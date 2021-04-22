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Новости Агрессия России против Украины
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Войны не будет. У нас сейчас огороды по графику, - вице-премьер Резников. ВИДЕО

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на фоне скопления российских войск у границ заявил, что войны не будет.

 Ее не должно быть. Об этом он заявил на брифинге в Николаеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Никвести.

Он отметил, что скопление российских войск на границе с Украиной и в Крыму вызывает большое напряжение граждан. В связи с этим он решил успокоить жителей Николаевской области, отметив, что сейчас у украинцев "огороды по графику", и нужно заниматься мирной жизнью.

"Пользуясь случаем, хочу проинформировать вас. Наверное, есть напряжение в обществе и очень часто меня спрашивают, будет ли война или не будет, учитывая скопление российских войск вдоль наших границ, оккупированного Крыма и линии соприкосновения. Я вам скажу так - я очень позитивно настроенный человек, войны не будет и ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет в Украине. И надеюсь, такие же настроения у россиян", - отметил Резников.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

Автор: 

агрессия (1705) армия РФ (19882) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+42
Боже, врятуй Україну від цих правителів!
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22.04.2021 14:08 Ответить
+27
Я все понял! зеленский, когда набирал себе команду, писал в обьявлении: "требуются долпоепы. Оплата в долларах".
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22.04.2021 14:11 Ответить
+22
Довбойоб
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22.04.2021 14:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Боже, врятуй Україну від цих правителів!
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22.04.2021 14:08 Ответить
Ага,и поставь правителем Петю ? )
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22.04.2021 14:18 Ответить
тут никакой ни бог ни царь и не герой не вставит извилины 92% нариду !
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22.04.2021 14:23 Ответить
А хотелось бы войны.
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22.04.2021 14:51 Ответить
Війни не буде. У нас зараз городи за графіком, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 3683
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22.04.2021 16:28 Ответить
І ось за цю муйню клоунську рєзнікови отримують величезну заробітну платню та пільги?!!!
Він же був начебто не поганим адвокатом, чим його зелені накормили?
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23.04.2021 08:55 Ответить
не скиглити,а брать лопату... огородники херовы
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22.04.2021 14:08 Ответить
Все вірно! Беріть лопати і відкопуйте з городів зброю заховану дідами, автомати кулемети... ну в кого що є....
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22.04.2021 14:15 Ответить
а, от коли зберуть врожаї, тоді все можливе
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22.04.2021 15:35 Ответить
Після Пєйсаху треба "огороди" засаджувати - робити інвестиції
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22.04.2021 14:09 Ответить
"Войны не будет. У нас сейчас огороды по графику, - вице-премьер Резников"
- на майдановский столб *********** пропагандиста ослабевающего бдительность граждан Украины!
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22.04.2021 14:10 Ответить
І раптом порохоботам почуття іронії як відрізало!
Це ж Баризі можна було верзти про Цинічного Бандеру, а потім списувати це все на жарт.
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22.04.2021 14:58 Ответить
ты наиболее уязвим, когда думаешь, что в безопасности (С)
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22.04.2021 14:10 Ответить
Я все понял! зеленский, когда набирал себе команду, писал в обьявлении: "требуются долпоепы. Оплата в долларах".
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22.04.2021 14:11 Ответить
Довбойоб
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22.04.2021 14:11 Ответить
Черный Зебильный Кварталовский юмор ....
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22.04.2021 14:11 Ответить
Феерический зелёный угребан .
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22.04.2021 14:12 Ответить
отсутствие свободного времени у людей, которое они могут тратить не на огороды, а на свои хобби, интересы, путешествия, самообразование,.... - залог мира!
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22.04.2021 14:12 Ответить
А если огород - одно из хобби?
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22.04.2021 16:44 Ответить
огород, как хобби и огород, как средство выживания это разные вещи )) в Украине, к сожалению, речь идёт вобщем то со времён совка в 100% случаях только о втором. "собі та дітям на зіму".
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22.04.2021 16:53 Ответить
Войны не будет. У нас сейчас огороды по графику, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 5006
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22.04.2021 14:13 Ответить
**@нуте
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22.04.2021 14:14 Ответить
Просто дебил....
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22.04.2021 14:15 Ответить
Дык понятно.. Путин обычно по старой традиции приурачивает войны к Олимпиадам.. Когда это у нас там в этом году в Токио ( с 23 июля по 8 августа 2021) А пока ясно дело - " огороды"....
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22.04.2021 14:15 Ответить
Запереживав, небога. Якщо на городі нічого не вродить, то нічим буде кормити касабів
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22.04.2021 14:15 Ответить
Типа кацапы будут с тобой, дебилом, советоваться... ох и придурок..
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22.04.2021 14:16 Ответить
Пока у нас будут такие клоуны-дилетанты у власти,в опасности все.
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22.04.2021 14:16 Ответить
В 14-ом тоже на очереди были огороды - вот и пришли те кто в эти огороды принесли органические удобрения - проще говоря насрали, у вас все такие дэбилы или выборочно все-же?
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22.04.2021 14:17 Ответить
отключите у дурака микрофон, свяжите руки, чтобы не печатал и ноги, чтобы не сбежал. Побрейте и в палату к Швейку, он ему про войну расскажет.
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22.04.2021 14:18 Ответить
"Я вам скажу так - я очень позитивно настроенный человек, войны не будет и ее не должно быть." - Ты тупой мудак, нужно быть реалистом! А не позитивным, легкомысленным идиотом. Принимать реальность такой как она есть, адекватно, без искажающих действительность очков, розовых или тёмных.
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22.04.2021 14:18 Ответить
он исполняет заказ своего зе-хозяина. гособоронзаказ просран, современные вооружения только в макетах, ПВО если 2 дня продержится- уже молодцы. эти зе-ишаки скупают у бывших соцстран списаный хлам втридорога и просирают даже поддержку союзников. что он должен говорить? - правильно...
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22.04.2021 14:25 Ответить
...а поделись-ка ссылкой насчет ПВО на 2 дня, а?
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22.04.2021 14:36 Ответить
я обещал ссылку? они будут молодцами, если удастся первые массовые атаки отбить. надолго ресурсов не хватит. а сколько продержатся - то наши внуки прочтут в учебниках истории.
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22.04.2021 14:50 Ответить
...если утверждаешь какой-то факт - будь добр, обоснуй его, или ты в ПВО служишь?
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22.04.2021 14:54 Ответить
не по адресу - за "обоснованиями" до резникова или до арестовича. у нас много "икспердов".
а если не успеешь что-то вовремя понять - внуки прочтут в учебниках истории.
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22.04.2021 15:09 Ответить
P.S. "какой-то факт" - это ж еще не факт, это мое IMHO.
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22.04.2021 15:13 Ответить
...понятно... Часом, не в одной палате с Игарешкой Л лежишь?
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22.04.2021 15:23 Ответить
Как бы то ни было, два дня или две недели, а ПВО в Украине не соответствует уровню угрозы. Это факт.
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22.04.2021 16:46 Ответить
Тупое зелёное ничтожество не знает, разве, что в Украине уже 7 лет идёт война....И она разгорится с бОльшей силой, если зелёная предательская власть будет услужливо заглядывать в очко врагу, вместо того, чтобы наращивать военную мощь , боеспособность армии, развивать гражданскую оборону....
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22.04.2021 14:18 Ответить
Кацапы только на наш огород и посматривают...
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22.04.2021 14:18 Ответить
Лучше уж, дурко, олимпиаду вспомни
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22.04.2021 14:18 Ответить
Бєрітє лапаті, ідітє капаті.
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22.04.2021 14:19 Ответить
тю, так как раз для огородов надо удобрение
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22.04.2021 14:19 Ответить
а пацаки що садити городи не будуть, а будуть чекати поки українці новий урожай виростять?
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22.04.2021 14:20 Ответить
Шутник шутки пытается шутить? А в августе 2014-го вроде была уборка урожая и это разве помешало танкам по полям гасать? Вроде пытаются корчить из себя интеллектуалов, но иногда такую адскую х...йню несут
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22.04.2021 14:21 Ответить
Иногда?! Войны не будет. У нас сейчас огороды по графику, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 891
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22.04.2021 14:23 Ответить
Навіть опзжшники не викликають такої відрази, як ця шобла.
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22.04.2021 14:22 Ответить
О, вот и вскрылась кансерва...
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22.04.2021 14:29 Ответить
Ті не маскувлися, та й брехали меньше чим ці вовки в овечій шкурі.
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22.04.2021 14:31 Ответить
Я навіть не уявляю, за кого голосувати на наступних виборах.
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22.04.2021 14:44 Ответить
Аби не Порошенко ? Так ? Коли ж ви порозумнішаєте ?
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22.04.2021 14:55 Ответить
Ха-ха, після всього що порох наробив у нього вже немає шансів стати президентом.
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22.04.2021 15:02 Ответить
Зеровочка Сергійку , твоєму коломойші вже нічого не допоможе . три пожиттєвих в сша , та в Україні ст 111 +++ .
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22.04.2021 15:12 Ответить
Я думав, ти нормальна людина. А ти звичайний порохобот.
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22.04.2021 15:16 Ответить
Запам'ятай курво , що б ти Сергійку ,зараз жив спокійно ,тисячі порохоботів віддали сває життя на війні з кацапами , як мої друзі в Дук, Кульчицького, 72 га..... .І досі захищають --Авдіївка 72 бат , шахта Бутівка , ДУК.
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22.04.2021 15:34 Ответить
Ну, якщо так то чому половина солдат проголосувала за зеленського?
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22.04.2021 15:51 Ответить
Штабні криси не солдати.
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22.04.2021 16:35 Ответить
Давай взагалі усім хто проти пороха заборонимо голосувати.
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22.04.2021 17:15 Ответить
Ми не кацапи, у нас демократія .
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22.04.2021 18:27 Ответить
Там из них есть кто нибудь более-менее адекватный?
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22.04.2021 14:22 Ответить
нет .
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22.04.2021 14:26 Ответить
Есть. Но без адек-.
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22.04.2021 14:34 Ответить
Вице-премьеру плюсик
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22.04.2021 14:22 Ответить
Провидец хренов . В 2014-м тоже никто не ждал , что раша захватит Крым , нагадит на Донбассе и погибнут больше десяти тысяч украинцев .
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22.04.2021 14:25 Ответить
_Ожидано и предсказуемо с 08.08 Просто очевидно было. Не видел только тот, кто видеть отказывался.
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22.04.2021 14:33 Ответить
А сегодня ?
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22.04.2021 14:38 Ответить
_Цель путлера и мацквы - вся Украина. ВСЯ. Вот исходя из этого надо оценивать все действия врага.
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22.04.2021 14:54 Ответить
Тепер розумію чому фуйло нагнав війська до кордону з Україною весною. Щоб пацаки в кількості 150 тис. засрани с/г угіддя в Ростовській, Воронежській областях. Дорого сьогодні раші міндобриво з газу продукувати. Не чути було чи туалетний папір підвезли, чи пальцем витиратись будуть.

"Ярославсия робяти,
Економию вядут.
Жопу пальцем вытирают,
А бумагу бярягут".
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22.04.2021 14:26 Ответить
Да, скоро начнется "жара" на огородах. Вчера перепахал, пусть подсыхает.
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22.04.2021 14:26 Ответить
я уже представил как х..ло на даче под Геленджиком садит картошку и подрезает деревья...
и ни о какой войне не думает...
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22.04.2021 14:26 Ответить
***** может присесть на картошку - чтобы пахла Россией.
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22.04.2021 14:54 Ответить
Огороды у тех кто живет от зарплаты до зарплаты. У этих по графику сейчас Мальдивы
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22.04.2021 14:29 Ответить
У Резнікова в голові городи, а ми давно зібрані , чекаємо набат .
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22.04.2021 14:29 Ответить
Шабат.
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22.04.2021 14:32 Ответить
Як не буде??? А удобряти земельку чим?
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22.04.2021 14:29 Ответить
Ги ги ги. Правда весело! Чого не гиржемо?
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22.04.2021 14:34 Ответить
Вот именно,що огороды
Войны не будет. У нас сейчас огороды по графику, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 9652
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22.04.2021 14:41 Ответить
В 2014 году Нелька Штепа успокаивала жителей Славянка, что это наши ребята, все в порядке не переживайте. Теперь эта ********** тварь успокаивает народ, что войны не будет при 100 тысячной армии кацапов у границ. А если будет, что ты тогда запоёшь?
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22.04.2021 14:43 Ответить
Кал людини. За добу утворюється до 200 г калу.
Пацаки підігнали 150 000 русозольдатів, які продукують за день: 0,2 кг.*150000=30 000 кг * 30 днів = 900 000 кг або 900 тон "руссогавна".
Перебувати пацаки будуть на "учениях" 6 місяців.
900 000 кг або 900 тон "руссогавна" * 6 місяців = 5 400 000 кгм. або 5 400 тон.

Охеренний об'єм для експорту "удобрения" в Туреччину для вирощування помідорів, які потім подавлять тракторами і викинуть на сміття.

Оце бізнес так бізнес.
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22.04.2021 14:43 Ответить
В кремле никто никогда никакой огород не обрабатывал.
Максимум - поsцать в кукурузе.
Войска, стоящие на границе, видят картошку разве что в алюминиевой миске.
На огород они ходили в юности - решать в кукурузе глобальные задачи.
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22.04.2021 14:52 Ответить
От это облом...
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22.04.2021 14:52 Ответить
Вообще москали действуют по классике Орды.Стали лагерем на границе и шатают ситуацию.Подкупают лояльных Орде золотом.Проводят диверсии по отравлению колодцев.Травят скот.Сжигают поля пшеницы вызывая голод.Применяют чумных,больных оспой для возникновения эпидемии.Тут им Ковид помогает сегодня.Запускают разные слухи,разобщая народ и сея раздор в правящих кругах,выжидая удобный момент.Лагерь Орды на границе стоит сегодня не для шантажа и запугивания.Он тупо ждёт благоприятного момента.И это нужно понимать и по возможности блокировать.Вот ты говоришь огороды.Но вот и уделите особое внимание полям,щоб случайно не возгорались..Ну и дальше по всем направлениям блокируйте,щоб момент для вторжения не настал
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22.04.2021 15:00 Ответить
"Дебил,б###дь." (с)
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22.04.2021 15:05 Ответить
Десь це вже було.

Серпень 1991, в Москві путч, на кону доля СРСр. Леонід Кравчук: "нам зараз не до вашого оцього всього, у нас жнива, урожай треба зібрати".
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22.04.2021 15:08 Ответить
по перше - війна триває
по друге - тупішого жарту давно не чув. Таке собі шось у стилі шароварного дурника.
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22.04.2021 15:11 Ответить
Це він каже що наче війна йде по ініціативі українців? Тобто ми будемо зайняті "городами" і тому війну не розпочнемо?
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22.04.2021 15:26 Ответить
у селюков огороды весной это понятно.. какая связь с войной?, а если юмор, то очень плоский и дебильный...
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22.04.2021 16:02 Ответить
во зебилье, вот это аргументы
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22.04.2021 17:31 Ответить
еще 1 клоун примкнул к непобелимой бригаде.гнусавое чмо,милованов,малюська,степашкин,ну и канеш,бэбэбэеков-чорт-муссорини.
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22.04.2021 18:12 Ответить
та у вас коломойшинских слугоуродов хрен его знает какие огороды в головах с самого начала.
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22.04.2021 18:35 Ответить
З такими цінами на продукти українці скоро і олію будуть самі виробляти. За коментар українською лайк.
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22.04.2021 20:30 Ответить
Это Резников прокомментировал новость о начале отвода московитских войск.
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22.04.2021 20:51 Ответить
Достаевский плачет...
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22.04.2021 21:04 Ответить
Боже, какой дебил!
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22.04.2021 22:01 Ответить
хоть бы кто из сов-мина за посевную что либо сказал в этом сезоне. Единственное в чём лидеры в мире мы.
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23.04.2021 19:59 Ответить
 
 