Россия запретила въезд на 40 лет более чем сотне иностранцев за участие в акциях протеста в Москве

МВД РФ запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранным гражданам, принявшим участие в акциях протеста в Москве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД Дмитрий Сергиенко.

"В отношении 122 иностранных граждан, являющихся участниками несанкционированных акций и протестов на территории Москвы, в соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 "О порядке въезда, выезда" территориальными подразделениями по вопросам миграции принято решение о неразрешении въезда на 40 лет", - сказал Сергиенко на заседании Общественной палаты Москвы в четверг.

При этом представитель ведомства не уточнил, в каких именно протестных акциях участвовали эти иностранные граждане.

Сергиенко сообщил также, что с начала 2021 года МВД направило десять ходатайств о признании нежелательным пребывания иностранных граждан, насчет которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности.

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Напомним, вчера сторонники российского оппозиционера Алексея Навального вышли на акции протеста в разных российских городах. Больше всего протестующих - в Москве и Санкт-Петербурге. На акциях солидарности были задержаны не менее тысячи человек.