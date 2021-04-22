Планируя свое будущее, НАТО должно учесть серьезность евроатлантических намерений Украины, - Таран о предстоящем саммите Альянса

В ходе следующего саммита лидеров стран НАТО, который состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, должна быть учтена серьезность евроатлантических намерений Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Следующий саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, во время встречи планируется рассмотреть "решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня", - напоминают в Минобороны.

"Поскольку на следующем саммите НАТО, дата проведения которого объявлена сегодня, лидеры государств-членов фактически спланируют будущее организации на следующие 10 лет, мы хотели бы в который раз четко артикулировать серьезность наших евроатлантических намерений. Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, которые будут рассматриваться в Брюсселе 14 июня", - цитирует пресс-служба Тарана.

По его словам, последняя эскалация российского военного присутствия вдоль границ Украины не оставляет никаких сомнений, какая страна сегодня представляет наибольшую военную угрозу в евроатлантическом пространстве.

Таран подчеркнул, что сегодня в Брюсселе это четко осознают, поскольку генеральный секретарь НАТО недвусмысленно назвал "агрессивные действия России" среди вызовов сегодняшнего и завтрашнего дня.

"Мощным сигналом в решениях саммита НАТО 14 июня для мировой и европейской безопасности могла бы стать демонстрация преданности решением Бухарестского саммита 2008 года, который декларирует безусловную перспективу членства для Украины и Грузии", - отметил Таран.

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