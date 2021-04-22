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Россия запретила въезд на 40 лет более чем сотне иностранцев за участие в акциях протеста в Москве

Россия запретила въезд на 40 лет более чем сотне иностранцев за участие в акциях протеста в Москве

МВД РФ запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранным гражданам, принявшим участие в акциях протеста в Москве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД Дмитрий Сергиенко.

"В отношении 122 иностранных граждан, являющихся участниками несанкционированных акций и протестов на территории Москвы, в соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 "О порядке въезда, выезда" территориальными подразделениями по вопросам миграции принято решение о неразрешении въезда на 40 лет", - сказал Сергиенко на заседании Общественной палаты Москвы в четверг.

При этом представитель ведомства не уточнил, в каких именно протестных акциях участвовали эти иностранные граждане.

Сергиенко сообщил также, что с начала 2021 года МВД направило десять ходатайств о признании нежелательным пребывания иностранных граждан, насчет которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности.

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Напомним, вчера сторонники российского оппозиционера Алексея Навального вышли на акции протеста в разных российских городах. Больше всего протестующих - в Москве и Санкт-Петербурге. На акциях солидарности были задержаны не менее тысячи человек.

МВД РФ (191) москва (3092) протест (5870)


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Топ комментарии
+12
там той параше и осталось то. а они о 40 годах размечтались )))
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22.04.2021 14:58 Ответить
+8
на 40 лет !!!???
хмм... а где её через 40 лет искать?

На какой карте? Луны? Марса? ...
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22.04.2021 15:01 Ответить
+3
Через 40років у москві знову будуть жаби квакать, а може й раніше,то хібащо жабоїди будуть на сафарі їздить.
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22.04.2021 15:03 Ответить
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там той параше и осталось то. а они о 40 годах размечтались )))
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22.04.2021 14:58 Ответить
может 40 Дней со Дня Забега Лафетов....
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22.04.2021 15:08 Ответить
Ну, "арійці" теж на "тисячолітній рейх" розраховували... а проіснували менше 23-х років...
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22.04.2021 16:20 Ответить
Скоро в раше 40 лет будет пустыня .
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22.04.2021 14:59 Ответить
радиоактивная
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22.04.2021 16:54 Ответить
Ще 40 років Моїсею Навальному водить орків по пустелі диктатури
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22.04.2021 15:01 Ответить
на 40 лет !!!???
хмм... а где её через 40 лет искать?

На какой карте? Луны? Марса? ...
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22.04.2021 15:01 Ответить
Она станет Ханты-Мансийскими Соединёнными Округами .
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22.04.2021 15:05 Ответить
да, Округами с главной столицей этих Округов в Старом Уренгое...
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22.04.2021 15:14 Ответить
на карте учебника истории
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22.04.2021 15:05 Ответить
а карты не будет.
про Атлантиду так и не знают где она находилась... тоже самое ждет и рашку
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22.04.2021 15:18 Ответить
А КАК они этот запрет КОНТРОЛИРОВАТЬ будут !? Ведь россосии не будет к тому времени !?
)))
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22.04.2021 15:02 Ответить
Через 40років у москві знову будуть жаби квакать, а може й раніше,то хібащо жабоїди будуть на сафарі їздить.
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22.04.2021 15:03 Ответить
а ну - ка санкций козломордым на лопате подкиньте
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22.04.2021 15:04 Ответить
ну як же ж будуть жити іноземні громадяни без можливості поїхати у свинособачий фекалістан?!
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22.04.2021 15:12 Ответить
плювати треба на шойгу, путіна, піськова і раSSію з її рашизмом і руSSкім міром!
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22.04.2021 15:19 Ответить
Росія заборонила в'їзд на 40 років понад сотні іноземців за участь в акціях протесту в Москві - Цензор.НЕТ 1222
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22.04.2021 15:20 Ответить
Росія заборонила в'їзд на 40 років понад сотні іноземців за участь в акціях протесту в Москві - Цензор.НЕТ 9318
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22.04.2021 15:21 Ответить
Запрет на 40 лет - это они размечтались....ПаРаши уже через 5-10 лет не будет на карте... Дымящиеся остатки.....
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22.04.2021 15:25 Ответить
Если иностранцы Западные,а не таджики,то тут треба действовать симметрично.Москалям на пользу.Бо западная среда враждебна и агрессивна
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22.04.2021 15:29 Ответить
це страшнющий ще 40 років собі наміряв? нікуя собі, що вони там таке курять,що Їх так пре?
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22.04.2021 16:07 Ответить
Вот если бы они запретили выезд из РФ... Тогда да, было бы наказанием.
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22.04.2021 17:36 Ответить
Переплюнули ходжу Насреддина! Тот ограничивался сроком в 20 лет.
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22.04.2021 17:45 Ответить
 
 