По завышенной цене "Большевик" со своими рисками не интересует иностранных инвесторов, - эксперт

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) должен дать реальную оценку первому киевскому машиностроительному заводу (ПКМЗ, бывший "Большевик"), который готовится к продаже в рамках Большой приватизации, и откровенно рассказать потенциальным инвесторам о существующих в контексте покупки этого объекта "подводных камнях" и рисках.

Об этом заявил экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Он напомнил, что среди таких рисков, в частности - волокита с городскими властями относительно земельного участка под цехом ПКМЗ №5, которая нужна КГГА для завершения реконструкции Шулявского путепровода, огромные долги, около сотни законных арендаторов помещений, необходимость изменения целевого назначения земли, политическая нестабильность и многие другие.

По мнению экономиста, с учетом всех рисков, приватизация "Большевика" по завышенной цене наверняка отпугнет потенциальных иностранных инвесторов. "Я не думаю, что иностранцы будут заходить на этот рынок, понимая, что существуют такие серьезные риски".

Резюмируя, он подчеркнул, что ради обоюдно выгодной сделки с будущим инвестором Фонд государственного имущества Украины должен четко и заранее сформулировать инвестиционные обязательства покупателя ПКМЗ. "Все эти вопросы все равно будут упираться в выставленные им пределы. Все это решается только через них, и находится в их сфере ответственности", - резюмировал Александр Гончаров.

Как известно, крупнейшим активом ПКМЗ является земля - 35 га с хорошей транспортной развязкой и устойчивой инфраструктурой вблизи центра столицы, напротив станции метро "Шулявская". Сегодня на заводе из нескольких тысяч осталось чуть более 200 рабочих. Сейчас предприятие имеет более 500 млн грн долга перед третьими лицами (в т. ч. налоговые долги), из-за чего все его имущество арестовано, 70% территорий зарастает сорняками, а оборудование растягивается на металлолом. К тому же, каждый год ПКМЗ получает по 20% убытков. В то же время, завод вынужден ежегодно платить 40 млн грн налога на землю.

Сейчас Фонд государственного имущества Украины вместе с приватизационным советником - компанией KPMG Украина - проводят подготовку "Большевика" к продаже в рамках программы "Большая приватизация". В феврале заместитель главы ФГИ Тарас Елейко сообщил, что помимо базовых условий приватизации, также будет проработан план сохранения производства и создание новых рабочих мест. По его словам, если условия будут благоприятными, аукцион по продаже ПКМЗ может произойти уже в июне 2021 года.

Между тем, СМИ и профильные эксперты сходятся во мнении, что при нынешних условиях и обстоятельствах риски покупки "Большевика" для инвесторов, будут крайне существенными, поэтому ФГИУ должен открыто рассказать о них заранее. Также, по мнению экономистов, оценка рисков должно повлиять на начальную стоимость объекта, которую Фонд госимущества озвучит при объявлении торгов.





