щоб Зурабішвілі взяла участь в саміті Кримської платформи 23 серпня, проте Зурабішвілі обумовила свою участь в Кримській платформі вигнанням Саакашвілі з державних посад в Україні. Причому статися це мало б не коли-небудь, а не пізніше червня. Зеленський нібито погодився і доручив керівнику свого офісу Андрію Єрмаку організувати це.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-kontekste-spora-shulera-i-kozyavki-kogda-nachnetsya-voyna-mezhdu-saakashvili-i-zelenskim-20042021-422766 Про "шулерів" і "комашок". Коли почнеться війна Саакашвілі із Зеленським
Посол Грузії в Україні Шарашенідзе повернувся до Києва в результаті домовленостей Зеленського і Зурабішвілі, - МЗС - Цензор.НЕТ 4172
22.04.2021 12:49 Ответить
 
 