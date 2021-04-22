Полумиллиону украинцев намеренно всунули российский паспорт с двуглавой курицей. Это фактор опасности, требующий реакции власти, - Порошенко

Указ Путина о раздаче российских паспортов сотням тысяч украинских граждан, который он принял ровно два года назад, является фактором дополнительной опасности для Украины.

Об этом в эфире телеканалов Прямой, 5 канал и Эспрессо сказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он отметил, что таким образом Кремль в свое время оправдал свою агрессию против Грузии. По мнению Порошенко, "паспортизация" наших граждан требует реакции украинской власти.

"Ровно два года назад в апреле 2019 года, сразу же после второго тура президентских выборов, мы имели указ президента-убийцы Путина "Об упрощении порядка выдачи российских паспортов жителям ОРДО, ОРЛО". К чему это привело? На 1 января полумиллиону украинских граждан намеренно всунули российский паспорт с двуглавой курицей. За эти 4 месяца еще пара сотен тысяч получили российские паспорта", - констатирует Порошенко.

"В 2008 году раздачей российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии оправдывали грубую, прямую агрессию РФ на территории суверенной, независимой и дружественной нам страны Грузии. И после этого на самом деле ситуация значительно ухудшилась", - отмечает он.

"Россия вторглась, ворвалась и стояла де-факто у Тбилиси. Мы остановили в 2014- 2015 годах, отвоевав две трети Донбасса", - напомнил лидер "Европейской Солидарности".

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Он призвал Зеленского ввести санкции против России, как это на днях сделали США.

"У вас есть конституционное право подписать санкции, синхронизировав их с санкциями США. Трудно объяснить миру, почему США, наши партнеры по коалиции санкции против россиян принимают, а единственная страна, которая их не принимает, это Украина. Что вам еще нужно для того, чтобы построить доверие с нашими партнерами, которое мы шаг за шагом строили 5 лет?", - отмечает Порошенко.

Он также отметил, что до сих пор нет реакции власти на фактическое блокирование со стороны России акватории Азовского моря.

"Президент Зеленский что угодно комментирует, кроме захвата суверенной территории. Пространство Азовского моря - это территория Украины. Россияне ее захватили. Где действия украинской власти? Где санкции за этот захват? ", - говорит Порошенко.

"Я убежден, что сейчас, несмотря на то, что потеряли эти два года, мы как Украина должны объединиться. Мы готовы, объединив усилия в парламенте, правительстве, в СНБО, защитить жизнь и здоровье людей, защитить существование Украинского государства ", - резюмировал Порошенко.