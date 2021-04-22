Лидер национального движения народа Эрзя Боляень рассказал в ООН об этноциде со стороны России

Сыресь Боляень призвал международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию из-за ее политики относительно национальных республик.

Об этом он заявил во время выступления на XX сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт национальных представительских органов эрзянского народа.

Боляень выступал на эрзянском языке, его выступление синхронно переводили на английский. Выступление состоялось по квоте Украины.

"Эрзя могут пережить пандемию COVID-19, но не могут выжить в Российской Федерации. Только международное давление на Москву может защитить нас от последней фазы этноцида", - подчеркнул он.

За спиной эрзянского лидера во время выступления находились флаги Украины и народа Эрзя.

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"За последние 30 лет Эрзя из миллионной нации превратились в небольшую этническую группу на грани полного исчезновения. Без войны, без эпидемий и принудительных депортаций. В похожей ситуации оказались наши соседи по региону Идель-Урал: мокша, удмурты, мари, чуваши, башкиры и даже татары. Народам России запрещено иметь собственные политические партии, университеты или учиться в школах на родном языке. Только танцы в национальных костюмах. Тот, кто борется за права своего народа - преследуется полицией как экстремист, поддается принудительному психиатрическом лечению как сумасшедший", - заявил он.

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Эрзя - угро-финский народ, проживающий в бассейне рек Мокша и Сура, а также Волги и Белой. Эрзя считают себя отдельным народом и последовательно выступают против использования названия "мордва", которое считается оскорбительным прозвищем, навязанным московскими завоевателями.