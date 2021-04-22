РУС
2 673 25

Если Путин посчитает необходимым - сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе, - Песков

Если президент РФ Владимир Путин посчитает необходимым, он сам ответит на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться в любой точке украинского Донбасса.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

Песков отказался сам оценить возможность такой встречи, отметив, что Путин может ответить на данное предложение сам.

"Президенту доложено. Если он посчитает необходимым - он ответит сам", - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

Зеленский Владимир (22060) Песков Дмитрий (2007) путин владимир (32236) Донбасс (26966)
https://twitter.com/avtorT
https://twitter.com/avtorT
https://twitter.com/avtorT АЦКИЙ СОТОНА резолюция 68/262 @avtorT
Психиатры есть? Не подскажете, как называется заболевание, когда крыса думает, что она Шерхан?
А шо, даже Альцгеймер ему в этом не помешает?
"Встреча с Путинило" . Это клетка в Гаагском международном трибунале, под стук молотков плотников во дворе при сооружении виселицы. Но думаю он предпочтет конец своего кумира Ади Ги в бункере с любовницей и собакой.
А шо, даже Альцгеймер ему в этом не помешает?
На фортепяні з альцгеймером не зіграєш.
с террористами не нужно встречаться, террористов нужно уничтожать.
***** уже не может идти на попятную...
Ну а чо? Посидять в окопах, покалякають о том-о сьом.
У чиїх окопах? )))
)(.йло приїде у Донецьк, оселиться у "Донбас-паласі", зателефонує Зюзі і запитає "А ти де?". Звісно можна взяти донецьк штурмом та поселити Зюзю там само, але чи доцільно це?
"Встреча с Путинило" . Это клетка в Гаагском международном трибунале, под стук молотков плотников во дворе при сооружении виселицы. Но думаю он предпочтет конец своего кумира Ади Ги в бункере с любовницей и собакой.
Навряд пуцька отреагирует...

По-панятиям западло с опущенным за стол садиться.
А пуцька панятия знает.
И чтит.
Пуцька сам-дырявый.
говорят, что таки да, под хвост ********* - но не его, а он.
Вони вчора у Соловйова лікавалі, як їхній Шерхан увесь світ нажарив , не давши ні слова коментарів про міжнародну політку й війска на кордонах України- 15 хвилин виділив уХйло міжнародній політиці!!!
вові шерханчику треба повчитись на собі , як його опустили рашисти своїм нуль уваги ...
Путин - покайся ! Время лукаво , можешь не успеть !
Он вам не ответит. И...а че вы не солидарны с Чехией, с которой солидарна Литва? Это страна, которая собиралась продать вам оружие и пострадала. В чем заминка? Почему нет солидарности? Это сложная многоходовочка?
И не просто ..отключение СВИФТ...а идите дальше ...полное, абсолютно полное отключение интернета. Я не смеюсь, список более чем полон. Оно же заявило, что они другая цивилизация. Вот пусть и пользуются своим другим.
Ну як що не захоче то тоді взагалі балакать ні про що...Скоріше за все погодиться але буде знов дурня зображувати... Але спершу Кримська платформа а потім зустрічі з хлами ...Зеленський ти зрозумів...Спершу проблему акупації Криму і Донбассу об'єднати а потім про щось балакати з окупантами. Україна повинна кожного дня поліпшувати своє положення в переговорах з окупантом в напрямку ЕС і НАТО...Хуйло повинен розуміти що він винний в тому що Україні потрібно НАТО .... Ворог у воріт тому Українці нарощують віськову могутність і шукають підтримки у друзів і чесних країн а не у Російських ворогів.
А ты зачем нужен, придурок?!
https://twitter.com/avtorT
https://twitter.com/avtorT
https://twitter.com/avtorT АЦКИЙ СОТОНА резолюция 68/262 @avtorT
Психиатры есть? Не подскажете, как называется заболевание, когда крыса думает, что она Шерхан?
Манія величі
Ще немає наукової класифікації. бо наука відстає від практики. А в народі кажуть -іпанізм.
Пєсков - Дмітрій, Пиня - Владімір. Не поганьте гарні українські імена Дмитро та Володимир, не одомашнюйте тих тварюк.
Стоящего на коленях перед Пуйлом Зелю опять облили помоями! ПОЗОРИЩЕ ...
Пора мати як не державну то чоловічу гордість. Відкритим текстом вже "посилають" з тим проханням зустрічі. Не вважає Путін Україну державою, як і любого ії керманича президентом.Таку думку він висловив ще при зустрічі з бувшим президентом США Бушем-молодшим і він її не змінить до скону.
Якби Зеленський і його прес-секретарка мали Національну Гідність Українців, то б відповіли пану Пєскову : Добре, лишень коли коли пан Путін "посчітаєт нєобходімим", у нас можуть бути справи більш важливі.
Холоп с такой нарочитой небрежностью и даже гордостью говорит,что он барину что-то там доложил . Страна холопов галимая ))
