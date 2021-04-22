РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4778 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Обмен пленными
439 1

Россия по политическим обвинениям преследует 133 гражданина Украины, еще 276 - находятся в плену в ОРДЛО, - Денисова

Россия по политическим обвинениям преследует 133 гражданина Украины, еще 276 - находятся в плену в ОРДЛО, - Денисова

В Российской Федерации незаконно удерживаются по политическим обвинениям 114 украинцев, из которых 15 - в Крыму. В ОРДЛО удерживается еще 280 украинцев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, всего в РФ по политическим обвинениям преследуются 133 украинца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денисова о перспективах обмена пленными: "Ничего оптимистического сказать пока не могу"

"Из них 114 - находятся в заключении, из которых 15 - во временно оккупированном Крыму, 99 - непосредственно в РФ. 66 человек осуждены на длительные термины, остальные 48 находятся под судом и следствием. Большинство из них, 78 человек, - это граждане Украины крымскотатарской национальности", - заявила Денисова.

Она добавила, что на оккупированной части Донбасса среди незаконных политзаключенных 236 гражданских лиц, в том числе 4 волонтера.

"Также - 40 военнослужащих (36 из ВСУ и 4 - из МВД), а также 4 участника добровольческих батальонов. И еще 258 человек значатся пропавшими без вести. Это самая актуальная информация на данный момент", - отметила омбудсмен.

Автор: 

Денисова Людмила (996) Крым (26485) россия (97399) Донбасс (26966) пленные (2227)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Росія за політичними обвинуваченнями переслідує 133 громадянина України, ще 276 – перебувають у полоні в ОРДЛО, - Денісова - Цензор.НЕТ 1151
показать весь комментарий
22.04.2021 13:31 Ответить
 
 