"Слуга народа" Юраш о переговорах Германии, Франции и РФ без Зеленского: Они не делят Украину, а напоминают Путину о "красных линиях"

Переговоры Меркель, Макрона и Путина без участия президента Украины Владимира Зеленского было попыткой акцентировать внимание и давить на президента РФ.

Об этом нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Я думаю, они снова озвучивали все те тезисы, которые мы абсолютно поддерживаем. Никто не решает нашу судьбу. Там не делят Украину: кто получит правый берег, а кто - левый. Путину напоминают о "красных линиях", которые он и так знает, но потому, что игнорирует их и стягивает войска на нашу границу, видимо, нужно снова и снова повторять", - объяснил парламентарий.

В то же время, нардеп подчеркнул, что Россия не хочет Крым, Донбасс, Харьков или Киев. Ей нужна вся Украина.

"Как я сказал, у них есть мифологема о едином народе. У нас ее страстно и радостно обсуждали на телеканалах все годы независимости Украины до событий 2014 года. Потом стало однозначным четкое понимание, что мы должны быть отдельным народом. Если говорить о нашей дискуссии, то однозначно: мы хотим быть независимой страной и должны делать все возможное, чтобы это было реальностью", - добавил Юраш.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Свтославом Юрашом читайте здесь.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе.

В ходе переговоров Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в "нормандском формате"

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