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Шмыгаль на фоне остановки Россией полетов в Турцию поручил добавить рейсы и открыть новые маршруты для отдыха

Шмыгаль на фоне остановки Россией полетов в Турцию поручил добавить рейсы и открыть новые маршруты для отдыха

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать пути активизации туризма между Украиной и Турцией.

"Украинцы входят в список многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в том числе организовать дополнительные рейсы на популярных маршрутах в выходные дни, а также открыть сообщение с новыми городами", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам совещания, передает Цензор.НЕТ.

Также премьер подчеркнул, что следует разработать благоприятные условия для привлечения в Украину туристов из Турции.

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"Кроме крупных городов, стоит рассмотреть возможность развития направлений в санаторные курорты, которые будут интересны для путешествий всей семьей", - сказал он.

Со своей стороны посол Украины в Турции Андрей Сибига добавил, что для туристов из Турции могут быть интересными украинские города Каменец-Подольский и Хотин.

Также участники совещания обсудили возможность взаимного признания между Украиной и Турцией будущих сертификатов здоровья, которые разрабатываются в Европейском Союзе, что поможет значительно увеличить поток туристов между государствами в период пандемии.

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"По итогам совещания Денис Шмыгаль дал поручение соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией и рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции", - говорится в сообщении.

Ранее Россия приостанавливает полеты в Турцию на фоне поддержки этим государством Украины.

Автор: 

туризм (1543) Турция (3507) Сибига Андрей (531) Шмыгаль Денис (2735)


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Топ комментарии
+9
В Турции без раши - рай ! Тихо , чисто , никто матом не разговаривает . Пляж свободный , не оккупированный .
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22.04.2021 15:44 Ответить
+3
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/9/7289573/ В Турции рассматривают усиление ограничений на фоне рекорда в 55 тысяч заражений Давайте, турки, помогите. А то у нас мало.
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22.04.2021 15:51 Ответить
+3
Совершенно верно. В Турции заболеваемость короновирусом зашкаливает (причём вовсю гуляет опаснейший английский штамм), у нас больницы переполнены, с вакцинацией полный швах... Похер, нужно срочно увеличить количество рейсов в Турцию. На мой взгляд, это классическая диверсия...
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22.04.2021 18:24 Ответить
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В Турции без раши - рай ! Тихо , чисто , никто матом не разговаривает . Пляж свободный , не оккупированный .
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22.04.2021 15:44 Ответить
турки по пьяным россиянкам. скучать будут - но то такое))
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22.04.2021 15:47 Ответить
Не будут . Они стаканы глотают как утки .
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22.04.2021 15:51 Ответить
та ладно)))
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22.04.2021 15:54 Ответить
пора турків навчити казати добрий день, і замість Наташа Олена.
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22.04.2021 16:09 Ответить
Вы наших Олен не рівняйте до кацапських наташ
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22.04.2021 20:37 Ответить
а де то ти в мене вичитав? дивлюсь у книгу, бачу фігу?
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22.04.2021 21:20 Ответить
Да ,на Пасху взял на Стамбул билеты ,и жилье снял ,месяца три назад . Жилье вдвое подешевело.
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22.04.2021 17:35 Ответить
...а турки в курсе?
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22.04.2021 15:46 Ответить
Криклий будет увеличивать кол-во рейсов поездов Укрзалізниці на Турцию.
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22.04.2021 15:47 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/9/7289573/ В Турции рассматривают усиление ограничений на фоне рекорда в 55 тысяч заражений Давайте, турки, помогите. А то у нас мало.
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22.04.2021 15:51 Ответить
Правильне рішення. Хороша альтернатива Криму. А в Туреччині і море чистіше, і сервіс кращий. В Єгипті українські туристи на першому місті, за нами ідуть німці.
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22.04.2021 15:58 Ответить
так там парашники через минск щас в турцию валом вроде повалили. на минск с парашляндии цены выросли и на поезда тоже.
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22.04.2021 16:06 Ответить
так наче і заборона лише до початку літа.
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22.04.2021 16:11 Ответить
ну и бульбохуйло хоть шо то до конца любого запрета срубит.
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22.04.2021 16:13 Ответить
Кому он там может поручить? В Украине нет ни одной государственной авиакомпании, занимающейся пассажирскими перевозками! От слова СОВСЕМ!! Может бенино МАУ его послушает или Скай Ап с Розой Ветров?. Плевать они хотели на его поручения...
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22.04.2021 16:07 Ответить
Бєніній МАУ За откат
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22.04.2021 16:08 Ответить
..да они его нахер давно посылают ... Даже без отката. Чисто частная компания и команды какого то шмаркаля им абсолютно по барабану.
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22.04.2021 16:13 Ответить
..извиняюсь.... Есть одна государственная ..Президентский отряд * Украина* с двумя самолётами и парой вертолётов. Но тут его зеля нахер пошлёт...))))
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22.04.2021 16:20 Ответить
А карантин вже пофіг? Чи слуги так перепрацювали, що терміново треба на відпочинок? А може то підприємці, що позакривалися, полетять на відпочинок за ті 8 тисяч, що їм з барського плеча уряд виділив?
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22.04.2021 16:07 Ответить
наче відміна рейсів на завжди. наче лише до літа відмінено.
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22.04.2021 16:12 Ответить
Так пусть Шмыгаль ещё и отдых украинцев там оплачивает.
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22.04.2021 16:29 Ответить
Турки многовекторные, как большинство европейских стран.

Шмигаль на тлі зупинки Росією польотів до Туреччини доручив додати рейси і відкрити нові маршрути для відпочинку - Цензор.НЕТ 9826
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22.04.2021 16:38 Ответить
а чей-та вяликая козломордия сама построить не в состоянии? кацапы питорасты!!!
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22.04.2021 17:00 Ответить
Написано что не выгодно.

А сама РФ достраивает 2 верфи: одна для буровых платформ. Другая для сверх тяжёлых кораблей до 350 000 тонн водоизмещением - Звезда (гораздо мощнее чем при СССР была в Николаеве). Правда последняя - скорее для ледоколов и танкеров, а не боевых кораблей.
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23.04.2021 01:44 Ответить
У массы людей деньги ушли монополистам. Туризм в Турции, Египте, Тунисе от Украины немассовый
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22.04.2021 17:20 Ответить
Ну да... В стране локдаун, а они новые рейсы запускают. Тупо...
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22.04.2021 17:29 Ответить
Совершенно верно. В Турции заболеваемость короновирусом зашкаливает (причём вовсю гуляет опаснейший английский штамм), у нас больницы переполнены, с вакцинацией полный швах... Похер, нужно срочно увеличить количество рейсов в Турцию. На мой взгляд, это классическая диверсия...
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22.04.2021 18:24 Ответить
сюди? турків? після Їхніх курортів? так це ж можна від стида згоріти,позасирали все кругом- ліси,поля,озера,річки!!! наведіть лад спочатку а тоді запрошуйте,розкрали все розвалили-позорище!!!
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22.04.2021 17:45 Ответить
Завжди відпочиваємо в Єгипті , але цього року відпочиватимемо в Туреччині . Прікольно , що рашистської наволочі не буде . Це великий плюс .
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22.04.2021 22:21 Ответить
какой окуительный шмыгаль!)))
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22.04.2021 22:48 Ответить
Сейчас в Турцию есть путевки халявные.
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22.04.2021 22:57 Ответить
поручил проработать пути активизации туризма Источник: https://censor.net/ru/n3261415

Гавно вопрос! Во-первых, скоро у получающих по 4к. баксов учителей начинаются каникулы. Во-вторых, в связи с победой с мировым рекордом над ковидом, пойдут в заслуженные отпуска медработники, получавшие сумасшедшие надбавки к зарплате. В-третьих, бережливые украинцы достанут из загашников деньги, сэкономленные на подешевевшем вдвое отоплении. Ну и, наконец, разве не закончилась еще два года назад эпоха бедности? Весь мир у наших ног!
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23.04.2021 01:24 Ответить
1) РФ имела веский предлог, закрывать туда перелёты. Турция нынче на четвёртом месте в мире по выявлению новых заражённых, а по населению - девятнадцатая. Так что по количеству заражений на единицу населения точно первая из четырёх "лидеров" (не могу быстро оценить среди остальных стран). Устроить импорт коронавируса в страну?
2) если бы возник дополнительный спрос на такие туры. Операторы сами бы ввели рейсы.
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23.04.2021 01:53 Ответить
За короновирус не "партесь". Главное чтобы летали на две недели и не старше сорока. Привьем украинцев БЕЗ вакцины! Какие эти Шмыгули "конченные".
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23.04.2021 07:53 Ответить
 
 