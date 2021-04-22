Россия по политическим обвинениям преследует 133 гражданина Украины, еще 276 - находятся в плену в ОРДЛО, - Денисова

В Российской Федерации незаконно удерживаются по политическим обвинениям 114 украинцев, из которых 15 - в Крыму. В ОРДЛО удерживается еще 280 украинцев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, всего в РФ по политическим обвинениям преследуются 133 украинца.

"Из них 114 - находятся в заключении, из которых 15 - во временно оккупированном Крыму, 99 - непосредственно в РФ. 66 человек осуждены на длительные термины, остальные 48 находятся под судом и следствием. Большинство из них, 78 человек, - это граждане Украины крымскотатарской национальности", - заявила Денисова.

Она добавила, что на оккупированной части Донбасса среди незаконных политзаключенных 236 гражданских лиц, в том числе 4 волонтера.

"Также - 40 военнослужащих (36 из ВСУ и 4 - из МВД), а также 4 участника добровольческих батальонов. И еще 258 человек значатся пропавшими без вести. Это самая актуальная информация на данный момент", - отметила омбудсмен.