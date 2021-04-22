Список попавших под санкции СНБО контрабандистов с таможенной службой не согласовывали, - Рябикин

Списки контрабандистов, на которых были наложены санкции СНБО, формировались по данным спецслужб и с таможенной службой не обсуждались.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы взаимодействуем со всеми правоохранительными органами в режиме ежедневного обмена информацией. У нас есть режим запросов, ответов, встреч и совещаний. Но непосредственно перед заседанием СНБО каких-то конкретных сверок не было", - сказал Рябикин.

Он пояснил, что официально таможня даже "не видит" людей, которые возглавляют контрабандные схемы.

"Мы как орган, который носит фискальный характер и лишен на сегодняшний день прав проводить оперативно-розыскную деятельность, присутствовали в этом процессе только как структура, обладающая достаточным объемом информационно-статистических данных. Лица, в частности физические, которых мы видим в санкционном списке, ни в одном документе, которыми владеет таможенная служба, не фигурируют", - заявил глава Государственной таможенной службы.

Более того, отвечая на вопрос о конкретных и достаточно известных людях, которые задействованы в контрабандных схемах, Рябикин признался, что упомянутые фамилии ему известны в основном из СМИ.

Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.

Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.