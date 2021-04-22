РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11009 посетителей онлайн
Новости
4 753 63

Зеленский предлагал мне возглавить СБУ в Одессе перед парламентскими выборами в 2019 году, - Стерненко

Зеленский предлагал мне возглавить СБУ в Одессе перед парламентскими выборами в 2019 году, - Стерненко

Активист Сергей Стерненко заявил, что перед парламентскими выборами в 2019 году президент Зеленский предлагал ему возглавить СБУ в Одессе.

Об этом Стерненко рассказал изданию "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергала эту информацию, хотя на встрече ее не было.

"Были Андрей Богдан, председатель СБУ Иван Баканов, сам Зеленский. Не вспомню, был ли кто-то еще из чиновников. Также было как минимум 8 свидетелей этого разговора, однако, кроме Маси Найема, я других фамилий назвать не могу - ведь эти люди не афишировали эту встречу, поэтому это было бы не совсем корректно", - отметил Стерненко.

Активист отметил, что происходило это все перед парламентскими выборами в 2019 году.

"Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься". Я был озадачен и сразу ответа не дал. Зеленский предложил Баканов усо мной об этом поговорить, я обещал подумать. Но дальше этого дело не пошло. Не хочу я работать в СБУ", - подчеркнул Стерненко.

Ранее сообщалось, что активист Сергей Стерненко после оглашения обвинительного приговора, по его словам, провел короткий телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не предлагал никаких должностей Стерненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стерненко заявил о закрытии уголовного дела о покушении на него: "Это четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов"

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) СБУ (20116) Стерненко Сергей (405)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
В стиле клоуна.
Странно, почему бомжу Васе - из трубы на Майдане - еще не предложили пост премьера.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:38 Ответить
+13
Прежде чем заявлять, что-то про "пургу" вспомни, что главой СБУ уже 2 года является бывший руководитель ООО "Студия Квартал-95". Это по твоему не пурга?)
показать весь комментарий
22.04.2021 14:49 Ответить
+10
Зачем он носит фейковые очки?
показать весь комментарий
22.04.2021 14:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В стиле клоуна.
Странно, почему бомжу Васе - из трубы на Майдане - еще не предложили пост премьера.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:38 Ответить

- Вам лишь бы засадить кого-нибудь!
- Вор должен сидеть в тюрьме! Будет сидеть!
Я сказал.(с)
показать весь комментарий
22.04.2021 15:03 Ответить
Бомжа Васю нету смысла делать ручным.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:04 Ответить
Зачем он носит фейковые очки?
показать весь комментарий
22.04.2021 14:38 Ответить
имиджмейкеры и люди хозяева проекта ему сотворили образ......
показать весь комментарий
22.04.2021 14:40 Ответить
Чтоб слишком "умные" спрашивали.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:43 Ответить
бенинский имиджмейкер любит такой стиль. Пытаются придать немножко побольше IQ объекту
Зеленский предлагал мне возглавить СБУ в Одессе перед парламентскими выборами в 2019 году, - Стерненко - Цензор.НЕТ 4494
показать весь комментарий
22.04.2021 14:45 Ответить
Так.За дослідженнями,наявність окулярів підвищує оцінку IQ оточуючими на 15 пунктів.
Зеленский предлагал мне возглавить СБУ в Одессе перед парламентскими выборами в 2019 году, - Стерненко - Цензор.НЕТ 6543

Зеленский предлагал мне возглавить СБУ в Одессе перед парламентскими выборами в 2019 году, - Стерненко - Цензор.НЕТ 2626
показать весь комментарий
22.04.2021 14:55 Ответить
он от АТО откосил, ссылаясь на проблемы со зрением. Как тут без фейковых очков?
показать весь комментарий
22.04.2021 14:50 Ответить
Як гарно палає кацапський пердак від Стерненко, приємно дивитися.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:04 Ответить
Кто зеленский , четырежды откосил , и очков не надо
показать весь комментарий
22.04.2021 15:13 Ответить
А чемхуже Стерненко в СБУ, чем членограй с булавой или кварталовец баканов с женой гр РФ???
показать весь комментарий
22.04.2021 15:16 Ответить
Косит под Гари Потера
показать весь комментарий
22.04.2021 16:02 Ответить
у нього інвалідність по зору.
показать весь комментарий
22.04.2021 23:06 Ответить
а назначьте меня Начальником Академии Наук Украины.. я тоже в науках ничего не понимаю..
показать весь комментарий
22.04.2021 14:38 Ответить
Тогда ты прямой конкурент зеленскому на президента...
показать весь комментарий
22.04.2021 14:53 Ответить
Смешно.
Зе конечно клоун мерзкий и тупой...но это чучело вообще бред несет.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:39 Ответить
Лерос и другие подтверждают этот "бред"
показать весь комментарий
22.04.2021 14:42 Ответить
знал кого слушать,Лероса ))) ахахахаха
показать весь комментарий
22.04.2021 14:58 Ответить
Слушай Мендель.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:00 Ответить
зачем?
показать весь комментарий
22.04.2021 15:01 Ответить
Уже и Богдан подтвердил, что этот разговор был! Не спеши что-то называть бредом!
показать весь комментарий
22.04.2021 16:08 Ответить
Сергій, досить нести пургу..
Я вважав тебе нормальною людиною.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:41 Ответить
Прежде чем заявлять, что-то про "пургу" вспомни, что главой СБУ уже 2 года является бывший руководитель ООО "Студия Квартал-95". Это по твоему не пурга?)
показать весь комментарий
22.04.2021 14:49 Ответить
ну добре, тоді розшифрую. Я добре пам'ятаю, хто наразі керує службою безпеки, але..
Бакланов є давнім другом Вавасіка, навіть мешкав поряд з ним в одному під'їзді і, як піздніше з'ясувалося, виконував для нього деякі пікантні доручення.
Стерненко раніше з Зеленськми не був знайомий від слова "зовсім".
показать весь комментарий
22.04.2021 14:57 Ответить
И что? Кто вообще знает, что у этого клоуна в башке происходит, мне кажется ляпнул просто и забыл. Судя по кадровой политике Зели он вообще этим не особо заморачивается, а всяких должностей в стране гораздо больше, чем друзей по Кварталу.
Какой вообще смысл Стерненко это все выдумывать? Тем более этот случай уже несколько человек подтвердило, включая Богдана.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:56 Ответить
Мало того, Генпрокурором був Луценко Юрій. Ось це клоунада була.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:00 Ответить
Зеленський пропонував мені очолити СБУ в Одесі перед парламентськими виборами в 2019 році, - Стерненко - Цензор.НЕТ 3638
https://censor.net/ru/news/3261396/zelenskiyi_deyistvitelno_predlagal_sternenko_vozglavit_sbu_odessy_dumayu_on_eto_sdelal_na_avtomate_bogdan
показать весь комментарий
22.04.2021 15:48 Ответить
Зеленський пропонував мені очолити СБУ в Одесі перед парламентськими виборами в 2019 році, - Стерненко - Цензор.НЕТ 5854
показать весь комментарий
22.04.2021 16:07 Ответить
в данному випадку вірити Богдану не слід..
показать весь комментарий
23.04.2021 11:05 Ответить
К СБУ конечно много вопросов и в этой конторе много проблем, но давайте всё-таки не превращать пост регионального руководителя, тем более в таком интересном месте, как Одесса, в клоунаду с непредсказуемыми результатами, особенно в военное время
показать весь комментарий
22.04.2021 14:41 Ответить
Клоун и его 🤢🤡🎪погорелое шапито захватило всю власть в Украине , тищенко , вообще убийца-наркодиллер и вас это устраивает ! ЗЕбилье , какой позор 🙈
показать весь комментарий
22.04.2021 15:20 Ответить
Ну в контексте что рехформой СБУ в Раде руководит Марьяна Безмозглая....то фсё могет быть.....
показать весь комментарий
22.04.2021 14:41 Ответить
Он путает. Имелось в виду назначение вместо Баканова.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:42 Ответить
Теперь его надо на психиатрическую экспертизу....И всё будет ок - неосуден по заключению профильных врачей.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:43 Ответить
и за это ты, Сирожа топил против Пороха ?
хотя словам Зеленского верю. Такое мог сморозить только ЗЕбеня
"Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься"
показать весь комментарий
22.04.2021 14:43 Ответить
Нашел кому верить))
показать весь комментарий
22.04.2021 14:44 Ответить
и зачем это было вообще говорить? да и какой из него СБУшник?
показать весь комментарий
22.04.2021 14:47 Ответить
Такой , как и из порношута **********
показать весь комментарий
22.04.2021 15:25 Ответить
Думаю был бы чеснее чем то, что сейчас... Труха на свободе и рулит, а при Стерненко надеюсь сидел бы...
показать весь комментарий
22.04.2021 16:11 Ответить
"... я обещал подумать. Но дальше этого дело не пошло. Не хочу я работать в СБУ", - подчеркнул Стерненко

Несколько нелогично все таки
показать весь комментарий
22.04.2021 14:48 Ответить
Зеленский предлагал мне возглавить СБУ в Одессе перед парламентскими выборами в 2019 году, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9148
показать весь комментарий
22.04.2021 14:49 Ответить
так может делать только больной человек, типа малюськи на столе
показать весь комментарий
22.04.2021 17:18 Ответить
этот гарри поттер "патриот и чесна людина",нельзя его обзывать,а то боты заклюют
показать весь комментарий
22.04.2021 15:00 Ответить
ну надо же! предложил потому что за порохом бегал
показать весь комментарий
22.04.2021 14:52 Ответить
Правильно сделал ..от этой компашки потом не отмыться....
показать весь комментарий
22.04.2021 15:00 Ответить
100% !
показать весь комментарий
22.04.2021 15:01 Ответить
активисту распиареному влогеру тогда баба дуся полотерка президент мира
показать весь комментарий
22.04.2021 15:00 Ответить
Педрофіли знову на розтяжці - і Зелебобіка треба почмирити, і Стерню, що ганяв Баригу по периметру. І як тут бути? Важка доля пороходрочера...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:03 Ответить
Лікуйся...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:07 Ответить
на психэкспертизу.... обеих !!!!
показать весь комментарий
22.04.2021 15:05 Ответить
************ козломордих набігло тьма тьмуща, рве їм перд@к від Стерненко!
показать весь комментарий
22.04.2021 15:08 Ответить
только тупоголовый не понимает что стерненко писдабол,пиарщик и неадекват который прикрывается патриотизмом и любовью к Украине, и таких сейчас много
показать весь комментарий
22.04.2021 15:36 Ответить
___СЮЖЕТ.вот основа любого фильма.А сериала и подавно.
А тут подфартило целый сценарий для страны.
Красочно шоб было,звучно и с песнями. Чиста паржать !
шож вы такие дешёвые и ущербные артисты генералиссимусы .(?!)
показать весь комментарий
22.04.2021 16:05 Ответить
Верю,верю!В тот год зайцы и арбузы совсем от рук отбилисьЗеленський пропонував мені очолити СБУ в Одесі перед парламентськими виборами в 2019 році, - Стерненко - Цензор.НЕТ 1937
показать весь комментарий
22.04.2021 16:06 Ответить
великолепный символ - отрыв от народа и падение, из сбу в тюрьму, абынепорошенко не помогло
показать весь комментарий
22.04.2021 17:17 Ответить
Я задоволений тим, що при згадуванні Стерненко горить така кількість дуп любителів петушарія та ольгинських ботiв. Серненко молодець, дави вату далі !
показать весь комментарий
22.04.2021 17:35 Ответить
Згоден. Ватні пук@ни, черговий раз, палають знатно.
показать весь комментарий
22.04.2021 23:14 Ответить
Стерненку продолжать в этом духе. Троль их!
показать весь комментарий
22.04.2021 18:35 Ответить
Сергію, потрібно було погоджуватись. На данному етапі лишнім справжній патріот України там у керівництві не був би аж ніяк!
показать весь комментарий
22.04.2021 18:46 Ответить
зробив на автоматі це означає - в черговий раз був обнюханий
показать весь комментарий
22.04.2021 22:47 Ответить
 
 