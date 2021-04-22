РУС
Новости Агрессия России против Украины
1 520 32

Я не верю, что РФ предпримет военные действия против Украины, но факт скопления войск у границы может спровоцировать серьезный инцидент, - глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции не верит, что Кремль пойдет на новое вторжение в Украину, несмотря на стянутые к ее границам российские войска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом Жан-Ив Ле Дриан сказал в утреннем эфире канала France 2.

По словам главы МИД Франции, сейчас ему и его коллегам в ЕС в связи с Россией приходится думать о том, как а) Кремль "безжалостен" к противнику президента РФ Владимира Путина Алексею Навальному, б) Россия "запугивает" Украину войной и в) РФ постоянно пытается подорвать европейские демократии.

"В то, что Россия предпримет военные действия против Украины, я не верю, но факт столь массового сосредоточения войск у границы с Украиной повышает риск появления инцидента, который грозит большим", – сказал он.

Ле Дриан добавил, что Россия – "наш сосед, довольно громоздкий, иногда опасный, но всегда рядом".

"Иногда в жизни у вас есть беспокойные, порой и нежелательные соседи, но вам все равно приходится с ними разговаривать", – пояснил он свою мысль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деэскалация на украинско-российской границе зависит от Москвы, - глава МИД Франции Дриан

Отвечая на вопрос о Навальном, у которого в тюрьме усилились проблемы со здоровьем, французский министр сказал: "Если он умрет в тюрьме, мы примем необходимые санкции и возложим ответственность за эту трагедию на Путина и российские власти". США ранее также пригрозили за это последствиями.

Ситуацию с Навальным в интервью обсудили в первую очередь, агрессию России против Украины – под конец.

В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине и назвала "условие" их отвода. Не исключается новое вторжение. США перебросили в Польшу десятки истребителей F-15 и F-16.

Президент Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе.

21 апреля президент одобрил закон о призыве резервистов без мобилизации – для реагирования на внезапную агрессию.

МИД (7112) Франция (3599) Ле Дриан Жан-Ив (88)
Топ комментарии
+13
жабоїди-рашистські холуї!
показать весь комментарий
22.04.2021 12:09 Ответить
+9
На самом деле, это очень важный для нас месседж. Это 100% гарантия того, что никто и ничего с РФ делать не собирается. Рассчитывать можем только на себя!
показать весь комментарий
22.04.2021 12:24 Ответить
+8
Ну да . Не возле Франции "такой" сосед. От того и "верю- не верю".
показать весь комментарий
22.04.2021 12:15 Ответить
жабоїди-рашистські холуї!
показать весь комментарий
22.04.2021 12:09 Ответить
Ну да . Не возле Франции "такой" сосед. От того и "верю- не верю".
показать весь комментарий
22.04.2021 12:15 Ответить
Понимаю, что в утреннем эфире канала France 2 глупо ожидать острых вопросов, но ... Стоило бы спросить г-на Ле Дриана: А "верил" ли он в захват Крыма, в оккупацию Донбаса, в Солсбери, в организацию гос переворота в Хорватии, в диверсию в Чехии и пр. и пр.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:17 Ответить
В убийство правительства страны ЕС и - НАТО!
показать весь комментарий
22.04.2021 12:18 Ответить
"Я не верю, что РФ предпримет военные действия против Украины, но факт скопления войск у границы может спровоцировать серьезный инцидент, - глава МИД Франции"
_После захвата Крыма вы говорили что не ожидали и не верили, что путлер решится на захват, а после - на аннексию! А позже говорили что не верили в дальнейшую атаку на материковую Украину. Так что плевать во что вы там себе не верите (или врёте что не верите)!
показать весь комментарий
22.04.2021 12:17 Ответить
На самом деле, это очень важный для нас месседж. Это 100% гарантия того, что никто и ничего с РФ делать не собирается. Рассчитывать можем только на себя!
показать весь комментарий
22.04.2021 12:24 Ответить
Да, верное уточнение. Важно для нас только в этом смысле.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:30 Ответить
Не только в этом. Там много важного для нас. Например "Навальный". Я периодически мониторю новостные сайты США. Статьи о Навальном встречаются в 3 раза чаще, чем проблемы Украины. И тут такая же картина. Он не говорит о Крыме и Донбасе, но говорит о Навальном. И это не просто его позиция. Это позиция Европы.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:37 Ответить
пффф... в 14-м не верили, что расися захватит Крым. и шо?!
показать весь комментарий
22.04.2021 12:18 Ответить
Франция это старая припортовая шалава...кто ей платит того и правда)
А ещё они воины хоть куда!)
За ВМВ вообще молчу.... Проспать все у убежать...а потом ещё из под коврика гавкать на США)
показать весь комментарий
22.04.2021 12:20 Ответить
Це зовсім невдале і дивне порівняння. Сосід рецедивіст, вибиває двері, кожен день вбиває, і говорить. що якщо ви будете робити супротив. то він перебереться до вас жити і вбивати скільки захоче.. Ось реальна картира пане посол. Якщо тільки думати, як це ви робите, то наш сусід добереться і до вас і йому начхати, що ви про нього думаєте
показать весь комментарий
22.04.2021 12:20 Ответить
Подразделения морской пехоты РФ погрузились на десантные корабли и катера в https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%80%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80.html Крыму
показать весь комментарий
22.04.2021 12:20 Ответить
Верить нужно в Бога.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:20 Ответить
Не нужно. Не нужно ни во что верить. Тем более в то, что не существует.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:32 Ответить
Верить нужно в себя и свой автомат)
показать весь комментарий
22.04.2021 12:35 Ответить
А во что ты веришь? В танки, раскопанные в шахтах Дамб-асса?
показать весь комментарий
22.04.2021 12:31 Ответить
Жабоеды за нас воевать не будут. Они не верят. что Крым захваила Россия, и что мы сейчас воюем на Донбассе с Россией. А мы и не будем им доказывать, что это делает Россия. У нас свои задачи.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:31 Ответить
Ни чему история европейцев не учит. О Гитлере тоже так говорили...
показать весь комментарий
22.04.2021 12:31 Ответить
Верю - не верю. Нельзя допускать такого скопления военных ни сейчас ни в будущем, что он может для этого сделать? Верить или не верить?
показать весь комментарий
22.04.2021 12:41 Ответить
Я не вірю, що РФ вчинить військові дії проти України, але факт скупчення військ біля кордону може спровокувати серйозний інцидент, - глава МЗС Франції - Цензор.НЕТ 2676
показать весь комментарий
22.04.2021 12:52 Ответить
он сам понял что сказал ? какого такого не военного толка инцедент при скоплении войск ?
показать весь комментарий
22.04.2021 12:52 Ответить
Беспокойного соседа,нехай спочатку в дурке пролечат,щоб понять хотя бы,що он мычит.А то слюни текут,тельник на себе рвёт и орёт о вяличии.И если не признают его вяличие,обещает дом взорвать.И уже бегает подпаливает с разных сторон.Тут как бы время разговоров прошло и настало время санитаров.Но посол каже,що ще рано
показать весь комментарий
22.04.2021 12:54 Ответить
Якщо віддати їм якийсь Лімузен,то в цьому році точно не нападе,а на слідуючих в вас ще округів-провінцій вистачає.Вперед мироточащий зі своїм дипломатичним язиком.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:10 Ответить
..да, этот "макарон" обосрался от "жёлтых жилетов" от друга "ху*ла" которые и "Нотр-дам" спалили.....чмо-гнилое...
показать весь комментарий
22.04.2021 13:17 Ответить
не веришь пока на твою территорию не вторгся оккупант
показать весь комментарий
22.04.2021 13:17 Ответить
Ага.
На початку травня 1940 р. теж ніхто не вірив, що Францію і британський корпус Вермахт розметелить за два тижні.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:21 Ответить
Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем…

чудові розваги у цих політиків і на х... ми їх слухаємо
Смерть рашистам/окупантам
показать весь комментарий
22.04.2021 13:38 Ответить
жабоеды есть прорашистские прехлебаи в Европе .которые как упоротые несут чушь об очевидном факте- Я не верю, что РФ предпримет военные действия против Украины,(рашист с 2014 года ведет войну с Украиной .оккупируя почти 20% украинской территори) но факт скопления войск у границы может спровоцировать серьезный инцидент-(что горбатый прорашистский француз лепит- я не верю,но верю .что скопление может спровоцировать новую оккупацию Украины) лживые и подлые французы- вассалы на службе у рашиста
показать весь комментарий
22.04.2021 15:31 Ответить
французи в числе победителей стали только после того, как в 1917 году вмешалась америка и прислала войска. Но на версальской конференции клемансо вовсю разошелся и французы началь кроить мир по собственному усмотрению. Оттяпали часть рура, сделали чехословакию, поделили венгрию, признали польшу, отдали часть германии. а вот бресткий мир признали ничтожным. А потом в очередной раз обкакались. Немцы забрали и рур и судеты и польшу, а потом и жабоедам надавали. Как писал маркс - это государство рантье, отсюда и такая тяга к россии. Они еще во времена позднего де голя вдарили по рукам. Шо саркози,шо олланд, шр макрон и какая разница между ними. Они почтальони фюрера, и разницы никакой. Бывшая колониальная держава и дух колонизаторства у них в крови. Потому и близок им фюрер.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:43 Ответить
"иногда??? опасный сосед"??
он умом тронулся??
глядя на фр. шавок теперь всегда вспоминаю кейтеля: "и эти нас тоже победили"??
показать весь комментарий
22.04.2021 22:14 Ответить
 
 