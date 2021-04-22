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Новости Агрессия России против Украины
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Планируя свое будущее, НАТО должно учесть серьезность евроатлантических намерений Украины, - Таран о предстоящем саммите Альянса

Планируя свое будущее, НАТО должно учесть серьезность евроатлантических намерений Украины, - Таран о предстоящем саммите Альянса

В ходе следующего саммита лидеров стран НАТО, который состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, должна быть учтена серьезность евроатлантических намерений Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Следующий саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, во время встречи планируется рассмотреть "решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня", - напоминают в Минобороны.

"Поскольку на следующем саммите НАТО, дата проведения которого объявлена сегодня, лидеры государств-членов фактически спланируют будущее организации на следующие 10 лет, мы хотели бы в который раз четко артикулировать серьезность наших евроатлантических намерений. Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, которые будут рассматриваться в Брюсселе 14 июня", - цитирует пресс-служба Тарана.

По его словам, последняя эскалация российского военного присутствия вдоль границ Украины не оставляет никаких сомнений, какая страна сегодня представляет наибольшую военную угрозу в евроатлантическом пространстве.

Таран подчеркнул, что сегодня в Брюсселе это четко осознают, поскольку генеральный секретарь НАТО недвусмысленно назвал "агрессивные действия России" среди вызовов сегодняшнего и завтрашнего дня.

"Мощным сигналом в решениях саммита НАТО 14 июня для мировой и европейской безопасности могла бы стать демонстрация преданности решением Бухарестского саммита 2008 года, который декларирует безусловную перспективу членства для Украины и Грузии", - отметил Таран.

Читайте также: В ходе июньского саммита НАТО обсудят агрессию РФ и усиление Китая

Автор: 

Минобороны (9449) НАТО (10174) Столтенберг Йенс (1620) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+3
Серйозність ,це не про клованів зеленого балагана !!!)))
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22.04.2021 14:01 Ответить
+2
Все вам, зебилам, должны: и Байден, и НАТО. Только вы никому и ничего не должны.
Планируя свое будущее, НАТО должно учесть серьезность евроатлантических намерений Украины, - Таран о предстоящем саммите Альянса - Цензор.НЕТ 7149
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22.04.2021 13:58 Ответить
+1
как без Украины нет империи, так и без Украины нет и европейской безопасности. Эти два понятия неразделимы между собой. Кремль это понимает, а Европа нет... или не хочет признаться сама себе в этом...
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22.04.2021 14:03 Ответить
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Все вам, зебилам, должны: и Байден, и НАТО. Только вы никому и ничего не должны.
Планируя свое будущее, НАТО должно учесть серьезность евроатлантических намерений Украины, - Таран о предстоящем саммите Альянса - Цензор.НЕТ 7149
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22.04.2021 13:58 Ответить
Пошлють.
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22.04.2021 13:59 Ответить
Серйозність ,це не про клованів зеленого балагана !!!)))
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22.04.2021 14:01 Ответить
как без Украины нет империи, так и без Украины нет и европейской безопасности. Эти два понятия неразделимы между собой. Кремль это понимает, а Европа нет... или не хочет признаться сама себе в этом...
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22.04.2021 14:03 Ответить
у НАТО может и не быть никакого будущего если не разместит своих миротворцев на украинской границе с Крымом что бы ***** понимало что убийство натовского военного чревато превращением рузьких войск в придорожную пыль.
НАТО может опоздать и упустить шанс предотвращения третьей мировой (последней войны перед многовековой "ядерной зимой")
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22.04.2021 14:06 Ответить
НАТО слушается Тарана?
Если нет, зачем ... (не мешки ворочать).
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22.04.2021 14:13 Ответить
Щоб мати грізний вигляд,треба надути щокі !!!))))
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22.04.2021 14:24 Ответить
4 месяца без оборонзаказа.Куда уж серьезнее.
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22.04.2021 14:40 Ответить
НАТО должно учесть -Что министр обороны Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене и Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой.
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22.04.2021 15:27 Ответить
Интересно, а знают ли они, что Израиль не состоит ни в ЕС, ни в НАТО?
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22.04.2021 15:38 Ответить
Теперь НАТО еще и паркетному Тарану шото должно.

Цуко 2 года безмозглые гопники у власти.
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22.04.2021 16:48 Ответить
Дебил квартальный, какой ты многозначительный, НАТО обязательно задумается чтобы это значило?
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22.04.2021 18:37 Ответить
 
 