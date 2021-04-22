Шмыгаль на фоне остановки Россией полетов в Турцию поручил добавить рейсы и открыть новые маршруты для отдыха
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать пути активизации туризма между Украиной и Турцией.
"Украинцы входят в список многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в том числе организовать дополнительные рейсы на популярных маршрутах в выходные дни, а также открыть сообщение с новыми городами", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам совещания, передает Цензор.НЕТ.
Также премьер подчеркнул, что следует разработать благоприятные условия для привлечения в Украину туристов из Турции.
"Кроме крупных городов, стоит рассмотреть возможность развития направлений в санаторные курорты, которые будут интересны для путешествий всей семьей", - сказал он.
Со своей стороны посол Украины в Турции Андрей Сибига добавил, что для туристов из Турции могут быть интересными украинские города Каменец-Подольский и Хотин.
Также участники совещания обсудили возможность взаимного признания между Украиной и Турцией будущих сертификатов здоровья, которые разрабатываются в Европейском Союзе, что поможет значительно увеличить поток туристов между государствами в период пандемии.
"По итогам совещания Денис Шмыгаль дал поручение соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией и рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции", - говорится в сообщении.
Ранее Россия приостанавливает полеты в Турцию на фоне поддержки этим государством Украины.
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А сама РФ достраивает 2 верфи: одна для буровых платформ. Другая для сверх тяжёлых кораблей до 350 000 тонн водоизмещением - Звезда (гораздо мощнее чем при СССР была в Николаеве). Правда последняя - скорее для ледоколов и танкеров, а не боевых кораблей.
Гавно вопрос! Во-первых, скоро у получающих по 4к. баксов учителей начинаются каникулы. Во-вторых, в связи с победой с мировым рекордом над ковидом, пойдут в заслуженные отпуска медработники, получавшие сумасшедшие надбавки к зарплате. В-третьих, бережливые украинцы достанут из загашников деньги, сэкономленные на подешевевшем вдвое отоплении. Ну и, наконец, разве не закончилась еще два года назад эпоха бедности? Весь мир у наших ног!
2) если бы возник дополнительный спрос на такие туры. Операторы сами бы ввели рейсы.