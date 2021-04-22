В Североатлантическом совете НАТО выразили солидарность с Чехией из-за причастности агентов РФ ко взрыву в Врбетице

В Североатлантическом совете НАТО в четверг выразили солидарность с Чехией в связи с ситуацией, в результате которой в 2014 году в Врбетице произошли взрывы.

Об этом говорится в заявлении НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня глава МИД Чехии проинформировал Североатлантический совет о действиях российских агентов в Чехии. Эти действия привели ко взрывам на складе боеприпасов в 2014 году в Врбетице", - следует из заявления.

"Выяснив, что ответственность за эти действия несет Россия, Чехия выслала 18 российских официальных лиц, которые являются сотрудниками российских спецслужб, и рассматривает дальнейшие существенные меры (в отношении РФ. - Ред.)", - отмечается в заявлении.

В нем также указывается, что союзники по НАТО выразили глубокую обеспокоенность "дестабилизирующими действия России".

В коммюнике альянса напоминается, что в результате взрыва в Врбетице погибли два человека, работавшие на объекте, по случаю чего союзники выразили соболезнования, а также был нанесен очень значительный материальный ущерб.

Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.