Зеленский предлагал мне возглавить СБУ в Одессе перед парламентскими выборами в 2019 году, - Стерненко

Активист Сергей Стерненко заявил, что перед парламентскими выборами в 2019 году президент Зеленский предлагал ему возглавить СБУ в Одессе.

Об этом Стерненко рассказал изданию "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергала эту информацию, хотя на встрече ее не было.

"Были Андрей Богдан, председатель СБУ Иван Баканов, сам Зеленский. Не вспомню, был ли кто-то еще из чиновников. Также было как минимум 8 свидетелей этого разговора, однако, кроме Маси Найема, я других фамилий назвать не могу - ведь эти люди не афишировали эту встречу, поэтому это было бы не совсем корректно", - отметил Стерненко.

Активист отметил, что происходило это все перед парламентскими выборами в 2019 году.

"Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься". Я был озадачен и сразу ответа не дал. Зеленский предложил Баканов усо мной об этом поговорить, я обещал подумать. Но дальше этого дело не пошло. Не хочу я работать в СБУ", - подчеркнул Стерненко.

Ранее сообщалось, что активист Сергей Стерненко после оглашения обвинительного приговора, по его словам, провел короткий телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не предлагал никаких должностей Стерненко.

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