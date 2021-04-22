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Зеленский действительно предлагал Стерненко возглавить СБУ Одессы. Думаю, он это сделал на автомате, - Богдан

Зеленский действительно предлагал Стерненко возглавить СБУ Одессы. Думаю, он это сделал на автомате, - Богдан

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан подтвердил информацию, что президент Зеленский предлагал активисту Сергею Стерненко возглавить СБУ Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналист Денис Рафальский в Facebook спросил экс-главу ОП Андрея Богдана.

"Было такое. Но, я думаю, он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод короче", - ответил Богдан в комментариях.

Зеленский действительно предлагал Стерненко возглавить СБУ Одессы. Думаю, он это сделал на автомате, - Богдан 01

Ранее сообщалось, что активист Сергей Стерненко после оглашения обвинительного приговора, по его словам, провел короткий телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не предлагал никаких должностей Стерненко.

Стерненко рассказал, что перед парламентскими выборами в 2019 году президент Зеленский предлагал ему возглавить СБУ в Одессе.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21057) СБУ (20116) Стерненко Сергей (405) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+33
показательно как у вислюка оманського и зебилов решают кадровые вопросы - ЛЮБОГО, на автомате - на любую должность..
Или за деньги - через брата ермака))
"новые морды", кули))
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22.04.2021 14:49 Ответить
+26
Два года прошло.
Два года дебилизма, некомпетентности, вранья и воровства.
Два года унижения своей страны и заглядывания в глаза и задницу путину.
Два года уничтожения армии и как результат - бессмысленных смертей.
Два года грабежа страны. Все крупнейшие госпредприятия, при Порохе прибыльные, сейчас в глубоком убытке.
Два года стремительного роста цен на все - от коммунальных тарифов до подсолнечного масла.
Два года демонтажа управления страной. Лица украинского политикума - Юзик, рабочие бабы - да, Арахамия с выпучеными зырлами, как у хламидии, ученый Кива, весь состав 95 квартала и совсем Мендель.
Два года попыток возвратить «русский мир». Возвращение и реабилитация откровенных и явных врагов Украины.
Два года откровенного предательства интересов Украины в исполнении Нелоха, играющего роль президента и его окружения - выдача Цемаха, слив операции по вагнеровцам, умирающий морпех Журавель, уничтожение оборонзаказа, отмены реформы питания в армии, покупка электроенергии у залесья, развал международной коалиции поддержки Украины и многое другое.
Два года стремительного бегства инвесторов из Украины.
И год стремительного вымирания украинцев от ковида. То, что вымирает гораздо больше зебилов из числа 73%, чем нормальных людей, меня абсолютно не радует. Они сами проголосовали за зеленое зе, за отсутствие вакцин, за деградацию медицины. А радует меня то, что работа тетушки Кармы становится с каждым днем быстрее и эффективнее.
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22.04.2021 15:41 Ответить
+23
Два года прошло.
А учителя так и не дождались зарплат по 4000 американских гривен.
А медики так и не дождались повышения зарплат и «ковидных» выплат.
А пенсионеры дождались урезания субсидий. Видать, полвареника для них многовато было.
А вот олигархи таки дождались значительного «покращення» своего финансового состояния. Кто не верит - читайте Форбс.
Два года прошло.
Клоун не сам пришел и сел в кресло президента. Клоуна выбрали граждане Украины.
И теперь у граждан Украины нет нормальной профессиональной власти.
И теперь у граждан Украины нет врачей, потому что врачи табунами убегают в Польшу.
И теперь у граждан Украины нет инвесторов, сбежали.
И теперь у граждан Украины суповой набор без мяса.
И теперь граждане Украины вымирают от ковида по батальону в день.

Можно еще много написать «и теперь». Но от этого мнение зебилов не изменится.
К сожалению, зебилы не поумнели. Да, им стало тяжелее и дороже жить. Но выводы у зебилов сделать нечем. Недавно читал очередное откровение зеодноклеточной, что это, оказывается, Порох два года назад не оставил ей выбора и ей пришлось голосовать на зе.
В общем, громада, итог правления цирка за два года - печальный. Радоваться нечему. Потому держим строй, отгоняем назойливых скрепоносцев, покупаем оружие и учимся стрелять, троллим зебилов, помогаем Армии и раненым воинам.
У кого есть возможность - не пускайте зебилов к телевизору.https://defence-line.org/2021/04/dva-zegoda-pogruzhenie-v-zelenoe-boloto/
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22.04.2021 15:43 Ответить
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А в чем, собственно, криминал? Ну предлагал, ну и что?
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22.04.2021 17:59 Ответить
Криминала нет, но зато какой повод попи поговорить! Хотя в общем-то и говорить не об чем...
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22.04.2021 18:11 Ответить
―Пациент, вы деньги принесли? Простите, а зачем вам столько галоперидола?
―Я его натурально съем, и меня повезут в дурдом.
―Но зачем?
―Тут прикол разыгрывается - либо в прзеденты, если украинский нарид выберет, либо в дурдом.

-- Идиоты, они действительно проголосовали - 73%. Я в а.уе.
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22.04.2021 18:37 Ответить
Что вы будете делать без 73% на следующих выборах, "умники"?
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22.04.2021 20:39 Ответить
Жити краще, нє?
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22.04.2021 21:36 Ответить
Жити краще мы будемо без воров.
А без 73% голосов выборцев, ваш Барыга пролетает, как фанера над Парижем.
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22.04.2021 21:52 Ответить
Наліпку на лоба не забудь начіпити, коли виходиш із своєї 73%-халупи, а фанеру можеш засунути собі в дупу - зессикуну це сподобається!
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22.04.2021 22:14 Ответить
Ну ,вообще, то мы с 2014 года не краше, но уже "жили по новому".Не припоминаете этот лозунг на бигбордах: "Жить по новому"
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23.04.2021 00:24 Ответить
Этот ордынец будет теперь любую гадость лить на Зеленского, что его под зад выкинул из политики.
Я верю Стерненко. Он сказал, что так было, значит было. Подтверждений мразей мне не нужно.
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22.04.2021 20:38 Ответить
К счастью Стерненко не играл в КВН иначе бы согласился ....это ******))))
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22.04.2021 20:38 Ответить
ДаЙош каждому судимому - гос должность и дипло паЧпорт!
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22.04.2021 20:44 Ответить
зебилам прежде чем ляпать языком надо включать
мозги,правда на плечах у них жопа!
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22.04.2021 20:50 Ответить
ну хоть не на пистолете...)))
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23.04.2021 01:08 Ответить
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