Зеленский действительно предлагал Стерненко возглавить СБУ Одессы. Думаю, он это сделал на автомате, - Богдан
Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан подтвердил информацию, что президент Зеленский предлагал активисту Сергею Стерненко возглавить СБУ Одессы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналист Денис Рафальский в Facebook спросил экс-главу ОП Андрея Богдана.
"Было такое. Но, я думаю, он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод короче", - ответил Богдан в комментариях.
Ранее сообщалось, что активист Сергей Стерненко после оглашения обвинительного приговора, по его словам, провел короткий телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не предлагал никаких должностей Стерненко.
Стерненко рассказал, что перед парламентскими выборами в 2019 году президент Зеленский предлагал ему возглавить СБУ в Одессе.
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попипоговорить! Хотя в общем-то и говорить не об чем...
―Я его натурально съем, и меня повезут в дурдом.
―Но зачем?
―Тут прикол разыгрывается - либо в прзеденты, если украинский нарид выберет, либо в дурдом.
-- Идиоты, они действительно проголосовали - 73%. Я в а.уе.
А без 73% голосов выборцев, ваш Барыга пролетает, как фанера над Парижем.
Я верю Стерненко. Он сказал, что так было, значит было. Подтверждений мразей мне не нужно.
мозги,правда на плечах у них жопа!