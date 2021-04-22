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"Слуга народа" Юраш о переговорах Германии, Франции и РФ без Зеленского: Они не делят Украину, а напоминают Путину о "красных линиях"

Переговоры Меркель, Макрона и Путина без участия президента Украины Владимира Зеленского было попыткой акцентировать внимание и давить на президента РФ.

Об этом нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Я думаю, они снова озвучивали все те тезисы, которые мы абсолютно поддерживаем. Никто не решает нашу судьбу. Там не делят Украину: кто получит правый берег, а кто - левый. Путину напоминают о "красных линиях", которые он и так знает, но потому, что игнорирует их и стягивает войска на нашу границу, видимо, нужно снова и снова повторять", - объяснил парламентарий.

В то же время, нардеп подчеркнул, что Россия не хочет Крым, Донбасс, Харьков или Киев. Ей нужна вся Украина.

"Как я сказал, у них есть мифологема о едином народе. У нас ее страстно и радостно обсуждали на телеканалах все годы независимости Украины до событий 2014 года. Потом стало однозначным четкое понимание, что мы должны быть отдельным народом. Если говорить о нашей дискуссии, то однозначно: мы хотим быть независимой страной и должны делать все возможное, чтобы это было реальностью", - добавил Юраш.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Свтославом Юрашом читайте здесь.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе.

В ходе переговоров Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в "нормандском формате"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Путин посчитает необходимым - сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе, - Песков

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) Меркель Ангела (2125) переговоры (5087) путин владимир (31649) Макрон Эмманюэль (1379) Юраш Святослав (17)


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Топ комментарии
+8
Если мужик с твоей женой в спальне без тебя "совещаются" -нет причин для беспокойства!
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22.04.2021 15:18 Ответить
+6
,Не думаю, что Юраш такой бестолковый. что не знает, что скрывается за "кластерами". В данном случае он помогает шмаркле сливать страну.
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22.04.2021 14:56 Ответить
+5
Ага. Тому і без Клована?!
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22.04.2021 15:06 Ответить
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,Не думаю, что Юраш такой бестолковый. что не знает, что скрывается за "кластерами". В данном случае он помогает шмаркле сливать страну.
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22.04.2021 14:56 Ответить
Вообще-то они там договаривались о том как побыстрее достроить СП-2.
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22.04.2021 14:57 Ответить
Прикольный президент . Юраш знает , зеля не знает .
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22.04.2021 14:57 Ответить
то-то меркель и макрон идут на переговоры с отточенными красными карандашами и пачками чистых листов А4 )
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22.04.2021 15:01 Ответить
Наївний, хоч і не чукотський, хлопчик
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22.04.2021 15:02 Ответить
Цей Юраш часом таку ахінею несе, що в нього ведучі перепитують;"ви самі зрозуміли те,що тільки що сказали?!?!"
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22.04.2021 15:48 Ответить
А МОЖНО ПРОЧИТАТЬ стенограму их разговоров и что они там подписывали !?
А то НАМ рассказать могут всё что угодно но те то о чём на самом деле шла речь !
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22.04.2021 15:03 Ответить
Коли це пліснява робила щось відкрито? Все, по- тихому, з кацапами перетерли, щоб "мудрий" нарід не сполошити.
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22.04.2021 16:17 Ответить
Ага. Тому і без Клована?!
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22.04.2021 15:06 Ответить
Російських окупантів помітили на колишніх позиціях ЗСУ біля Золотого, - ОБСЄ (c)
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22.04.2021 15:13 Ответить
Если мужик с твоей женой в спальне без тебя "совещаются" -нет причин для беспокойства!
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22.04.2021 15:18 Ответить
Да, братан, а Коля Тищенко не устраивал шабаш, он просто напомнил что так делать нельзя!
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22.04.2021 15:32 Ответить
А откуда ты знаешь, что они там обсуждали? Телепат х...............
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22.04.2021 15:33 Ответить
параша, вроде бы, как отводит войска?
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22.04.2021 15:35 Ответить
Червоні лінії виставляє фуйло, що ти знав, мальчік
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22.04.2021 15:36 Ответить
При полной поддержке Украины со стороны Франции и Германии, пресс-конференцию об итогах визита в Париж Зеленский дает в одиночестве, во внутреннем дворике посольства.
Кто брешет, Юраш, Зеленский или оба?

https://youtu.be/fsnMsX7exig
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22.04.2021 16:06 Ответить
Дружне виття плісняви про відсутність зради засвідчує що вона ВЖЕ сталася.
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22.04.2021 16:15 Ответить
Вопрос лишь: о чём они договорились.
Похоже так:
- Германия, Франция и РФ окончательно договорились что СП-2 будет достроен;
- Германия и Франция гарантировали что Украина никогда не войдёт в НАТО;
- все трое вложат определённую сумму денег в украинский бюджет чтобы не было дефолта (который в противном случае неизбежен где-то в сентябре).
Открытым остался вопрос о воде для Крыма; РФ будет давить и дальше чтобы этот вопрос решить.
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22.04.2021 16:56 Ответить
Не виключено. Те що домовленість не на благо Україні, очевидно.
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22.04.2021 16:58 Ответить
Це черговий "Мюнхен", Юраш як всі служки або дурень, або зрадник.
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23.04.2021 03:03 Ответить
 
 