Председатель НКРЭКУ Тарасюк отказался объяснять нардепам основания для выплаты себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк официально отказался объяснять причины своего решения выплатить самому себе премию 250 тыс. грн.

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.



"Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк в своем ответе на мой запрос заявил, что комитету Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не должно быть дела до того, за что он и еще 5 нелегитимных членов НКРЭКУ выписали сами себе по 250 тыс. гривен премий. По мнению господина Тарасюка, его премия "не отнесена к вопросам, связанным с предметами ведения комитета Верховной Рады"", - сообщил Кучеренко.













Нардеп напомнил, что премия членам НКРЭКУ выплачивается из специального фонда государственного бюджета, который финансирует каждый без исключения потребитель коммунальных услуг в своих платежках.



По словам Кучеренко, сейчас НАБУ, ГБР и Нацполиция по его обращению изучают вопрос открытия уголовного производства в отношении незаконной выплаты членам НКРЭКУ премий в размере 2,5 млн грн за последние 6 месяцев.

Кучеренко отметил, что последние две премии в декабре 2020 и апреле 2021 были выписаны с грубым нарушением закона.

"Так уж получилось, Тарасюк, что комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг защищает интересы всех потребителей электроэнергии, газа, тепла и т.д., чьи средства вы и ваши коллеги незаконно присвоили", - добавил Кучеренко.



Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд".

В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАПК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.