Киев и 5 областей могут выйти из "красной" зоны, а Донецкая - перейти, - KSE

Киев и пять регионов могут на следующей неделе выйти из "красного" уровня эпидопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает стабилизироваться. Началась постепенная разгрузка ресурсов медицинской системы. На следующей неделе из "красной" зоны могут выйти шесть регионов, в частности Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев", - сказал Ганиченко.

По его словам, в большинстве из этих регионов превышается коэффициент выявления новых случаев инфицирования коронавирусом из-за недостаточного количества тестирований.

При этом Ганиченко добавил, что в "красную" зону может войти Донецкая область.

"В Донецкой области загруженность коек приближается к критической. Ожидается, что сегодня-завтра будет заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, где рассмотрят вопрос включения Донецкой области в "красную" зону", - сказал он.

