Оказать помощь и освободить до 7 июня: ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к руководству России освободить политика Алексея Навального до 7 июня 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, резолюцию поддержали 105 человек, 26 проголосовали против и 11 воздержались.

В проекте резолюции, который в начале недели был опубликован на сайте ассамблеи, говорилось, что ПАСЕ призывает освободить Навального до следующего заседания комитета министров Совета Европы по теме прав человека, которое запланировано на 7-9 июня 2021 года.

ПАСЕ также призвала Москву до освобождения Навального "предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить полное соблюдение его прав", включая обследование врачами по его выбору.

"Здоровье господина Навального значительно ухудшилось во время его содержания под стражей, и что это, возможно, является нарушением запрета на бесчеловечное обращение или наказание", - говорится в резолюции.

В тексте указывается и на возможные нарушения в случае с Навальным Европейской конвенции о правах человека.

Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ в резолюции предложил "пригласить комитет по предупреждению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП) посетить место содержания под стражей господина Навального", а также "призывает Российскую Федерацию незамедлительно разрешить публикацию любого отчета по результатам такого посещения".

Вместе с тем, как написал народный депутат Украины, член украинской делегации Алексей Гончаренко в Telegram, документ приняли с его правкой о том, что к отравлению Навального могут быть причастны власти России, а не "серьезная болезнь".

Весенняя сессия ПАСЕ начала работу 19 апреля. Российская делегация принимает в ней участие в дистанционном формате. Сообщалось, что ПАСЕ обсудит ситуацию с Навальным на срочных дебатах на основании отчета депутата Жака Мера, который беседовал с российским оппозиционером еще до его отъезда из Берлина в Москву 17 января. Также предполагалось, что ассамблея примет резолюцию, проект которой был обнародован 20 апреля.

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия эту резолюцию выполнять не будет: "резолюция носит рекомендательный характер - вот пусть и рекомендуют".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в понедельник вновь призвала власти России освободить Навального, "а также незамедлительно предоставить ему полный доступ к медицинской помощи в свете серьезного ухудшения его здоровья".