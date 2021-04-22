Киев и 5 областей могут выйти из "красной" зоны, а Донецкая - перейти, - KSE
Киев и пять регионов могут на следующей неделе выйти из "красного" уровня эпидопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
"Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает стабилизироваться. Началась постепенная разгрузка ресурсов медицинской системы. На следующей неделе из "красной" зоны могут выйти шесть регионов, в частности Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев", - сказал Ганиченко.
По его словам, в большинстве из этих регионов превышается коэффициент выявления новых случаев инфицирования коронавирусом из-за недостаточного количества тестирований.
При этом Ганиченко добавил, что в "красную" зону может войти Донецкая область.
"В Донецкой области загруженность коек приближается к критической. Ожидается, что сегодня-завтра будет заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, где рассмотрят вопрос включения Донецкой области в "красную" зону", - сказал он.
Некрасиво, как-то, получилось.
Вчера наблюдал картинку, когда доезжающие с пригородов на Дарницу электричкой пытались доехать к ней одну остановку на городской с Левобережной!
А хрен им!
Нагнали контролеров и ни одного домой не отпустили!
Хай в Киеве теперь бомжуют до конца локдауна!
в Південній Америці відмова від цієї вакцини обумовлена її низькою єфективністю а не тим, що саме вакцінація стає причиною заражень