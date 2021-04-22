В НСЗУ объяснили, какие вакцины для жителей Украины являются бесплатными, а за какие нужно платить

Каждый пациент, который заключил декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром имеет право на бесплатный гарантированный государством пакет медицинских услуг на первичном звене. В этот пакет входит и вакцинация, согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НСЗУ в Facebook.

Так, в соответствии с Календарем, ребенка можно бесплатно вакцинировать против 10 инфекционных заболеваний. Туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, паротита, краснухи, вирусного гепатита В, гемофильной инфекции. Взрослый безвозмездно получает прививки от дифтерии и столбняка - каждые десять лет.

Прививку от гепатита В, при наличии вакцины, делают младенцам в роддоме в первые сутки жизни. Прививку от туберкулеза, при наличии вакцины - на 3-5 сутки жизни. Эта услуга также бесплатная во всех медицинских учреждениях, имеющих договор с НСЗУ на оказание медицинской помощи при родах. Если ребенок по каким-то причинам не получил прививки при рождении, тогда БЦЖ и вакцину от гепатита В ему сделают в том учреждении здравоохранения, где родители выберут педиатра или семейного врача.

Пациент может сделать бесплатно прививку в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь, а также в частных медицинских учреждениях и у врачей-ФЛП, которые подписали договор с НСЗУ. Главное условие - декларация с врачом.

Те вакцины, которые государство закупает централизованно и направляет в регионы, являются бесплатными. Если пациент желает сделать прививку вакциной определенного производителя, которую государство не закупает централизованно, или сделать рекомендованные прививки, например, от ветряной оспы, гриппа, пневмококковой инфекции и т.д., тогда такую ​​вакцину необходимо приобрести за свой счет. Но собственно прививки можно сделать у своего семейного врача.

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Также сообщается, что в 2021 году для первички вводятся индикаторы качества, которые касаются достижения необходимого уровня вакцинации детей согласно календарю прививок. На первом этапе внедрения такого механизма был выбран индикатор, по которому будут оцениваться достижения целевого показателя прививки первой дозой вакцины КПК детей до 6 лет. Оценка достижения индикаторов уровня вакцинации будет проводиться раз в три месяца. Оплата по результатам осуществления такой оценки начинается с 1 сентября 2021 года. На доплату по индикаторам качества в бюджете Программы медицинских гарантий предусмотрено полмиллиарда гривен.

Относительно вакцинации против бешенства в НСЗУ сообщили, что эта вакцина закупается государством и она бесплатная. Но прививка делается по мере необходимости. Поэтому те, кто получил травму от животного с подозрением на бешенство или подтвержденным бешенством необходимо обратиться в ближайший травмпункт. Оказание медицинской помощи пациентам при обращении в травматологические пункты или в приемное отделение без дальнейшей госпитализации предусмотрено пакетом на амбулаторную помощь. Врач определит, нужна ли прививка и какие дальнейшие действия с раной.

Касательно вакцинации от COVID-19, то в Программе медицинских гарантий- 021 предусмотрен отдельный пакет вакцинации от COVID-19. НСЗУ получила предложения на заключение контракта от более 700 заведений. 620 заведений, определенных руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за распространения COVID-19, ждут проект договора.

На первых этапах вакцинации в этих заведениях будут работать мобильные команды. Они выезжают в коллективы медиков, работников социальной сферы, педагогов, военнослужащих, персонала и жителей домов престарелых и тому подобное. На данном этапе учреждения также начинают разворачивать стационарные пункты вакцинации против COVID-19.



