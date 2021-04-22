Я не верю, что РФ предпримет военные действия против Украины, но факт скопления войск у границы может спровоцировать серьезный инцидент, - глава МИД Франции
Министр иностранных дел Франции не верит, что Кремль пойдет на новое вторжение в Украину, несмотря на стянутые к ее границам российские войска.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом Жан-Ив Ле Дриан сказал в утреннем эфире канала France 2.
По словам главы МИД Франции, сейчас ему и его коллегам в ЕС в связи с Россией приходится думать о том, как а) Кремль "безжалостен" к противнику президента РФ Владимира Путина Алексею Навальному, б) Россия "запугивает" Украину войной и в) РФ постоянно пытается подорвать европейские демократии.
"В то, что Россия предпримет военные действия против Украины, я не верю, но факт столь массового сосредоточения войск у границы с Украиной повышает риск появления инцидента, который грозит большим", – сказал он.
Ле Дриан добавил, что Россия – "наш сосед, довольно громоздкий, иногда опасный, но всегда рядом".
"Иногда в жизни у вас есть беспокойные, порой и нежелательные соседи, но вам все равно приходится с ними разговаривать", – пояснил он свою мысль.
Отвечая на вопрос о Навальном, у которого в тюрьме усилились проблемы со здоровьем, французский министр сказал: "Если он умрет в тюрьме, мы примем необходимые санкции и возложим ответственность за эту трагедию на Путина и российские власти". США ранее также пригрозили за это последствиями.
Ситуацию с Навальным в интервью обсудили в первую очередь, агрессию России против Украины – под конец.
В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине и назвала "условие" их отвода. Не исключается новое вторжение. США перебросили в Польшу десятки истребителей F-15 и F-16.
Президент Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе.
21 апреля президент одобрил закон о призыве резервистов без мобилизации – для реагирования на внезапную агрессию.
_После захвата Крыма вы говорили что не ожидали и не верили, что путлер решится на захват, а после - на аннексию! А позже говорили что не верили в дальнейшую атаку на материковую Украину. Так что плевать во что вы там себе не верите (или врёте что не верите)!
А ещё они воины хоть куда!)
За ВМВ вообще молчу.... Проспать все у убежать...а потом ещё из под коврика гавкать на США)
На початку травня 1940 р. теж ніхто не вірив, що Францію і британський корпус Вермахт розметелить за два тижні.
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем…
чудові розваги у цих політиків і на х... ми їх слухаємо
Смерть рашистам/окупантам
он умом тронулся??
глядя на фр. шавок теперь всегда вспоминаю кейтеля: "и эти нас тоже победили"??