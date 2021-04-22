РУС
Новости Агрессия России против Украины
3 711 83

Резников считает, что РФ не решится на полномасштабное наступление: "Россияне абсолютно здравомыслящие люди"

Резников считает, что РФ не решится на полномасштабное наступление: "Россияне абсолютно здравомыслящие люди"

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что откровенное вторжение России в Украину - это уже будет совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка.

Такое мнение он высказал в интервью Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я еще раз повторю этот тезис: россияне, какими бы они ни были плохими соседями, абсолютно прагматичные, здравомыслящие люди со своими, правда, нюансами. Откровенное вторжение в Украину - это уже будет совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка", - сказал Резников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела, - ОТУ "Північ"

Он прогнозирует, что полноценного наступления со стороны РФ не будет. Такие выводы министр делает на основе данных разведки, общения с военными: "Я не чувствую по разным факторам, что должно быть это наступление"

"Сейчас в отношениях с россиянами и наши европейские партнеры, и преимущественно все международное сообщество живет по принципу "давайте не будем их провоцировать". Мало того, всему миру с РФ очень удобно торговать. Никто не хочет воевать, все хотят торговать. Поэтому оставляют площадку для любых переговоров", - сказал чиновник.

В то же время он считает, что пересечение россиянами "красных линий" заставит правительства этих стран действовать более жестко, решительно.

Автор: 

россия (97399) Донбасс (26966) Резников Алексей (1173)
Топ комментарии
+30
Раисяне абсолютные рабы от которых ничего не зависит! Генетическая падаль! О чём вообще речь?!
22.04.2021 12:32 Ответить
22.04.2021 12:32 Ответить
+25
Резников реально мутный тип.Скользкий и никак не поклонник Украины.
22.04.2021 12:34 Ответить
22.04.2021 12:34 Ответить
+21
"Россияне абсолютно здравомыслящие люди" - я сейчас расплачюсь...
Пусть он еще их расцелует...
22.04.2021 12:34 Ответить
22.04.2021 12:34 Ответить
Раисяне абсолютные рабы от которых ничего не зависит! Генетическая падаль! О чём вообще речь?!
22.04.2021 12:32 Ответить
22.04.2021 12:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/477836 Без обид. У меня, в последнее время, много времени думать, а это мое любимое занятие с детства))) Рабы, генетическая падаль...))) Это кто? Менделеев, Ломоносов, Толстой (и не один))), Алферов? Те рабы, свою революцию, на 100 лет, раньше, украинцев сделали. Думаю наелись))) И еще, у этой "генетической падали", самая большая территория в мире, и 40% природных ископаемых. Я не завидую, и раздражать тебя не хочу)
22.04.2021 13:24 Ответить
22.04.2021 13:24 Ответить
Думай далі
22.04.2021 13:53 Ответить
22.04.2021 13:53 Ответить
Да ну... Они своих Менделеевых и Ломоносовых в 1917 шлепнули или выгнали. И с тех пор исключительно шариковых фабриковали. А если получались Высоцкие или Окуджавы, так то был сбой в программе и травили их не по-детски. Вот и вывели нацию холопов. А если о революции говорить, то украинцы свою революцию в 1648 году сделали. И государство создали без крепостного права и феодализма. Правда, потом в поисках союзника с кацапами связались. И это был глобальный просчет. Кромвель охренел от этого ... мезальянса.
22.04.2021 14:00 Ответить
22.04.2021 14:00 Ответить
Менделеев и Ломоносов, померли, своей смертью, задолго до, гадкой, революции. Революция 1648 года, это восстание против поляков. Не хочу говорить, кого Хмельницкий на помощь позвал, причем не потом, а тогда.
22.04.2021 15:46 Ответить
22.04.2021 15:46 Ответить
Идиоты вроде тебе, точно так думали про Германию в 1938-1939гг
22.04.2021 12:34 Ответить
22.04.2021 12:34 Ответить
Ти вчив історію, вірніше казочку для дібілов, совкового виробництва?
22.04.2021 13:22 Ответить
22.04.2021 13:22 Ответить
Ти ЗЕбіл?
22.04.2021 14:31 Ответить
22.04.2021 14:31 Ответить
Це має відношення до твоїх совкових поглядів на історію?
22.04.2021 14:49 Ответить
22.04.2021 14:49 Ответить
І в чому там совковість? Ти хоч сам знаєшь історію?
22.04.2021 15:01 Ответить
22.04.2021 15:01 Ответить
"Идиоты вроде тебе, точно так думали про Германию в 1938-1939гг" назви, будь ласка тих, хто так вважав?
22.04.2021 15:07 Ответить
22.04.2021 15:07 Ответить
Тепер я впевнений - ти точно ЗЕбіл!
22.04.2021 15:28 Ответить
22.04.2021 15:28 Ответить
Дивись, дурню, ти проводиш паралелі, спираючись на хибні уявлення, закарбовані в твоїх недорозвинутих мізках. Згідно історії Європи, записаної в світових джерелах, європейські країни не просто вірили в невідворотній початок війни з Германією, а й всими силами намагалися мінімізувати, для себе, наслідки цієї війни. Англія просто сдала Чехословатчину та Польщу, Австрія здалась без бою, Франція, для порядку, створила враження опору, але теж вирішила здатися. Інші просто стали на бік Германії, чітко розуміючи невідворотність війни. Що стосується совка, то він всими силами підштовхував Германію до розвязання війни в Європі.
А яку альтернативну казочку знаєш ти? Мабуть що "фашісткая Гєрманія, бєз обьявлєнія войни" ітд. ітп.
22.04.2021 15:51 Ответить
22.04.2021 15:51 Ответить
У тебя мозгов вообще нет. Статья называется "Резников считает, что РФ не решится на полномасштабное наступление: "Россияне абсолютно здравомыслящие люди". Европа тоже так думала, что Гитлер не пойдет дальше после аннексии Судетской области (благодаря устроенным провокациям), ссылаясь на то, что они и так сильно обидели Германию ограничениями после Первой Мировой по условиям Версальского договора. И просто выражали глубокую озабоченность. После, оставшуюся часть Чехословакии, Гитлер забрал под свой протекторат а Европа продолжала выражать озабоченность. Англия как и все не верила, что Гитлер пойдет дальше, и Чемберлен привез англичанам "мир" на бумажке Мюнхенского соглашения. А потом на очереди Польша...И совок не подталкивал, а был соучастником начала Второй Мировой по пакту Молотова-Риббентропа. Что тебе не понятно, ЗЕбил?
22.04.2021 16:27 Ответить
22.04.2021 16:27 Ответить
О-о-о! Та тут клініка...
Ти читати взагалі вмієш? А розуміти прочитане? Повторю для ідіота, європейські країни не просто ВІРИЛИ в війну з Германією, але й НАМАГАЛИСЯ МІНІМІЗУВАТИ шкоду від цієї війни, але замість того щоб ОБЄДНАТИСЯ, почали шукати обхідні шляхи, кожен сам за себе. Розумієш, дурню, вони просто БОЯЛИСЯ, знали що буде війна, але намагалися відтягнути її початок кожен особисто для себе. Що стосується совка, то пояснити його дії і наміри, особисто тобі, взагалі неможливо, не той розвиток інтелекту.
22.04.2021 17:11 Ответить
22.04.2021 17:11 Ответить
Резников реально мутный тип.Скользкий и никак не поклонник Украины.
22.04.2021 12:34 Ответить
22.04.2021 12:34 Ответить
Він мабуть рубан 2.0
22.04.2021 12:37 Ответить
22.04.2021 12:37 Ответить
"Россияне абсолютно здравомыслящие люди" - я сейчас расплачюсь...
Пусть он еще их расцелует...
22.04.2021 12:34 Ответить
22.04.2021 12:34 Ответить
Я плакаль...
22.04.2021 12:42 Ответить
22.04.2021 12:42 Ответить
Резніков вважає, що РФ не зважиться на повномасштабний наступ: "Росіяни абсолютно розсудливі люди" - Цензор.НЕТ 7075
22.04.2021 13:14 Ответить
22.04.2021 13:14 Ответить
Может ли адекватный человек назвать россиян абсолютно здравомыслящими?
22.04.2021 12:34 Ответить
22.04.2021 12:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/429900 Согласно фамилии, ты русский, пишешь по - русски. Ты здравомыслящий? Просто, без "абсолютно"? Абсолютно здравомыслящих, не бывает. Не создал их Бог.
22.04.2021 13:13 Ответить
22.04.2021 13:13 Ответить
Національності "русскій" не існує, не мели дурниць.
22.04.2021 13:25 Ответить
22.04.2021 13:25 Ответить
Мы с вами детей вместе крестили или водку на брудершафт пили,что вы мне тыкаете?
Я-українець і горджуся цим,ще я той українець,котрий думав над своїм вибором,а не голосував "хуже не будет".І,на кінець,я трошки думаю і не стану ,судячи з флагу на вашій аві писати ,що ви-громадянин Бразилії.
22.04.2021 16:21 Ответить
22.04.2021 16:21 Ответить
В инете нет общения на "Вы", здесь все равны. А так, радует, что гордишся, гражданством Украины.
22.04.2021 18:50 Ответить
22.04.2021 18:50 Ответить
..так вот,идиот,запомни,что мы,родившиеся в Украине,считаем её-своей родиной и будем её защищать,невзирая на "фамилии"...Тебе этого никогда не понять...
22.04.2021 17:19 Ответить
22.04.2021 17:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/438110 Владик, я не только родился в Украине, но что-то для нее сделал, а ты, только какать ртом научился. Убого это.
22.04.2021 18:54 Ответить
22.04.2021 18:54 Ответить
Дебіл.
22.04.2021 12:34 Ответить
22.04.2021 12:34 Ответить
Полководец сранный... он думает, дебил.
22.04.2021 14:34 Ответить
22.04.2021 14:34 Ответить
Якби були здравомислящіє то не терпіли б ***** більше 20 років. Не їхали б на бамбас воювати тільки тому, що по ************ тєлєвізору показали неадекватну бабу яка розповідала про розп'ятого мальчіка. Ну і так далі...
22.04.2021 12:36 Ответить
22.04.2021 12:36 Ответить
Якщо Рєзніков думає що рассєянє адекватні люди, то нехай подивиться інтерв'ю перехожих кацапів на рассєю що вони про нас думають і чого хочуть.
22.04.2021 12:36 Ответить
22.04.2021 12:36 Ответить
Все це він знає
22.04.2021 12:53 Ответить
22.04.2021 12:53 Ответить
росіяни абсолютно одбиті на голову і кончені люди.
Смотри не переплутай, Кутузов!
22.04.2021 12:36 Ответить
22.04.2021 12:36 Ответить
Я зрозумів це ще коли Шойга заявив що це навчання.
22.04.2021 12:37 Ответить
22.04.2021 12:37 Ответить
"Вице-премьер-министр" того чего нет. Кто оно? Зачем оно? Сколько оно стоит налогоплатильщикам Украины?
22.04.2021 12:40 Ответить
22.04.2021 12:40 Ответить
Здравомы́слящие??? Не смеши людей,Резников. Если даже сегодня вздёрнуть киселя,соловья,********* и прочую пропагандонскую шелупонь,то мозги у кацапов начнут очищаться лишь спустя пару лет.
22.04.2021 12:41 Ответить
22.04.2021 12:41 Ответить
Пару десятков лет.....но за эти пару десятков лет...появится какой нить новый сЦарь...который опять засрет мозги рассенчаГам....
И потому мозги у кацапни не очистятся ни когда....
22.04.2021 12:43 Ответить
22.04.2021 12:43 Ответить
"... абсолютно прагматичные, здравомыслящие люди .. "
Лизати дупу кацапам, які вбили більше 14 тисяч українців, окупували і зруйнували крим і частину материкової України, це так по пліснявому, по колаборантські.
Сейчас, кажеш?
" ... международное сообщество живет по принципу "давайте не будем их провоцировать". Мало того, всему миру с РФ очень удобно торговать."
А як було в 2014? Нагадати, чи сам пам'ятаєш? Вам зручно, переклавши відповідальність на "партньоров", здати Україну, це інша справа.
22.04.2021 12:42 Ответить
22.04.2021 12:42 Ответить
Россияне здравомыслящие люди?
ВСЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА ПАРАШНОГО (княжества Московсого а ранее улуса ордынского) говорит здравомыслящему человечеству обратное. Россияне это агресивные, тупые, безхвостые макаки являющиеся тупиковой ветвью развития человечества.
22.04.2021 12:42 Ответить
22.04.2021 12:42 Ответить
Пардон, оговорился. Они являются тупиковой ветвью развития приматов, а не человечества.
22.04.2021 12:43 Ответить
22.04.2021 12:43 Ответить
Каких пару лет? Там давно уже все зацементировано на века.
22.04.2021 12:43 Ответить
22.04.2021 12:43 Ответить
это резников. Ничего другого он не мог сказать про своих.
22.04.2021 12:46 Ответить
22.04.2021 12:46 Ответить
Зрозумійте одне: вся ця теперішня українська влада-це третя сторона в конфлікті. Всі вони історично, ментально і фінансово знаходяться в зовсім іншій точці геополітичної системи координат, поза українського контенту.
22.04.2021 12:50 Ответить
22.04.2021 12:50 Ответить
золотые слова..
вообще самая большая ценность в сегодняшней мировой политике - смелость называть вещи своими именами..
22.04.2021 13:08 Ответить
22.04.2021 13:08 Ответить
_И огромные беды, включая мировые всемирные войны из-за отказа вещи своими именами называть.
22.04.2021 14:38 Ответить
22.04.2021 14:38 Ответить
22.04.2021 13:12 Ответить
22.04.2021 13:12 Ответить
"Россияне абсолютно здравомыслящие люди" - согласен. Приведя Зе и его свору к власти, они сделали абсолютно правильный ход. Тут с Резей не поспоришь
22.04.2021 12:50 Ответить
22.04.2021 12:50 Ответить
то есть, 14-й год "глаза тебе не открыл"?! Жаль, что в нашей стране дебилы на руководящих должностях.
22.04.2021 12:53 Ответить
22.04.2021 12:53 Ответить
Не дебилы, а предатели.
22.04.2021 13:13 Ответить
22.04.2021 13:13 Ответить
Чмирло,вже забрали Крим і лугандон,вбили 14000 і вбивають і дальше українців,в минулому мільйонами ,постійно разом з прусами-фашистами.І зараз діють разом з ними,навіть проводять окремі зустрічі і домовленності.Які торгові відносини що ти мелеш,хто їх збирається зупиняти,хто тобі сказав що разом з українцями не допустить подальшого вторгнення,хто тобі дурню дав такі гарантії,і які тобі ще гарантії недорікувате потрібні після будапештських.Здравамислящіє люді,сидить полудурне на ромашці гадає нападуть-ненападуть,уже ,чмирло,7років назад напали,роздуплися чучело.Видатний державний діяч епохи сцяного гетьмана.
22.04.2021 12:53 Ответить
22.04.2021 12:53 Ответить
Там 84% отбитых имперцев и ***** и пропагандоны им говорят то, что они хотят услышать.
22.04.2021 12:54 Ответить
22.04.2021 12:54 Ответить
98%
22.04.2021 12:57 Ответить
22.04.2021 12:57 Ответить
..да..."бабло" пилят эти "русские" совместно...напоминает 41 год..."немцы-нация культурная,практически на одном "языке" разговаривают",как в 1918 году...Даже Бабий яр,многих не "отрезвил"...
22.04.2021 13:01 Ответить
22.04.2021 13:01 Ответить
може й не буде.
але після заяви: "...росіяни ... абсолютно прагматичні, розсудливі люди..."Джерело: https://censor.net/ua/n3261351 єдиний вірний висновок такий: резніков - довбойоб.
22.04.2021 13:02 Ответить
22.04.2021 13:02 Ответить
Скорей просто враг Украины.
22.04.2021 14:40 Ответить
22.04.2021 14:40 Ответить
Так каже бо Резніков і сам єтнічний росіянин)) можливо єврейського походження))
22.04.2021 13:04 Ответить
22.04.2021 13:04 Ответить
Резников - предатель Родины!
Когда актуальность нападения ***** на Украину достигла своего максимума то это чмо деморализует и тормозит бдительность народа... Мол ипанутый путен задумается и отменит свои планы что бы его растерзал алигархат и народ за ТАКИЕ КОЛОСАЛЬНЫЕ траты денег в никуда. Московские воры-алигархи уже поделили между собой кому и что достанется из завоёванной Украины.

нужно как можно быстрее убить *****!
22.04.2021 13:07 Ответить
22.04.2021 13:07 Ответить
Порядок уже изменён в 2014 с аннексией Крыма.У тебя шо Резников провал памяти?
22.04.2021 13:07 Ответить
22.04.2021 13:07 Ответить
Рєзніков яскравий приклад дегенерата. Якщо він в зрілому віці вважає кацапів "абсолютно прагматичними і розсудливими" то це свідчить про його розумову неповносправність. "Кримнаш", "Можем повторить", "В ядерний пєпєл", "побєдобєсіє" це що тези "прагматичних" і "розсудливих"? Ні! Це масова істерія з ознаками олігофренії.
22.04.2021 13:09 Ответить
22.04.2021 13:09 Ответить
Сказав расєянін про расєян ,
22.04.2021 13:09 Ответить
22.04.2021 13:09 Ответить
Що їм завадило скористатись розумом у 2014-му?
22.04.2021 13:13 Ответить
22.04.2021 13:13 Ответить
Гандон
22.04.2021 13:13 Ответить
22.04.2021 13:13 Ответить
Століттями були дуремарами, а от навесні 2021 р. вмить порозсудливішали.
22.04.2021 13:16 Ответить
22.04.2021 13:16 Ответить
Во ж тварюка
22.04.2021 13:30 Ответить
22.04.2021 13:30 Ответить
Этот ЙУХ наверно Спутником вакцинирован, такую дичь несёт, там здравомыслящие люди живут!?!?!?!?!?
22.04.2021 13:30 Ответить
22.04.2021 13:30 Ответить
"Я еще раз повторю этот тезис: россияне, какими бы они ни были плохими соседями, абсолютно прагматичные, здравомыслящие люди со своими, правда, нюансами. Источник: https://censor.net/ru/n3261351

РЄЗНІКОВ ЦЕ МАБУТЬ ПУДЄЛЬ НА СЛУЖБІ КРЕМЛЯ

22.04.2021 13:59 Ответить
22.04.2021 13:59 Ответить
"Резников считает, что РФ не решится на полномасштабное наступление: "Россияне абсолютно здравомыслящие люди"
_Резников так говорит, заявляет. А то что он так якобы считает - это уже отсебятина журналистов! Если же Резников действительно так считает, то он сам не здравомыслящий человек. Потому что решения там принимает путлер, который явно не здравомыслящий не человек. Оно изначально было чмо с кучей комплексов, а после двадцати лет безраздельной власти над самой большой страной мира и будучи самым богатым на планете - у этого ничтожества просто не было никакого шанса не ********* наглухо - что и было сделано.
22.04.2021 14:01 Ответить
22.04.2021 14:01 Ответить
Дурное создание этот Резников. Всё.
22.04.2021 14:04 Ответить
22.04.2021 14:04 Ответить
Шо воно меле, "здравомислящие", ці "здравомислящие" захопили наш Крим, роздовбали наш Донбас, вбили десятки тисяч українців, а воно (Резніков) намагається втюхати в голови українців зворотнє. Іди на х...!
22.04.2021 14:05 Ответить
22.04.2021 14:05 Ответить
Угу,кацапи такі ж розумні як і ти довбойб.
22.04.2021 14:15 Ответить
22.04.2021 14:15 Ответить
знову ці пісні про адік ватний народ кацапії. а ще той ганебний відосік - очевидно зєзєзєнт і його співаючі жаби пересрали конкретно. Не того ти боїшся, вовік
22.04.2021 14:18 Ответить
22.04.2021 14:18 Ответить
Вони в такій же мірі розсудливі, як ті, які у нас віддали свої голоси за ЗЕ і його збіговисько.
22.04.2021 14:39 Ответить
22.04.2021 14:39 Ответить
Тільки ворог України може визнати ворога (кацапів ) "абсолютно здравомыслящими "
22.04.2021 15:18 Ответить
22.04.2021 15:18 Ответить
Откровенное вторжение в Украину - - это уже будет совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка", - сказал Резников, - сказал Резников.- прорашистский Резиков, а разве оккупация украинского Крыма и части украинского Донбасса, не есть для всего мирового сообщества и народа Украины (((Откровенное вторжение в Украину и совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка"???
22.04.2021 15:24 Ответить
22.04.2021 15:24 Ответить
Глядя на парашенские телеэфиры, у меня лично, складывается мнение, что эти сущесва находятся в состоянии агрессивной шизофрении. Видимо по причине наследственности, такое поведение свойственно большинству особей на данной территории. То, что самому Резникову, его заявление кажется нормальным, может служить тревожным сигналом, недусмысленно намекающим на неадекватность
22.04.2021 15:27 Ответить
22.04.2021 15:27 Ответить
А при чем тут россияне, кто у них будет спрашивать?
22.04.2021 15:47 Ответить
22.04.2021 15:47 Ответить
То що Резников абсолютно проросійська вата, говорять всі здравомыслящие люди. Хочу нагадати Резникову, що здравомыслящие люди не скачуть з радості, коли твоя країна силою відібрала частину іншої. Цей проросійський покидьок напевно добре це розуміє але прикидається шлангом.
22.04.2021 16:00 Ответить
22.04.2021 16:00 Ответить
Если ты тупарь квартальный так считаешь, то про тебя дебила точно такого не скажешь! А ну тварь в окопы сходи на Донбасс и проверь ************* адекватность, черт небритый!
22.04.2021 18:40 Ответить
22.04.2021 18:40 Ответить
у резникова сегодня вечер фееричских высеров!
22.04.2021 22:08 Ответить
22.04.2021 22:08 Ответить
 
 