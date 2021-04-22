РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10984 посетителя онлайн
Новости
6 848 57

Председатель НКРЭКУ Тарасюк отказался объяснять нардепам основания для выплаты себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк официально отказался объяснять причины своего решения выплатить самому себе премию 250 тыс. грн.

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.


"Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк в своем ответе на мой запрос заявил, что комитету Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не должно быть дела до того, за что он и еще 5 нелегитимных членов НКРЭКУ выписали сами себе по 250 тыс. гривен премий. По мнению господина Тарасюка, его премия "не отнесена к вопросам, связанным с предметами ведения комитета Верховной Рады"", - сообщил Кучеренко.

Председатель НКРЭКУ Тарасюк отказался объяснять нардепам основания для выплаты себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп 01

Председатель НКРЭКУ Тарасюк отказался объяснять нардепам основания для выплаты себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп 02
Председатель НКРЭКУ Тарасюк отказался объяснять нардепам основания для выплаты себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп 03
Председатель НКРЭКУ Тарасюк отказался объяснять нардепам основания для выплаты себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп 04


Нардеп напомнил, что премия членам НКРЭКУ выплачивается из специального фонда государственного бюджета, который финансирует каждый без исключения потребитель коммунальных услуг в своих платежках.


По словам Кучеренко, сейчас НАБУ, ГБР и Нацполиция по его обращению изучают вопрос открытия уголовного производства в отношении незаконной выплаты членам НКРЭКУ премий в размере 2,5 млн грн за последние 6 месяцев.
Кучеренко отметил, что последние две премии в декабре 2020 и апреле 2021 были выписаны с грубым нарушением закона.
"Так уж получилось, Тарасюк, что комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг защищает интересы всех потребителей электроэнергии, газа, тепла и т.д., чьи средства вы и ваши коллеги незаконно присвоили", - добавил Кучеренко.


Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд".
В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАПК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

Автор: 

Кучеренко (113) премия (483) НКРЭКУ (479) Тарасюк Валерий (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Ну захотілось!
показать весь комментарий
22.04.2021 15:14 Ответить
+17
А где же найвеличайший борец с коррупцией ? Новую мелодию на рояле разучивает?
показать весь комментарий
22.04.2021 15:15 Ответить
+14
Это за грабёж народа, Украины и пособничество в этом бандитам олигархам.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну захотілось!
показать весь комментарий
22.04.2021 15:14 Ответить
Не только же Степанову куртки за 23 000 $ покупать и тищенко банкеты с фейерверками закатывать ! Жирует «прислуга « в три глотки , а кАломой с ахметкой миллиарды кассируют! Зебыдло 26% очень даже довольны !
показать весь комментарий
22.04.2021 15:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=M_IaEjLgSLo

Все во імя Держави.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:34 Ответить
Головне - хто питав би, - юзіки з лексусами та арахамії з мальдівами.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:36 Ответить
питання ж не в тому чому цей козел так високо оцінює власну персону, питання в тому хто йому такі права забезпечив
показать весь комментарий
22.04.2021 17:06 Ответить
Это за грабёж народа, Украины и пособничество в этом бандитам олигархам.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:14 Ответить
Странно , что Петя не при чём .
показать весь комментарий
22.04.2021 15:17 Ответить
_Зеублюдок сегодня этих бандитов уже разогнал, посадил, тарифами народ не грабит - теперь пришло время поговорить за Петю, который был два года тому. Какой ты нелепый стрелочник...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:22 Ответить
Он наооборот , прикалывается ,что у членограя ,всегда и во всем только Порошенко виноват
показать весь комментарий
22.04.2021 15:34 Ответить
А, да? Тогда пардон, недопонял.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:41 Ответить
как это не при чем? При ком Нафтогаз премии по 8 миллионов получал и за рубеж маме выводил? https://gordonua.com/news/money/kobolev-ya-perevel-premiyu-za-pobedu-v-stokgolmskom-arbitrazhe-mame-v-ssha-456909.html Коболев: Я перевел премию за победу в Стокгольмском арбитраже маме в США
показать весь комментарий
22.04.2021 15:43 Ответить
да тот еще ублюдок читаю ответы от это лядивськой конторы и балдею они тлумачат и за СУД и за Закон и За КСУ и Раду короче таки соби БАНДА УБЛЮДКОВ НЕ СПРАШИВАТЬ НАДО -А УБИВАТЬ ПРИШЛИ ВСЕ НРКЕКП РАССТРЕЛЯЛИ или повесили на суку пусть гнидошки из синагоги поясняют свои хотелки там Богу...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:17 Ответить
Председатель НКРЭКУ Тарасюк отказался объяснять нардепам основания для выплаты себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп - Цензор.НЕТ 9432
показать весь комментарий
22.04.2021 15:39 Ответить
Можна сміливо править першу цифру
показать весь комментарий
22.04.2021 15:43 Ответить
А где же найвеличайший борец с коррупцией ? Новую мелодию на рояле разучивает?
показать весь комментарий
22.04.2021 15:15 Ответить
сваты 8 снимает .
показать весь комментарий
22.04.2021 15:28 Ответить
Вгадав!

Председатель НКРЭКУ Тарасюк отказался объяснять нардепам основания для выплаты себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп - Цензор.НЕТ 4848
показать весь комментарий
22.04.2021 15:31 Ответить
Собачий вальс?
Для собачої пащаки?
показать весь комментарий
22.04.2021 15:37 Ответить
- Заходи, мил человек, посидим, о делах наших скорбных покалякаем...

Кабаки и бабы доведут до цугундера!(с)
показать весь комментарий
22.04.2021 15:16 Ответить
Круто, твари сами себе выписывают миллионные премии а потом в бюджете нет денег на вакцины и приходится просить кредиты.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:16 Ответить
шо каму нє нравітся?
показать весь комментарий
22.04.2021 15:17 Ответить
А будете гавкать - введем санкции... РНБО
показать весь комментарий
22.04.2021 15:39 Ответить
😁
показать весь комментарий
22.04.2021 15:17 Ответить
Зебидло терпляче
показать весь комментарий
22.04.2021 15:17 Ответить
Взятки.
Тарифы утверждаются этим НКРЭКУ. Директора носят туда взятки чемоданами.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:18 Ответить
Типа я вам ничего не должен объяснять?!
показать весь комментарий
22.04.2021 15:18 Ответить
Опять "новые лица" зеленского, размазали по харе говно лошарам 73%.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:20 Ответить
а потім це "кукаріку" розповідає, що в Україні найнижчи в Європі тарифи. Ну з такими преміями вже начасі підвищення тарифів, зрозуміло..
показать весь комментарий
22.04.2021 15:20 Ответить
Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд".Источник: https://censor.net/ru/n3261408

Это просто днище, самое обычное воровство из бюджета.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:20 Ответить
Воровство - не. Это когда незаметно, тайком. А это - грабёж. Разбой.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:23 Ответить
Да уж, для таких миллионных премий много денег нужно.... Выход один - повышать тарифы... И вышвыривать из жилья неплательщиков.... Быдло молчит, значит согласно с хозяевами жизни, точнее, со "слугами народа"....
показать весь комментарий
22.04.2021 15:22 Ответить
У всьому винний президент бо риба гниє з голови. Цих гнид треба знищувати фізично бо вони страх втратили.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:24 Ответить
Винні ішаки які за це голосували.
А "президент" робить те що й мав робити...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:42 Ответить
Які ішаки голосували за премії,і хто призначав те НКРЄ.?
показать весь комментарий
22.04.2021 15:47 Ответить
Что хочу, то и делаю. Пошли все на ..............
показать весь комментарий
22.04.2021 15:26 Ответить
НА МАЙДАНОВСКИЙ СТОЛБ !!!
на нем оно заговорит...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:27 Ответить
Я вообще не понимаю за что эта банда получает зарплату, ну утвердили тарифы пару раз в год а что остальное время делают, да еще и премии себе назначают за тяжкий умственный труд.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:29 Ответить
А че тут объяснять:
"Просто денег очень хочется! МНОГО денег!"
показать весь комментарий
22.04.2021 15:29 Ответить
Сон вчера приснился. Висит на ноге пиявка, и так нагло на меня глазами Тарасюка смотрит. Думал - к чему бы...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:29 Ответить
зедебіли роблять що хочуть. Пішов "рознос" влади. І все в імя Держави.
https://www.youtube.com/watch?v=M_IaEjLgSLo
показать весь комментарий
22.04.2021 15:33 Ответить
Тарасюк Валерій Володимирович призначен на посад у 9 жовтня 2019 року . Тобто чергове залене лайно, що дорвалося до влади
показать весь комментарий
22.04.2021 15:33 Ответить
Какие основания? Полная, жлобская, ненасытная жадность. И безнаказанность.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:37 Ответить
Последнее предложение - это и есть причина.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:42 Ответить
Без містера Лінча вже аж ніяк не обійтись. На жаль...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:37 Ответить
Т.е. поводил во губам депутату. Видать, правильное лавэ дЕрьмаку при назначении занес, индульгенция на весь срок должности
показать весь комментарий
22.04.2021 15:38 Ответить
Я ж нє лох, магу себє пазволіть! тим паче Владімір Александрєвіч не протів
показать весь комментарий
22.04.2021 15:46 Ответить
ценообразование по зеленому - зак это и премии себе платать - шоб совесть не загрызла
показать весь комментарий
22.04.2021 15:53 Ответить
Порох заставил выписать
показать весь комментарий
22.04.2021 16:01 Ответить
все, о народе думающие, хотят себе куртку за полмиллиона, не только степанов.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:03 Ответить
выписывать премии самому себе это уже коррупция.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:32 Ответить
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!! МОЖНА ПРИВЯЗАТИ ДО СЕРЕДНЬОГО , ЩО не гірше і не краще привязки до мінімільного. Головне - привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.А максимальну кратність мають вирахувати фахівці.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:33 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2021 16:35 Ответить
Штойта порохоботам в методичках не все накропали))

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП) - является государственным коллегиальным органом, подчиненным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президенту Украины и подотчетным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховной Раде Украины . Комиссия учреждена Указом Президента Украины № 715/2014 от 10 сентября 2014 года.


И дураку понятно, кем создана и для чего
показать весь комментарий
22.04.2021 17:40 Ответить
якби був воєнний стан, то розстріляли б, а так жлобство серед зелених мавп-це їхня суть
показать весь комментарий
22.04.2021 17:56 Ответить
Ну нет понятия чести у наших госслужащих, как это работает на Западе.
Там страшно представить, что о тебе подумают, что ты вор. Люди сами подают в отставку, если только возникают сомнения в нечестности!
У нас же такие, как Аваков, Степанов, эти Тарасюки... сами с пальмы не слезут! Только трупом. Менталитет такой, ордынский.
Как с этим бороться? Только временным назначением на должность с испытательным сроком.
показать весь комментарий
22.04.2021 18:23 Ответить
Пока зарплата ЛЮБОГО госчиновника будет "тайной"( интересно почему,это же из налогов и НЕ бизнес) и НЕ ПОД ЛУПОЙ( почему и ЗА ЧТО такая) до тех пор мрази будут рассказывать что могут просто ,ну хочется ему,заплатить СЕБЕ или кому либо деньги из БЮДЖЕТА. Так а ОСНОВАНИЯ какие? КТО дал право( кроме зарплаты,эти выплаты НЕ предусмотрены бюджетом!!!!) Это же растрата бюджетных денег! Тут пользование служебным положением в своих целях!Тут УГОЛОВЩИНА,какие тайны?
показать весь комментарий
23.04.2021 08:03 Ответить
 
 