В Североатлантическом совете НАТО выразили солидарность с Чехией из-за причастности агентов РФ ко взрыву в Врбетице
В Североатлантическом совете НАТО в четверг выразили солидарность с Чехией в связи с ситуацией, в результате которой в 2014 году в Врбетице произошли взрывы.
Об этом говорится в заявлении НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня глава МИД Чехии проинформировал Североатлантический совет о действиях российских агентов в Чехии. Эти действия привели ко взрывам на складе боеприпасов в 2014 году в Врбетице", - следует из заявления.
"Выяснив, что ответственность за эти действия несет Россия, Чехия выслала 18 российских официальных лиц, которые являются сотрудниками российских спецслужб, и рассматривает дальнейшие существенные меры (в отношении РФ. - Ред.)", - отмечается в заявлении.
В нем также указывается, что союзники по НАТО выразили глубокую обеспокоенность "дестабилизирующими действия России".
В коммюнике альянса напоминается, что в результате взрыва в Врбетице погибли два человека, работавшие на объекте, по случаю чего союзники выразили соболезнования, а также был нанесен очень значительный материальный ущерб.
Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В стране НАТО русские взорвали склады с боеприпасами и убили 2 человек, а вы - выразили солидарность?!
И все?!
Это и называется "коллективная безопасность"?
Неудивительно, что вы, господа, Будапештским меморандумом подтерлись, вслед за русскими...
Где настоящие санкции и мировое осуждение страны-террориста?!
Отключите от СВИФТ *****стан и конфискуйте все любые счета рузьких юридических и частных лиц и тогда забудите про россию с её агрессивной политикой...