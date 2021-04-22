РУС
США не принимают на свой счет то, что говорит Путин. У нас жесткая кожа, - Псаки

США не принимают на свой счет то, что говорит Путин. У нас жесткая кожа, - Псаки

В администрации президента США Джо Байдена не принимают на свой счет заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные в ходе его вчерашнего послания к Федеральному собранию.

Об этом вчера в ходе пресс-брифинга заявила спикер Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Я не думаю, что мы принимаем на свой счет то, что говорит президент (России. - Ред.) Путин; у нас жесткая кожа", - отметила Псаки, отвечая на вопрос относительно того, принимают ли США на свой счет вчерашнее заявление Путина, о том, что "участники международного общения...цепляют Россию то тут, то там. И так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают".

Читайте также: "Пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели": Путин обещает жесткий и "асимметричный ответ" тем, кто пересечет "красную черту"

Кроме этого, она также отметила, что введенные со стороны США санкции в отношении РФ являются сигналом для Путина о том, что его поведение на международной арене - неприемлемо.

"Многие из наших санкций были введены в координации с нашими европейскими партнерами и союзниками - потому что мы твердо придерживаемся мнения и мнения мирового сообщества о том, что действия должны иметь последствия. Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один набор санкций или какой-либо отдельный набор санкций немедленно изменит поведение, но он посылает четкий сигнал о том, что такое поведение неприемлемо и оно не может продолжаться", - заявила Псаки.

"Мы хотим, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми, и мы не думаем, что они должны продолжать идти по отрицательной траектории", - добавила представитель Белого дома.

Также она отметила что во время телефонного звонка Байден "направил президенту Путину четкое сообщение о возможности обсудить области, в которых, по нашему мнению, есть возможность работать вместе".

