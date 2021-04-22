В интересах Путина прекратить стягивание войск и принять предложение Зеленского о мирных переговорах, - New York Times

Почти вся речь президента РФ Владимира Путина во вчерашнем послании к Федеральному собранию касалась внутренних дел. Поэтому причины тревожного стягивания армии РФ к границе Украины остается загадкой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет New York Times, добавляя, что, вполне возможно, это было сделано умышленно.

"В какую бы игру не играл Путин, но такое смертельное стягивание не могло бы происходить без его приказа, она (игра. - Ред.) точно глупая", - пишет издание.

Путин затронул, хоть и коротко, международные отношения. Но по большей части это были уже хорошо знакомые сетования на то, что якобы Россию травят "без всякой причины", а также битье себя в грудь, угрожая "асимметричным, быстрым и жестким" ответом, если кто-то осмелится "пересечь красные линии" против Москвы. Эта фраза удивила многих на Западе, тем более, что Путин никогда не говорил вообще о существовании "красных линий".

Но не было никаких упоминаний о нынешней ситуации вокруг Украины или об Алексее Навальном, оппозиционере, который лежит в тюремном госпитале в тяжелом состоянии. Ничего не было сказано и о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко имел в виду, когда говорил о приближении "очень серьезного решения". Эти его слова вызвали разговоры о возможном формальном объединении Беларуси с Россией.

Издание подчеркивает, что аналитики не верят, что Путин действительно готовится к боевым действиям против Украины. Во всяком случае, маловероятно, что Путин попытается взять под прямой контроль захваченные территории на востоке Украины, ввиду потенциально высокого уровня реакции со стороны Запада.

В таком случае, стягивание войск может быть связано с рядом других сценариев. Один из них - Путин пытается надавить на президента Украины Владимира Зеленского, который два года назад победил на выборах, обещая очистить страну от коррумпированных политиков и договориться о мире с Россией, но не достиг значительного прогресса на обоих фронтах. На этой неделе Зеленский объявил, что готов встретиться с Путиным в любое время.

Также возможно, что российский президент пытается опередить любое американское или европейское усиление поддержки Украины, особенно любые рассуждения о предоставлении ей членства в НАТО. Или же Путин пытается показать, что во времена, когда американо-российские отношения достигли исторически самого низкого уровня, с ним все еще нужно считаться. Или же он делает все выше перечисленное.

Каким бы ни был мотив Путина, накопление войск в Крыму - это опасный замысел, особенно для большой ядерной державы. Шансы, что игра мышцами приведет к случайной конфронтации, может и мелкие. Но ответственная страна не должна мириться даже с этим.

В этом месяце президент Джо Байден послал Путину четкий сигнал. Новые санкции против России и высылка 10 российских дипломатов были ответом, который Байден пообещал дать на хакерские атаки, вмешательство в выборы и атаки против несогласных за рубежом. Администрация сделала необычный шаг, раскрыв подробные доказательства российской ответственности за хакерские атаки против американских частных и правительственных компьютерных систем через программное обеспечение SolarWinds. Вашингтон дал четко понять, что это неприемлемо.

Но кроме кнута были и пряники в виде предложения встречи, на которой США и Россия могли бы перейти к более продуктивному партнерству в решении общих проблем включительно с навигацией в Арктике, пандемией COVID-19, контролем ядерного вооружения, подъемом Китая и тем, как разрешить конфликты в Сирии и Украине.

У Путина, возможно, и не было другого политического выбора, кроме как выпустить когти против американских чиновников в ответ.

"Но в его интересах сейчас изменить свою роль "жесткого парня" на роль "государственника". А это значит отменить стягивание войск, принять предложение Зеленского о мирных переговорах и встретиться с Байденом", - говорится в статье.

Значительная часть речи Путина была посвящена решению проблем борьбы с пандемией, изменением климата, а также проблем инфраструктуры, доходов и всех других проблем, которые больше всего волнуют россиян. Путину пора понять, что для руководства, которое он пытается показать, было бы лучше встретиться с президентом США и договориться о мирном сосуществовании, чем запугивать Украину или преследовать Навального.

