Денисова о платных СИЗО: В остальных камерах ужасные условия, нет возможности нормально поспать

Платные камеры в СИЗО являются дискриминацией по имущественному признаку. В отличие от процедуры внесения залога, которая прописана в законодательстве, платные камеры основаны на подзаконном акте и являются пилотным проектом Минюста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявила омбудсмен Людмила Денисова.

"Это же неравенство по имущественному признаку", - сказала Денисова, комментируя проект Минюста относительно платных камер.

Она отметила, что, например, в СИЗО Киева есть 20 платных мест. При этом в других камерах - ужасные условия, где даже отсутствует возможность нормально поспать. При этом эти 20 мест не всегда используются.

"Если вот одно такое место в СИЗО "продали" за 2 тысячи, чем эти две тысячи в месяц могут помочь другим заключенным, если у них даже отсутствует возможность нормально поспать? Вот в СИЗО Киева сделали 20 платных мест, собирают деньги. Не всегда все 20 мест используются. Иногда люди платят деньги, но их все равно не переводят в такую камеру, буквально на прошлой неделе у меня было такое обращение. Остальное - это же вообще ужас", - рассказала Денисова.

По ее словам, сейчас в Украине 27 свободных колоний в "замороженном" состоянии.

"Если в других у нас перенасыщение - так равзезите людей! Надо принимать такие административные решения, которые могут улучшить условия жизни людей уже сейчас. Я как уполномоченный не могу подходить избирательно к нормам Конституции, где запрещена дискриминация по имущественному признаку", - сказала омбудсмен.

