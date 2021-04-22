"Я не верю, что РФ предпримет военные действия против Украины, но факт скопления войск у границы может спровоцировать серьезный инцидент, - глава МИД Франции"

Министр иностранных дел Франции не верит, что Кремль пойдет на новое вторжение в Украину, несмотря на стянутые к ее границам российские войска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом Жан-Ив Ле Дриан сказал в утреннем эфире канала France 2.

По словам главы МИД Франции, сейчас ему и его коллегам в ЕС в связи с Россией приходится думать о том, как а) Кремль "безжалостен" к противнику президента РФ Владимира Путина Алексею Навальному, б) Россия "запугивает" Украину войной и в) РФ постоянно пытается подорвать европейские демократии.

"В то, что Россия предпримет военные действия против Украины, я не верю, но факт столь массового сосредоточения войск у границы с Украиной повышает риск появления инцидента, который грозит большим", – сказал он.

Ле Дриан добавил, что Россия – "наш сосед, довольно громоздкий, иногда опасный, но всегда рядом".

"Иногда в жизни у вас есть беспокойные, порой и нежелательные соседи, но вам все равно приходится с ними разговаривать", – пояснил он свою мысль.

Отвечая на вопрос о Навальном, у которого в тюрьме усилились проблемы со здоровьем, французский министр сказал: "Если он умрет в тюрьме, мы примем необходимые санкции и возложим ответственность за эту трагедию на Путина и российские власти". США ранее также пригрозили за это последствиями.

Ситуацию с Навальным в интервью обсудили в первую очередь, агрессию России против Украины – под конец.

В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине и назвала "условие" их отвода. Не исключается новое вторжение. США перебросили в Польшу десятки истребителей F-15 и F-16.

Президент Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе.

21 апреля президент одобрил закон о призыве резервистов без мобилизации – для реагирования на внезапную агрессию.