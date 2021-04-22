РУС
Денисова о платных СИЗО: В остальных камерах ужасные условия, нет возможности нормально поспать

Денисова о платных СИЗО: В остальных камерах ужасные условия, нет возможности нормально поспать

Платные камеры в СИЗО являются дискриминацией по имущественному признаку. В отличие от процедуры внесения залога, которая прописана в законодательстве, платные камеры основаны на подзаконном акте и являются пилотным проектом Минюста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявила омбудсмен Людмила Денисова.

"Это же неравенство по имущественному признаку", - сказала Денисова, комментируя проект Минюста относительно платных камер.

Она отметила, что, например, в СИЗО Киева есть 20 платных мест. При этом в других камерах - ужасные условия, где даже отсутствует возможность нормально поспать. При этом эти 20 мест не всегда используются.

"Если вот одно такое место в СИЗО "продали" за 2 тысячи, чем эти две тысячи в месяц могут помочь другим заключенным, если у них даже отсутствует возможность нормально поспать? Вот в СИЗО Киева сделали 20 платных мест, собирают деньги. Не всегда все 20 мест используются. Иногда люди платят деньги, но их все равно не переводят в такую камеру, буквально на прошлой неделе у меня было такое обращение. Остальное - это же вообще ужас", - рассказала Денисова.

По ее словам, сейчас в Украине 27 свободных колоний в "замороженном" состоянии.

"Если в других у нас перенасыщение - так равзезите людей! Надо принимать такие административные решения, которые могут улучшить условия жизни людей уже сейчас. Я как уполномоченный не могу подходить избирательно к нормам Конституции, где запрещена дискриминация по имущественному признаку", - сказала омбудсмен.

+8
Не пансионат. Но пока вина не доказана, люди имеют право нормально существовать. Пока они в СИЗО, суд ещё не состоялся и не вам с нами их наказывать.
22.04.2021 12:32 Ответить
+4
Денисова не понимает всех последствий. Теперь бандиты будут воровать не только на "красивую жизнь", но и на "красиво сидеть". В связи с этим, тяжесть преступлений уменьшится или увеличится? ...
22.04.2021 12:28 Ответить
+4
Малюська -больной на всю голову!!Денисова правду говорит.Надо учиться у варягов.
22.04.2021 12:45 Ответить
типа залог все могут внести....
22.04.2021 12:16 Ответить
Спать будут на гражданке.. а платные - это чо, пансионат что ли?
22.04.2021 12:20 Ответить
Не пансионат. Но пока вина не доказана, люди имеют право нормально существовать. Пока они в СИЗО, суд ещё не состоялся и не вам с нами их наказывать.
22.04.2021 12:32 Ответить
Согласен , СИЗО упустил
22.04.2021 12:55 Ответить
Так элита ж готовится. Толи ещё будет!
22.04.2021 12:24 Ответить
Денисова не понимает всех последствий. Теперь бандиты будут воровать не только на "красивую жизнь", но и на "красиво сидеть". В связи с этим, тяжесть преступлений уменьшится или увеличится? ...
22.04.2021 12:28 Ответить
Куда мы стремимся? В ЕС? )))
Не, нам туда еще рановато с таким подходом к людям.
22.04.2021 12:30 Ответить
Денисова, достань бабки из своего кармана и сделай ремонт во всех камерах, а пиз#еть может каждый. Или давай у медиков заберём?
22.04.2021 12:33 Ответить
Який Шерхан такі йому прислужують й Табакі - ви імпрвізуєте чи вам дали темники? А насправаді - какая разніца!!!
22.04.2021 12:47 Ответить
Малюська -больной на всю голову!!Денисова правду говорит.Надо учиться у варягов.
22.04.2021 12:45 Ответить
Гражданин Израиля -военного союзника Путина-Коломойский два года назад указал слугам куда вести Украину: воровство, продажа заводов, земли, продажа всего ещё не проданного и Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский./ Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год
22.04.2021 12:47 Ответить
Нє-є... Гроші в бюджеті є тільки на "велике крадійництво"...
22.04.2021 12:59 Ответить
..90% попадают "случайно"???
22.04.2021 13:06 Ответить
Малюськи-мілаванови можуть щось нормальне придумати ? Я не жорстокий , а тому пропоную підселити малюську в звичайну камеру всього на 2(!) дні .
22.04.2021 13:07 Ответить
В'язниця це не санаторій
22.04.2021 13:17 Ответить
це не в'язниця. це слідчий ізолятор, де утримуються підозрювані у скоєнні злочину, провина яких ще не доведена.
22.04.2021 13:31 Ответить
Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших (с)
22.04.2021 13:36 Ответить
Следующий этап Минюста - платные ВИП тюрьмы на побережье Одессы!!! С собственным пляжем, аквапарком , 7ю ресторанами, фитнесцентром....
Что бы не было неравенства!!!!
22.04.2021 13:51 Ответить
не в камеру а на донбасс
22.04.2021 14:27 Ответить
 
 