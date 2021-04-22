В воинской части в Рубежном загорелся бензовоз. Ситуация контролируемая, прошу горожан сохранять спокойствие, - глава Луганской ОГА Гайдай. ФОТО
В городе Рубежное Луганской области на территории воинской части произошло возгорание бензовоза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
"Ситуация контролируемая. Я прошу горожан сохранять спокойствие", - отметил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания. Подробностей происшествия в настоящее время не сообщается.
Источник ФОТО: Новости Донбасса
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+2 Envoy
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+1 БОРЯ ВАВКИН
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+1 Viensent
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Теперь никто не узнает скоко бензина продано а скоко сгорело...
Думаю, что сгорело в этом бензовозе тоннн 60... не меньше!
Мабуть воно півником під шконкою на великій хаті підробляло та ТАК ЖВАВО перевиконувало план що трохи мізками поїхало й тому не розуміє про що мова...