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Полумиллиону украинцев намеренно всунули российский паспорт с двуглавой курицей. Это фактор опасности, требующий реакции власти, - Порошенко

Полумиллиону украинцев намеренно всунули российский паспорт с двуглавой курицей. Это фактор опасности, требующий реакции власти, - Порошенко

Указ Путина о раздаче российских паспортов сотням тысяч украинских граждан, который он принял ровно два года назад, является фактором дополнительной опасности для Украины.

Об этом в эфире телеканалов Прямой, 5 канал и Эспрессо сказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он отметил, что таким образом Кремль в свое время оправдал свою агрессию против Грузии. По мнению Порошенко, "паспортизация" наших граждан требует реакции украинской власти.

"Ровно два года назад в апреле 2019 года, сразу же после второго тура президентских выборов, мы имели указ президента-убийцы Путина "Об упрощении порядка выдачи российских паспортов жителям ОРДО, ОРЛО". К чему это привело? На 1 января полумиллиону украинских граждан намеренно всунули российский паспорт с двуглавой курицей. За эти 4 месяца еще пара сотен тысяч получили российские паспорта", - констатирует  Порошенко.

"В 2008 году раздачей российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии оправдывали грубую, прямую агрессию РФ на территории суверенной, независимой и дружественной нам страны Грузии. И после этого на самом деле ситуация значительно ухудшилась", - отмечает он.

"Россия вторглась, ворвалась и стояла де-факто у Тбилиси. Мы остановили в 2014- 2015 годах, отвоевав две трети Донбасса", - напомнил лидер "Европейской Солидарности".

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Он призвал Зеленского ввести санкции против России, как это на днях сделали США.

"У вас есть конституционное право подписать санкции, синхронизировав их с санкциями США. Трудно объяснить миру, почему США, наши партнеры по коалиции санкции против россиян принимают, а единственная страна, которая их не принимает, это Украина. Что вам еще нужно для того, чтобы построить доверие с нашими партнерами, которое мы шаг за шагом строили 5 лет?", - отмечает Порошенко.

Он также отметил, что до сих пор нет реакции власти на фактическое блокирование со стороны России акватории Азовского моря.

"Президент Зеленский что угодно комментирует, кроме захвата суверенной территории. Пространство Азовского моря - это территория Украины. Россияне ее захватили. Где действия украинской власти? Где санкции за этот захват? ", - говорит Порошенко.

"Я убежден, что сейчас, несмотря на то, что потеряли эти два года, мы как Украина должны объединиться. Мы готовы, объединив усилия в парламенте, правительстве, в СНБО, защитить жизнь и здоровье людей, защитить существование Украинского государства ", - резюмировал Порошенко.

Автор: 

Азовское море (1605) Зеленский Владимир (21057) паспорт (1183) Порошенко Петр (19628) путин владимир (31649) россия (96413)


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Топ комментарии
+25
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/poroshenko-nabagato-suchasnishe-za-zelenskogo-vitaliy-portnikov-poyasniv-chomu-novini-ukrajini-50152466.html Журналіст Віталій Портников назвав п'ятого президента Петра Порошенка набагато **********, якщо порівнювати його із Володимиром Зеленським.

"Порошенко більше політик, ніж Зеленський - ред. Він може розуміти, в чому саме полягає історична перспектива, і змінюватися відповідно до цього розуміння. <…> І це говорить про те, що Порошенко людина набагато більш *******, ніж Зеленський. Ми маємо розуміти просту річ: Зеленський - це людина далекого минулого", - поділився думкою Портников.
Портников переконаний, що Порошенко в майбутньому повернеться у велику політику і може позмагатися із Зеленським за посаду президента України, "об'єднавши патріотичні гасла з гаслами економічного наративу".
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22.04.2021 15:52 Ответить
+17
спочатку політичні конкуренти мішають його з гівно і посміхаються зeлупі, а потім обіжаються шо їм зеленим насрали на голову
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22.04.2021 15:47 Ответить
+14
Полумиллиону украинцев намеренно всунули российский паспорт с двуглавой курицей. Это фактор опасности, требующий реакции власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9248
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22.04.2021 15:55 Ответить
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Полмиллиона Иуд, с радостью приняли паспорт кацапии.
Надо в законе прописать, что гражданин Украины в случае принятия гражданства россии, перестает быть гражданином Украины.
И не надо рассказывать про вынудили, заставили, угрожали.
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22.04.2021 17:06 Ответить
Російський паспорт - паспорт зрадника, кожний хто його отримує на Донбасі повинен бути позбавлений українського громадянства. Чого скиглити, кого ви наказали за цей паспорт? "Там наші люді": тільки і чути від вас. Я теж з Донбасу, я що для вас не люді? Заберіть у них пенсії, право навчатися в наших закладах і т.д., і ви навіть незамітете, що втратили. А Україна точно нічого не втратить.
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22.04.2021 17:56 Ответить
Роздаючи паспорти, окупанти дійсно дуже спрощують роботу службі безпеки для виявлення зрадників.
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22.04.2021 18:10 Ответить
Полумиллиону украинцев намеренно всунули российский паспорт с двуглавой курицей. Это фактор опасности, требующий реакции власти,

Им насильно всунули российские паспорта. Они кричали Н-е-е-т и отбивались, но их заставили.
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22.04.2021 18:13 Ответить
Да ты ж всё сделал, чтобы те люди, что там живут, получали российские паспорта! А теперь ляпаешь языком!
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22.04.2021 18:19 Ответить
Половині мільйона українців навмисно всунули російський паспорт із двоголовою куркою. Це фактор небезпеки, що вимагає реакції влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8099. .
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22.04.2021 18:36 Ответить
Во, вот это Президент!
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22.04.2021 18:20 Ответить
Когда всучивали паспорта донецкие благим матом вопили - Не хотим, Рошен наш президент!
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22.04.2021 18:45 Ответить
Залишилося ще спробувати відмовитися від українських пенсій щоб таки не записали в бандерівці.
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22.04.2021 18:57 Ответить
Какое же оно ничтожество
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22.04.2021 18:52 Ответить
Конфликт идет восьмой год
Попробуй пожить господин ''никто ''
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22.04.2021 18:57 Ответить
Петруха а кто тебе мешал запретить двойное гражданство ?
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22.04.2021 19:10 Ответить
А вони так були "проти", що ще до мільйона записалось в чергу.......
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22.04.2021 19:41 Ответить
Половині мільйона українців навмисно всунули російський паспорт із двоголовою куркою. Це фактор небезпеки, що вимагає реакції влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 335
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22.04.2021 22:27 Ответить
Порох далі грається в "народного отамана".
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23.04.2021 00:27 Ответить
Фокус с российскими паспортами, который успешно провернул ***** за время пока Зе рассказывал, что война закончится сразу как Петя перестанет на ней наживаться, а он сам заглянет ***** в глазки - это долговременная геополитическая бомба. Бомба под все текущие и будущие переговоры и форматы по Донбассу. Это постоянная угроза открытого военного вмешательства. В любой момент по щелчку *****вского пальца "граждане России" в Лугандоне могут провести референдум по типу крымского и пригласить войска кацапии защищать русскоязычных. На возможное продвижение НАТО на Восток, эрэфия получит возможность продвинуться на Юго - Запад. А Запад только неодобрительного покачает головой и, возможно, даже введет санкции. Страшные как Зелины против контрабандистов.
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23.04.2021 01:11 Ответить
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