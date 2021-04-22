Зеленский предлагал мне возглавить СБУ в Одессе перед парламентскими выборами в 2019 году, - Стерненко
Активист Сергей Стерненко заявил, что перед парламентскими выборами в 2019 году президент Зеленский предлагал ему возглавить СБУ в Одессе.
Об этом Стерненко рассказал изданию "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергала эту информацию, хотя на встрече ее не было.
"Были Андрей Богдан, председатель СБУ Иван Баканов, сам Зеленский. Не вспомню, был ли кто-то еще из чиновников. Также было как минимум 8 свидетелей этого разговора, однако, кроме Маси Найема, я других фамилий назвать не могу - ведь эти люди не афишировали эту встречу, поэтому это было бы не совсем корректно", - отметил Стерненко.
Активист отметил, что происходило это все перед парламентскими выборами в 2019 году.
"Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься". Я был озадачен и сразу ответа не дал. Зеленский предложил Баканов усо мной об этом поговорить, я обещал подумать. Но дальше этого дело не пошло. Не хочу я работать в СБУ", - подчеркнул Стерненко.
Ранее сообщалось, что активист Сергей Стерненко после оглашения обвинительного приговора, по его словам, провел короткий телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не предлагал никаких должностей Стерненко.
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Странно, почему бомжу Васе - из трубы на Майдане - еще не предложили пост премьера.
- Вам лишь бы засадить кого-нибудь!
- Вор должен сидеть в тюрьме! Будет сидеть!
Я сказал.(с)
Зе конечно клоун мерзкий и тупой...но это чучело вообще бред несет.
Я вважав тебе нормальною людиною.
Бакланов є давнім другом Вавасіка, навіть мешкав поряд з ним в одному під'їзді і, як піздніше з'ясувалося, виконував для нього деякі пікантні доручення.
Стерненко раніше з Зеленськми не був знайомий від слова "зовсім".
Какой вообще смысл Стерненко это все выдумывать? Тем более этот случай уже несколько человек подтвердило, включая Богдана.
https://censor.net/ru/news/3261396/zelenskiyi_deyistvitelno_predlagal_sternenko_vozglavit_sbu_odessy_dumayu_on_eto_sdelal_na_avtomate_bogdan
хотя словам Зеленского верю. Такое мог сморозить только ЗЕбеня
"Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься"
Несколько нелогично все таки
А тут подфартило целый сценарий для страны.
Красочно шоб было,звучно и с песнями. Чиста паржать !
шож вы такие дешёвые и ущербные артисты генералиссимусы .(?!)