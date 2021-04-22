Киев и 5 областей могут выйти из "красной" зоны, а Донецкая - перейти, - KSE

РУС
Киев и пять регионов могут на следующей неделе выйти из "красного" уровня эпидопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает стабилизироваться. Началась постепенная разгрузка ресурсов медицинской системы. На следующей неделе из "красной" зоны могут выйти шесть регионов, в частности Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев", - сказал Ганиченко.

По его словам, в большинстве из этих регионов превышается коэффициент выявления новых случаев инфицирования коронавирусом из-за недостаточного количества тестирований.

При этом Ганиченко добавил, что в "красную" зону может войти Донецкая область.

"В Донецкой области загруженность коек приближается к критической. Ожидается, что сегодня-завтра будет заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, где рассмотрят вопрос включения Донецкой области в "красную" зону", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев может перейти сразу в "желтую" зону к концу апреля, - Степанов

Автор: 

Киев (26150) Киевская область (4370) Одесская область (3839) Запорожская область (3574) Львовская область (3023) Полтавская область (1273)
Шось нixуя логіки не розумію, з одними і тими самими показниками спочатку відносять до червоної зони а потім з ними виводять з червоної зони. Логіка?
22.04.2021 13:21 Ответить
***, педалик только уничтожил скоростной трамвай на Троещине, а тут такая нескладуха...
Некрасиво, как-то, получилось.
Вчера наблюдал картинку, когда доезжающие с пригородов на Дарницу электричкой пытались доехать к ней одну остановку на городской с Левобережной!
А хрен им!
Нагнали контролеров и ни одного домой не отпустили!
Хай в Киеве теперь бомжуют до конца локдауна!
22.04.2021 13:27 Ответить
какая логика в этом коронобесии . в индии на начало массовой вакцинации было 120 заболеваний в неделю . сейчас 1.6 миллиона за неделю . график пошёл вверх как ракета после начала .
22.04.2021 13:28 Ответить
ви - виборець зе? і у вас з логікою щось не так?
22.04.2021 13:45 Ответить
ну видно в южной америке отказавшейся от индийской вакцины по этой же причине \ рост заболевания после вакцинации \ тоже одни виборці зеленского
22.04.2021 14:01 Ответить
а шо, вірус такий типа сидить і нічого не пробить, поки вакцінація не почалась? чогось чекає?
в Південній Америці відмова від цієї вакцини обумовлена її низькою єфективністю а не тим, що саме вакцінація стає причиною заражень
22.04.2021 14:13 Ответить
Ця школа економіки робить прогнози. А вирішують місцеві влади!
22.04.2021 13:32 Ответить
Во, как! Сейчас я выезжаю в Запорожье, которое в красной зоне. В Мариуполе- оранжевая. А вернусь я домой когда у меня станет красная зона а в Запорожье оранжевая. И не путаются же эти деятели!
22.04.2021 13:43 Ответить
 
 