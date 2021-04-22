Зеленский действительно предлагал Стерненко возглавить СБУ Одессы. Думаю, он это сделал на автомате, - Богдан

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан подтвердил информацию, что президент Зеленский предлагал активисту Сергею Стерненко возглавить СБУ Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналист Денис Рафальский в Facebook спросил экс-главу ОП Андрея Богдана.

"Было такое. Но, я думаю, он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод короче", - ответил Богдан в комментариях.

Ранее сообщалось, что активист Сергей Стерненко после оглашения обвинительного приговора, по его словам, провел короткий телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не предлагал никаких должностей Стерненко.

Стерненко рассказал, что перед парламентскими выборами в 2019 году президент Зеленский предлагал ему возглавить СБУ в Одессе.

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