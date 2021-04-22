РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4778 посетителей онлайн
Новости
4 849 23

По завышенной цене "Большевик" со своими рисками не интересует иностранных инвесторов, - эксперт

По завышенной цене "Большевик" со своими рисками не интересует иностранных инвесторов, - эксперт

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) должен дать реальную оценку первому киевскому машиностроительному заводу (ПКМЗ, бывший "Большевик"), который готовится к продаже в рамках Большой приватизации, и откровенно рассказать потенциальным инвесторам о существующих в контексте покупки этого объекта "подводных камнях" и рисках.

 Об этом заявил экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Он напомнил, что среди таких рисков, в частности - волокита с городскими властями относительно земельного участка под цехом ПКМЗ №5, которая нужна КГГА для завершения реконструкции Шулявского путепровода, огромные долги, около сотни законных арендаторов помещений, необходимость изменения целевого назначения земли, политическая нестабильность и многие другие.

По мнению экономиста, с учетом всех рисков, приватизация "Большевика" по завышенной цене наверняка отпугнет потенциальных иностранных инвесторов. "Я не думаю, что иностранцы будут заходить на этот рынок, понимая, что существуют такие серьезные риски".

Резюмируя, он подчеркнул, что ради обоюдно выгодной сделки с будущим инвестором Фонд государственного имущества Украины должен четко и заранее сформулировать инвестиционные обязательства покупателя ПКМЗ. "Все эти вопросы все равно будут упираться в выставленные им пределы. Все это решается только через них, и находится в их сфере ответственности", - резюмировал Александр Гончаров.

Как известно, крупнейшим активом ПКМЗ является земля - 35 га с хорошей транспортной развязкой и устойчивой инфраструктурой вблизи центра столицы, напротив станции метро "Шулявская". Сегодня на заводе из нескольких тысяч осталось чуть более 200 рабочих. Сейчас предприятие имеет более 500 млн грн долга перед третьими лицами (в т. ч. налоговые долги), из-за чего все его имущество арестовано, 70% территорий зарастает сорняками, а оборудование растягивается на металлолом. К тому же, каждый год ПКМЗ получает по 20% убытков. В то же время, завод вынужден ежегодно платить 40 млн грн налога на землю.

Сейчас Фонд государственного имущества Украины вместе с приватизационным советником - компанией KPMG Украина - проводят подготовку "Большевика" к продаже в рамках программы "Большая приватизация". В феврале заместитель главы ФГИ Тарас Елейко сообщил, что помимо базовых условий приватизации, также будет проработан план сохранения производства и создание новых рабочих мест. По его словам, если условия будут благоприятными, аукцион по продаже ПКМЗ может произойти уже в июне 2021 года.

Между тем, СМИ и профильные эксперты сходятся во мнении, что при нынешних условиях и обстоятельствах риски покупки "Большевика" для инвесторов, будут крайне существенными, поэтому ФГИУ должен открыто рассказать о них заранее. Также, по мнению экономистов, оценка рисков должно повлиять на начальную стоимость объекта, которую Фонд госимущества озвучит при объявлении торгов.



Автор: 

завод (525) приватизация (1043)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
По завышенной цене "Большевик" со своими рисками не интересует иностранных инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 3083
показать весь комментарий
22.04.2021 13:14 Ответить
+4
Бачив як ці красиві бамашки мудрий нарід продавав за літру воткі скущикам, а потім верещав що їхні заводи порізали на брухт і вивезли в Туреччину.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:26 Ответить
+3
ЗЕбариги.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЕбариги.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:13 Ответить
По завышенной цене "Большевик" со своими рисками не интересует иностранных инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 3083
показать весь комментарий
22.04.2021 13:14 Ответить
Когда-то этот завод делал детали межконтинентальных ракет.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:15 Ответить
Не слышал, что бы на ракеты ставили минометы.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:14 Ответить
там справді щось великогабаритне до балістичних ракет робили - з цеху в цех тільки вночі перевозили. А ще котки до танків Т-62 там робили
показать весь комментарий
22.04.2021 18:49 Ответить
В 90-х приватизаторы заводов раздавали народу красивые бумажки-ваучеры.Будут ли нынешние приватизаторы Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Рабинович, Фридман, Фельдман, Ярославский и примкнувший к ним Ахметов раздавать такие же красивые бумажки не известно. Народ тревожится.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:18 Ответить
Бачив як ці красиві бамашки мудрий нарід продавав за літру воткі скущикам, а потім верещав що їхні заводи порізали на брухт і вивезли в Туреччину.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:26 Ответить
5 копеек наверное себе завод купил за бочку спирта?
показать весь комментарий
22.04.2021 14:01 Ответить
Хорошая земля под торговый центр.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:20 Ответить
Только торговать нечем, кроме импорта.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:00 Ответить
Там 35 ГЕКТАРОВ площадь!
показать весь комментарий
22.04.2021 13:23 Ответить
Завод который расположен на территории 35 га, близ центра столицы напротив станции метро, будет экономически не целесообразен даже в том случае если производит героин.

Любая инвест программа должна будет начинаться с того, чтоб освободить нынешнюю территорию под жильё, а завод строить заново на земле подешевле.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:26 Ответить
Це лише тому, що героїн збитковий) Переорієнтація виробництва на амф та сіль допомогли б підприємству швидко вийти на стабільний прибуток, а в майбутньому стати одним з лідерів економічного росту. Проблема лише в законодавчій регуляції.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:45 Ответить
Знаємо цих ефективних інвесторів типу бєні-ахметки. Вже проходили.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:29 Ответить
Нашо завод в центрі міста?
показать весь комментарий
22.04.2021 13:43 Ответить
На початку 90-х коллектив виступив категорично проти перейменування, так і залишився "Більшовиком". А зараз лише назва і залишилась.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:55 Ответить
Оставляют чисто из коммерческих побуждений, вроде "Большевички", "Красного Октября", Ощадбанка. Не хотят превращаться из известных предприятий в ноунеймов.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:03 Ответить
цей завод не випускав товари для широкого вжитку, а випускав важке обладнання для хімзаводів (міндобрив, автошин) - для цих покупців красивий бренд, що корові сідло
показать весь комментарий
22.04.2021 18:45 Ответить
план сохранения производства ...
Будем производить и продавать немцам, японцам и китайцам.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:19 Ответить
А навіщо цей завод іноземним інвесторам, якщо він взагалі цікавий як земля поблизу центра міста біля метро виключно під забудову?
показать весь комментарий
22.04.2021 14:20 Ответить
деіндустріалізація країни - один з ефективних засобів отримання членства у ЄС та знищення олігархії.
Лендлорди - наше світле майбутнє та порятунок!
показать весь комментарий
22.04.2021 14:52 Ответить
ТАК ПРОДАЙТЕ БОЛЬШЕВИК ЖИТЕЛЯМ КИЕВА !!! 500 МИЛЛИОНОВ + 40 МИЛЛИОНОВ И РАЗДЕЛИТЬ НА 3 МИЛЛИОНА = ПО 183 ГРИВНЫ И 33 КОПЕЙКИ С ЧЕЛОВЕКА !) ЧТО ВЫ ИЗ ГРАЖДАН ЛОХОВ ДЕЛАЕТЕ - ТВАРИ !!! ВСЕ РАВНО НАРОД ВСЕ ЗАБЕРЕТ !)
показать весь комментарий
22.04.2021 16:32 Ответить
а скоро зелный ирод родаст все остатки украины с приват банком
показать весь комментарий
24.04.2021 18:57 Ответить
 
 