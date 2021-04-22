РУС
Список попавших под санкции СНБО контрабандистов с таможенной службой не согласовывали, - Рябикин

Список попавших под санкции СНБО контрабандистов с таможенной службой не согласовывали, - Рябикин

Списки контрабандистов, на которых были наложены санкции СНБО, формировались по данным спецслужб и с таможенной службой не обсуждались.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы взаимодействуем со всеми правоохранительными органами в режиме ежедневного обмена информацией. У нас есть режим запросов, ответов, встреч и совещаний. Но непосредственно перед заседанием СНБО каких-то конкретных сверок не было", - сказал Рябикин.

Он пояснил, что официально таможня даже "не видит" людей, которые возглавляют контрабандные схемы.

"Мы как орган, который носит фискальный характер и лишен на сегодняшний день прав проводить оперативно-розыскную деятельность, присутствовали в этом процессе только как структура, обладающая достаточным объемом информационно-статистических данных. Лица, в частности физические, которых мы видим в санкционном списке, ни в одном документе, которыми владеет таможенная служба, не фигурируют", - заявил глава Государственной таможенной службы.

Более того, отвечая на вопрос о конкретных и достаточно известных людях, которые задействованы в контрабандных схемах, Рябикин признался, что упомянутые фамилии ему известны в основном из СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В отношении подсанкционных контрабандистов открыты уголовные производства, - СБУ

Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.

Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.

контрабанда (2414) санкции (11884) СНБО (4465) Рябикин Павел (69)
Над подмосковным военным аэропортом "Жуковский" крутится военный топливозаправщик ИЛ-78.. на борту 16 человек и 77 тонн топлива..
причина аварийной посадки: у ватолета не убирается носовая стойка шасси..

ждём успешной работы ПВО Вейшнории! https://lenta.ru/news/2021/04/22/shass/ ссыль
22.04.2021 12:04
22.04.2021 12:03
Всё через жопу как обычно ! Корупция - мать порядка !
22.04.2021 12:05
22.04.2021 12:03
Т.зв. санкціі,це лише імітація бурхливої державної діяльності зеленої плісняви!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))
22.04.2021 12:34
Біля Кремля є посадочна доріжка - "Красная Площадь".
Руст в курсі.
22.04.2021 12:14
Шо апьять?
22.04.2021 12:12
Правильно, зачем с таможней согласовывать? За такие дела в ОП приносят "согласование".
22.04.2021 12:12
Идет передел контрабанды. Таможня - лишний рот.
И так все сделает, что скажут сверху.
22.04.2021 12:23
При Сталине были "тройки", ну какая-то видимость суда. У меня прапра, и прадеда порешили, добровольно не раскулачились. Сейчас СНБО, решили, санкции какие-то ввели. Законом запрещено вводить санкции, против граждан своей страны, та пофиг. Контрабандисты, так по суду в тюрьму их. Скоро санкции в отношении угонщиков, воров, разбойников, сексуальных маньяков, вводить будут. Дурдом.
22.04.2021 12:41
Ирония конечно, но, НО скоро СНБО может начать не санкции, а сроки давать будет.
22.04.2021 12:43
Камера повинна бути вмотована в череп кожного митника на весь період контракту.
22.04.2021 12:47
Коли відсутня голова, а за її наявності розум, тоді ліва рука не знає, що робить права.
22.04.2021 14:46
 
 