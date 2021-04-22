Резников считает, что РФ не решится на полномасштабное наступление: "Россияне абсолютно здравомыслящие люди"
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что откровенное вторжение России в Украину - это уже будет совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка.
Такое мнение он высказал в интервью Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я еще раз повторю этот тезис: россияне, какими бы они ни были плохими соседями, абсолютно прагматичные, здравомыслящие люди со своими, правда, нюансами. Откровенное вторжение в Украину - это уже будет совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка", - сказал Резников.
Он прогнозирует, что полноценного наступления со стороны РФ не будет. Такие выводы министр делает на основе данных разведки, общения с военными: "Я не чувствую по разным факторам, что должно быть это наступление"
"Сейчас в отношениях с россиянами и наши европейские партнеры, и преимущественно все международное сообщество живет по принципу "давайте не будем их провоцировать". Мало того, всему миру с РФ очень удобно торговать. Никто не хочет воевать, все хотят торговать. Поэтому оставляют площадку для любых переговоров", - сказал чиновник.
В то же время он считает, что пересечение россиянами "красных линий" заставит правительства этих стран действовать более жестко, решительно.
А яку альтернативну казочку знаєш ти? Мабуть що "фашісткая Гєрманія, бєз обьявлєнія войни" ітд. ітп.
Ти читати взагалі вмієш? А розуміти прочитане? Повторю для ідіота, європейські країни не просто ВІРИЛИ в війну з Германією, але й НАМАГАЛИСЯ МІНІМІЗУВАТИ шкоду від цієї війни, але замість того щоб ОБЄДНАТИСЯ, почали шукати обхідні шляхи, кожен сам за себе. Розумієш, дурню, вони просто БОЯЛИСЯ, знали що буде війна, але намагалися відтягнути її початок кожен особисто для себе. Що стосується совка, то пояснити його дії і наміри, особисто тобі, взагалі неможливо, не той розвиток інтелекту.
Пусть он еще их расцелует...
Я-українець і горджуся цим,ще я той українець,котрий думав над своїм вибором,а не голосував "хуже не будет".І,на кінець,я трошки думаю і не стану ,судячи з флагу на вашій аві писати ,що ви-громадянин Бразилії.
Смотри не переплутай, Кутузов!
И потому мозги у кацапни не очистятся ни когда....
Лизати дупу кацапам, які вбили більше 14 тисяч українців, окупували і зруйнували крим і частину материкової України, це так по пліснявому, по колаборантські.
Сейчас, кажеш?
" ... международное сообщество живет по принципу "давайте не будем их провоцировать". Мало того, всему миру с РФ очень удобно торговать."
А як було в 2014? Нагадати, чи сам пам'ятаєш? Вам зручно, переклавши відповідальність на "партньоров", здати Україну, це інша справа.
ВСЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА ПАРАШНОГО (княжества Московсого а ранее улуса ордынского) говорит здравомыслящему человечеству обратное. Россияне это агресивные, тупые, безхвостые макаки являющиеся тупиковой ветвью развития человечества.
вообще самая большая ценность в сегодняшней мировой политике - смелость называть вещи своими именами..
мировыевсемирные войны из-за отказа вещи своими именами называть.
але після заяви: "...росіяни ... абсолютно прагматичні, розсудливі люди..."Джерело: https://censor.net/ua/n3261351 єдиний вірний висновок такий: резніков - довбойоб.
Когда актуальность нападения ***** на Украину достигла своего максимума то это чмо деморализует и тормозит бдительность народа... Мол ипанутый путен задумается и отменит свои планы что бы его растерзал алигархат и народ за ТАКИЕ КОЛОСАЛЬНЫЕ траты денег в никуда. Московские воры-алигархи уже поделили между собой кому и что достанется из завоёванной Украины.
нужно как можно быстрее убить *****!
РЄЗНІКОВ ЦЕ МАБУТЬ ПУДЄЛЬ НА СЛУЖБІ КРЕМЛЯ
_Резников так говорит, заявляет. А то что он так якобы считает - это уже отсебятина журналистов! Если же Резников действительно так считает, то он сам не здравомыслящий человек. Потому что решения там принимает путлер, который явно не здравомыслящий не человек. Оно изначально было чмо с кучей комплексов, а после двадцати лет безраздельной власти над самой большой страной мира и будучи самым богатым на планете - у этого ничтожества просто не было никакого шанса не ********* наглухо - что и было сделано.