"Резников считает, что РФ не решится на полномасштабное наступление: "Россияне абсолютно здравомыслящие люди"

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что откровенное вторжение России в Украину - это уже будет совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка.

Такое мнение он высказал в интервью Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я еще раз повторю этот тезис: россияне, какими бы они ни были плохими соседями, абсолютно прагматичные, здравомыслящие люди со своими, правда, нюансами. Откровенное вторжение в Украину - это уже будет совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка", - сказал Резников.

Он прогнозирует, что полноценного наступления со стороны РФ не будет. Такие выводы министр делает на основе данных разведки, общения с военными: "Я не чувствую по разным факторам, что должно быть это наступление"

"Сейчас в отношениях с россиянами и наши европейские партнеры, и преимущественно все международное сообщество живет по принципу "давайте не будем их провоцировать". Мало того, всему миру с РФ очень удобно торговать. Никто не хочет воевать, все хотят торговать. Поэтому оставляют площадку для любых переговоров", - сказал чиновник.

В то же время он считает, что пересечение россиянами "красных линий" заставит правительства этих стран действовать более жестко, решительно.